Тур: 3. Стадион: Stadion Miejski w Bialymstoku. Главный судья: Яблонски Свен
0:1
Конец матча
0'
0:1
58' Гол в свои воротаДигес Адриан
69' Желтая карточкаНене III
73' Желтая карточкаМо Бреде
90' Желтая карточкаМоутинью Жоау
90'+6
Ход матча
58'
0:1
69'
73'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
18
Мо
Бреде
26
Эвьен
Хэкон
23
Хёуге
Йенс
25
Дубвик
Исак
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
20 Виллар МикиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Нападающий
-
25 Дубвик ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреНападающий
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|3
|1
|Пюлюлю Афимико
|2 (2)
|0.67
|Хансен Кристоффер
|1
|0.33
|Сачек Михал
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салтнес Ульрик
|2
|0.67
|Миккельсен Эугуст
|2
|0.67
|Хог Каспер Ваарст
|1
|0.33
|Капскармо Оскар
|1
|0.33
|Хёуге Йенс
|1 (1)
|0.33
|Сёренсен Адам
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Нене III
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мо Бреде
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
0
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Будё-Глимт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Ягеллония Белосток
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Будё-Глимт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
29%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4
Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0
Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Мольде 1:1
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Будё-Глимт
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
21
12
12
|Карабах
|Жуниньо VI
|5 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|3 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (3)
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 2
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|АПОЭЛ
|Техера Серхио
|3
|Клаксвик
|Эджупи Альберт
|3
|Динамо Минск
|Демченко Никита Юрьевич
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ягеллония Белосток 0:1 Будё-Глимт
Исход игры
Ягеллония Белосток
25% (31)
Ничья
32.3% (40)
Будё-Глимт
42.7% (53)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (69)
Меньше
37.84% (42)
Обе команды забьют
Да
86.49% (96)
Нет
13.51% (15)
Популярный счёт
1:2 Будё-Глимт
30.6% (38)
1:1 Ничья
21.8% (27)
2:1 Ягеллония Белосток
13.7% (17)
2:2 Ничья
6.5% (8)
0:1 Будё-Глимт
5.6% (7)
1:0 Ягеллония Белосток
3.2% (4)
2:0 Ягеллония Белосток
1.6% (2)
1:3 Будё-Глимт
1.6% (2)
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