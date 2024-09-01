Тур: 25.
0:1
Конец матча
Ход матча
46'
61'
63'
72'
72'
0:1
74'
84'
85'
90'
90'
27
Raul
Caceres
77
Нерис
8
Luan5
29
Willian
VI
36
Machado
11
Osvaldo
38
Victor
X
25
Hugo
Moura
20
Сфорца
Хуан
77
Райан
I
7
David
VI
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Raul CaceresЗащитник
-
77 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Luan5Полузащитник
-
29 Willian VIПолузащитник
-
36 MachadoПолузащитник
-
11 OsvaldoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
-
37 EveraldoНападающий
- Нападающий
-
39 JandersonНападающий
-
-
97 Lepu
-
-
17 Jose Hugo
-
33 Lawan
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Victor XЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Hugo MouraПолузащитник
-
20 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
77 РайанНападающий
- Нападающий
-
7 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
13 KeillerВратарь
- Защитник
-
12 Луис ВикторЗащитник
-
66 ЛеандриньоЗащитник
-
32 Рохас РобертЗащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Менесес ХеанПолузащитник
- Нападающий
-
3 Leo XV
-
85 Mateus Cocao
-
19 GB
-
Главный тренер: Rafael Paiva
История личных встреч
Витория
Васко да Гама
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
19 матчей
52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.89
1.4
Среднее время на гол
47
64
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.89
Среднее время на гол
60
101
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.68
1.16
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
53
77
Бомбардиры внутри турнира
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеррандро
|5 (3)
|0.2
|Willian VI
|5
|0.2
|Nascimento Leite Matheus II
|3
|0.12
|Wagner Leonardo
|3 (1)
|0.12
|Osvaldo
|2 (1)
|0.08
|Jose Hugo
|1
|0.04
|Эстевес Лукас
|1
|0.04
|Everaldo
|1
|0.04
|Мота Жеан
|1
|0.04
|Erick Castillo
|1
|0.04
|Иури Фрейтас
|1
|0.04
|Janderson
|1
|0.04
|Адриано Луис
|0
|0
|Raul Caceres
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Patric Calmon
|0
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|8
|0.33
|David VI
|4
|0.17
|Адсон
|2
|0.08
|Mateus Cocao
|2
|0.08
|Lucas Piton
|1
|0.04
|Леандриньо
|1
|0.04
|Луис Виктор
|1
|0.04
|Майкон Перейра
|1
|0.04
|Райан I
|1
|0.04
|Emerson Rodriguez
|1
|0.04
|Сфорца Хуан
|1
|0.04
|Henrique Paulo
|1
|0.04
|Lyncon
|1
|0.04
|Victor X
|1
|0.04
|Guilherme Estrella
|1
|0.04
|GB
|1
|0.04
|Пайе Димитри
|0
|0
|Hugo Moura
|0
|0
|Росси
|0
|0
|Гальдамес Пабло
|0
|0
|Leo XV
|0
|0
|JP
|0
|0
Карточки
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Лукас
|7
|0
|Janderson
|6
|0
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Тиаго Карпини
|4
|1
|Андраде Лео
|5
|0
|Willian VI
|4
|0
|Lepu
|4
|0
|Luan5
|4
|0
|Wagner Leonardo
|2
|1
|Nascimento Leite Matheus II
|3
|0
|Нерис
|1
|1
|Camutanga
|1
|1
|Everaldo
|2
|0
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Алеррандро
|2
|0
|Lucas Arcanjo
|2
|0
|Jose Hugo
|2
|0
|Брено Родригес
|0
|1
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Osvaldo
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Pablo Baianinho
|1
|0
|Lawan
|1
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateus Cocao
|8
|0
|David VI
|6
|1
|Hugo Moura
|5
|1
|Луис Виктор
|3
|1
|Victor X
|3
|1
|Pablo Vegetti
|4
|0
|Henrique Paulo
|4
|0
|Росси
|3
|0
|Майкон Перейра
|3
|0
|Гальдамес Пабло
|3
|0
|Lucas Piton
|3
|0
|Jose Gabriel
|3
|0
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Адсон
|2
|0
|Leo XV
|2
|0
|Райан I
|2
|0
|Пракседес Бруно
|2
|0
|Кампуш Сержинью
|1
|0
|Бруно Лопес
|1
|0
|Соуза Жосеф
|1
|0
|_Erick Marcus
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Guilherme Estrella
|1
|0
|GB
|1
|0
Результаты матчей
Витория
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Васко да Гама
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
5
Витория
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Васко да Гама
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
4
18
Витория
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Васко да Гама
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
25% (6)
50% (12)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
24
11
Упущенные победы
10
23
Голы по времени матча
Забито
15
9
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
4
44%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
19
17
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
1
5%
4
24%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
7
37%
5
29%
29%
76-90
Забито
10
19
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
0
0%
1
5%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
1
10%
5
26%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
5
50%
5
26%
76-90
Пропущено
21
18
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
10%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
4
19%
4
22%
31-45
6
29%
3
17%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
3
14%
3
17%
76-90
Забито
25
28
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
9 Не забивали 7
2
8%
1
4%
1-15
4
16%
3
11%
16-30
5
20%
5
18%
31-45
3
12%
7
25%
46-60
3
12%
7
25%
61-75
8
32%
5
18%
76-90
Пропущено
40
35
15 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 18
3
8%
6
17%
1-15
4
10%
5
14%
16-30
8
20%
5
14%
31-45
7
18%
7
20%
46-60
8
20%
4
11%
61-75
10
25%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Витория
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0
Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Васко да Гама
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0
Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Гремио - Васко да Гама 1:0 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:6
Результаты матчей
Витория
Васко да Гама
Точный счет
0:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
7 раз 58%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
2:1
5 раз 20%
0:1
5 раз 20%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 25%
2:0
6 раз 25%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
4
1 раз 4%
2
9 раз 38%
0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Витория
Васко да Гама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
102
58
84
112
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
177
718
1014
124
123
124
123
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|8 (6)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7