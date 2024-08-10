☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 10.
Росарио Сентраль
0:0
Второй тайм: 59'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
13' Желтая карточка
Рамирес Игнасио
50' Желтая карточка
Фернандес Родриго

Ход матча

13'
 
Рамирес Игнасио
35'
Копетти Энцо
Рубен Марко
 
50'
 
Фернандес Родриго
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Росарио Сентраль
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
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Все Коэффициенты
1
Броун
Хорхе
32
Emanuel
Coronel
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
5
Ибарра
Франко
16
Мартинес
Маурисио
8
Jonathan
David
Gomez
30
Tomas
O'Connor
13
Кампас
Хаминтон
9
Рубен
Марко
12
Маканьо
Рамиро
4
Шотт
Аугусто
25
Веласкес
Густаво
6
Saul
Salcedo
23
Мартино
Анджело
5
Фернандес
Родриго
26
Мендез
Начо
10
Банега
Эвер
44
Франциско
Гонсалес
I
99
Рамирес
Игнасио
77
Lucas
Besozzi
Росарио Сентраль
4-4-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

История личных встреч

Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

25 матчей

48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

24%
64%
12%
6 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

32%
60%
8%
8 побед 15 ничьих 2 победы

История матчей

КПЛ
0:1
КПЛ
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:0
КПЛ
0:1
ЛП
1:1
КПЛ
3:0
С
1:1
С
0:0
К
1:2
С
1:0
П
1:3
П
0:1
П
0:0
П
2:0
П
0:0
П
0:1
П
2:0
П
0:1
П
2:1
ПА
1:1
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПАК
0:1

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.07
1

Среднее время на гол

84
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.55
0.5

Среднее время на гол

165
180

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

0.84
0.72

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

107
125

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agustin Modica 3 0.3
Laurtaro Giaccone 1 0.1
Копетти Энцо 1 0.1
Рубен Марко 1 0.1
Facundo Mallo 1 0.1
Tomas O'Connor 1 0.1
Alan Rodriguez2 1 0.1
Luca Martinez Dupuy 1 0.1
Fabricio Oviedo 1 0.1
Ловера Максимилиано 0 0
Victor Malcorra 0 0
Комар Хуан 0 0
Кампас Хаминтон 0 0
Francesco Lo Celso 0 0
Ибарра Франко 0 0
Хименес Хуан 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Игнасио 2 0.2
Мендес Армандо 1 0.1
Каччьябуэ Жеронимо 1 0.1
Агирре Брайан I 1 0.1
Tomas Perez 1 0.1
Gabriel Carabajal 0 0
Хайме Мисаэль 0 0
Жеремиас Перес 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 3 0
Carlos Quintana 2 0
Рубен Марко 2 0
Damian Alberto Martinez 2 0
Emanuel Coronel 2 0
Tomas O'Connor 2 0
Хименес Хуан 2 0
Мартинес Маурисио 1 0
Victor Malcorra 1 0
Комар Хуан 1 0
Facundo Mallo 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Laurtaro Giaccone 1 0
Kevin Ortiz 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 5 0
Фернандес Родриго 2 1
Фернандес Джулиан 3 0
Кальдерара Брайан 3 0
Рамирес Игнасио 2 0
Агирре Брайан I 2 0
Gabriel Carabajal 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Saul Salcedo 1 0
Каччьябуэ Жеронимо 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Диас Франко I 1 0
Главинович Ян 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
1
Росарио Сентраль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

4
3
Росарио Сентраль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
75%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
75%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
18%
2
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
4
67%
76-90

Пропущено

11
10
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
9%
2
20%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1
Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
1
4
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 9 5 4 0 10 - 3 19
2.
Унион Санта-Фе
 10 5 4 1 10 - 5 19
3.
Атлетико Тукуман
 10 5 4 1 11 - 7 19
4.
Велес Сарсфилд
 9 5 2 2 14 - 6 17
5.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 17 - 9 17
6.
Тальерес Кордоба
 10 4 5 1 15 - 11 17
7.
Бельграно
 10 4 4 2 14 - 14 16
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 3 2 13 - 7 15
9.
Институто Кордоба
 9 4 3 2 11 - 7 15
10.
Депортиво Риестра
 10 5 0 5 11 - 10 15
11.
Ланус
 10 4 3 3 15 - 16 15
12.
Ривер Плейт
 9 4 2 3 13 - 8 14
13.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 2 3 6 - 4 14
14.
Бока Хуниорс
 9 3 4 2 11 - 7 13
15.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 12 13
16.
Архентинос Хуниорс
 10 4 1 5 8 - 12 13
17.
Росарио Сентраль
 0:0 10 3 4 3 12 - 10 13
18.
Сармьенто
 10 3 3 4 8 - 9 12
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 10 3 3 4 6 - 10 12
20.
Платенсе
 9 3 2 4 8 - 9 11
21.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
22.
Банфилд
 9 2 3 4 7 - 12 9
23.
Тигре
 9 2 3 4 10 - 15 9
24.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 9 8
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 4 4 6 - 9 7
26.
Барракас Сентраль
 10 1 4 5 5 - 12 7
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 5 4 7 - 15 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 0 1 8 7 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
3.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
4.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 6 - 1 13
5.
Архентинос Хуниорс
 6 4 1 1 8 - 5 13
6.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
7.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 7 12
8.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
9.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 6 - 3 11
10.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 4 9
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
13.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 5 - 1 8
14.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
15.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
16.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
17.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
18.
Сармьенто
 5 2 1 2 4 - 3 7
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 5 2 1 2 4 - 6 7
20.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
21.
Росарио Сентраль
 0:0 5 1 3 1 6 - 5 6
22.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
23.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
24.
Платенсе
 4 1 1 2 1 - 3 4
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 5 3
27.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
2.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Росарио Сентраль
 0:0 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 1 2 4 - 3 7
7.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
10.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
11.
Расинг Авельянеда
 5 1 2 2 8 - 7 5
12.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 6 - 6 5
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 5 1 2 2 2 - 4 5
14.
Сармьенто
 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Барракас Сентраль
 5 1 2 2 3 - 5 5
16.
Тигре
 4 1 1 2 6 - 7 4
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
18.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Банфилд
 5 1 0 4 2 - 9 3
20.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
21.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
22.
Бельграно
 4 0 2 2 3 - 7 2
23.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
24.
Дефенса и Хустисия
 5 0 2 3 3 - 9 2
25.
Ривер Плейт
 4 0 1 3 1 - 5 1
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 1 4 3 - 9 1
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 5 (2)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 4
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Фернандес Родриго получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Рубен Марко уходит с поля. Копетти Энцо выходит вместо него
  • 13'
    Рамирес Игнасио получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Росарио Сентраль
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
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