  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 25.
Витория
0:1
Конец матча
Васко да Гама
0'
0:1
72' Гол
Victor X
74' Желтая карточка
Нерис
84' Желтая карточка
Victor X
85' Желтая карточка
Lepu
90' Желтая карточка
Mateus Cocao
90' Желтая карточка
Everaldo
90'+9
1
Lucas
Arcanjo
27
Raul
Caceres
77
Нерис
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
8
Luan5
29
Willian
VI
36
Machado
11
Osvaldo
9
Алеррандро
96
Феррейра
Карлос
Эдуардо
1
Лео
Жардим
96
Henrique
Paulo
38
Victor
X
4
Майкон
Перейра
6
Lucas
Piton
25
Hugo
Moura
20
Сфорца
Хуан
17
Emerson
Rodriguez
77
Райан
I
99
Pablo
Vegetti
7
David
VI
Витория
4-3-3
Васко да Гама
4-3-3

История личных встреч

Витория
Васко да Гама

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

19 матчей

52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

СA
2:1
СB
0:3
СB
0:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
1:1
СA
1:4
К
1:0
К
1:1
БСА
1:2
БСА
2:0
СA
4:2
СA
1:0
КБ
3:1
КБ
2:0
КБ
1:1
КБ
4:0
СA
0:2
СA
5:0

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.89
1.4

Среднее время на гол

47
64

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.89

Среднее время на гол

60
101

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.68
1.16

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

53
77

Бомбардиры внутри турнира

Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеррандро 5 (3) 0.2
Willian VI 5 0.2
Nascimento Leite Matheus II 3 0.12
Wagner Leonardo 3 (1) 0.12
Osvaldo 2 (1) 0.08
Jose Hugo 1 0.04
Эстевес Лукас 1 0.04
Everaldo 1 0.04
Мота Жеан 1 0.04
Erick Castillo 1 0.04
Иури Фрейтас 1 0.04
Janderson 1 0.04
Адриано Луис 0 0
Raul Caceres 0 0
Зе Карлос III 0 0
Patric Calmon 0 0
Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 8 0.33
David VI 4 0.17
Адсон 2 0.08
Mateus Cocao 2 0.08
Lucas Piton 1 0.04
Леандриньо 1 0.04
Луис Виктор 1 0.04
Майкон Перейра 1 0.04
Райан I 1 0.04
Emerson Rodriguez 1 0.04
Сфорца Хуан 1 0.04
Henrique Paulo 1 0.04
Lyncon 1 0.04
Victor X 1 0.04
Guilherme Estrella 1 0.04
GB 1 0.04
Пайе Димитри 0 0
Hugo Moura 0 0
Росси 0 0
Гальдамес Пабло 0 0
Leo XV 0 0
JP 0 0

Карточки

Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Лукас 7 0
Janderson 6 0
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Тиаго Карпини 4 1
Андраде Лео 5 0
Willian VI 4 0
Lepu 4 0
Luan5 4 0
Wagner Leonardo 2 1
Nascimento Leite Matheus II 3 0
Нерис 1 1
Camutanga 1 1
Everaldo 2 0
Муриэл Беккер 2 0
Алеррандро 2 0
Lucas Arcanjo 2 0
Jose Hugo 2 0
Брено Родригес 0 1
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Osvaldo 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Reynaldo2 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Pablo Baianinho 1 0
Lawan 1 0
Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateus Cocao 8 0
David VI 6 1
Hugo Moura 5 1
Луис Виктор 3 1
Victor X 3 1
Pablo Vegetti 4 0
Henrique Paulo 4 0
Росси 3 0
Майкон Перейра 3 0
Гальдамес Пабло 3 0
Lucas Piton 3 0
Jose Gabriel 3 0
Сфорца Хуан 3 0
Адсон 2 0
Leo XV 2 0
Райан I 2 0
Пракседес Бруно 2 0
Кампуш Сержинью 1 0
Бруно Лопес 1 0
Соуза Жосеф 1 0
_Erick Marcus 1 0
Ramon Diaz 1 0
Guilherme Estrella 1 0
GB 1 0

Результаты матчей

Витория
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Васко да Гама
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
5
Витория
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Васко да Гама
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

4
18
Витория
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Васко да Гама
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
25% (6)
50% (12)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

24
11

Упущенные победы

10
23

Голы по времени матча

Забито

15
9
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
4
44%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

19
17
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
1
5%
4
24%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
7
37%
5
29%
29%
76-90

