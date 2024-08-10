Тур: 10.
0:1
Конец матча
0'
0:1
14' ГолДомингес Бенжамин
32' Желтая карточкаКастро Лукас
63' Желтая карточкаJuan Elordi
65' Желтая карточкаNicolas Garayalde
76' Желтая карточкаАльмендра Агустин
77' Желтая карточкаДомингес Бенжамин
0:1
90' Не забитый пенальтиМартинес Адриан
90' Красная карточкаМартинес Адриан
90'+9
Ход матча
14'
32'
63'
90'
0:1
90'
19
Juan
Elordi
15
Пинтадо
Хуан
19
Кастро
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Juan ElordiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
-
18 Урси АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Mendez
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Химнасия Ла-Плата
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Рохер
|3 (1)
|0.3
|Gaston Martirena
|2
|0.2
|Мартинес Адриан
|2
|0.2
|Карбонеро Йохан
|2
|0.2
|Maximiliano Salas
|1
|0.1
|Альмендра Агустин
|1
|0.1
|Рохас Габриэль
|1
|0.1
|Солари Сантьяго
|1
|0.1
|Сигали Леонардо
|1
|0.1
|Соса Сантьяго
|1
|0.1
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.1
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Castillo
|3
|0.3
|Абальдо Матиас
|3
|0.3
|Домингес Бенжамин
|2 (1)
|0.2
|Кастро Лукас
|1
|0.1
|Коласо Николас
|1
|0.1
|Салазар Давид
|1
|0.1
|Пинтадо Хуан
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|4
|1
|Мартинес Рохер
|3
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Солари Сантьяго
|1
|1
|Maximiliano Salas
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Juan Elordi
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|Рохас Габриэль
|1
|0
|Ди Чезаре Марко
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Джонатан
|4
|1
|Моралес Леонардо
|4
|0
|Кастро Лукас
|4
|0
|Rodrigo Castillo
|3
|0
|Инсфран Нельсон
|1
|1
|Juan Esquivel
|1
|1
|Канто Густаво
|2
|0
|Домингес Бенжамин
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|Nicolas Garayalde
|1
|0
|Родригес Валентин
|1
|0
|Родригес Йонатан
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Химнасия Ла-Плата
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
8
Расинг Авельянеда
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
22%
2
67%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
3
19%
2
18%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
3
19%
4
36%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0
Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0
Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
4
2 раза 40%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
3:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
23
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
55
37
46
28
28
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|5 (2)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 4
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4