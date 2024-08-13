☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 10.
Тигре
0:2
Конец матча
Годой Крус
0'
10' Желтая карточка
Facundo Altamira
18' Желтая карточка
Leonel Ariel Miranda
24' Желтая карточка
Нарделли Джан
0:1
36' Гол
Facundo Altamira
38' Желтая карточка
Bruno Sosa
51' Желтая карточка
Federico Rasmussen
0:2
74' Гол
Salomon Rodriguez
90'+5
12
Сенобио
Фелипе
4
Ортега
Мартин
6
Нарделли
Джан
22
Brian
Leizza
3
Nahuel
Banegas
20
Гальван
Томас
5
Кардосо
Агустин
33
Leonel
Ariel
Miranda
10
Марони
Гонсало
23
Florian
Monzon
7
Рамирес
Эрик
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
37
Лусиано
Мартин
5
Bruno
Sosa
41
Facundo
Altamira
25
Vicente
Poggi
13
Nicolas
Fernandez3
36
Daniel
Barrea
19
Salomon
Rodriguez
Тигре
4-4-2
Годой Крус
4-1-4-1

История личных встреч

Тигре
Годой Крус

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

25 матчей

44%
20%
36%
11 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

КПЛ
1:0
КПЛ
1:0
ЛП
1:1
ЛП
1:1
КПЛ
1:1
К
1:0
С
1:3
С
2:0
ТМК
2:0
ТМК
1:2
П
2:1
П
2:1
П
4:3
П
0:0
П
2:0
П
0:1
П
2:0
ПА
0:2
ПА
2:1
ПА
2:2
ПА
1:2
ПА
6:2
ПА
2:0
ПА
0:2
ПА
2:0

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.55
1.14

Среднее время на гол

58
78

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

1.57
0.82

Среднее время на гол

57
110

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

1.56
1

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марони Гонсало 2 (1) 0.2
Гальван Томас 1 0.1
Рамирес Эрик 1 0.1
Florian Monzon 1 0.1
Феррейра Факундо 1 0.1
Армоа Блез 1 0.1
Nahuel Banegas 1 0.1
Ортега Мартин 1 0.1
Кардосо Агустин 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Poggi 3 0.33
Salomon Rodriguez 2 (1) 0.22
Silvio Ulariaga 2 (1) 0.22
Facundo Altamira 1 0.11
Daniel Barrea 0 0
Конечни Томас 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Leizza 2 1
Leonel Ariel Miranda 2 0
Kevin Lomonaco 2 0
Ezequiel Forclaz 2 0
Фернандес Томас 1 0
Контин Леандро 1 0
Марони Гонсало 1 0
Кардосо Агустин 1 0
Рамирес Эрик 1 0
Florian Monzon 1 0
Нарделли Джан 1 0
Ортега Мартин 1 0
Angelo Marchese 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Rasmussen 3 0
Nicolas Fernandez3 3 0
Lucas Arce 3 0
Pier Barrios 2 0
Лусиано Мартин 2 0
Bruno Sosa 2 0
Перейра Элиас 1 0
Абрего Гонсало 1 0
Facundo Altamira 1 0
Gaston Moreyra 1 0
Daniel Barrea 1 0

Результаты матчей

Тигре
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Годой Крус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Тигре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Годой Крус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

3
4
Тигре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Годой Крус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
30%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
4
44%
0
0%
1-15
1
11%
3
43%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

18
8
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
4
22%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
17%
1
13%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
1
13%
61-75
4
22%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2
Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1
Годой Крус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0
Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2

Результаты матчей

Тигре
Годой Крус

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Тигре
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
5
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
4
3
7
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 5 5 0 11 - 4 20
2.
Унион Санта-Фе
 10 5 4 1 10 - 5 19
3.
Атлетико Тукуман
 10 5 4 1 11 - 7 19
4.
Велес Сарсфилд
 10 5 3 2 16 - 8 18
5.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 13 - 7 18
6.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 17 - 9 17
7.
Тальерес Кордоба
 10 4 5 1 15 - 11 17
8.
Бельграно
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Депортиво Риестра
 10 5 0 5 11 - 10 15
10.
Ривер Плейт
 10 4 3 3 14 - 9 15
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 3 3 13 - 9 15
12.
Росарио Сентраль
 10 4 3 3 13 - 10 15
13.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 3 3 7 - 5 15
14.
Ланус
 10 4 3 3 15 - 16 15
15.
Бока Хуниорс
 10 3 5 2 12 - 8 14
16.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 12 13
17.
Архентинос Хуниорс
 10 4 1 5 8 - 12 13
18.
Годой Крус
 9 3 3 3 8 - 9 12
19.
Сармьенто
 10 3 3 4 8 - 9 12
20.
Платенсе
 10 3 2 5 8 - 11 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 3 2 5 6 - 11 11
22.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 5 3 7 - 9 11
23.
Банфилд
 10 2 4 4 9 - 14 10
24.
Тигре
 10 2 3 5 10 - 17 9
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 4 4 6 - 9 7
26.
Барракас Сентраль
 10 1 4 5 5 - 12 7
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 5 5 7 - 17 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 1 1 8 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Ривер Плейт
 6 4 2 0 13 - 4 14
3.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
4.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 6 - 1 13
5.
Архентинос Хуниорс
 6 4 1 1 8 - 5 13
6.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
7.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 7 12
8.
Институто Кордоба
 5 3 2 0 8 - 3 11
9.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
10.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 6 - 3 11
11.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 4 9
13.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 5 - 1 8
14.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 7 - 4 8
16.
Росарио Сентраль
 5 2 2 1 7 - 5 8
17.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 2 1 3 - 2 8
18.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
19.
Сармьенто
 5 2 1 2 4 - 3 7
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 6 7
21.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
22.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
23.
Тигре
 6 1 2 3 4 - 10 5
24.
Платенсе
 4 1 1 2 1 - 3 4
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 6 - 12 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 5 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
3.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 8 - 7 8
5.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Росарио Сентраль
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 1 2 4 - 3 7
9.
Платенсе
 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
11.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
12.
Расинг Авельянеда
 5 1 2 2 8 - 7 5
13.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 2 2 3 - 4 5
14.
Сармьенто
 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Годой Крус
 5 1 2 2 3 - 5 5
16.
Барракас Сентраль
 5 1 2 2 3 - 5 5
17.
Тигре
 4 1 1 2 6 - 7 4
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
20.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
21.
Банфилд
 5 1 0 4 2 - 9 3
22.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
23.
Бельграно
 4 0 2 2 3 - 7 2
24.
Дефенса и Хустисия
 6 0 2 4 3 - 11 2
25.
Ривер Плейт
 4 0 1 3 1 - 5 1
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 1 4 3 - 9 1
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 6 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Банфилд Alejandro Maciel 1 5
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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