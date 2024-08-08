Тур: 3. Стадион: Летцигрунд.
0:3
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаКатич Никола
0:1
54' ГолМангаш Рикарду
58' Желтая карточкаКрюезиу Мирлинд
63' Желтая карточкаБоревкович Тони
0:2
88' Гол в свои воротаГомез Мариано
89' Желтая карточкаШарлес Силва
0:3
90' ГолОливейра Нелсон
90' Желтая карточкаAlberto Baio
90' Желтая карточкаСилва Тьягу
90'+7
Ход матча
38'
54'
0:1
58'
63'
88'
0:2
89'
90'
0:3
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 8
-
4 Угловые 12
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
23
Шуиар
Мунир
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
23 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Silas Huber
-
-
-
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Мендеш ЖоауЗащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Jose Ribeiro
-
-
22 Alberto Baio
-
Главный тренер: Боргес Руи
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркезано Антонио
|2
|0.67
|Мэтью Ифиний
|1
|0.33
|Крюезиу Мирлинд
|0
|0
|Переа Хуан
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангаш Рикарду
|3
|1
|Cesar Andrade Lima Kaio
|1
|0.33
|Оливейра Нелсон
|1
|0.33
|Фернандеш Жорже
|1
|0.33
|Силва Жота
|1
|0.33
|Гашпар Бруну
|0
|0
|Силва Тьягу
|0
|0
|Jesus Ramirez
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэтью Ифиний
|1
|0
|Катич Никола
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|Шарлес Силва
|1
|0
|Силва Тьягу
|1
|0
|Боревкович Тони
|1
|0
|Alberto Baio
|1
|0
|Силва Жота
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Цюрих
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Цюрих
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
25%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0
Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Цюрих - Лугано 2:1 Цюрих - Серветт 2:1 Винтертур - Цюрих 1:3 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0
Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0
Результаты матчей
Цюрих
Витория Гимарайнш
Точный счет
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
12
21
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Цюрих 0:3 Витория Гимарайнш
Исход игры
Цюрих
54.9% (62)
Ничья
25.7% (29)
Витория Гимарайнш
19.5% (22)
Тотал 2.5
Больше
60.55% (66)
Меньше
39.45% (43)
Обе команды забьют
Да
81.65% (89)
Нет
18.35% (20)
Популярный счёт
2:1 Цюрих
38.1% (43)
1:1 Ничья
21.2% (24)
1:2 Витория Гимарайнш
15% (17)
1:0 Цюрих
8.8% (10)
2:0 Цюрих
4.4% (5)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
3:1 Цюрих
1.8% (2)
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