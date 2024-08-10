☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 10.
Бельграно
1:1
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
7' Желтая карточка
Пардо Франко
35' Желтая карточка
Лонго Сантьяго
38' Желтая карточка
Бальбоа Адриан
0:1
46' Гол
Бальбоа Адриан
90' Желтая карточка
Танда Патрисио
90' Желтая карточка
Mariano Troilo
90' Желтая карточка
Пас Николас
90' Желтая карточка
Кардосо Тьяго
1:1
90' Гол
Суарес Матиас
90'+13
1
Чикко
Игнасио
6
Ребола
Алехандро
37
Mariano
Troilo
13
Мерьяно
Николас
4
Баринага
Хуан
53
Juan
Velazquez
5
Лонго
Сантьяго
16
Эстебан
Ролон
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
22
Nicolas
Fernandez
I
29
Хара
Франко
25
Кардосо
Тьяго
32
Пас
Николас
34
Пардо
Франко
3
Корвалан
Клаудио
35
Lautaro
Vargas
14
Питтон
Бруно
20
Simon
Rivero
5
Marcos
Mosqueira
28
Питтон
Мауро
33
Орсини
Николас
77
Бальбоа
Адриан
Бельграно
3-4-1-2
Унион Санта-Фе
5-3-2

История личных встреч

Бельграно
Унион Санта-Фе

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

КПЛ
1:2
КПЛ
4:1
ЛП
0:3
ТМК
0:2
С
0:0
С
1:1
П
0:2
П
1:1
П
1:1
П
1:0
ПА
1:0
ПА
0:0
НБ
3:2
НБ
0:3
НБ
0:0
НБ
0:1

Голы

Всего голов

9
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.4
0.5

Среднее время на гол

225
180

Всего голов

13
19

Голов в среднем за матч

0.81
1.19

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

110
75

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 5 0.5
Рейна Брайан 2 0.2
Суарес Матиас 2 0.2
Nicolas Fernandez I 1 0.1
Эстебан Ролон 1 0.1
Баринага Хуан 1 0.1
Mariano Troilo 1 0.1
Geronimo Heredia 1 0.1
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Факундо-Томас Киньон 0 0
Марин Матиас 0 0
Ленциони Факундо 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальбоа Адриан 2 (1) 0.2
Хавьер Моралес 2 0.2
Домина Жеронимо 2 0.2
Питтон Мауро 1 0.1
Орсини Николас 1 0.1
Пардо Франко 1 0.1
Marcos Mosqueira 1 0.1
Диале Мауро Луна 0 0
Mateo Del Blanco 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mariano Troilo 5 0
Лонго Сантьяго 3 0
Чаварриа Пабло 1 1
Морено Матиас 1 1
Хара Франко 2 0
Agustin Baldi 2 0
Дельгадо Рафаэль 1 0
Факундо-Томас Киньон 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Ребола Алехандро 1 0
Марин Матиас 1 0
Рейна Брайан 1 0
Фачелло Франсиско 1 0
Juan Cruz Real 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 7 0
Пардо Франко 3 0
Корвалан Клаудио 1 1
Бальбоа Адриан 1 1
Питтон Бруно 1 1
Питтон Мауро 2 0
Вера Федерико 2 0
Домина Жеронимо 2 0
Marcos Mosqueira 2 0
Хавьер Моралес 1 0
Орсини Николас 1 0
Кардосо Тьяго 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Enzo Roldan 1 0
Танда Патрисио 1 0
Lautaro Vargas 1 0
Фаскендини Валентин 1 0

Результаты матчей

Бельграно
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
3
Бельграно
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Унион Санта-Фе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
6
Бельграно
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Унион Санта-Фе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

12
4
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
4
33%
2
50%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
4
67%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

15
10
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
5
33%
3
30%
61-75
5
33%
4
40%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
2
40%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
3
23%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1
Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0
Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0

Результаты матчей

Бельграно
Унион Санта-Фе

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
3
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 9 5 4 0 10 - 3 19
2.
Унион Санта-Фе
 10 5 4 1 10 - 5 19
3.
Велес Сарсфилд
 9 5 2 2 14 - 6 17
4.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 17 - 9 17
5.
Тальерес Кордоба
 10 4 5 1 15 - 11 17
6.
Атлетико Тукуман
 9 4 4 1 10 - 7 16
7.
Бельграно
 10 4 4 2 14 - 14 16
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 3 2 13 - 7 15
9.
Институто Кордоба
 9 4 3 2 11 - 7 15
10.
Депортиво Риестра
 10 5 0 5 11 - 10 15
11.
Ланус
 10 4 3 3 15 - 16 15
12.
Ривер Плейт
 9 4 2 3 13 - 8 14
13.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 2 3 6 - 4 14
14.
Бока Хуниорс
 9 3 4 2 11 - 7 13
15.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 12 13
16.
Архентинос Хуниорс
 10 4 1 5 8 - 12 13
17.
Росарио Сентраль
 9 3 3 3 12 - 10 12
18.
Сармьенто
 10 3 3 4 8 - 9 12
19.
Платенсе
 9 3 2 4 8 - 9 11
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 3 2 4 6 - 10 11
21.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
22.
Банфилд
 9 2 3 4 7 - 12 9
23.
Тигре
 9 2 3 4 10 - 15 9
24.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 9 8
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 4 3 6 - 8 7
26.
Барракас Сентраль
 10 1 4 5 5 - 12 7
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 5 4 7 - 15 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 0 1 8 7 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
3.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
4.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 6 - 1 13
5.
Архентинос Хуниорс
 6 4 1 1 8 - 5 13
6.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
7.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 7 12
8.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
9.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 6 - 3 11
10.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 4 9
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
13.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 5 - 1 8
14.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
15.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
16.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
17.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
18.
Сармьенто
 5 2 1 2 4 - 3 7
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 6 7
20.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
21.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
22.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
23.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
24.
Платенсе
 4 1 1 2 1 - 3 4
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
27.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
2.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
4.
Росарио Сентраль
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
6.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 1 2 4 - 3 7
7.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
8.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
10.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Расинг Авельянеда
 5 1 2 2 8 - 7 5
12.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 6 - 6 5
13.
Сармьенто
 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Барракас Сентраль
 5 1 2 2 3 - 5 5
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Тигре
 4 1 1 2 6 - 7 4
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
18.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Банфилд
 5 1 0 4 2 - 9 3
20.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
21.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
22.
Бельграно
 4 0 2 2 3 - 7 2
23.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
24.
Дефенса и Хустисия
 5 0 2 3 3 - 9 2
25.
Ривер Плейт
 4 0 1 3 1 - 5 1
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 1 4 3 - 9 1
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 5 (2)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 4
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Бальбоа Адриан получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Лонго Сантьяго получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Пардо Франко получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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