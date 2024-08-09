☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 10.
Бельграно
0:0
Перерыв
Унион Санта-Фе
0'
7' Желтая карточка
Пардо Франко
35' Желтая карточка
Лонго Сантьяго
38' Желтая карточка
Бальбоа Адриан

Ход матча

7'
 
Пардо Франко
35'
Лонго Сантьяго
 
38'
 
Бальбоа Адриан
Лучшие коэффициенты
Бельграно
Ничья
Унион Санта-Фе
2.90
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Все Коэффициенты
1
Чикко
Игнасио
6
Ребола
Алехандро
37
Mariano
Troilo
13
Мерьяно
Николас
4
Баринага
Хуан
53
Juan
Velazquez
5
Лонго
Сантьяго
16
Эстебан
Ролон
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
22
Nicolas
Fernandez
I
29
Хара
Франко
25
Кардосо
Тьяго
32
Пас
Николас
34
Пардо
Франко
3
Корвалан
Клаудио
35
Lautaro
Vargas
14
Питтон
Бруно
20
Simon
Rivero
5
Marcos
Mosqueira
28
Питтон
Мауро
33
Орсини
Николас
77
Бальбоа
Адриан
Бельграно
3-4-1-2
Унион Санта-Фе
5-3-2

История личных встреч

Бельграно
Унион Санта-Фе

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

КПЛ
1:2
КПЛ
4:1
ЛП
0:3
ТМК
0:2
С
0:0
С
1:1
П
0:2
П
1:1
П
1:1
П
1:0
ПА
1:0
ПА
0:0
НБ
3:2
НБ
0:3
НБ
0:0
НБ
0:1

Голы

Всего голов

9
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.4
0.5

Среднее время на гол

225
180

Всего голов

13
19

Голов в среднем за матч

0.81
1.19

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

110
75

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 5 0.5
Рейна Брайан 2 0.2
Nicolas Fernandez I 1 0.1
Суарес Матиас 1 0.1
Эстебан Ролон 1 0.1
Баринага Хуан 1 0.1
Mariano Troilo 1 0.1
Geronimo Heredia 1 0.1
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Марин Матиас 0 0
Ленциони Факундо 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хавьер Моралес 2 0.2
Домина Жеронимо 2 0.2
Орсини Николас 1 0.1
Питтон Мауро 1 0.1
Бальбоа Адриан 1 (1) 0.1
Пардо Франко 1 0.1
Marcos Mosqueira 1 0.1
Диале Мауро Луна 0 0
Mateo Del Blanco 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mariano Troilo 4 0
Чаварриа Пабло 1 1
Морено Матиас 1 1
Хара Франко 2 0
Лонго Сантьяго 2 0
Agustin Baldi 2 0
Дельгадо Рафаэль 1 0
Факундо-Томас Киньон 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Ребола Алехандро 1 0
Марин Матиас 1 0
Рейна Брайан 1 0
Фачелло Франсиско 1 0
Juan Cruz Real 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 6 0
Пардо Франко 3 0
Корвалан Клаудио 1 1
Питтон Бруно 1 1
Питтон Мауро 2 0
Вера Федерико 2 0
Домина Жеронимо 2 0
Marcos Mosqueira 2 0
Бальбоа Адриан 0 1
Хавьер Моралес 1 0
Орсини Николас 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Enzo Roldan 1 0
Lautaro Vargas 1 0
Фаскендини Валентин 1 0

Результаты матчей

Бельграно
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
2
Бельграно
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Унион Санта-Фе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
6
Бельграно
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Унион Санта-Фе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

11
3
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
2
67%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
4
67%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

14
9
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
36%
3
33%
61-75
4
29%
4
44%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
2
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1
Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0
Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0

Результаты матчей

Бельграно
Унион Санта-Фе

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
4:4
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 9 5 4 0 10 - 3 19
2.
Унион Санта-Фе
 0:0 10 5 4 1 9 - 4 19
3.
Расинг Авельянеда
 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Велес Сарсфилд
 9 5 2 2 14 - 6 17
5.
Тальерес Кордоба
 10 4 5 1 15 - 11 17
6.
Атлетико Тукуман
 9 4 4 1 10 - 7 16
7.
Бельграно
 0:0 10 4 4 2 13 - 13 16
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 3 2 13 - 7 15
9.
Институто Кордоба
 9 4 3 2 11 - 7 15
10.
Депортиво Риестра
 10 5 0 5 11 - 10 15
11.
Ланус
 10 4 3 3 15 - 16 15
12.
Ривер Плейт
 9 4 2 3 13 - 8 14
13.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 2 3 6 - 4 14
14.
Бока Хуниорс
 9 3 4 2 11 - 7 13
15.
Архентинос Хуниорс
 10 4 1 5 8 - 12 13
16.
Росарио Сентраль
 9 3 3 3 12 - 10 12
17.
Сармьенто
 10 3 3 4 8 - 9 12
18.
Платенсе
 9 3 2 4 8 - 9 11
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 3 2 4 6 - 10 11
20.
Химнасия Ла-Плата
 9 3 1 5 11 - 12 10
21.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
22.
Банфилд
 9 2 3 4 7 - 12 9
23.
Тигре
 9 2 3 4 10 - 15 9
24.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 9 8
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 4 3 6 - 8 7
26.
Барракас Сентраль
 10 1 4 5 5 - 12 7
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 5 4 7 - 15 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 0 1 8 7 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Бельграно
 0:0 6 4 2 0 10 - 6 14
3.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
4.
Унион Санта-Фе
 0:0 5 4 1 0 6 - 1 13
5.
Архентинос Хуниорс
 6 4 1 1 8 - 5 13
6.
Расинг Авельянеда
 4 4 0 0 9 - 1 12
7.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 7 12
8.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
9.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 6 - 3 11
10.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 4 9
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
13.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 5 - 1 8
14.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
15.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
16.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
17.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
18.
Сармьенто
 5 2 1 2 4 - 3 7
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 6 7
20.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
21.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
22.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
23.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
24.
Платенсе
 4 1 1 2 1 - 3 4
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
27.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
2.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
4.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
5.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 1 2 4 - 3 7
6.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Росарио Сентраль
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Унион Санта-Фе
 0:0 5 1 3 1 3 - 3 6
10.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Расинг Авельянеда
 5 1 2 2 8 - 7 5
12.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 6 - 6 5
13.
Барракас Сентраль
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Сармьенто
 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Тигре
 4 1 1 2 6 - 7 4
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
18.
Банфилд
 5 1 0 4 2 - 9 3
19.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
21.
Бельграно
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
22.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
23.
Дефенса и Хустисия
 5 0 2 3 3 - 9 2
24.
Ривер Плейт
 4 0 1 3 1 - 5 1
25.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 1 4 3 - 9 1
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 5 (2)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
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Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 6
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 4
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  • 38'
    Бальбоа Адриан получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Лонго Сантьяго получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Пардо Франко получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Бельграно
Ничья
Унион Санта-Фе
2.90
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2.80
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