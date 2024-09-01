Тур: 25.
1:0
Первый тайм: 45+'
0'
1:0
31' ГолКауан Элиас
32' Желтая карточкаРафинья XXI
38' Желтая карточкаКальери Хонатан
42' Желтая карточкаБобадилья Дамиан
Ход матча
31'
1:0
32'
38'
42'
29
Тьяго
Сантос
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
90
Kevin
Serna
19
Кауан
Элиас
13
Рафинья
XXI
35
Sabino2
16
Густаво
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
90 Kevin SernaПолузащитник
-
19 Кауан ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
23 ГугаПолузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
-
15 Матеус РейсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 КеноНападающий
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Рафинья XXIЗащитник
- Защитник
-
35 Sabino2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
-
33 Арруда ЭрикНападающий
-
-
28 Alan Franco1
-
26 Lizeiro
-
22 Нето Руан
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
История личных встреч
Флуминенсе
Сан-Паулу
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.1%
17.6%
16 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
34 матча
41.2%
29.4%
29.4%
14 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.5%
41.2%
32.3%
9 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
47.1%
32.4%
20.5%
16 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.82
1.24
Среднее время на гол
49
72
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.18
1.18
Среднее время на гол
76
76
Всего голов
51
41
Голов в среднем за матч
1.5
1.21
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
60
74
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауан Элиас
|5
|0.21
|Гансо Пауло
|3
|0.13
|Ариас Джон
|2
|0.08
|Кано Херман
|2
|0.08
|Лима II
|2
|0.08
|Kevin Serna
|1
|0.04
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.04
|Аугусто Ренато
|1
|0.04
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.04
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Андре
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|7 (1)
|0.28
|Лукас Моура
|5 (1)
|0.2
|Кальери Хонатан
|5
|0.2
|Силва Андре III
|4
|0.16
|_Ferreira
|3
|0.12
|Феррейра Факундо
|2
|0.08
|Alisson II
|1
|0.04
|Арруда Эрик
|1
|0.04
|Арболеда Роберт
|1
|0.04
|Феррареси Науэль
|1
|0.04
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.04
|William Gomes
|1
|0.04
|Igor Vinicius
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|Wellington Rato
|0
|0
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|10
|0
|Лима II
|4
|1
|Андре
|5
|0
|Диого VII
|5
|0
|Гуга III
|3
|1
|Тьяго Сантос
|4
|0
|Александр Гомес II
|4
|0
|Mano Menezes
|4
|0
|Мело Фелипе
|2
|1
|Кано Херман
|3
|0
|Самуэл Шавьер
|3
|0
|Ариас Джон
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Gabriel Martinelli III
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Фабио Лопес
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Нонато Густаво
|1
|0
|Кауан Элиас
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|10
|1
|Луис Франциско Зубелдиа
|10
|1
|Igor Vinicius
|4
|1
|Alan Franco1
|4
|1
|Alisson II
|4
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Welington
|3
|0
|Кальери Хонатан
|3
|0
|Michel Araujo
|3
|0
|_Ferreira
|3
|0
|Коста Диего
|2
|0
|Арболеда Роберт
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|Rodrigo Nestor
|2
|0
|Wellington Rato
|2
|0
|Бобадилья Дамиан
|2
|0
|Рафинья XXI
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Рафаэль Пирес
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Sabino2
|1
|0
|Арруда Эрик
|1
|0
|William Gomes
|1
|0
|Maximiliano Cuberas
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сан-Паулу
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
6
Флуминенсе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Сан-Паулу
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
5
19
Флуминенсе
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
52% (12)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Сан-Паулу
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
12
25
Голы по времени матча
Забито
11
14
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
18%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
45%
3
21%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
1
9%
3
21%
76-90
Пропущено
11
15
1 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
9%
6
40%
31-45
3
27%
3
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
3
20%
76-90
Забито
6
20
3 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 13
1
17%
6
30%
1-15
1
17%
4
20%
16-30
1
17%
2
10%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
1
17%
4
20%
61-75
1
17%
3
15%
76-90
Пропущено
16
8
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
4
25%
2
25%
61-75
2
13%
3
38%
76-90
Забито
17
34
10 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 15
10 Не забивали 5
3
18%
9
26%
1-15
1
6%
5
15%
16-30
6
35%
5
15%
31-45
2
12%
3
9%
46-60
3
18%
6
18%
61-75
2
12%
6
18%
76-90
Пропущено
27
23
8 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 14
0
0%
3
13%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
6
22%
6
26%
31-45
6
22%
4
17%
46-60
7
26%
2
9%
61-75
6
22%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1
Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1
Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Байя 3:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1
Результаты матчей
Флуминенсе
Сан-Паулу
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:0
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
6 раз 25%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
2
4 раза 17%
2
8 раз 33%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
112
38
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
83
111
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
195
419
1113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|5
|5
|43 - 24
|50
|2.
