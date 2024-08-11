☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 10.
Ривер Плейт
1:1
Второй тайм: 56'
Уракан
0'
1:0
13' Гол
Эчеверри Клаудио
1:1
37' Гол
Эчеверрия Родриго
43' Желтая карточка
Каско Милтон
54' Желтая карточка
Бурдиссо Гильермо

Ход матча

13'
Эчеверри Клаудио
1:0
37'
1:1
Эчеверрия Родриго
(Walter Mazzanti)
43'
Каско Милтон
 
46'
Лансини Мануэль
Эчеверри Клаудио
 
54'
 
Бурдиссо Гильермо
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Ривер Плейт
Ничья
Уракан
6.00
7.04
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Все Коэффициенты
1
Армани
Франко
33
Песселья
Херман
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
20
Каско
Милтон
28
Пенья
Фелипе
29
Альендро
Родриго
36
Солари
Пабло
30
Мастантуоно
Франко
19
Эчеверри
Клаудио
7
Барейро
Адам
1
Галиндес
Эрнан
29
Де
ла
Фуэнте
Эрнан
6
Fabio
Pereyra
3
Lucas
Carrizo
13
Guillermo
Benitez1
5
Аларкон
Вильям
24
Federico
Fattori
20
Эчеверрия
Родриго
10
Walter
Mazzanti
17
Francisco
Ramirez
16
Rodrigo
Cabral
Ривер Плейт
5-2-2-1
Уракан
4-3-3

История личных встреч

Ривер Плейт
Уракан

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

23 матча

39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.8%
47.8%
17.4%
8 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

КПЛ
1:0
КПЛ
1:2
ЛП
0:3
ЛП
3:2
ЛП
1:1
КДМЭП
1:3
С
0:4
С
0:0
С
1:0
П
1:0
КС
2:2
КС
0:1
П
1:1
С
0:1
НБ
1:2
ПА
2:0
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
4:0
ПА
3:3
ПА
1:0
ПА
2:1

Голы

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1.2
1.38

Среднее время на гол

75
65

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.15
0.9

Среднее время на гол

78
100

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

76
76

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 6 (2) 0.6
Колидио Факундо 3 0.3
Эчеверри Клаудио 2 0.2
Солари Пабло 1 0.1
Мастантуоно Франко 1 0.1
Барко Эсекьель 1 0.1
Фернандес Игнасио 0 0
Каско Милтон 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Барейро Адам 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуссетто Игнасио 5 (2) 0.5
Фертоли Эктор 3 0.3
Walter Mazzanti 1 0.1
Эчеверрия Родриго 1 0.1
Аларкон Вильям 1 0.1
Cesar Ibanez 0 0
Federico Fattori 0 0
Lucas Carrizo 0 0
Francisco Ramirez 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альендро Родриго 3 0
Фонсека Николас 3 0
Каско Милтон 2 0
Борха Мигель 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Симон Сантьяго 2 0
Пирес Леандро 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Краневиттер Матиас 1 0
Диас Пауло 1 0
Колидио Факундо 1 0
Гаттони Федерико 1 0
Вильягра Родриго 1 0
Солари Пабло 1 0
Боселли Себастьян 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Carrizo 5 0
Аларкон Вильям 3 1
Frank Kudelka 2 1
Cesar Ibanez 3 0
Pablo Siles 2 0
Francisco Ramirez 2 0
Rodrigo Cabral 2 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Walter Mazzanti 1 0
Lucas Souto 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Уракан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Ривер Плейт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Уракан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
5
Ривер Плейт
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Уракан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
3
23%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
3
30%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2
Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Ривер Плейт - Дакота 1:6
Уракан
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1
Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Платенсе - Уракан 0:0 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Уракан 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0

Результаты матчей

Ривер Плейт
Уракан

Точный счет

3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Уракан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
3
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
2
7
3
6
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 1:1 10 5 5 0 11 - 4 20
2.
Унион Санта-Фе
 10 5 4 1 10 - 5 19
3.
Атлетико Тукуман
 10 5 4 1 11 - 7 19
4.
Велес Сарсфилд
 9 5 2 2 14 - 6 17
5.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 17 - 9 17
6.
Тальерес Кордоба
 10 4 5 1 15 - 11 17
7.
Бельграно
 10 4 4 2 14 - 14 16
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 3 2 13 - 7 15
9.
Институто Кордоба
 9 4 3 2 11 - 7 15
10.
Депортиво Риестра
 10 5 0 5 11 - 10 15
11.
Ривер Плейт
 1:1 10 4 3 3 14 - 9 15
12.
Росарио Сентраль
 10 4 3 3 13 - 10 15
13.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 3 3 7 - 5 15
14.
Ланус
 10 4 3 3 15 - 16 15
15.
Бока Хуниорс
 10 3 5 2 12 - 8 14
16.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 12 13
17.
Архентинос Хуниорс
 10 4 1 5 8 - 12 13
18.
Сармьенто
 10 3 3 4 8 - 9 12
19.
Платенсе
 9 3 2 4 8 - 9 11
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 3 2 5 6 - 11 11
21.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
22.
Банфилд
 9 2 3 4 7 - 12 9
23.
Тигре
 9 2 3 4 10 - 15 9
24.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 9 8
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 4 4 6 - 9 7
26.
Барракас Сентраль
 10 1 4 5 5 - 12 7
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 5 4 7 - 15 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 0 1 8 7 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Ривер Плейт
 1:1 6 4 2 0 13 - 4 14
3.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
4.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 6 - 1 13
5.
Архентинос Хуниорс
 6 4 1 1 8 - 5 13
6.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
7.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 7 12
8.
Уракан
 1:1 5 3 2 0 5 - 1 11
9.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 6 - 3 11
10.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 4 9
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
13.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 5 - 1 8
14.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
15.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
16.
Росарио Сентраль
 5 2 2 1 7 - 5 8
17.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 2 1 3 - 2 8
18.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
19.
Сармьенто
 5 2 1 2 4 - 3 7
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 6 7
21.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
22.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
23.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
24.
Платенсе
 4 1 1 2 1 - 3 4
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 5 3
27.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 1:1 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
3.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Росарио Сентраль
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 1 2 4 - 3 7
9.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
10.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
11.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
12.
Расинг Авельянеда
 5 1 2 2 8 - 7 5
13.
Сармьенто
 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Барракас Сентраль
 5 1 2 2 3 - 5 5
15.
Тигре
 4 1 1 2 6 - 7 4
16.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
18.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Банфилд
 5 1 0 4 2 - 9 3
20.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
21.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
22.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
23.
Бельграно
 4 0 2 2 3 - 7 2
24.
Дефенса и Хустисия
 5 0 2 3 3 - 9 2
25.
Ривер Плейт
 1:1 4 0 1 3 1 - 5 1
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 1 4 3 - 9 1
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 5 (2)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 4
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Уракан
6.00
7.04
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