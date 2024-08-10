Тур: 10.
1:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаПардо Франко
35' Желтая карточкаЛонго Сантьяго
38' Желтая карточкаБальбоа Адриан
0:1
46' ГолБальбоа Адриан
90' Желтая карточкаТанда Патрисио
90' Желтая карточкаMariano Troilo
90' Желтая карточкаПас Николас
90' Желтая карточкаКардосо Тьяго
1:1
90' ГолСуарес Матиас
90'+13
Ход матча
7'
35'
38'
46'
0:1
90'
90'
90'
90'
90'
29
Хара
Франко
32
Пас
Николас
34
Пардо
Франко
14
Питтон
Бруно
20
Simon
Rivero
28
Питтон
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Марин МатиасНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Питтон БруноЗащитник
-
20 Simon RiveroПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Банега ТьягоПолузащитник
-
18 Гамба ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
10 Enzo Roldan
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
История личных встреч
Бельграно
Унион Санта-Фе
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.4
0.5
Среднее время на гол
225
180
Всего голов
13
19
Голов в среднем за матч
0.81
1.19
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
110
75
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|5
|0.5
|Рейна Брайан
|2
|0.2
|Суарес Матиас
|2
|0.2
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.1
|Эстебан Ролон
|1
|0.1
|Баринага Хуан
|1
|0.1
|Mariano Troilo
|1
|0.1
|Geronimo Heredia
|1
|0.1
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Факундо-Томас Киньон
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальбоа Адриан
|2 (1)
|0.2
|Хавьер Моралес
|2
|0.2
|Домина Жеронимо
|2
|0.2
|Питтон Мауро
|1
|0.1
|Орсини Николас
|1
|0.1
|Пардо Франко
|1
|0.1
|Marcos Mosqueira
|1
|0.1
|Диале Мауро Луна
|0
|0
|Mateo Del Blanco
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mariano Troilo
|5
|0
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Чаварриа Пабло
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Хара Франко
|2
|0
|Agustin Baldi
|2
|0
|Дельгадо Рафаэль
|1
|0
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Ребола Алехандро
|1
|0
|Марин Матиас
|1
|0
|Рейна Брайан
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|7
|0
|Пардо Франко
|3
|0
|Корвалан Клаудио
|1
|1
|Бальбоа Адриан
|1
|1
|Питтон Бруно
|1
|1
|Питтон Мауро
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Домина Жеронимо
|2
|0
|Marcos Mosqueira
|2
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Кардосо Тьяго
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Танда Патрисио
|1
|0
|Lautaro Vargas
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
3
Бельграно
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Унион Санта-Фе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
6
Бельграно
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Унион Санта-Фе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
12
4
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
4
33%
2
50%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
4
67%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
15
10
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
5
33%
3
30%
61-75
5
33%
4
40%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
2
40%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
3
23%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1
Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0
Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0
Результаты матчей
Бельграно
Унион Санта-Фе
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Унион Санта-Фе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
46
28
19
19
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|5 (2)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 4
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4