Тур: 10.
0:0
Конец матча
0'
47' Желтая карточкаИнсаурральде Хуан
51' Желтая карточкаПаласио Тобиас
74' Желтая карточкаJuan Andrada
85' Желтая карточкаЛисандро Лопес
88' Желтая карточкаValentin Burgoa
90' Желтая карточкаАкоста Лукас II
90'+6
Ход матча
51'
74'
85'
88'
90'
22
Лескано
Алан
21
Ороз
Николас
10
Верон
Гастон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Нападающий
-
10 Верон ГастонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Lucas GomezПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Tomas MolinaНападающий
-
-
29 E. Viveros
-
Главный тренер: Геде Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Joaquin GhoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Моралес ИванНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
16 Juan Guasone
-
12 Thyago Ayala
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Сармьенто
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1
0
Тотал матчей
0.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|2 (1)
|0.2
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.1
|Гальван Джонатан
|1
|0.1
|Ороз Николас
|1
|0.1
|Альварес Франсиско
|1
|0.1
|Родригес Алан
|1
|0.1
|Гондоу Лусиано
|1
|0.1
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Мануэль
|2
|0.2
|Joaquin Gho
|1
|0.1
|Emiliano Mendez
|1
|0.1
|Gabriel Gudino
|1
|0.1
|Naya Ezequeil
|1
|0.1
|Agustin Fontana
|1 (1)
|0.1
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Valentin Burgoa
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальван Джонатан
|2
|1
|Годой Эрик
|2
|1
|Вега Роман
|3
|0
|Альварес Франсиско
|1
|1
|Хередиа Леонардо
|2
|0
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Lucas Gomez
|1
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Ороз Николас
|1
|0
|Паласио Тобиас
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|3
|0
|Yair Arismendi
|3
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|1
|Годой Фернандо
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|2
|0
|Акоста Лукас II
|2
|0
|Matias Rosales
|2
|0
|Juan Andrada
|2
|0
|Emiliano Mendez
|1
|0
|Gabriel Diaz
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Gabriel Gudino
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Моралес Иван
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Elias Sebastian Lopez
|1
|0
|Joaquin Gho
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сармьенто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Архентинос Хуниорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сармьенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
0
3
Архентинос Хуниорс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сармьенто
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
4
44%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
4
44%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2
Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3
Сармьенто
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2
Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Сармьенто
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Сармьенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
64
37
28
19
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|5 (2)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 4