☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 10.
Расинг Авельянеда
0:1
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
0:1
14' Гол
Домингес Бенжамин
32' Желтая карточка
Кастро Лукас
63' Желтая карточка
Juan Elordi
65' Желтая карточка
Nicolas Garayalde
76' Желтая карточка
Альмендра Агустин
77' Желтая карточка
Домингес Бенжамин
0:1
90' Не забитый пенальти
Мартинес Адриан
90' Красная карточка
Мартинес Адриан
90'+9
21
Ариас
Габриэль
3
Ди
Чезаре
Марко
13
Соса
Сантьяго
35
Santiago
Quiros
15
Gaston
Martirena
36
Сукулини
Бруно
16
Барриос
Мартин
19
Juan
Elordi
28
Солари
Сантьяго
10
Мартинес
Рохер
9
Мартинес
Адриан
13
Ледесма
Маркос
35
Juan
Cortazzo
4
Моралес
Леонардо
20
Кабрал
Джонатан
15
Пинтадо
Хуан
26
Родригес
Валентин
19
Кастро
Лукас
36
Nicolas
Garayalde
11
Салазар
Давид
30
Rodrigo
Castillo
7
Домингес
Бенжамин
Расинг Авельянеда
3-4-3
Химнасия Ла-Плата
5-3-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Химнасия Ла-Плата

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
3:1
КПЛ
0:0
ЛП
0:0
С
1:2
ТДВ
1:2
С
0:3
С
3:1
П
1:0
К
0:1
П
2:0
П
0:1
П
0:1
П
1:3
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:3

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Рохер 3 (1) 0.3
Gaston Martirena 2 0.2
Мартинес Адриан 2 0.2
Карбонеро Йохан 2 0.2
Maximiliano Salas 1 0.1
Альмендра Агустин 1 0.1
Рохас Габриэль 1 0.1
Солари Сантьяго 1 0.1
Сигали Леонардо 1 0.1
Соса Сантьяго 1 0.1
Кинтеро Хуан 1 (1) 0.1
Baltasar Rodriguez 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Castillo 3 0.3
Абальдо Матиас 3 0.3
Домингес Бенжамин 2 (1) 0.2
Кастро Лукас 1 0.1
Коласо Николас 1 0.1
Салазар Давид 1 0.1
Пинтадо Хуан 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 4 1
Мартинес Рохер 3 0
Альмендра Агустин 3 0
Солари Сантьяго 1 1
Maximiliano Salas 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Gaston Martirena 2 0
Сигали Леонардо 1 0
Бассо Агустин 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Juan Elordi 1 0
Nazareno Colombo 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Рохас Габриэль 1 0
Ди Чезаре Марко 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Джонатан 4 1
Моралес Леонардо 4 0
Кастро Лукас 4 0
Rodrigo Castillo 3 0
Инсфран Нельсон 1 1
Juan Esquivel 1 1
Канто Густаво 2 0
Домингес Бенжамин 2 0
Коласо Николас 1 0
Де Бласис Пабло 1 0
Nicolas Garayalde 1 0
Родригес Валентин 1 0
Родригес Йонатан 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Химнасия Ла-Плата
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
8
Расинг Авельянеда
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
22%
2
67%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
3
19%
2
18%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
3
19%
4
36%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0
Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0
Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
4
2 раза 40%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
3
2
2
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
2.5
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
3
7
4
6
2.5
2
8
2
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 9 5 4 0 10 - 3 19
2.
Унион Санта-Фе
 10 5 4 1 10 - 5 19
3.
Велес Сарсфилд
 9 5 2 2 14 - 6 17
4.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 17 - 9 17
5.
Тальерес Кордоба
 10 4 5 1 15 - 11 17
6.
Атлетико Тукуман
 9 4 4 1 10 - 7 16
7.
Бельграно
 10 4 4 2 14 - 14 16
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 3 2 13 - 7 15
9.
Институто Кордоба
 9 4 3 2 11 - 7 15
10.
Депортиво Риестра
 10 5 0 5 11 - 10 15
11.
Ланус
 10 4 3 3 15 - 16 15
12.
Ривер Плейт
 9 4 2 3 13 - 8 14
13.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 2 3 6 - 4 14
14.
Бока Хуниорс
 9 3 4 2 11 - 7 13
15.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 12 13
16.
Архентинос Хуниорс
 10 4 1 5 8 - 12 13
17.
Росарио Сентраль
 9 3 3 3 12 - 10 12
18.
Сармьенто
 10 3 3 4 8 - 9 12
19.
Платенсе
 9 3 2 4 8 - 9 11
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 3 2 4 6 - 10 11
21.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
22.
Банфилд
 9 2 3 4 7 - 12 9
23.
Тигре
 9 2 3 4 10 - 15 9
24.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 9 8
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 4 3 6 - 8 7
26.
Барракас Сентраль
 10 1 4 5 5 - 12 7
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 5 4 7 - 15 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 0 1 8 7 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
3.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
4.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 6 - 1 13
5.
Архентинос Хуниорс
 6 4 1 1 8 - 5 13
6.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
7.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 7 12
8.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
9.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 6 - 3 11
10.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 4 9
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
13.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 5 - 1 8
14.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
15.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
16.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
17.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
18.
Сармьенто
 5 2 1 2 4 - 3 7
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 6 7
20.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
21.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
22.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
23.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
24.
Платенсе
 4 1 1 2 1 - 3 4
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
27.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
2.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
4.
Росарио Сентраль
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
6.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 1 2 4 - 3 7
7.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
8.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
10.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Расинг Авельянеда
 5 1 2 2 8 - 7 5
12.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 6 - 6 5
13.
Сармьенто
 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Барракас Сентраль
 5 1 2 2 3 - 5 5
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Тигре
 4 1 1 2 6 - 7 4
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
18.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Банфилд
 5 1 0 4 2 - 9 3
20.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
21.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
22.
Бельграно
 4 0 2 2 3 - 7 2
23.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
24.
Дефенса и Хустисия
 5 0 2 3 3 - 9 2
25.
Ривер Плейт
 4 0 1 3 1 - 5 1
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 1 4 3 - 9 1
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 5 (2)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 4
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Кастро Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Пинтадо Хуан сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Домингес Бенжамин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Расинг Авельянеда 0:1 Химнасия Ла-Плата онлайн

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