Забито

10
19
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
0
0%
1
5%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
1
10%
5
26%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
5
50%
5
26%
76-90

Пропущено

21
18
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
10%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
4
19%
4
22%
31-45
6
29%
3
17%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
3
14%
3
17%
76-90

Забито

25
28
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
9 Не забивали 7
2
8%
1
4%
1-15
4
16%
3
11%
16-30
5
20%
5
18%
31-45
3
12%
7
25%
46-60
3
12%
7
25%
61-75
8
32%
5
18%
76-90

Пропущено

40
35
15 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 18
3
8%
6
17%
1-15
4
10%
5
14%
16-30
8
20%
5
14%
31-45
7
18%
7
20%
46-60
8
20%
4
11%
61-75
10
25%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Витория
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0
Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Васко да Гама
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0
Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Гремио - Васко да Гама 1:0 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:6

Результаты матчей

Витория
Васко да Гама

Точный счет

0:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
7 раз 58%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

2:1
5 раз 20%
0:1
5 раз 20%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 25%
2:0
6 раз 25%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
4
1 раз 4%
2
9 раз 38%
0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Витория
Васко да Гама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
2
5
8
1.5
8
4
1
12
2.5
1
11
1
12
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
2
10
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
17
7
7
18
1.5
10
14
1
24
2.5
1
23
1
24
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 25 15 5 5 43 - 24 50
2.
Форталеза Сеара
 24 14 6 4 30 - 22 48
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 25 14 5 6 38 - 19 47
4.
Фламенго
 24 13 5 6 39 - 28 44
5.
Крузейро
 25 12 5 8 34 - 26 41
6.
Сан-Паулу
 25 12 5 8 33 - 26 41
7.
Байя
 25 11 6 8 34 - 27 39
8.
Васко да Гама
 24 10 4 10 29 - 34 34
9.
Атлетико Минейро
 23 8 9 6 32 - 33 33
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 22 8 8 6 22 - 19 32
11.
Ред Булл Брагантино
 24 8 6 10 29 - 30 30
12.
Атлетико Паранаэнсе
 23 8 5 10 26 - 28 29
13.
Крисьюма
 24 7 7 10 32 - 35 28
14.
Жувентуде
 24 7 7 10 29 - 35 28
15.
Гремио
 23 8 3 12 23 - 28 27
16.
Флуминенсе
 24 7 6 11 20 - 26 27
17.
Коринтианс
 25 5 10 10 22 - 31 25
18.
Витория
 25 6 4 15 26 - 39 22
19.
Куяба
 23 5 6 12 23 - 35 21
20.
Атлетико Гойаненсе
 25 4 6 15 21 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Крузейро
 12 9 2 1 23 - 8 29
3.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 9 1 2 22 - 9 28
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 9 1 3 23 - 9 28
6.
Байя
 12 8 2 2 17 - 7 26
7.
Фламенго
 12 8 2 2 19 - 12 26
8.
Васко да Гама
 12 7 3 2 20 - 17 24
9.
Ред Булл Брагантино
 11 7 1 3 16 - 11 22
10.
Жувентуде
 12 6 4 2 18 - 11 22
11.
Коринтианс
 12 4 7 1 17 - 12 19
12.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
13.
Флуминенсе
 12 4 5 3 13 - 11 17
14.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 4 2 12 - 10 16
16.
Гремио
 12 5 1 6 12 - 14 16
17.
Атлетико Паранаэнсе
 11 4 2 5 14 - 14 14
18.
Витория
 13 4 2 7 15 - 19 14
19.
Куяба
 12 2 3 7 11 - 16 9
20.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 11 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 5 4 3 15 - 10 19
3.
Фламенго
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
Атлетико Минейро
 11 4 4 3 16 - 16 16
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Форталеза Сеара
 11 4 3 4 10 - 16 15
7.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
8.
Байя
 13 3 4 6 17 - 20 13
9.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
10.
Сан-Паулу
 12 3 3 6 14 - 17 12
11.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
12.
Гремио
 11 3 2 6 11 - 14 11
13.
Крисьюма
 11 3 1 7 15 - 17 10
14.
Васко да Гама
 12 3 1 8 9 - 17 10
15.
Флуминенсе
 12 3 1 8 7 - 15 10
16.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 10 - 20 9
17.
Витория
 12 2 2 8 11 - 20 8
18.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
19.
Жувентуде
 12 1 3 8 11 - 24 6
20.
Коринтианс
 13 1 3 9 5 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 8 (6)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 7 (3)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Жувентуде Marcos Ze 2 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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