  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 25.
Флуминенсе
1:0
Первый тайм: 45+'
Сан-Паулу
0'
1:0
31' Гол
Кауан Элиас
32' Желтая карточка
Рафинья XXI
38' Желтая карточка
Кальери Хонатан
42' Желтая карточка
Бобадилья Дамиан

Ход матча

31'
Кауан Элиас
(Гансо Пауло)
1:0
32'
 
Рафинья XXI
38'
 
Кальери Хонатан
42'
 
Бобадилья Дамиан
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Флуминенсе
Ничья
Сан-Паулу
2.70
4.70
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4.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
3
Силва
Тьяго
29
Тьяго
Сантос
12
Марсело
Виера
5
Facundo
Bernal
16
Нонато
Густаво
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
90
Kevin
Serna
19
Кауан
Элиас
23
Рафаэль
Пирес
13
Рафинья
XXI
5
Арболеда
Роберт
35
Sabino2
6
Welington
21
Бобадилья
Дамиан
16
Густаво
Диас
27
Wellington
Rato
7
Лукас
Моура
9
Кальери
Хонатан
39
William
Gomes
Флуминенсе
4-5-1
Сан-Паулу
4-4-2

История личных встреч

Флуминенсе
Сан-Паулу

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

94.1%
17.6%
16 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

34 матча

41.2%
29.4%
29.4%
14 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.5%
41.2%
32.3%
9 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

47.1%
32.4%
20.5%
16 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:2
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:0
БСА
1:3
БСА
5:2
БСА
2:1
БСА
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:4
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.82
1.24

Среднее время на гол

49
72

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.18
1.18

Среднее время на гол

76
76

Всего голов

51
41

Голов в среднем за матч

1.5
1.21

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

60
74

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауан Элиас 5 0.21
Гансо Пауло 3 0.13
Ариас Джон 2 0.08
Кано Херман 2 0.08
Лима II 2 0.08
Kevin Serna 1 0.04
Марсело Виера 1 (1) 0.04
Аугусто Ренато 1 0.04
Мартинелли Габриэл 1 0.04
Самуэл Шавьер 0 0
Андре 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 7 (1) 0.28
Лукас Моура 5 (1) 0.2
Кальери Хонатан 5 0.2
Силва Андре III 4 0.16
_Ferreira 3 0.12
Феррейра Факундо 2 0.08
Alisson II 1 0.04
Арруда Эрик 1 0.04
Арболеда Роберт 1 0.04
Феррареси Науэль 1 0.04
Бобадилья Дамиан 1 0.04
William Gomes 1 0.04
Igor Vinicius 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Wellington Rato 0 0
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Michel Araujo 0 0
Alan Franco1 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 10 0
Лима II 4 1
Андре 5 0
Диого VII 5 0
Гуга III 3 1
Тьяго Сантос 4 0
Александр Гомес II 4 0
Mano Menezes 4 0
Мело Фелипе 2 1
Кано Херман 3 0
Самуэл Шавьер 3 0
Ариас Джон 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Gabriel Martinelli III 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Jan Franc Lucumi 1 1
Маркус Аленсар 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Карлос Антонио 1 0
Марсело Виера 1 0
Коста Дуглас 1 0
Силва Тьяго 1 0
Маноэл 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Фабио Лопес 1 0
Габриэл III 1 0
Нонато Густаво 1 0
Кауан Элиас 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 10 1
Луис Франциско Зубелдиа 10 1
Igor Vinicius 4 1
Alan Franco1 4 1
Alisson II 4 0
Лукас Моура 3 0
Густаво Диас 3 0
Welington 3 0
Кальери Хонатан 3 0
Michel Araujo 3 0
_Ferreira 3 0
Коста Диего 2 0
Арболеда Роберт 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Rodrigo Nestor 2 0
Wellington Rato 2 0
Бобадилья Дамиан 2 0
Рафинья XXI 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Lizeiro 1 0
Рафаэль Пирес 1 0
Patryck 1 0
Sabino2 1 0
Арруда Эрик 1 0
William Gomes 1 0
Maximiliano Cuberas 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сан-Паулу
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
6
Флуминенсе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Сан-Паулу
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

5
19
Флуминенсе
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
52% (12)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Сан-Паулу
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

12
25

Голы по времени матча

Забито

11
14
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
18%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
45%
3
21%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
1
9%
3
21%
76-90

Пропущено

11
15
1 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
9%
6
40%
31-45
3
27%
3
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
3
20%
76-90

Забито

6
20
3 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 13
1
17%
6
30%
1-15
1
17%
4
20%
16-30
1
17%
2
10%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
1
17%
4
20%
61-75
1
17%
3
15%
76-90

