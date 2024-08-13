Тур: 10.
0:2
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаFacundo Altamira
18' Желтая карточкаLeonel Ariel Miranda
24' Желтая карточкаНарделли Джан
0:1
36' ГолFacundo Altamira
38' Желтая карточкаBruno Sosa
51' Желтая карточкаFederico Rasmussen
0:2
74' ГолSalomon Rodriguez
90'+5
Ход матча
10'
24'
36'
0:1
38'
74'
22
Brian
Leizza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Brian LeizzaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Полузащитник
-
18 Армоа БлезПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Alan Sosa
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Домингес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
22 Martin Pino
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Тигре
Годой Крус
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
25 матчей
44%
20%
36%
11 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.55
1.14
Среднее время на гол
58
78
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
1.57
0.82
Среднее время на гол
57
110
Всего голов
39
25
Голов в среднем за матч
1.56
1
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марони Гонсало
|2 (1)
|0.2
|Гальван Томас
|1
|0.1
|Рамирес Эрик
|1
|0.1
|Florian Monzon
|1
|0.1
|Феррейра Факундо
|1
|0.1
|Армоа Блез
|1
|0.1
|Nahuel Banegas
|1
|0.1
|Ортега Мартин
|1
|0.1
|Кардосо Агустин
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Poggi
|3
|0.33
|Salomon Rodriguez
|2 (1)
|0.22
|Silvio Ulariaga
|2 (1)
|0.22
|Facundo Altamira
|1
|0.11
|Daniel Barrea
|0
|0
|Конечни Томас
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Leizza
|2
|1
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Kevin Lomonaco
|2
|0
|Ezequiel Forclaz
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Контин Леандро
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Кардосо Агустин
|1
|0
|Рамирес Эрик
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Нарделли Джан
|1
|0
|Ортега Мартин
|1
|0
|Angelo Marchese
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Rasmussen
|3
|0
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Lucas Arce
|3
|0
|Pier Barrios
|2
|0
|Лусиано Мартин
|2
|0
|Bruno Sosa
|2
|0
|Перейра Элиас
|1
|0
|Абрего Гонсало
|1
|0
|Facundo Altamira
|1
|0
|Gaston Moreyra
|1
|0
|Daniel Barrea
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Годой Крус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Тигре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Годой Крус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
3
4
Тигре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Годой Крус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
30%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
4
44%
0
0%
1-15
1
11%
3
43%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
18
8
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
4
22%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
17%
1
13%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
1
13%
61-75
4
22%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2
Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1
Годой Крус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0
Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2
Результаты матчей
Тигре
Годой Крус
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Тигре
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
31
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
54
37
27
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|6 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 5
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 4