Тур: 10.
3:1
Конец матча
0'
22' Красная карточкаЛусиатти Брайан
23' Желтая карточкаRicardo Zielinski
1:0
49' ГолAntony Alonso
72' Желтая карточкаMilton Aaron Celiz
74' Желтая карточкаBrian Sanchez
2:0
77' ГолAlexander Diaz
2:1
80' ГолТоррес Джонатан
83' Желтая карточкаAlan Barrionuevo
3:1
90' ГолJonathan Herrera1
90'+6
Ход матча
22'
49'
1:0
74'
77'
2:0
80'
83'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
14 Pablo Monje
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fabbiani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Акино ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
Бомбардиры внутри турнира
Депортиво Риестра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|4
|0.4
|Antony Alonso
|3
|0.3
|Браво Гонзало
|1
|0.1
|Alexander Diaz
|1
|0.1
|Alan Barrionuevo
|1
|0.1
|Nicolas Benegas
|1 (1)
|0.1
|Рамирес Педро
|0
|0
|Leonardo Landriel
|0
|0
|Brian Sanchez
|0
|0
|Nicolas Sansotre
|0
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|4
|0.4
|Морено Марселино
|3
|0.3
|Торрес Джонатан
|3
|0.3
|Сальвио Эдуардо
|2
|0.2
|Mateo Sanabria
|1
|0.1
|Каррера Рамиро
|1
|0.1
|Пенья Фелипе
|1
|0.1
|Акино Дилан
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
Карточки
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Monje
|4
|1
|Milton Aaron Celiz
|5
|0
|Nicolas Torres
|2
|0
|Рамирес Педро
|2
|0
|Кристиан Фаббиани
|1
|0
|Leonardo Landriel
|1
|0
|Maximiliano Brito Hernandez
|1
|0
|Nicolas Dematei
|1
|0
|Brian Sanchez
|1
|0
|Walter Rodriguez
|1
|0
|Rodrigo Sayavedra
|1
|0
|Alan Barrionuevo
|1
|0
|Yaison Murillo Mena
|1
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|1
|0
|Jonathan Herrera1
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|4
|0
|Лусиатти Брайан
|2
|1
|Морено Марселино
|3
|0
|Гонсалес Максимилиано
|1
|1
|Торрес Джонатан
|2
|0
|Каррера Рамиро
|2
|0
|Домингес Нери
|2
|0
|Боу Вальтер
|0
|1
|Родригес Агустин
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Альварес Фавио
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
|Клаа Николас
|1
|0
|Ricardo Zielinski
|1
|0
Результаты матчей
Депортиво Риестра
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ланус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
5
Депортиво Риестра
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Ланус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
0
11
Депортиво Риестра
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Ланус
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
0
16
Голы по времени матча
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
40%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
4
44%
76-90
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
50%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Забито
11
16
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
3
19%
31-45
3
27%
4
25%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
4
36%
5
31%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
1
10%
1
7%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
20%
4
27%
61-75
5
50%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Депортиво Риестра
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1
Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2
Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2
Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1
Результаты матчей
Депортиво Риестра
Ланус
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Депортиво Риестра
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
33
41
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
37
55
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|4
|0
|10 - 3
|19
|2.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|9 - 4
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 6
|17
|5.
|10
|4
|5
|1
|15 - 11
|17
|6.
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|7.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|13 - 13
|16
|8.
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|9.
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|10.
|10
|5
|0
|5
|11 - 10
|15
|11.
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|12.
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|13.
|9
|4
|2
|3
|6 - 4
|14
|14.
|9
|3
|4
|2
|11 - 7
|13
|15.
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|16.
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|17.
|10
|3
|3
|4
|8 - 9
|12
|18.
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|19.
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|20.
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|21.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|22.
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|23.
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|24.
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|25.
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|26.
|10
|1
|4
|5
|5 - 12
|7
|27.
|9
|0
|5
|4
|7 - 15
|5
|28.
|9
|0
|1
|8
|7 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|10 - 6
|14
|3.
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|4.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|6.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|7.
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|8.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|9.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|10.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|11.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|12.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|13.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|14.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|15.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|16.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|17.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|18.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|19.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|20.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|21.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|22.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|24.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|25.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|27.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|28.
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|18.
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|19.
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|20.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|21.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|22.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|23.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|24.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|25.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|26.
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|27.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|5 (2)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 4