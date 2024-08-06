Тур: 3. Стадион: ЛФФ.
0:2
Первый тайм: 35'
Ход матча
3'
0:1
10'
0:2
22'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
21
Дьенг
Шейку
36
Мбо
Ноэль
90
Машпати
Рои
13
Шломо
Раз
42
Перец
Дор
33
Лейоус
Гишам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дьенг ШейкуПолузащитник
-
36 Мбо НоэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Тымбур ЭмилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stijn Vreven
- Основной состав
-
90 Машпати РоиВратарь
- Защитник
-
13 Шломо РазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Лейоус ГишамНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мелика ОфекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Шахар ИдоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Битон ДанНападающий
-
15 Маледе ЙонасНападающий
-
77 Давида ОшерНападающий
-
19 Мадмон ЭладНападающий
-
20 Henry Addo
-
Главный тренер: Зарко Лазетич
Бомбардиры внутри турнира
Паневежис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перец Дор
|1
|1
|Тургеман Дор
|1
|1
|Джехезкель Сагив
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
Паневежис
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Джюгас Тельшяй - Паневежис 3:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Паневежис - Кауно Жальгирис 1:2
ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:1 Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:3 Паневежис - Дайнава Алитус 2:0 ФК ТрансИнвест - Паневежис 3:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Паневежис - Шяуляй 2:0 Паневежис - Кауно Жальгирис 0:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:2 Банга Гаргждай - Паневежис 2:0 Паневежис - Судува 1:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:0 Паневежис - ФК ТрансИнвест 1:1 Паневежис - Жальгирис 1:2
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0
Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Рух Хожув - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Тель-Авив 2:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 4:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 3:1 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 0:1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (1)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Marius Lupu
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Хунедоара
|Буш Сержиу
|2
|Пакш
|Akos Kinyik
|2
Прогнозы на матч Паневежис 0:2 Маккаби Тель-Авив
Исход игры
Паневежис
2.7% (3)
Ничья
7.3% (8)
Маккаби Тель-Авив
90% (99)
Тотал 2.5
Больше
45.79% (49)
Меньше
54.21% (58)
Обе команды забьют
Да
46.73% (50)
Нет
53.27% (57)
Популярный счёт
1:2 Маккаби Тель-Авив
30.9% (34)
0:2 Маккаби Тель-Авив
27.3% (30)
0:1 Маккаби Тель-Авив
18.2% (20)
1:1 Ничья
6.4% (7)
0:3 Маккаби Тель-Авив
5.5% (6)
1:3 Маккаби Тель-Авив
4.5% (5)
1:4 Маккаби Тель-Авив
1.8% (2)
2:1 Паневежис
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!