|24
|14
|6
|4
|30 - 22
|48
|3.
|1:0
|25
|14
|5
|6
|37 - 19
|47
|4.
|24
|13
|5
|6
|39 - 28
|44
|5.
|25
|12
|5
|8
|34 - 26
|41
|6.
|0:1
|25
|12
|5
|8
|33 - 25
|41
|7.
|0:0
|25
|11
|7
|7
|33 - 25
|40
|8.
|23
|8
|9
|6
|32 - 33
|33
|9.
|2:0
|22
|8
|8
|6
|21 - 18
|32
|10.
|0:0
|24
|9
|5
|10
|28 - 34
|32
|11.
|0:1
|23
|8
|5
|10
|26 - 27
|29
|12.
|0:0
|24
|7
|7
|10
|27 - 29
|28
|13.
|24
|7
|7
|10
|32 - 35
|28
|14.
|0:2
|24
|7
|7
|10
|28 - 34
|28
|15.
|23
|8
|3
|12
|23 - 28
|27
|16.
|1:0
|24
|7
|6
|11
|19 - 26
|27
|17.
|25
|5
|10
|10
|22 - 31
|25
|18.
|0:0
|25
|6
|5
|14
|26 - 38
|23
|19.
|23
|5
|6
|12
|23 - 35
|21
|20.
|25
|4
|6
|15
|21 - 40
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|2.
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|3.
|0:1
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|4.
|12
|9
|1
|2
|22 - 9
|28
|5.
|1:0
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|6.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|17 - 7
|26
|7.
|12
|8
|2
|2
|19 - 12
|26
|8.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|20 - 17
|24
|9.
|0:2
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|10.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|14 - 10
|20
|11.
|12
|4
|7
|1
|17 - 12
|19
|12.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|13.
|1:0
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|14.
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|15.
|2:0
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|16.
|12
|5
|1
|6
|12 - 14
|16
|17.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|18.
|0:1
|11
|4
|2
|5
|14 - 13
|14
|19.
|12
|2
|3
|7
|11 - 16
|9
|20.
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|2.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 10
|19
|3.
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|4.
|11
|4
|4
|3
|16 - 16
|16
|5.
|2:0
|12
|4
|4
|4
|9 - 8
|16
|6.
|11
|4
|3
|4
|10 - 16
|15
|7.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|8.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|16 - 18
|14
|9.
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|10.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|14 - 16
|12
|11.
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|13.
|11
|3
|1
|7
|15 - 17
|10
|14.
|1:0
|12
|3
|1
|8
|7 - 15
|10
|15.
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|16.
|0:0
|12
|2
|2
|8
|8 - 17
|8
|17.
|0:0
|12
|2
|2
|8
|11 - 20
|8
|18.
|0:0
|13
|1
|5
|7
|13 - 19
|8
|19.
|0:2
|12
|1
|3
|8
|11 - 24
|6
|20.
|13
|1
|3
|9
|5 - 19
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|7 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7