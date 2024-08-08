Тур: 3. Стадион: Васил Левски.
0'
0:1
10' ГолТанкович Муамер
1:1
29' ГолИлиевски Марио
2:1
51' ПенальтиThalis
59' Желтая карточкаThalis
90'+8
Ход матча
10'
0:1
29'
1:1
51'
2:1
59'
80'
80'
83'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 9
-
5 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
19
Фуртадо
Стив
21
Emil
Tsenov
31
Рапнул
Том
7
Thalis
25
Наме
Мустафа
7
Бруно
V
11
Жажа
Коэльо
10
Жайро
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фуртадо СтивЗащитник
- Защитник
-
21 Emil TsenovЗащитник
-
31 Рапнул ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ThalisПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Нтумба ЛевиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
25 Jeka
-
-
61 Octavio I
-
Главный тренер: Valentin Iliev
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Наме МустафаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
-
11 Жажа КоэльоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
34 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
83 Theodoulou
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА-1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thalis
|1 (1)
|0.33
|Карагерен Бирсент
|1
|0.33
|Jeka
|1
|0.33
|Илиевски Марио
|1
|0.33
|Simeon Vasilev
|0
|0
|Cassiano Bouzon
|0
|0
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Танкович Муамер
|2
|0.67
|Драгомир Влад
|1
|0.33
|Силва Андерсон
|1
|0.33
|Жажа Коэльо
|0
|0
|Элиа Мариос
|0
|0
|Жайро
|0
|0
Карточки
ЦСКА-1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thalis
|2
|0
|Кирилов Радослав
|1
|0
|Reyan Daskalov
|1
|0
|Jeka
|1
|0
|Пишчевич Неделько
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеладжио Педро
|1
|0
|Diogo Dall'Igna
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА-1948
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пафос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
ЦСКА-1948
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пафос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
ЦСКА-1948
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Пафос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
2
67%
91-120
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
2
50%
91-120
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА-1948
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Будучность Подгорица - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Спартак Варна 2:2 ЦСКА-1948 - Будучность Подгорица 1:0 Черно Море - ЦСКА-1948 0:0
Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0 Белтинци - ЦСКА-1948 1:4 Динамо Загреб - ЦСКА-1948 6:2 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Марибор - ЦСКА-1948 2:1 ЦСКА София - ЦСКА-1948 0:2 Славия София - ЦСКА-1948 0:2 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:1 Арда Карджали - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Славия София 0:2 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Арда Карджали 1:1 Локомотив Пловдив - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Локомотив София 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 0:1 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0
Пафос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0
Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АПОЭЛ 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Пафос 2:3 АПОЭЛ - Пафос 1:0
Результаты матчей
ЦСКА-1948
Пафос
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ЦСКА-1948
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогнозы на матч ЦСКА-1948 2:1 Пафос
Исход игры
ЦСКА-1948
63.1% (70)
Ничья
21.6% (24)
Пафос
15.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
39.81% (43)
Меньше
60.19% (65)
Обе команды забьют
Да
61.11% (66)
Нет
38.89% (42)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА-1948
27.9% (31)
1:0 ЦСКА-1948
21.6% (24)
1:1 Ничья
21.6% (24)
2:0 ЦСКА-1948
10.8% (12)
1:2 Пафос
9.9% (11)
0:1 Пафос
4.5% (5)
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