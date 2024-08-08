☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Цюрих
0:3
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
38' Желтая карточка
Катич Никола
0:1
54' Гол
Мангаш Рикарду
58' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
63' Желтая карточка
Боревкович Тони
0:2
88' Гол в свои ворота
Гомез Мариано
89' Желтая карточка
Шарлес Силва
0:3
90' Гол
Оливейра Нелсон
90' Желтая карточка
Alberto Baio
90' Желтая карточка
Силва Тьягу
90'+7

Ход матча

38'
Катич Никола
 
46'
Окита Жонатан
Мэтью Ифиний
 
54'
0:1
Мангаш Рикарду
58'
Крюезиу Мирлинд
 
63'
 
Боревкович Тони
63'
Labinot Bajrami
Переа Хуан
 
63'
Око-Флекс Армостронг
Окита Жонатан
 
69'
 
Оливейра Нелсон
Jesus Ramirez
78'
 
Арканжу Телму
Мангаш Рикарду
78'
 
Сантуш Нуну
Гарсия Самуэль
88'
0:2
Гомез Мариано
89'
 
Шарлес Силва
89'
Камбери Линдрит
Эммануэль Умех
 
89'
 
Силва Ману
Силва Тьягу
90'
 
Феррейра Зе
Cesar Andrade Lima Kaio
90'
0:3
Оливейра Нелсон
90'
 
Alberto Baio
90'
 
Силва Тьягу

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 12
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогнозы 113
Цюрих 54.9% (62)
X 25.7% (29)
Витория Гимарайнш 19.5% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
5
Гомез
Мариано
31
Крюезиу
Мирлинд
4
Валльнер
Сильван
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
23
Шуиар
Мунир
7
Красничи
Бледиан
9
Переа
Хуан
21
Эммануэль
Умех
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
20
Гарсия
Самуэль
11
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
9
Jesus
Ramirez
19
Мангаш
Рикарду
Цюрих
4-3-3
Витория Гимарайнш
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 2 0.67
Мэтью Ифиний 1 0.33
Крюезиу Мирлинд 0 0
Переа Хуан 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангаш Рикарду 3 1
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0.33
Оливейра Нелсон 1 0.33
Фернандеш Жорже 1 0.33
Силва Жота 1 0.33
Гашпар Бруну 0 0
Силва Тьягу 0 0
Jesus Ramirez 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэтью Ифиний 1 0
Катич Никола 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Крюезиу Мирлинд 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Нелсон 1 0
Шарлес Силва 1 0
Силва Тьягу 1 0
Боревкович Тони 1 0
Alberto Baio 1 0
Силва Жота 1 0

Результаты матчей

Цюрих
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Цюрих
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Цюрих
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
25%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0
Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Цюрих - Лугано 2:1 Цюрих - Серветт 2:1 Винтертур - Цюрих 1:3 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0
Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0

Результаты матчей

Цюрих
Витория Гимарайнш

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
2
1

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Катич Никола получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Цюрих 54.9% (62)
    X 25.7% (29)
    Витория Гимарайнш 19.5% (22)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Цюрих 0:3 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Цюрих
    54.9% (62)
    Ничья
    25.7% (29)
    Витория Гимарайнш
    19.5% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.55% (66)
    Меньше
    39.45% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    81.65% (89)
    Нет
    18.35% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Цюрих
    38.1% (43)
    1:1 Ничья
    21.2% (24)
    1:2 Витория Гимарайнш
    15% (17)
    1:0 Цюрих
    8.8% (10)
    2:0 Цюрих
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    3:1 Цюрих
    1.8% (2)
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