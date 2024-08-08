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Тур: 3. Стадион: .
ЦСКА-1948
2:1
Конец матча
Пафос
0'
0:1
10' Гол
Танкович Муамер
1:1
29' Гол
Илиевски Марио
2:1
51' Пенальти
Thalis
59' Желтая карточка
Thalis
90'+8

Ход матча

10'
0:1
Танкович Муамер
(Жажа Коэльо)
29'
Илиевски Марио
(Thalis)
1:1
38'
 
Пилеас Костас
Matias Melluso
51'
Thalis
2:1
59'
Thalis
 
59'
 
Коррея Жоау
Жажа Коэльо
59'
 
Валакари Онни
Пеладжио Педро
77'
Cassiano Bouzon
Карагерен Бирсент
 
77'
Умарбаев Парвизджон
Thalis
 
80'
 
Силва Андерсон
Жайро
80'
 
Шуньич Иван
Бруно V
83'
Jeka
Илиевски Марио
 
90'
Octavio I
Кирилов Радослав
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 9
  • 5 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 111
ЦСКА-1948 63.1% (70)
X 21.6% (24)
Пафос 15.3% (17)
Все прогнозы
1
Petar
Marinov
19
Фуртадо
Стив
14
Teodor
Ivanov
21
Emil
Tsenov
31
Рапнул
Том
28
Пишчевич
Неделько
22
Reyan
Daskalov
9
Карагерен
Бирсент
7
Thalis
10
Кирилов
Радослав
40
Илиевски
Марио
1
Ивушич
Ивица
23
Люккассен
Деррик
25
Наме
Мустафа
5
Гольдар
Давид
3
Matias
Melluso
30
Драгомир
Влад
6
Пеладжио
Педро
7
Бруно
V
11
Жажа
Коэльо
22
Танкович
Муамер
10
Жайро
ЦСКА-1948
4-2-3-1
Пафос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА-1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thalis 1 (1) 0.33
Карагерен Бирсент 1 0.33
Jeka 1 0.33
Илиевски Марио 1 0.33
Simeon Vasilev 0 0
Cassiano Bouzon 0 0
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Танкович Муамер 2 0.67
Драгомир Влад 1 0.33
Силва Андерсон 1 0.33
Жажа Коэльо 0 0
Элиа Мариос 0 0
Жайро 0 0

Карточки

ЦСКА-1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thalis 2 0
Кирилов Радослав 1 0
Reyan Daskalov 1 0
Jeka 1 0
Пишчевич Неделько 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеладжио Педро 1 0
Diogo Dall'Igna 1 0

Результаты матчей

ЦСКА-1948
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пафос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
ЦСКА-1948
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пафос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
ЦСКА-1948
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Пафос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
2
67%
91-120

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
2
50%
91-120

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА-1948
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Будучность Подгорица - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Спартак Варна 2:2 ЦСКА-1948 - Будучность Подгорица 1:0 Черно Море - ЦСКА-1948 0:0
Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0 Белтинци - ЦСКА-1948 1:4 Динамо Загреб - ЦСКА-1948 6:2 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Марибор - ЦСКА-1948 2:1 ЦСКА София - ЦСКА-1948 0:2 Славия София - ЦСКА-1948 0:2 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:1 Арда Карджали - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Славия София 0:2 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Арда Карджали 1:1 Локомотив Пловдив - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Локомотив София 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 0:1 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0
Пафос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0
Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АПОЭЛ 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Пафос 2:3 АПОЭЛ - Пафос 1:0

Результаты матчей

ЦСКА-1948
Пафос

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ЦСКА-1948
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Матиас Меллусо уходит с поля. Пилеас Костас выходит вместо него
  • 29'
    Thalis сделал результативную передачу.
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    Прогнозы 111
    ЦСКА-1948 63.1% (70)
    X 21.6% (24)
    Пафос 15.3% (17)
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    Прогнозы на матч ЦСКА-1948 2:1 Пафос

    Исход игры
    ЦСКА-1948
    63.1% (70)
    Ничья
    21.6% (24)
    Пафос
    15.3% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.81% (43)
    Меньше
    60.19% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    61.11% (66)
    Нет
    38.89% (42)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА-1948
    27.9% (31)
    1:0 ЦСКА-1948
    21.6% (24)
    1:1 Ничья
    21.6% (24)
    2:0 ЦСКА-1948
    10.8% (12)
    1:2 Пафос
    9.9% (11)
    0:1 Пафос
    4.5% (5)
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