Тур: 3. Стадион: ЛФФ.
1:2
Конец матча
0'
0:1
3' ГолПерец Дор
0:2
10' ГолТургеман Дор
22' Желтая карточкаTyrese Asante
37' Желтая карточкаМбо Ноэль
55' Желтая карточкаЧадженович Йован
1:2
70' ГолГуссиос Сиверт
90'+6
Ход матча
3'
0:1
10'
0:2
22'
37'
55'
70'
1:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 7
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
21
Дьенг
Шейку
36
Мбо
Ноэль
90
Машпати
Рои
13
Шломо
Раз
42
Перец
Дор
33
Лейоус
Гишам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дьенг ШейкуПолузащитник
-
36 Мбо НоэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Тымбур ЭмилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stijn Vreven
- Основной состав
-
90 Машпати РоиВратарь
- Защитник
-
13 Шломо РазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Лейоус ГишамНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мелика ОфекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Шахар ИдоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Битон ДанНападающий
-
15 Маледе ЙонасНападающий
-
77 Давида ОшерНападающий
-
19 Мадмон ЭладНападающий
-
20 Henry Addo
-
Главный тренер: Зарко Лазетич
Бомбардиры внутри турнира
Паневежис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуссиос Сиверт
|1
|1
|Дьенг Шейку
|0
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перец Дор
|1
|1
|Тургеман Дор
|1
|1
|Джехезкель Сагив
|0
|0
Карточки
Паневежис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мбо Ноэль
|1
|0
|Чадженович Йован
|1
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tyrese Asante
|1
|0
Результаты матчей
Паневежис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Паневежис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Паневежис
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Джюгас Тельшяй - Паневежис 3:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Паневежис - Кауно Жальгирис 1:2
ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:1 Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:3 Паневежис - Дайнава Алитус 2:0 ФК ТрансИнвест - Паневежис 3:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Паневежис - Шяуляй 2:0 Паневежис - Кауно Жальгирис 0:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:2 Банга Гаргждай - Паневежис 2:0 Паневежис - Судува 1:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:0 Паневежис - ФК ТрансИнвест 1:1 Паневежис - Жальгирис 1:2
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0
Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Рух Хожув - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Тель-Авив 2:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 4:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 3:1 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 0:1
Результаты матчей
Паневежис
Маккаби Тель-Авив
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Паневежис
Маккаби Тель-Авив
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (1)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Marius Lupu
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Хунедоара
|Буш Сержиу
|2
|Пакш
|Akos Kinyik
|2
Прогнозы на матч Паневежис 1:2 Маккаби Тель-Авив
Исход игры
Паневежис
2.7% (3)
Ничья
7.3% (8)
Маккаби Тель-Авив
90% (99)
Тотал 2.5
Больше
45.79% (49)
Меньше
54.21% (58)
Обе команды забьют
Да
46.73% (50)
Нет
53.27% (57)
Популярный счёт
1:2 Маккаби Тель-Авив
30.9% (34)
0:2 Маккаби Тель-Авив
27.3% (30)
0:1 Маккаби Тель-Авив
18.2% (20)
1:1 Ничья
6.4% (7)
0:3 Маккаби Тель-Авив
5.5% (6)
1:3 Маккаби Тель-Авив
4.5% (5)
1:4 Маккаби Тель-Авив
1.8% (2)
2:1 Паневежис
1.8% (2)
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