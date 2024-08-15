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Тур: 3. Стадион: .
Витория Гимарайнш
2:0
Конец матча
Цюрих
0'
4' Желтая карточка
Переа Хуан
21' Желтая карточка
Оливейра Нелсон
1:0
58' Гол
Силва Ману
65' Желтая карточка
Гарсия Самуэль
2:0
70' Гол
Арканжу Телму
85' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
90'+4

Ход матча

4'
 
Переа Хуан
21'
Оливейра Нелсон
 
58'
Силва Ману
(Силва Тьягу)
1:0
60'
 
Селмин Ходжа
Валльнер Сильван
60'
 
Joseph Saboko
Око-Флекс Армостронг
61'
Гарсия Самуэль
Мендеш Жоау
 
61'
Jesus Ramirez
Оливейра Нелсон
 
65'
Гарсия Самуэль
 
68'
Арканжу Телму
Cesar Andrade Lima Kaio
 
68'
Феррейра Зе
Силва Тьягу
 
69'
 
Fernand Goure
Маркезано Антонио
70'
Арканжу Телму
(Jesus Ramirez)
2:0
77'
Мендеш Жоао Педро Морейра
Сантуш Нуну
 
78'
 
Nevio Di Giusto
Шуиар Мунир
78'
 
Крюезиу Мирлинд
Камбери Линдрит
85'
 
Крюезиу Мирлинд

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 110
Витория Гимарайнш 82.7% (91)
X 8.2% (9)
Цюрих 9.1% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
6
Силва
Ману
77
Сантуш
Нуну
III
11
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
7
Оливейра
Нелсон
19
Мангаш
Рикарду
25
Бреше
Янник
5
Гомез
Мариано
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
4
Валльнер
Сильван
22
Око-Флекс
Армостронг
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
23
Шуиар
Мунир
10
Маркезано
Антонио
9
Переа
Хуан
Витория Гимарайнш
4-3-3
Цюрих
4-4-2

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Цюрих

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангаш Рикарду 3 0.75
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0.25
Оливейра Нелсон 1 0.25
Фернандеш Жорже 1 0.25
Арканжу Телму 1 0.25
Силва Ману 1 0.25
Силва Жота 1 0.25
Силва Тьягу 0 0
Jesus Ramirez 0 0
Гашпар Бруну 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 2 0.5
Мэтью Ифиний 1 0.25
Крюезиу Мирлинд 0 0
Переа Хуан 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Нелсон 2 0
Шарлес Силва 1 0
Силва Тьягу 1 0
Гарсия Самуэль 1 0
Боревкович Тони 1 0
Alberto Baio 1 0
Силва Жота 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэтью Ифиний 1 0
Катич Никола 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Крюезиу Мирлинд 1 0
Переа Хуан 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Цюрих
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Цюрих
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
3
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Цюрих
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1
Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0
Цюрих
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0
Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Цюрих - Лугано 2:1 Цюрих - Серветт 2:1 Винтертур - Цюрих 1:3 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Цюрих

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Г О О О О Л - Силва Ману бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Оливейра Нелсон получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Переа Хуан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio D. Afonso Henriques. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Витория Гимарайнш 82.7% (91)
    X 8.2% (9)
    Цюрих 9.1% (10)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 2:0 Цюрих

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    82.7% (91)
    Ничья
    8.2% (9)
    Цюрих
    9.1% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.68% (66)
    Меньше
    38.32% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    63.55% (68)
    Нет
    36.45% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Витория Гимарайнш
    43.6% (48)
    1:0 Витория Гимарайнш
    17.3% (19)
    2:0 Витория Гимарайнш
    13.6% (15)
    1:2 Цюрих
    7.3% (8)
    1:1 Ничья
    6.4% (7)
    3:0 Витория Гимарайнш
    4.5% (5)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    3:1 Витория Гимарайнш
    1.8% (2)
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