☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 10.
Барракас Сентраль
1:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
7' Желтая карточка
Rodrigo Herrera
12' Желтая карточка
Наварро Мигель
19' Желтая карточка
Портилья Хуан
60' Желтая карточка
Pedro Velurtas
1:0
77' Гол
Jhonatan Candia
1:1
84' Гол
Галарса Матиас
87' Желтая карточка
Галарса Матиас
90'+4
30
Marcelo
Mino
4
Pedro
Velurtas
2
Nicolas
Capraro
14
Gonzalo
Goni
6
Rodrigo
Insua
27
Marcos
Iacobellis
8
Siro
Rosane
5
Rodrigo
Herrera
43
Maximiliano
Zalazar
11
Alan
Cantero
9
Alexis
Dominguez
22
Эррера
Гидо
13
Виго
Алекс
5
Мантилья
Кевин
28
Портильо
Хуан
Карлос
16
Наварро
Мигель
27
Портилья
Хуан
20
Мойяно
Франко
18
Ramiro
Ruiz
32
Бартиччотто
Бруно
14
Мартинес
Алекс
25
Таррагона
Кристиан
Барракас Сентраль
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Барракас Сентраль
Тальерес Кордоба

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

КПЛ
2:1
КПЛ
4:0
ЛП
3:0
ЛП
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
120

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexis Dominguez 1 0.1
Jhonatan Candia 1 0.1
Marcos Iacobellis 1 0.1
Rodrigo Insua 1 0.1
Maximiliano Zalazar 1 0.1
Rodrigo Herrera 0 0
Alan Cantero 0 0
Santiago Coronel 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартиччотто Бруно 5 0.5
Портильо Маркос 2 0.2
Соса Рамон 2 0.2
Мартинес Алекс 2 0.2
Бенавидес Гастон Америко 1 0.1
Альбаррасин Густаво 1 0.1
Джиротти Федерико 1 0.1
Галарса Матиас 1 0.1
Ботта Рубен 0 0
Боу Густаво 0 0
Наварро Мигель 0 0

Карточки

Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Herrera 3 0
Marcos Iacobellis 2 0
Santiago Coronel 2 0
Pedro Velurtas 2 0
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Alexis Dominguez 1 0
Gonzalo Goni 1 0
Carlos Martin Arce 1 0
Facundo Mater 1 0
Manuel Duarte 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Federico Aguirre 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галарса Матиас 3 1
Портильо Маркос 4 0
Портильо Хуан Карлос 3 0
Наварро Мигель 3 0
Lucas Suarez II 2 0
Бенавидес Гастон Америко 2 0
Паласиос Себастьян 0 1
Ботта Рубен 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Таррагона Кристиан 1 0
Риверос Блас 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Депьетри Валентин 1 0
Портилья Хуан 1 0
Альбаррасин Густаво 1 0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2
Барракас Сентраль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
6
Барракас Сентраль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Тальерес Кордоба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
50%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
4
40%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
57%
1
14%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

5
16
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
2
40%
4
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
20%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
40%
4
25%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
6
50%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Сентраль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Барракас Сентраль - Сан-Мигель 0:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0
Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1

Результаты матчей

Барракас Сентраль
Тальерес Кордоба

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Барракас Сентраль
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 9 5 4 0 10 - 3 19
2.
Унион Санта-Фе
 0:0 10 5 4 1 9 - 4 19
3.
Расинг Авельянеда
 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Велес Сарсфилд
 9 5 2 2 14 - 6 17
5.
Тальерес Кордоба
 10 4 5 1 15 - 11 17
6.
Атлетико Тукуман
 9 4 4 1 10 - 7 16
7.
Бельграно
 0:0 10 4 4 2 13 - 13 16
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 3 2 13 - 7 15
9.
Институто Кордоба
 9 4 3 2 11 - 7 15
10.
Депортиво Риестра
 10 5 0 5 11 - 10 15
11.
Ланус
 10 4 3 3 15 - 16 15
12.
Ривер Плейт
 9 4 2 3 13 - 8 14
13.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 2 3 6 - 4 14
14.
Бока Хуниорс
 9 3 4 2 11 - 7 13
15.
Архентинос Хуниорс
 10 4 1 5 8 - 12 13
16.
Росарио Сентраль
 9 3 3 3 12 - 10 12
17.
Сармьенто
 10 3 3 4 8 - 9 12
18.
Платенсе
 9 3 2 4 8 - 9 11
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 3 2 4 6 - 10 11
20.
Химнасия Ла-Плата
 9 3 1 5 11 - 12 10
21.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
22.
Банфилд
 9 2 3 4 7 - 12 9
23.
Тигре
 9 2 3 4 10 - 15 9
24.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 9 8
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 4 3 6 - 8 7
26.
Барракас Сентраль
 10 1 4 5 5 - 12 7
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 5 4 7 - 15 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 0 1 8 7 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Бельграно
 0:0 6 4 2 0 10 - 6 14
3.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
4.
Унион Санта-Фе
 0:0 5 4 1 0 6 - 1 13
5.
Архентинос Хуниорс
 6 4 1 1 8 - 5 13
6.
Расинг Авельянеда
 4 4 0 0 9 - 1 12
7.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 7 12
8.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
9.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 6 - 3 11
10.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 4 9
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
13.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 5 - 1 8
14.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
15.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
16.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
17.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
18.
Сармьенто
 5 2 1 2 4 - 3 7
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 6 7
20.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
21.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
22.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
23.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
24.
Платенсе
 4 1 1 2 1 - 3 4
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
27.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
2.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
4.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
5.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 1 2 4 - 3 7
6.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Росарио Сентраль
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Унион Санта-Фе
 0:0 5 1 3 1 3 - 3 6
10.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Расинг Авельянеда
 5 1 2 2 8 - 7 5
12.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 6 - 6 5
13.
Барракас Сентраль
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Сармьенто
 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Тигре
 4 1 1 2 6 - 7 4
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
18.
Банфилд
 5 1 0 4 2 - 9 3
19.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
21.
Бельграно
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
22.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
23.
Дефенса и Хустисия
 5 0 2 3 3 - 9 2
24.
Ривер Плейт
 4 0 1 3 1 - 5 1
25.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 1 4 3 - 9 1
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 5 (2)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
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Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 6
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 19'
      Портилья Хуан получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Наварро Мигель получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Родриго Эррера получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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