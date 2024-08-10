Тур: 10.
1:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаРамирес Игнасио
50' Желтая карточкаФернандес Родриго
60' Желтая карточкаTomas O'Connor
66' Желтая карточкаCarlos Quintana
77' Красная карточкаМартино Анджело
82' Желтая карточкаМендез Начо
1:0
83' ГолFacundo Mallo
90' Желтая карточкаKevin Ortiz
90'+5
Ход матча
13'
60'
66'
77'
82'
83'
1:0
90'
26
Мендез
Начо
10
Банега
Эвер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
-
-
45 Kevin Ortiz
-
-
-
-
Главный тренер: Матиас Леки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Мендез НачоПолузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Tomas Perez
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
История личных встреч
Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы
25 матчей
48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
24%
64%
12%
6 побед 16 ничьих 3 победы
Второй тайм
32%
60%
8%
8 побед 15 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.07
1
Среднее время на гол
84
90
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.55
0.5
Среднее время на гол
165
180
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
0.84
0.72
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
107
125
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agustin Modica
|3
|0.3
|Facundo Mallo
|2
|0.2
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.1
|Копетти Энцо
|1
|0.1
|Рубен Марко
|1
|0.1
|Tomas O'Connor
|1
|0.1
|Alan Rodriguez2
|1
|0.1
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.1
|Fabricio Oviedo
|1
|0.1
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|Victor Malcorra
|0
|0
|Комар Хуан
|0
|0
|Кампас Хаминтон
|0
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
|Хименес Хуан
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Игнасио
|2
|0.2
|Мендес Армандо
|1
|0.1
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.1
|Агирре Брайан I
|1
|0.1
|Tomas Perez
|1
|0.1
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Хайме Мисаэль
|0
|0
|Жеремиас Перес
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Quintana
|3
|0
|Tomas O'Connor
|3
|0
|Ибарра Франко
|3
|0
|Рубен Марко
|2
|0
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|Emanuel Coronel
|2
|0
|Kevin Ortiz
|2
|0
|Хименес Хуан
|2
|0
|Мартинес Маурисио
|1
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Facundo Mallo
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Laurtaro Giaccone
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|5
|1
|Фернандес Родриго
|3
|1
|Фернандес Джулиан
|3
|0
|Кальдерара Брайан
|3
|0
|Рамирес Игнасио
|2
|0
|Агирре Брайан I
|2
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Saul Salcedo
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Диас Франко I
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
1
Росарио Сентраль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
4
3
Росарио Сентраль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
50%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
80%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
75%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
2
17%
2
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
50%
4
67%
76-90
Пропущено
11
11
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1
Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
37
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|5
|5
|0
|11 - 4
|20
|2.
|10
|5
|4
|1
|10 - 5
|19
|3.
|10
|5
|4
|1
|11 - 7
|19
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 6
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|6.
|10
|4
|5
|1
|15 - 11
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|8.
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|9.
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|10.
|10
|5
|0
|5
|11 - 10
|15
|11.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|14 - 9
|15
|12.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|13.
|10
|4
|3
|3
|7 - 5
|15
|14.
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|15.
|10
|3
|5
|2
|12 - 8
|14
|16.
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|17.
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|18.
|10
|3
|3
|4
|8 - 9
|12
|19.
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|20.
|10
|3
|2
|5
|6 - 11
|11
|21.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|22.
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|23.
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|24.
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|25.
|9
|1
|4
|4
|6 - 9
|7
|26.
|10
|1
|4
|5
|5 - 12
|7
|27.
|9
|0
|5
|4
|7 - 15
|5
|28.
|9
|0
|1
|8
|7 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|1:1
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|3.
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|7.
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|8.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|9.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|10.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|11.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|12.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|13.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|14.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|15.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|16.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|17.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|18.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|19.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|20.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|21.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|22.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|24.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|25.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|26.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|27.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|28.
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|2.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|17.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|18.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|20.
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|21.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|22.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|23.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|24.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|25.
|1:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|26.
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|27.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|5 (2)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 4
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4