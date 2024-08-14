Тур: 3. Стадион: LNK Sporta Parks.
7:0
Конец матча
0'
1:0
2' ГолИкауниекс Янис
2:0
10' ГолИкауниекс Янис
3:0
17' ГолЛипушчек Жига
4:0
22' ГолИкауниекс Янис
5:0
44' ГолVictor Osuagwu
46' Желтая карточкаYoussef El Ghazoui
47' Желтая карточкаVictor Osuagwu
6:0
67' ГолКигурс Мартиньш
7:0
77' ПенальтиМареш Петер
90'+4
Ход матча
2'
1:0
10'
2:0
17'
22'
44'
5:0
47'
67'
77'
7:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
13 Удары в створ 0
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
73 Владение мячом, % 27
Прогноз на матч от Liveresult
40
Ондоа
Джозеф
23
Пренга
Херди
25
Мареш
Петер
26
Панич
Стефан
- Основной состав
-
40 Ондоа ДжозефВратарь
- Защитник
-
23 Пренга ХердиЗащитник
- Защитник
-
25 Мареш ПетерЗащитник
- Полузащитник
-
26 Панич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мороз Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
48 ЧетеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 JoaquineteНападающий
- Запасные игроки
-
17 Гомес АдрианЗащитник
-
13 Alex Ruiz
-
-
-
18 Alex Gomez
-
-
26 Manu Ribeiro
-
Главный тренер: Boris Anton
История личных встреч
РФШ Рига
УЭ Санта-Колома
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икауниекс Янис
|4
|2
|Victor Osuagwu
|2
|1
|Кигурс Мартиньш
|1
|0.5
|Липушчек Жига
|1
|0.5
|Мареш Петер
|1 (1)
|0.5
|Куадьо Седрик
|0
|0
|Диоманде Исмаэль
|0
|0
|Савалниекс Робертс
|0
|0
|Adam Markhiev
|0
|0
УЭ Санта-Колома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Victor Osuagwu
|2
|0
|Савалниекс Робертс
|1
|0
|Панич Стефан
|1
|0
УЭ Санта-Колома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Адриан
|1
|0
|Joaquinete
|1
|0
|Bilal El Bakkali Salah
|1
|0
|Youssef El Ghazoui
|1
|0
Результаты матчей
РФШ Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
УЭ Санта-Колома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
РФШ Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
РФШ Рига
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
УЭ Санта-Колома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
0
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
0
9
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
РФШ Рига
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
РФШ Рига - Гробиня 3:0 УЭ Санта-Колома - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Метта лу 5:1 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3
Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:4 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 РФШ Рига - ФШ Елгава 7:0 Лиепая - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 4:1 Ауда - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Рига 2:2 РФШ Рига - Гробиня 5:0 Метта лу - РФШ Рига 0:6 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Даугавпилс 5:0 ФШ Елгава - РФШ Рига 1:2 РФШ Рига - Лиепая 4:1 ФК Валмиера - РФШ Рига 2:0
УЭ Санта-Колома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
УЭ Санта-Колома - РФШ Рига 0:2 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 ФК Балкани - УЭ Санта-Колома 1:2
УЭ Санта-Колома - ФК Балкани 1:2 КПР - УЭ Санта-Колома 2:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 1:0 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:2 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 2:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:1 Ордино - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - Пенья Энкарнада 1:1 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 0:3 УЭ Санта-Колома - Пенья 1:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 2:0 Атлетик Америка - УЭ Санта-Колома 0:1 УЭ Санта-Колома - Ордино 2:0 Пенья Энкарнада - УЭ Санта-Колома 0:0
Результаты матчей
РФШ Рига
УЭ Санта-Колома
Точный счет
7:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
7
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
7:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
7
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
РФШ Рига
УЭ Санта-Колома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|4
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (2)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РФШ Рига 7:0 УЭ Санта-Колома
Исход игры
РФШ Рига
88.6% (101)
Ничья
6.1% (7)
УЭ Санта-Колома
5.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (48)
Меньше
57.14% (64)
Обе команды забьют
Да
30.36% (34)
Нет
69.64% (78)
Популярный счёт
2:0 РФШ Рига
36% (41)
3:0 РФШ Рига
15.8% (18)
2:1 РФШ Рига
14.9% (17)
1:0 РФШ Рига
12.3% (14)
1:1 Ничья
6.1% (7)
3:1 РФШ Рига
4.4% (5)
1:2 УЭ Санта-Колома
3.5% (4)
4:0 РФШ Рига
2.6% (3)
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