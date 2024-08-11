Тур: 10.
1:1
Второй тайм: 56'
0'
1:0
13' ГолЭчеверри Клаудио
1:1
37' ГолЭчеверрия Родриго
43' Желтая карточкаКаско Милтон
54' Желтая карточкаБурдиссо Гильермо
Ход матча
13'
1:0
37'
43'
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
28
Пенья
Фелипе
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
28 Пенья ФелипеЗащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Pablo Siles
-
26 Alejo Toledo
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Ривер Плейт
Уракан
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
23 матча
39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.8%
47.8%
17.4%
8 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
1.2
1.38
Среднее время на гол
75
65
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.15
0.9
Среднее время на гол
78
100
Всего голов
27
27
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
76
76
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|6 (2)
|0.6
|Колидио Факундо
|3
|0.3
|Эчеверри Клаудио
|2
|0.2
|Солари Пабло
|1
|0.1
|Мастантуоно Франко
|1
|0.1
|Барко Эсекьель
|1
|0.1
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Барейро Адам
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуссетто Игнасио
|5 (2)
|0.5
|Фертоли Эктор
|3
|0.3
|Walter Mazzanti
|1
|0.1
|Эчеверрия Родриго
|1
|0.1
|Аларкон Вильям
|1
|0.1
|Cesar Ibanez
|0
|0
|Federico Fattori
|0
|0
|Lucas Carrizo
|0
|0
|Francisco Ramirez
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альендро Родриго
|3
|0
|Фонсека Николас
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Симон Сантьяго
|2
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Краневиттер Матиас
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Гаттони Федерико
|1
|0
|Вильягра Родриго
|1
|0
|Солари Пабло
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Carrizo
|5
|0
|Аларкон Вильям
|3
|1
|Frank Kudelka
|2
|1
|Cesar Ibanez
|3
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Francisco Ramirez
|2
|0
|Rodrigo Cabral
|2
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Walter Mazzanti
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Уракан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Ривер Плейт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Уракан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
5
Ривер Плейт
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Уракан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
3
23%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
3
30%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2
Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Ривер Плейт - Дакота 1:6
Уракан
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1
Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Платенсе - Уракан 0:0 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Уракан 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Уракан
Точный счет
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Уракан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
45
27
36
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|5
|5
|0
|11 - 4
|20
|2.
|10
|5
|4
|1
|10 - 5
|19
|3.
|10
|5
|4
|1
|11 - 7
|19
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 6
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|6.
|10
|4
|5
|1
|15 - 11
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|8.
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|9.
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|10.
|10
|5
|0
|5
|11 - 10
|15
|11.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|14 - 9
|15
|12.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|13.
|10
|4
|3
|3
|7 - 5
|15
|14.
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|15.
|10
|3
|5
|2
|12 - 8
|14
|16.
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|17.
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|18.
|10
|3
|3
|4
|8 - 9
|12
|19.
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|20.
|10
|3
|2
|5
|6 - 11
|11
|21.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|22.
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|23.
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|24.
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|25.
|9
|1
|4
|4
|6 - 9
|7
|26.
|10
|1
|4
|5
|5 - 12
|7
|27.
|9
|0
|5
|4
|7 - 15
|5
|28.
|9
|0
|1
|8
|7 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|1:1
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|3.
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|7.
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|8.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|9.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|10.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|11.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|12.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|13.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|14.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|15.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|16.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|17.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|18.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|19.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|20.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|21.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|22.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|24.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|25.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|26.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|27.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|28.
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|2.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|17.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|18.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|20.
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|21.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|22.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|23.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|24.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|25.
|1:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|26.
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|27.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|5 (2)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 4
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4