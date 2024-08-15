Тур: 3. Стадион: Альфамега.
0'
4' Желтая карточкаReyan Daskalov
5' Желтая карточкаКарагерен Бирсент
33' Желтая карточкаФуртадо Стив
45' Вторая желтая карточкаФуртадо Стив
45' Желтая карточкаКирилов Радослав
60' Желтая карточкаТанкович Муамер
76' Желтая карточкаГольдар Давид
81' Желтая карточкаCassiano Bouzon
90' Желтая карточкаСилва Андерсон
90' Желтая карточкаPetar Marinov
1:0
90' ГолЛюккассен Деррик
2:0
94' ГолЖажа Коэльо
3:0
100' ГолСилва Андерсон
110' Желтая карточкаМарков Ивайло
117' Желтая карточкаTeodor Ivanov
4:0
118' Гол в свои воротаReyan Daskalov
Ход матча
33'
45'
45'
60'
60'
76'
81'
90'
90'
90'
1:0
94'
2:0
100'
3:0
110'
117'
118'
4:0
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 6
-
15 Удары в створ 0
-
11 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 9
-
0 Красные карточки 1
-
70 Владение мячом, % 30
7
Бруно
V
26
Шуньич
Иван
10
Жайро
11
Жажа
Коэльо
19
Фуртадо
Стив
21
Emil
Tsenov
31
Рапнул
Том
7
Thalis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Бруно VПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроНападающий
-
11 Жажа КоэльоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Наме МустафаЗащитник
- Защитник
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
83 Theodoulou
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фуртадо СтивЗащитник
- Защитник
-
21 Emil TsenovЗащитник
-
31 Рапнул ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ThalisПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Нтумба ЛевиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
61 Octavio I
-
-
Главный тренер: Valentin Iliev
История личных встреч
Пафос
ЦСКА-1948
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Танкович Муамер
|2
|0.5
|Силва Андерсон
|2
|0.5
|Жажа Коэльо
|1
|0.25
|Люккассен Деррик
|1
|0.25
|Драгомир Влад
|1
|0.25
|Элиа Мариос
|0
|0
|Жайро
|0
|0
ЦСКА-1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thalis
|1 (1)
|0.25
|Карагерен Бирсент
|1
|0.25
|Jeka
|1
|0.25
|Илиевски Марио
|1
|0.25
|Simeon Vasilev
|0
|0
|Cassiano Bouzon
|0
|0
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танкович Муамер
|1
|0
|Гольдар Давид
|1
|0
|Пеладжио Педро
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
|Diogo Dall'Igna
|1
|0
ЦСКА-1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фуртадо Стив
|1
|1
|Кирилов Радослав
|2
|0
|Reyan Daskalov
|2
|0
|Thalis
|2
|0
|Марков Ивайло
|1
|0
|Карагерен Бирсент
|1
|0
|Jeka
|1
|0
|Пишчевич Неделько
|1
|0
|Teodor Ivanov
|1
|0
|Petar Marinov
|1
|0
|Cassiano Bouzon
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ЦСКА-1948
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Пафос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ЦСКА-1948
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
3
Пафос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
ЦСКА-1948
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
4
67%
2
100%
91-120
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
1
100%
2
50%
91-120
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
4
57%
2
40%
91-120
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
17%
2
40%
91-120
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5
Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АПОЭЛ 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Пафос 2:3
ЦСКА-1948
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Будучность Подгорица - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Спартак Варна 2:2 ЦСКА-1948 - Будучность Подгорица 1:0
Черно Море - ЦСКА-1948 0:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0 Белтинци - ЦСКА-1948 1:4 Динамо Загреб - ЦСКА-1948 6:2 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Марибор - ЦСКА-1948 2:1 ЦСКА София - ЦСКА-1948 0:2 Славия София - ЦСКА-1948 0:2 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:1 Арда Карджали - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Славия София 0:2 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Арда Карджали 1:1 Локомотив Пловдив - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Локомотив София 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 0:1
Результаты матчей
Пафос
ЦСКА-1948
Точный счет
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Пафос
ЦСКА-1948
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
Прогнозы на матч Пафос 4:0 ЦСКА-1948
Исход игры
Пафос
47.7% (52)
Ничья
32.1% (35)
ЦСКА-1948
20.2% (22)
Тотал 2.5
Больше
34.91% (37)
Меньше
65.09% (69)
Обе команды забьют
Да
65.09% (69)
Нет
34.91% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.2% (34)
2:1 Пафос
17.4% (19)
1:0 Пафос
15.6% (17)
1:2 ЦСКА-1948
11% (12)
2:0 Пафос
10.1% (11)
0:1 ЦСКА-1948
4.6% (5)
0:2 ЦСКА-1948
1.8% (2)
3:0 Пафос
1.8% (2)
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