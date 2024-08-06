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Тур: 3. Стадион: .
Паневежис
1:2
Конец матча
Маккаби Тель-Авив
0'
0:1
3' Гол
Перец Дор
0:2
10' Гол
Тургеман Дор
22' Желтая карточка
Tyrese Asante
37' Желтая карточка
Мбо Ноэль
55' Желтая карточка
Чадженович Йован
1:2
70' Гол
Гуссиос Сиверт
90'+6

Ход матча

3'
0:1
Перец Дор
(Джехезкель Сагив)
10'
0:2
Тургеман Дор
(Перец Дор)
22'
 
Tyrese Asante
37'
Мбо Ноэль
 
41'
Сарпонг Джеффри
Велюлис Эрнестас
 
46'
Паласиос-Мартинес Федерико
Лукас Де Вега
 
55'
Чадженович Йован
 
58'
Гуссиос Сиверт
Мбо Ноэль
 
58'
Беншаиб Амин
Горобцов Николас
 
64'
 
Давида Ошер
Лейоус Гишам
70'
Гуссиос Сиверт
(Дьенг Шейку)
1:2
77'
 
Ревиво Рой
Давидзаде Офир
77'
 
Шахар Идо
Перец Дор
77'
 
Захави Эран
Джехезкель Сагив
80'
Бенета Маркас
Расимавичюс Рокас
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 110
Паневежис 2.7% (3)
X 7.3% (8)
Маккаби Тель-Авив 90% (99)
Все прогнозы
1
Черняускас
Витаутас
32
Расимавичюс
Рокас
4
Дубра
Каспар
2
Климавичюс
Линас
72
Мазань
Роберт
5
Горобцов
Николас
7
Велюлис
Эрнестас
20
Чадженович
Йован
10
Лукас
Де
Вега
21
Дьенг
Шейку
36
Мбо
Ноэль
90
Машпати
Рои
5
Нахмиас
Идан
13
Шломо
Раз
6
Tyrese
Asante
27
Давидзаде
Офир
42
Перец
Дор
14
Ван
Оверем
Йорис
16
Каничовски
Габи
29
Джехезкель
Сагив
9
Тургеман
Дор
33
Лейоус
Гишам
Паневежис
4-1-4-1
Маккаби Тель-Авив
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Паневежис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуссиос Сиверт 1 1
Дьенг Шейку 0 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перец Дор 1 1
Тургеман Дор 1 1
Джехезкель Сагив 0 0

Карточки

Паневежис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мбо Ноэль 1 0
Чадженович Йован 1 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tyrese Asante 1 0

Результаты матчей

Паневежис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Паневежис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Паневежис
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Джюгас Тельшяй - Паневежис 3:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Паневежис - Кауно Жальгирис 1:2
ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:1 Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:3 Паневежис - Дайнава Алитус 2:0 ФК ТрансИнвест - Паневежис 3:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Паневежис - Шяуляй 2:0 Паневежис - Кауно Жальгирис 0:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:2 Банга Гаргждай - Паневежис 2:0 Паневежис - Судува 1:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:0 Паневежис - ФК ТрансИнвест 1:1 Паневежис - Жальгирис 1:2
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0
Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Рух Хожув - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Тель-Авив 2:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 4:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 3:1 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 0:1

Результаты матчей

Паневежис
Маккаби Тель-Авив

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Паневежис
Маккаби Тель-Авив

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (1)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Хунедоара Буш Сержиу 2
Пакш Akos Kinyik 2
Весь список
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    Прогнозы 110
    Паневежис 2.7% (3)
    X 7.3% (8)
    Маккаби Тель-Авив 90% (99)
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    Прогнозы на матч Паневежис 1:2 Маккаби Тель-Авив

    Исход игры
    Паневежис
    2.7% (3)
    Ничья
    7.3% (8)
    Маккаби Тель-Авив
    90% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.79% (49)
    Меньше
    54.21% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    46.73% (50)
    Нет
    53.27% (57)
    Популярный счёт
    1:2 Маккаби Тель-Авив
    30.9% (34)
    0:2 Маккаби Тель-Авив
    27.3% (30)
    0:1 Маккаби Тель-Авив
    18.2% (20)
    1:1 Ничья
    6.4% (7)
    0:3 Маккаби Тель-Авив
    5.5% (6)
    1:3 Маккаби Тель-Авив
    4.5% (5)
    1:4 Маккаби Тель-Авив
    1.8% (2)
    2:1 Паневежис
    1.8% (2)
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