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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
РФШ Рига
7:0
Конец матча
УЭ Санта-Колома
0'
1:0
2' Гол
Икауниекс Янис
2:0
10' Гол
Икауниекс Янис
3:0
17' Гол
Липушчек Жига
4:0
22' Гол
Икауниекс Янис
5:0
44' Гол
Victor Osuagwu
46' Желтая карточка
Youssef El Ghazoui
47' Желтая карточка
Victor Osuagwu
6:0
67' Гол
Кигурс Мартиньш
7:0
77' Пенальти
Мареш Петер
90'+4

Ход матча

2'
Икауниекс Янис
(Adam Markhiev)
1:0
10'
Икауниекс Янис
(Куадьо Седрик)
2:0
17'
Липушчек Жига
(Савалниекс Робертс)
3:0
22'
Икауниекс Янис
(Диоманде Исмаэль)
4:0
41'
 
Victor Tellado
Гарсия Кристиан
44'
Victor Osuagwu
(Куадьо Седрик)
5:0
46'
Зеленков Дмитрий
Савалниекс Робертс
 
46'
Балодис Даниэль
Липушчек Жига
 
46'
Рашид Нджи Харуна
Adam Markhiev
 
46'
 
Youssef El Ghazoui
47'
Victor Osuagwu
 
57'
 
Manu Ribeiro
Рубио Хесус
58'
 
David Virgili
Bilal El Bakkali Salah
60'
Кигурс Мартиньш
Куадьо Седрик
 
67'
Кигурс Мартиньш
(Victor Osuagwu)
6:0
69'
 
Jorge Bolivar
Joaquinete
69'
 
Alex Gomez
Franco de Jesus
72'
Одишариа Лаша
Диоманде Исмаэль
 
77'
Мареш Петер
7:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 13 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 73 Владение мячом, % 27
Прогнозы 114
РФШ Рига 88.6% (101)
X 6.1% (7)
УЭ Санта-Колома 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
40
Ондоа
Джозеф
11
Савалниекс
Робертс
23
Пренга
Херди
43
Липушчек
Жига
25
Мареш
Петер
9
Икауниекс
Янис
26
Панич
Стефан
27
Adam
Markhiev
7
Диоманде
Исмаэль
3
Victor
Osuagwu
17
Куадьо
Седрик
1
Наварро
Хуанпе
3
Marcos
Blasco
48
Чете
4
Гарсия
Кристиан
II
2
Рубио
Хесус
II
8
Моэдано
Андрес
5
Miguel
Lopez
6
Youssef
El
Ghazoui
23
Franco
de
Jesus
27
Bilal
El
Bakkali
Salah
11
Joaquinete
РФШ Рига
4-3-3
УЭ Санта-Колома
4-3-3

История личных встреч

РФШ Рига
УЭ Санта-Колома

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икауниекс Янис 4 2
Victor Osuagwu 2 1
Кигурс Мартиньш 1 0.5
Липушчек Жига 1 0.5
Мареш Петер 1 (1) 0.5
Куадьо Седрик 0 0
Диоманде Исмаэль 0 0
Савалниекс Робертс 0 0
Adam Markhiev 0 0
УЭ Санта-Колома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Victor Osuagwu 2 0
Савалниекс Робертс 1 0
Панич Стефан 1 0
УЭ Санта-Колома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Адриан 1 0
Joaquinete 1 0
Bilal El Bakkali Salah 1 0
Youssef El Ghazoui 1 0

Результаты матчей

РФШ Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
УЭ Санта-Колома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
РФШ Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
РФШ Рига
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
УЭ Санта-Колома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
0
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

РФШ Рига
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
РФШ Рига - Гробиня 3:0 УЭ Санта-Колома - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Метта лу 5:1 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3
Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:4 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 РФШ Рига - ФШ Елгава 7:0 Лиепая - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 4:1 Ауда - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Рига 2:2 РФШ Рига - Гробиня 5:0 Метта лу - РФШ Рига 0:6 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Даугавпилс 5:0 ФШ Елгава - РФШ Рига 1:2 РФШ Рига - Лиепая 4:1 ФК Валмиера - РФШ Рига 2:0
УЭ Санта-Колома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
УЭ Санта-Колома - РФШ Рига 0:2 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 ФК Балкани - УЭ Санта-Колома 1:2
УЭ Санта-Колома - ФК Балкани 1:2 КПР - УЭ Санта-Колома 2:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 1:0 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:2 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 2:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:1 Ордино - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - Пенья Энкарнада 1:1 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 0:3 УЭ Санта-Колома - Пенья 1:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 2:0 Атлетик Америка - УЭ Санта-Колома 0:1 УЭ Санта-Колома - Ордино 2:0 Пенья Энкарнада - УЭ Санта-Колома 0:0

Результаты матчей

РФШ Рига
УЭ Санта-Колома

Точный счет

7:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

7
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
7:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
7
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

РФШ Рига
УЭ Санта-Колома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 4
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 10'
      Cedric Kouadio сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Икауниекс Янис бьет в цель!
    • 2'
      Adam Markhiev сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Икауниекс Янис бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогнозы 114
    РФШ Рига 88.6% (101)
    X 6.1% (7)
    УЭ Санта-Колома 5.3% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РФШ Рига 7:0 УЭ Санта-Колома

    Исход игры
    РФШ Рига
    88.6% (101)
    Ничья
    6.1% (7)
    УЭ Санта-Колома
    5.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (48)
    Меньше
    57.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    30.36% (34)
    Нет
    69.64% (78)
    Популярный счёт
    2:0 РФШ Рига
    36% (41)
    3:0 РФШ Рига
    15.8% (18)
    2:1 РФШ Рига
    14.9% (17)
    1:0 РФШ Рига
    12.3% (14)
    1:1 Ничья
    6.1% (7)
    3:1 РФШ Рига
    4.4% (5)
    1:2 УЭ Санта-Колома
    3.5% (4)
    4:0 РФШ Рига
    2.6% (3)
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