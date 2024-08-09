Тур: 10.
0:0
Перерыв
0'
7' Желтая карточкаПардо Франко
35' Желтая карточкаЛонго Сантьяго
38' Желтая карточкаБальбоа Адриан
Ход матча
7'
35'
38'
29
Хара
Франко
32
Пас
Николас
34
Пардо
Франко
14
Питтон
Бруно
20
Simon
Rivero
28
Питтон
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Марин МатиасНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Питтон БруноЗащитник
-
20 Simon RiveroПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Банега ТьягоПолузащитник
-
18 Гамба ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
10 Enzo Roldan
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
История личных встреч
Бельграно
Унион Санта-Фе
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.4
0.5
Среднее время на гол
225
180
Всего голов
13
19
Голов в среднем за матч
0.81
1.19
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
110
75
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|5
|0.5
|Рейна Брайан
|2
|0.2
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.1
|Суарес Матиас
|1
|0.1
|Эстебан Ролон
|1
|0.1
|Баринага Хуан
|1
|0.1
|Mariano Troilo
|1
|0.1
|Geronimo Heredia
|1
|0.1
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хавьер Моралес
|2
|0.2
|Домина Жеронимо
|2
|0.2
|Орсини Николас
|1
|0.1
|Питтон Мауро
|1
|0.1
|Бальбоа Адриан
|1 (1)
|0.1
|Пардо Франко
|1
|0.1
|Marcos Mosqueira
|1
|0.1
|Диале Мауро Луна
|0
|0
|Mateo Del Blanco
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mariano Troilo
|4
|0
|Чаварриа Пабло
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Хара Франко
|2
|0
|Лонго Сантьяго
|2
|0
|Agustin Baldi
|2
|0
|Дельгадо Рафаэль
|1
|0
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Ребола Алехандро
|1
|0
|Марин Матиас
|1
|0
|Рейна Брайан
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|6
|0
|Пардо Франко
|3
|0
|Корвалан Клаудио
|1
|1
|Питтон Бруно
|1
|1
|Питтон Мауро
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Домина Жеронимо
|2
|0
|Marcos Mosqueira
|2
|0
|Бальбоа Адриан
|0
|1
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Lautaro Vargas
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
2
Бельграно
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Унион Санта-Фе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
6
Бельграно
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Унион Санта-Фе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
11
3
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
2
67%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
4
67%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
14
9
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
36%
3
33%
61-75
4
29%
4
44%
76-90
Пропущено
12
4
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
2
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1
Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0
Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0
Результаты матчей
Бельграно
Унион Санта-Фе
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
4:4
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Унион Санта-Фе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
45
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|4
|0
|10 - 3
|19
|2.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|9 - 4
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 6
|17
|5.
|10
|4
|5
|1
|15 - 11
|17
|6.
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|7.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|13 - 13
|16
|8.
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|9.
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|10.
|10
|5
|0
|5
|11 - 10
|15
|11.
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|12.
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|13.
|9
|4
|2
|3
|6 - 4
|14
|14.
|9
|3
|4
|2
|11 - 7
|13
|15.
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|16.
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|17.
|10
|3
|3
|4
|8 - 9
|12
|18.
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|19.
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|20.
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|21.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|22.
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|23.
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|24.
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|25.
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|26.
|10
|1
|4
|5
|5 - 12
|7
|27.
|9
|0
|5
|4
|7 - 15
|5
|28.
|9
|0
|1
|8
|7 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|10 - 6
|14
|3.
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|4.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|6.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|7.
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|8.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|9.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|10.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|11.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|12.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|13.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|14.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|15.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|16.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|17.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|18.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|19.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|20.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|21.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|22.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|24.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|25.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|27.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|28.
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|18.
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|19.
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|20.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|21.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|22.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|23.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|24.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|25.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|26.
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|27.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|5 (2)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 4