Пропущено

16
8
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
4
25%
2
25%
61-75
2
13%
3
38%
76-90

Забито

17
34
10 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 15
10 Не забивали 5
3
18%
9
26%
1-15
1
6%
5
15%
16-30
6
35%
5
15%
31-45
2
12%
3
9%
46-60
3
18%
6
18%
61-75
2
12%
6
18%
76-90

Пропущено

27
23
8 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 14
0
0%
3
13%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
6
22%
6
26%
31-45
6
22%
4
17%
46-60
7
26%
2
9%
61-75
6
22%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1
Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1
Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Байя 3:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1

Результаты матчей

Флуминенсе
Сан-Паулу

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:0
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
6 раз 25%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
2
4 раза 17%
2
8 раз 33%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
11
2
3
8
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
3
1
11
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
19
5
4
19
1.5
11
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 25 15 5 5 43 - 24 50
2.
Форталеза Сеара
 24 14 6 4 30 - 22 48
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 25 14 5 6 37 - 19 47
4.
Фламенго
 24 13 5 6 39 - 28 44
5.
Крузейро
 25 12 5 8 34 - 26 41
6.
Сан-Паулу
 0:1 25 12 5 8 33 - 25 41
7.
Байя
 0:0 25 11 7 7 33 - 25 40
8.
Атлетико Минейро
 23 8 9 6 32 - 33 33
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 2:0 22 8 8 6 21 - 18 32
10.
Васко да Гама
 0:0 24 9 5 10 28 - 34 32
11.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 23 8 5 10 26 - 27 29
12.
Ред Булл Брагантино
 0:0 24 7 7 10 27 - 29 28
13.
Крисьюма
 24 7 7 10 32 - 35 28
14.
Жувентуде
 0:2 24 7 7 10 28 - 34 28
15.
Гремио
 23 8 3 12 23 - 28 27
16.
Флуминенсе
 1:0 24 7 6 11 19 - 26 27
17.
Коринтианс
 25 5 10 10 22 - 31 25
18.
Витория
 0:0 25 6 5 14 26 - 38 23
19.
Куяба
 23 5 6 12 23 - 35 21
20.
Атлетико Гойаненсе
 25 4 6 15 21 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Крузейро
 12 9 2 1 23 - 8 29
3.
Сан-Паулу
 0:1 13 9 2 2 19 - 9 29
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 9 1 2 22 - 9 28
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 13 9 1 3 23 - 9 28
6.
Байя
 0:0 12 8 2 2 17 - 7 26
7.
Фламенго
 12 8 2 2 19 - 12 26
8.
Васко да Гама
 0:0 12 7 3 2 20 - 17 24
9.
Жувентуде
 0:2 12 6 4 2 17 - 10 22
10.
Ред Булл Брагантино
 0:0 11 6 2 3 14 - 10 20
11.
Коринтианс
 12 4 7 1 17 - 12 19
12.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
13.
Флуминенсе
 1:0 12 4 5 3 12 - 11 17
14.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 2:0 10 4 4 2 12 - 10 16
16.
Гремио
 12 5 1 6 12 - 14 16
17.
Витория
 0:0 13 4 3 6 15 - 18 15
18.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 11 4 2 5 14 - 13 14
19.
Куяба
 12 2 3 7 11 - 16 9
20.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 11 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 12 5 4 3 14 - 10 19
3.
Фламенго
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
Атлетико Минейро
 11 4 4 3 16 - 16 16
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 2:0 12 4 4 4 9 - 8 16
6.
Форталеза Сеара
 11 4 3 4 10 - 16 15
7.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 12 4 3 5 12 - 14 15
8.
Байя
 0:0 13 3 5 5 16 - 18 14
9.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
10.
Сан-Паулу
 0:1 12 3 3 6 14 - 16 12
11.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
12.
Гремио
 11 3 2 6 11 - 14 11
13.
Крисьюма
 11 3 1 7 15 - 17 10
14.
Флуминенсе
 1:0 12 3 1 8 7 - 15 10
15.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Васко да Гама
 0:0 12 2 2 8 8 - 17 8
17.
Витория
 0:0 12 2 2 8 11 - 20 8
18.
Ред Булл Брагантино
 0:0 13 1 5 7 13 - 19 8
19.
Жувентуде
 0:2 12 1 3 8 11 - 24 6
20.
Коринтианс
 13 1 3 9 5 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 7 (6)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Жувентуде Marcos Ze 2 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Сан-Паулу
2.70
4.70
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4.00
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