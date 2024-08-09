Тур: 10.
1:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаRodrigo Herrera
12' Желтая карточкаНаварро Мигель
19' Желтая карточкаПортилья Хуан
60' Желтая карточкаPedro Velurtas
1:0
77' ГолJhonatan Candia
1:1
84' ГолГаларса Матиас
87' Желтая карточкаГаларса Матиас
90'+4
Ход матча
12'
19'
60'
77'
1:0
84'
1:1
87'
30
Marcelo
Mino
14
Gonzalo
Goni
11
Alan
Cantero
22
Эррера
Гидо
13
Виго
Алекс
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
-
30 Marcelo MinoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Alan CanteroНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Тапия ИванПолузащитник
- Нападающий
-
-
36 Alex Juarez
-
-
-
58 Diego Pavia
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alejandro Orfila
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
-
13 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ramiro RuizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Jose RomeroНападающий
-
-
-
Главный тренер: Рибонетто Вальтер
История личных встреч
Барракас Сентраль
Тальерес Кордоба
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
120
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexis Dominguez
|1
|0.1
|Jhonatan Candia
|1
|0.1
|Marcos Iacobellis
|1
|0.1
|Rodrigo Insua
|1
|0.1
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.1
|Rodrigo Herrera
|0
|0
|Alan Cantero
|0
|0
|Santiago Coronel
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|5
|0.5
|Портильо Маркос
|2
|0.2
|Соса Рамон
|2
|0.2
|Мартинес Алекс
|2
|0.2
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.1
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.1
|Джиротти Федерико
|1
|0.1
|Галарса Матиас
|1
|0.1
|Ботта Рубен
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Карточки
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Herrera
|3
|0
|Marcos Iacobellis
|2
|0
|Santiago Coronel
|2
|0
|Pedro Velurtas
|2
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Alexis Dominguez
|1
|0
|Gonzalo Goni
|1
|0
|Carlos Martin Arce
|1
|0
|Facundo Mater
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
|Federico Aguirre
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галарса Матиас
|3
|1
|Портильо Маркос
|4
|0
|Портильо Хуан Карлос
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0
|Паласиос Себастьян
|0
|1
|Ботта Рубен
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Таррагона Кристиан
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Депьетри Валентин
|1
|0
|Портилья Хуан
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
2
Барракас Сентраль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
6
Барракас Сентраль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Тальерес Кордоба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
50%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
4
40%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
57%
1
14%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
5
16
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
2
40%
4
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
20%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
40%
4
25%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
6
50%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Сентраль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Барракас Сентраль - Сан-Мигель 0:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0
Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1
Результаты матчей
Барракас Сентраль
Тальерес Кордоба
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Барракас Сентраль
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|4
|0
|10 - 3
|19
|2.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|9 - 4
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 6
|17
|5.
|10
|4
|5
|1
|15 - 11
|17
|6.
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|7.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|13 - 13
|16
|8.
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|9.
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|10.
|10
|5
|0
|5
|11 - 10
|15
|11.
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|12.
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|13.
|9
|4
|2
|3
|6 - 4
|14
|14.
|9
|3
|4
|2
|11 - 7
|13
|15.
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|16.
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|17.
|10
|3
|3
|4
|8 - 9
|12
|18.
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|19.
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|20.
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|21.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|22.
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|23.
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|24.
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|25.
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|26.
|10
|1
|4
|5
|5 - 12
|7
|27.
|9
|0
|5
|4
|7 - 15
|5
|28.
|9
|0
|1
|8
|7 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|10 - 6
|14
|3.
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|4.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|6.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|7.
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|8.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|9.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|10.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|11.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|12.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|13.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|14.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|15.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|16.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|17.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|18.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|19.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|20.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|21.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|22.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|24.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|25.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|27.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|28.
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|18.
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|19.
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|20.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|21.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|22.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|23.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|24.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|25.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|26.
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|27.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|5 (2)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 4