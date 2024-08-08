☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 10.
Архентинос Хуниорс
0:0
Второй тайм: 78'
Сармьенто
0'
48' Желтая карточка
Инсаурральде Хуан
51' Желтая карточка
Паласио Тобиас
74' Желтая карточка

Ход матча

48'
 
Инсаурральде Хуан
51'
Паласио Тобиас
 
63'
Хосе Херрейра
Верон Гастон
 
67'
 
Лисандро Лопес
Naya Ezequeil
73'
 
Gabriel Diaz
Yair Arismendi
73'
 
Ауче Габриэль
Gabriel Gudino
74'
 
Лучшие коэффициенты
Архентинос Хуниорс
Ничья
Сармьенто
2.35
Реклама, fon.bet
6.70
Реклама, zenit.win
9.50
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
50
Родригес
Диего
II
23
Сантамария
Тьяго
16
Альварес
Франсиско
2
Паласио
Тобиас
20
Прието
Себастьян
22
Лескано
Алан
36
Ariel
Gamarra
21
Ороз
Николас
32
Гондоу
Лусиано
10
Верон
Гастон
9
Ромеро
Максимильяно
42
Акоста
Лукас
II
29
Elias
Sebastian
Lopez
2
Инсаурральде
Хуан
3
Гастон
Сауро
26
Yair
Arismendi
20
Gabriel
Gudino
6
Juan
Andrada
52
Emiliano
Mendez
10
Гайтан
Николас
28
Joaquin
Gho
9
Naya
Ezequeil
Архентинос Хуниорс
4-3-3
Сармьенто
4-4-2

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Сармьенто

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
1:0
КПЛ
0:0
ЛП
2:0
П
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 2 (1) 0.2
Ромеро Максимильяно 1 0.1
Гальван Джонатан 1 0.1
Ороз Николас 1 0.1
Альварес Франсиско 1 0.1
Родригес Алан 1 0.1
Гондоу Лусиано 1 0.1
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0
Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Мануэль 2 0.2
Joaquin Gho 1 0.1
Emiliano Mendez 1 0.1
Gabriel Gudino 1 0.1
Naya Ezequeil 1 0.1
Agustin Fontana 1 (1) 0.1
Sergio Quiroga 0 0
Valentin Burgoa 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальван Джонатан 2 1
Годой Эрик 2 1
Вега Роман 3 0
Альварес Франсиско 1 1
Хередиа Леонардо 2 0
Сантамария Тьяго 2 0
Хосе Херрейра 1 0
Lucas Gomez 1 0
Родригес Диего II 1 0
Ороз Николас 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Ariel Gamarra 1 0
Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 3 0
Yair Arismendi 3 0
Nahuel Gallardo 1 1
Годой Фернандо 2 0
Гарсия Мануэль 2 0
Matias Rosales 2 0
Emiliano Mendez 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Gabriel Gudino 1 0
Акоста Лукас II 1 0
Моралес Иван 1 0
Juan Andrada 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Elias Sebastian Lopez 1 0
Joaquin Gho 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сармьенто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Архентинос Хуниорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сармьенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

0
3
Архентинос Хуниорс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сармьенто
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
4
44%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
4
44%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2
Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3
Сармьенто
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2
Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Сармьенто

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Сармьенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 9 5 4 0 10 - 3 19
2.
Унион Санта-Фе
 9 5 3 1 9 - 4 18
3.
Расинг Авельянеда
 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Велес Сарсфилд
 9 5 2 2 14 - 6 17
5.
Тальерес Кордоба
 9 4 4 1 14 - 10 16
6.
Атлетико Тукуман
 9 4 4 1 10 - 7 16
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 3 2 13 - 7 15
8.
Институто Кордоба
 9 4 3 2 11 - 7 15
9.
Ланус
 9 4 3 2 14 - 13 15
10.
Бельграно
 9 4 3 2 13 - 13 15
11.
Ривер Плейт
 9 4 2 3 13 - 8 14
12.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 2 3 6 - 4 14
13.
Бока Хуниорс
 9 3 4 2 11 - 7 13
14.
Архентинос Хуниорс
 0:0 10 4 1 5 8 - 12 13
15.
Депортиво Риестра
 9 4 0 5 8 - 9 12
16.
Росарио Сентраль
 9 3 3 3 12 - 10 12
17.
Сармьенто
 0:0 10 3 3 4 8 - 9 12
18.
Платенсе
 9 3 2 4 8 - 9 11
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 3 2 4 6 - 10 11
20.
Химнасия Ла-Плата
 9 3 1 5 11 - 12 10
21.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
22.
Банфилд
 9 2 3 4 7 - 12 9
23.
Тигре
 9 2 3 4 10 - 15 9
24.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 9 8
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 4 3 6 - 8 7
26.
Барракас Сентраль
 9 1 3 5 4 - 11 6
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 5 4 7 - 15 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 0 1 8 7 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 6 - 1 13
3.
Бельграно
 5 4 1 0 10 - 6 13
4.
Архентинос Хуниорс
 0:0 6 4 1 1 8 - 5 13
5.
Расинг Авельянеда
 4 4 0 0 9 - 1 12
6.
Депортиво Риестра
 5 4 0 1 6 - 2 12
7.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 7 12
8.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
9.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 6 - 3 11
10.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 4 9
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
13.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 5 - 1 8
14.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
15.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
16.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
17.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
18.
Сармьенто
 0:0 5 2 1 2 4 - 3 7
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 6 7
20.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
21.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
22.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
23.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
24.
Платенсе
 4 1 1 2 1 - 3 4
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
27.
Барракас Сентраль
 4 0 1 3 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
4.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
5.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 1 2 4 - 3 7
6.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Росарио Сентраль
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 4 - 4 5
10.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Расинг Авельянеда
 5 1 2 2 8 - 7 5
12.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 6 - 6 5
13.
Барракас Сентраль
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Сармьенто
 0:0 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Тигре
 4 1 1 2 6 - 7 4
16.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
18.
Ланус
 4 0 3 1 4 - 6 3
19.
Банфилд
 5 1 0 4 2 - 9 3
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
21.
Бельграно
 4 0 2 2 3 - 7 2
22.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
23.
Дефенса и Хустисия
 5 0 2 3 3 - 9 2
24.
Ривер Плейт
 4 0 1 3 1 - 5 1
25.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 1 4 3 - 9 1
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 0:0 4 0 0 4 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 5 (2)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 6
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 4
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится победой Архентинос Хуниорс.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.70. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.70 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Архентинос Хуниорс
Ничья
Сармьенто
2.35
Реклама, fon.bet
6.70
Реклама, zenit.win
9.50
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Архентинос Хуниорс 0:0 Сармьенто онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Архентинос Хуниорс
Сармьенто
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный