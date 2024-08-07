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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Ягеллония Белосток
0:1
Конец матча
Будё-Глимт
0'
0:1
58' Гол в свои ворота
Дигес Адриан
69' Желтая карточка
Нене III
73' Желтая карточка
Мо Бреде
90' Желтая карточка
Моутинью Жоау
90'+6

Ход матча

46'
 
Фет Сондре
Салтнес Ульрик
58'
0:1
Дигес Адриан
69'
Нене III
 
69'
Виллар Мики
Хансен Кристоффер
 
71'
 
Капскармо Оскар
Хог Каспер Ваарст
71'
 
Сёрли Сондре
Дубвик Исак
72'
Кубицки Ярослав
Нене III
 
73'
 
Мо Бреде
81'
Диаби Мохамед
Пюлюлю Афимико
 
85'
 
Бьортуфт Один Лурас
Мо Бреде
90'
Моутинью Жоау
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 4 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогнозы 124
Ягеллония Белосток 25% (31)
X 32.3% (40)
Будё-Глимт 42.7% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Slawomir
Abramowicz
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
44
Моутинью
Жоау
7
Dominik
Marczuk
8
Нене
III
6
Романчук
Тарас
99
Хансен
Кристоффер
11
Имас
Хесус
10
Пюлюлю
Афимико
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
18
Мо
Бреде
6
Гундерсен
Йостейн
15
Бьоркан
Фредерик
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
23
Хёуге
Йенс
9
Хог
Каспер
Ваарст
25
Дубвик
Исак
Ягеллония Белосток
4-4-1-1
Будё-Глимт
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 3 1
Пюлюлю Афимико 2 (2) 0.67
Хансен Кристоффер 1 0.33
Сачек Михал 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салтнес Ульрик 2 0.67
Миккельсен Эугуст 2 0.67
Хог Каспер Ваарст 1 0.33
Капскармо Оскар 1 0.33
Хёуге Йенс 1 (1) 0.33
Сёренсен Адам 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 2 0
Нене III 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мо Бреде 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
0
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Будё-Глимт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Ягеллония Белосток
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Будё-Глимт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
29%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4
Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0
Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Мольде 1:1

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Будё-Глимт

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2
1
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 5 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
ФКСБ Олару Дариус 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
АПОЭЛ Техера Серхио 3
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Демченко Никита Юрьевич 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski w Bialymstoku. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Ягеллония Белосток 25% (31)
    X 32.3% (40)
    Будё-Глимт 42.7% (53)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ягеллония Белосток 0:1 Будё-Глимт

    Исход игры
    Ягеллония Белосток
    25% (31)
    Ничья
    32.3% (40)
    Будё-Глимт
    42.7% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (69)
    Меньше
    37.84% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    86.49% (96)
    Нет
    13.51% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Будё-Глимт
    30.6% (38)
    1:1 Ничья
    21.8% (27)
    2:1 Ягеллония Белосток
    13.7% (17)
    2:2 Ничья
    6.5% (8)
    0:1 Будё-Глимт
    5.6% (7)
    1:0 Ягеллония Белосток
    3.2% (4)
    2:0 Ягеллония Белосток
    1.6% (2)
    1:3 Будё-Глимт
    1.6% (2)
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