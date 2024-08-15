☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Пафос
4:0
Итог доп. времени
ЦСКА-1948
0'
4' Желтая карточка
Reyan Daskalov
5' Желтая карточка
Карагерен Бирсент
33' Желтая карточка
Фуртадо Стив
45' Вторая желтая карточка
Фуртадо Стив
45' Желтая карточка
Кирилов Радослав
60' Желтая карточка
Танкович Муамер
76' Желтая карточка
Гольдар Давид
81' Желтая карточка
Cassiano Bouzon
90' Желтая карточка
Силва Андерсон
90' Желтая карточка
Petar Marinov
1:0
90' Гол
Люккассен Деррик
2:0
94' Гол
Жажа Коэльо
3:0
100' Гол
Силва Андерсон
110' Желтая карточка
Марков Ивайло
117' Желтая карточка
Teodor Ivanov
4:0
118' Гол в свои ворота
Reyan Daskalov

Ход матча

4'
 
Reyan Daskalov
5'
 
Карагерен Бирсент
33'
 
Фуртадо Стив
45'
 
Фуртадо Стив
45'
 
Кирилов Радослав
46'
Силва Андерсон
Шуньич Иван
 
58'
 
Cassiano Bouzon
Карагерен Бирсент
60'
Танкович Муамер
 
60'
Коррея Жоау
Бруно V
 
72'
 
Octavio I
Илиевски Марио
72'
 
Умарбаев Парвизджон
Thalis
76'
Гольдар Давид
 
80'
Валакари Онни
Родригеш Педру
 
80'
Элиа Мариос
Танкович Муамер
 
81'
 
Cassiano Bouzon
84'
 
Radoslav Iliev
Кирилов Радослав
90'
Наме Мустафа
Пилеас Костас
 
90'
Силва Андерсон
 
90'
 
Petar Marinov
90'
Люккассен Деррик
1:0
91'
 
Марков Ивайло
Рапнул Том
94'
Жажа Коэльо
2:0
98'
Пеладжио Педро
Жажа Коэльо
 
98'
 
Marto Boychev
Пишчевич Неделько
100'
Силва Андерсон
3:0
110'
 
Марков Ивайло
117'
 
Teodor Ivanov
118'
Reyan Daskalov
4:0

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 6
  • 15 Удары в створ 0
  • 11 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 9
  • 0 Красные карточки 1
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 109
Пафос 47.7% (52)
X 32.1% (35)
ЦСКА-1948 20.2% (22)
Все прогнозы
1
Ивушич
Ивица
5
Гольдар
Давид
23
Люккассен
Деррик
2
Пилеас
Костас
7
Бруно
V
30
Драгомир
Влад
26
Шуньич
Иван
88
Родригеш
Педру
22
Танкович
Муамер
10
Жайро
11
Жажа
Коэльо
1
Petar
Marinov
19
Фуртадо
Стив
14
Teodor
Ivanov
21
Emil
Tsenov
31
Рапнул
Том
28
Пишчевич
Неделько
22
Reyan
Daskalov
10
Кирилов
Радослав
7
Thalis
9
Карагерен
Бирсент
40
Илиевски
Марио
Пафос
3-5-2
ЦСКА-1948
4-2-3-1

История личных встреч

Пафос
ЦСКА-1948

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Танкович Муамер 2 0.5
Силва Андерсон 2 0.5
Жажа Коэльо 1 0.25
Люккассен Деррик 1 0.25
Драгомир Влад 1 0.25
Элиа Мариос 0 0
Жайро 0 0
ЦСКА-1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thalis 1 (1) 0.25
Карагерен Бирсент 1 0.25
Jeka 1 0.25
Илиевски Марио 1 0.25
Simeon Vasilev 0 0
Cassiano Bouzon 0 0

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танкович Муамер 1 0
Гольдар Давид 1 0
Пеладжио Педро 1 0
Силва Андерсон 1 0
Diogo Dall'Igna 1 0
ЦСКА-1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фуртадо Стив 1 1
Кирилов Радослав 2 0
Reyan Daskalov 2 0
Thalis 2 0
Марков Ивайло 1 0
Карагерен Бирсент 1 0
Jeka 1 0
Пишчевич Неделько 1 0
Teodor Ivanov 1 0
Petar Marinov 1 0
Cassiano Bouzon 1 0

Результаты матчей

Пафос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ЦСКА-1948
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Пафос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ЦСКА-1948
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
3
Пафос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
ЦСКА-1948
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
4
67%
2
100%
91-120

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
1
100%
2
50%
91-120

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
4
57%
2
40%
91-120

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
17%
2
40%
91-120

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5
Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АПОЭЛ 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Пафос 2:3
ЦСКА-1948
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Будучность Подгорица - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Спартак Варна 2:2 ЦСКА-1948 - Будучность Подгорица 1:0
Черно Море - ЦСКА-1948 0:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0 Белтинци - ЦСКА-1948 1:4 Динамо Загреб - ЦСКА-1948 6:2 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Марибор - ЦСКА-1948 2:1 ЦСКА София - ЦСКА-1948 0:2 Славия София - ЦСКА-1948 0:2 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:1 Арда Карджали - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Славия София 0:2 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Арда Карджали 1:1 Локомотив Пловдив - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Локомотив София 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 0:1

Результаты матчей

Пафос
ЦСКА-1948

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Пафос
ЦСКА-1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
1
3
3.5

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
  • Дополнительное время
  • 122'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • 118'
    АВТОГОЛ - Reyan Daskalov забивает в свои ворота и в позоре складывает руки на голову!
  • 117'
    Teodor Ivanov получил желтую карточку от судьи
  • 110'
    Марков Ивайло получил желтую карточку от судьи
  • 110'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 100'
    ГОООООЛ - Силва Андерсон забивает
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Кирилов Радослав получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Фуртадо Стив получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 33'
      Фуртадо Стив получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Карагерен Бирсент получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Reyan Daskalov получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alphamega Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Пафос 47.7% (52)
    X 32.1% (35)
    ЦСКА-1948 20.2% (22)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Пафос 4:0 ЦСКА-1948

    Исход игры
    Пафос
    47.7% (52)
    Ничья
    32.1% (35)
    ЦСКА-1948
    20.2% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.91% (37)
    Меньше
    65.09% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    65.09% (69)
    Нет
    34.91% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.2% (34)
    2:1 Пафос
    17.4% (19)
    1:0 Пафос
    15.6% (17)
    1:2 ЦСКА-1948
    11% (12)
    2:0 Пафос
    10.1% (11)
    0:1 ЦСКА-1948
    4.6% (5)
    0:2 ЦСКА-1948
    1.8% (2)
    3:0 Пафос
    1.8% (2)
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