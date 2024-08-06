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Тур: 3. Стадион: .
Паневежис
0:2
Первый тайм: 35'
Маккаби Тель-Авив
0'
0:1
3' Гол
Перец Дор
0:2
10' Гол
Тургеман Дор
22' Желтая карточка
Tyrese Asante

Ход матча

3'
0:1
Перец Дор
(Джехезкель Сагив)
10'
0:2
Тургеман Дор
(Перец Дор)
22'
 
Tyrese Asante

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 110
Паневежис 2.7% (3)
X 7.3% (8)
Маккаби Тель-Авив 90% (99)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Паневежис
Ничья
Маккаби Тель-Авив
21.00
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9.50
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1.28
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Все Коэффициенты
1
Черняускас
Витаутас
32
Расимавичюс
Рокас
4
Дубра
Каспар
2
Климавичюс
Линас
72
Мазань
Роберт
5
Горобцов
Николас
7
Велюлис
Эрнестас
20
Чадженович
Йован
10
Лукас
Де
Вега
21
Дьенг
Шейку
36
Мбо
Ноэль
90
Машпати
Рои
5
Нахмиас
Идан
13
Шломо
Раз
6
Tyrese
Asante
27
Давидзаде
Офир
42
Перец
Дор
14
Ван
Оверем
Йорис
16
Каничовски
Габи
29
Джехезкель
Сагив
9
Тургеман
Дор
33
Лейоус
Гишам
Паневежис
4-1-4-1
Маккаби Тель-Авив
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Паневежис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перец Дор 1 1
Тургеман Дор 1 1
Джехезкель Сагив 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Паневежис
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Джюгас Тельшяй - Паневежис 3:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Паневежис - Кауно Жальгирис 1:2
ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:1 Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:3 Паневежис - Дайнава Алитус 2:0 ФК ТрансИнвест - Паневежис 3:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Паневежис - Шяуляй 2:0 Паневежис - Кауно Жальгирис 0:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:2 Банга Гаргждай - Паневежис 2:0 Паневежис - Судува 1:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:0 Паневежис - ФК ТрансИнвест 1:1 Паневежис - Жальгирис 1:2
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0
Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Рух Хожув - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Тель-Авив 2:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 4:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 3:1 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 0:1

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (1)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Хунедоара Буш Сержиу 2
Пакш Akos Kinyik 2
Весь список
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Прогнозы 110
Паневежис 2.7% (3)
X 7.3% (8)
Маккаби Тель-Авив 90% (99)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Паневежис
Ничья
Маккаби Тель-Авив
21.00
Реклама, fon.bet
9.50
Реклама, bettery.ru
1.28
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Где смотреть матч Паневежис 0:2 Маккаби Тель-Авив онлайн

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Прогнозы на матч Паневежис 0:2 Маккаби Тель-Авив

Исход игры
Паневежис
2.7% (3)
Ничья
7.3% (8)
Маккаби Тель-Авив
90% (99)
Тотал 2.5
Больше
45.79% (49)
Меньше
54.21% (58)
Обе команды забьют
Да
46.73% (50)
Нет
53.27% (57)
Популярный счёт
1:2 Маккаби Тель-Авив
30.9% (34)
0:2 Маккаби Тель-Авив
27.3% (30)
0:1 Маккаби Тель-Авив
18.2% (20)
1:1 Ничья
6.4% (7)
0:3 Маккаби Тель-Авив
5.5% (6)
1:3 Маккаби Тель-Авив
4.5% (5)
1:4 Маккаби Тель-Авив
1.8% (2)
2:1 Паневежис
1.8% (2)
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Маккаби Тель-Авив
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