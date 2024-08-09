☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 10.
Депортиво Риестра
3:1
Конец матча
Ланус
0'
22' Красная карточка
Лусиатти Брайан
23' Желтая карточка
Ricardo Zielinski
1:0
49' Гол
Antony Alonso
72' Желтая карточка
Milton Aaron Celiz
74' Желтая карточка
Brian Sanchez
2:0
77' Гол
Alexander Diaz
2:1
80' Гол
Торрес Джонатан
83' Желтая карточка
Alan Barrionuevo
3:1
90' Гол
Jonathan Herrera1
90'+6
1
Ignacio
Arce
15
Nicolas
Sansotre
40
Alan
Barrionuevo
3
Nicolas
Torres
5
Рамирес
Педро
28
Rodrigo
Sayavedra
8
Milton
Aaron
Celiz
19
Jonathan
Goya
10
Браво
Гонзало
9
Jonathan
Herrera1
7
Antony
Alonso
26
Лосада
Науэль
24
Искиэрдос
Карлос
2
Муньос
Эсекьель
6
Лусиатти
Брайан
21
Касерес
Хуан
3
Nicolas
Morgantini
7
Акоста
Лаутаро
23
Домингес
Нери
14
Сальвио
Эдуардо
10
Морено
Марселино
9
Боу
Вальтер
Депортиво Риестра
5-3-2
Ланус
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 4 0.4
Antony Alonso 3 0.3
Браво Гонзало 1 0.1
Alexander Diaz 1 0.1
Alan Barrionuevo 1 0.1
Nicolas Benegas 1 (1) 0.1
Рамирес Педро 0 0
Leonardo Landriel 0 0
Brian Sanchez 0 0
Nicolas Sansotre 0 0
Maximiliano Rodriguez1 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 4 0.4
Морено Марселино 3 0.3
Торрес Джонатан 3 0.3
Сальвио Эдуардо 2 0.2
Mateo Sanabria 1 0.1
Каррера Рамиро 1 0.1
Пенья Фелипе 1 0.1
Акино Дилан 0 0
Nicolas Morgantini 0 0

Карточки

Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Monje 4 1
Milton Aaron Celiz 5 0
Nicolas Torres 2 0
Рамирес Педро 2 0
Кристиан Фаббиани 1 0
Leonardo Landriel 1 0
Maximiliano Brito Hernandez 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Brian Sanchez 1 0
Walter Rodriguez 1 0
Rodrigo Sayavedra 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Yaison Murillo Mena 1 0
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Jonathan Herrera1 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 4 0
Лусиатти Брайан 2 1
Морено Марселино 3 0
Гонсалес Максимилиано 1 1
Торрес Джонатан 2 0
Каррера Рамиро 2 0
Домингес Нери 2 0
Боу Вальтер 0 1
Родригес Агустин 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Альварес Фавио 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Касерес Хуан 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Клаа Николас 1 0
Ricardo Zielinski 1 0

Результаты матчей

Депортиво Риестра
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ланус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
5
Депортиво Риестра
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Ланус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
11
Депортиво Риестра
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Ланус
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

0
16

Голы по времени матча

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
40%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
4
44%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
50%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Забито

11
16
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
3
19%
31-45
3
27%
4
25%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
4
36%
5
31%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
1
10%
1
7%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
20%
4
27%
61-75
5
50%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Депортиво Риестра
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1
Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2
Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2
Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1

Результаты матчей

Депортиво Риестра
Ланус

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Депортиво Риестра
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
4
1
1
5
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
5
5
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 9 5 4 0 10 - 3 19
2.
Унион Санта-Фе
 0:0 10 5 4 1 9 - 4 19
3.
Расинг Авельянеда
 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Велес Сарсфилд
 9 5 2 2 14 - 6 17
5.
Тальерес Кордоба
 10 4 5 1 15 - 11 17
6.
Атлетико Тукуман
 9 4 4 1 10 - 7 16
7.
Бельграно
 0:0 10 4 4 2 13 - 13 16
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 3 2 13 - 7 15
9.
Институто Кордоба
 9 4 3 2 11 - 7 15
10.
Депортиво Риестра
 10 5 0 5 11 - 10 15
11.
Ланус
 10 4 3 3 15 - 16 15
12.
Ривер Плейт
 9 4 2 3 13 - 8 14
13.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 2 3 6 - 4 14
14.
Бока Хуниорс
 9 3 4 2 11 - 7 13
15.
Архентинос Хуниорс
 10 4 1 5 8 - 12 13
16.
Росарио Сентраль
 9 3 3 3 12 - 10 12
17.
Сармьенто
 10 3 3 4 8 - 9 12
18.
Платенсе
 9 3 2 4 8 - 9 11
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 3 2 4 6 - 10 11
20.
Химнасия Ла-Плата
 9 3 1 5 11 - 12 10
21.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
22.
Банфилд
 9 2 3 4 7 - 12 9
23.
Тигре
 9 2 3 4 10 - 15 9
24.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 9 8
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 4 3 6 - 8 7
26.
Барракас Сентраль
 10 1 4 5 5 - 12 7
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 5 4 7 - 15 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 0 1 8 7 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Бельграно
 0:0 6 4 2 0 10 - 6 14
3.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
4.
Унион Санта-Фе
 0:0 5 4 1 0 6 - 1 13
5.
Архентинос Хуниорс
 6 4 1 1 8 - 5 13
6.
Расинг Авельянеда
 4 4 0 0 9 - 1 12
7.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 7 12
8.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
9.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 6 - 3 11
10.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 4 9
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
13.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 5 - 1 8
14.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
15.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
16.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
17.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
18.
Сармьенто
 5 2 1 2 4 - 3 7
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 6 7
20.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
21.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
22.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
23.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
24.
Платенсе
 4 1 1 2 1 - 3 4
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
27.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
2.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
4.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
5.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 1 2 4 - 3 7
6.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Росарио Сентраль
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Унион Санта-Фе
 0:0 5 1 3 1 3 - 3 6
10.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Расинг Авельянеда
 5 1 2 2 8 - 7 5
12.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 6 - 6 5
13.
Барракас Сентраль
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Сармьенто
 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Тигре
 4 1 1 2 6 - 7 4
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
18.
Банфилд
 5 1 0 4 2 - 9 3
19.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
21.
Бельграно
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
22.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
23.
Дефенса и Хустисия
 5 0 2 3 3 - 9 2
24.
Ривер Плейт
 4 0 1 3 1 - 5 1
25.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 1 4 3 - 9 1
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 5 (2)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 6
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 4
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Рикардо Зелински получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      УДАЛЕНИЕ! - Лусиатти Брайан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 19'
      Лусиатти Брайан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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