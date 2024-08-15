☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 6.
Интернасьонал Порту Алегре
2:1
Конец матча
Жувентуде
0'
0:0
26' Не забитый пенальти
Валенсия Эннер
0:1
45' Гол
Нене Андерсон
1:1
57' Гол
Тьяго Маия
59' Желтая карточка
Нене Андерсон
64' Желтая карточка
Барбоза Лукас
75' Желтая карточка
Гомес Бруно
78' Желтая карточка
Marcos Ze
1:1
79' Не забитый пенальти
Бруно Табата
2:1
81' Гол
Бруно Табата
84' Желтая карточка
Ricardo Mathias
89' Желтая карточка
Jadson III
90'+10
1
Рочет
Серхио
15
Гомес
Бруно
18
Рохель
Агустин
25
Меркадо
Габриэль
26
Бернабей
Александро
40
Ромуло
29
Тьяго
Маия
34
Gabriel
Carvalho
21
Уэсли
Лопес
17
Бруно
Табата
13
Валенсия
Эннер
1
Габриэл
Васконселлос
14
Эвертон
4
Danilo
Boza
3
Marcos
Ze
28
Русшел
Алан
5
Luis
Oyama
16
Jadson
III
10
Нене
Андерсон
21
Барбоза
Лукас
7
Erick
Farias
79
Каррильо
Рони
Интернасьонал Порту Алегре
4-5-1
Жувентуде
4-3-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Жувентуде

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

25 матчей

52%
20%
28%
13 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

28%
56%
16%
7 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

К
1:1
К
1:2
Г
1:1
Г
0:0
Г
1:2
Г
2:2
СA
4:0
СA
1:1
Г
1:2
СA
2:1
СA
1:0
Г
4:1
Г
1:0
Г
1:0
G1GS
0:1
Г
1:2
Г
3:1
СB
2:1
СB
1:1
Г1
1:0
Г1ЙД
3:0
Г1ЙД
0:1
Г1ЙД
0:1
Г1ЙД
1:0
СA
3:0

Голы

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

2.18
0.93

Среднее время на гол

41
96

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

0.86
0.73

Среднее время на гол

105
123

Всего голов

36
21

Голов в среднем за матч

1.44
0.84

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

62
107

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 5 0.28
Энрике Бруно 2 0.11
Борре Рафаэль 2 0.11
Бустос Фабрисио 1 0.06
Igor Gomes 1 0.06
Бруно Табата 1 0.06
Фернандо Режес 1 0.06
Мальо Уго 1 0.06
Патрик Алан 1 0.06
Тьяго Маия 1 0.06
Вандерсон 1 0.06
Витао 1 0.06
Гомес Бруно 0 0
Ренан Роберт 0 0
Gustavo Alves 0 0
Gabriel Carvalho 0 0
Lucca Drummond 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 4 0.19
Барбоза Лукас 4 0.19
Erick Farias 2 0.1
Danilo Boza 2 0.1
Mandaca 2 0.1
Jadson III 1 0.05
Нене Андерсон 1 0.05
Лукас Хуан 1 0.05
Марселинью X 1 0.05
Эвертон 1 0.05
Русшел Алан 1 0.05
Жилберто IV 1 0.05
Rodrigo Sam 1 0.05
Каррильо Рони 1 0.05
Арруда Эрик 1 0.05
Luis Oyama 1 0.05
Bill2 0 0
Иносенсио Габриэль 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 5 0
Аларио Лукас 4 0
Уэсли Лопес 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Фернандо Режес 3 0
Патрик Алан 3 0
Энрике Бруно 3 0
Борре Рафаэль 3 0
Витао 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Рочет Серхио 2 0
Гомес Бруно 2 0
Ромуло 2 0
Вандерсон 2 0
Igor Gomes 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
José Maurisio3 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0
Gabriel Carvalho 1 0
Ricardo Mathias 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 9 1
Marcos Ze 6 1
Барбоза Лукас 6 0
Лукас Хуан 4 1
Caique 5 0
Габриэл Васконселлос 3 1
Rodrigo Sam 4 0
Русшел Алан 2 1
Mateus Claus 3 0
Mandaca 3 0
Фрейтас Лукас 1 1
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Нене Андерсон 2 0
Vicente Jean Carlos 2 0
Жилберто IV 2 0
Иносенсио Габриэль 2 0
Peixoto 1 0
Danilo Boza 1 0
Thiago Dos Santos2 1 0
Абнер 1 0
Марселинью X 1 0
Erick Farias 1 0
Davi Goes 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Жувентуде
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
8
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Жувентуде
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
0% (0)
70% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
16
Интернасьонал Порту Алегре
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Жувентуде
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
10% (2)
48% (10)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
19% (4)
52% (11)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

12
24

Голы по времени матча

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
9%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
4
50%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Пропущено

10
21
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
20%
4
19%
31-45
3
30%
5
24%
46-60
3
30%
2
10%
61-75
2
20%
6
29%
76-90

Забито

7
17
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
43%
5
29%
29%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
2
29%
3
18%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

18
25
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
1
6%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
5
28%
6
24%
31-45
2
11%
4
16%
46-60
4
22%
5
20%
61-75
6
33%
4
16%
76-90

Пропущено

17
29
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
2
12%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
24%
5
17%
31-45
3
18%
6
21%
46-60
4
24%
4
14%
61-75
4
24%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2
Жувентуде
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2
Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Байя - Жувентуде 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Жувентуде

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
1
8 раз 80%
0
2 раза 20%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 29%
2:0
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 67%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
1
13 раз 62%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Жувентуде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
10
1
3
6
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
18
3
3
15
1.5
5
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 22 13 4 5 37 - 23 43
2.
Форталеза Сеара
 21 12 6 3 27 - 19 42
3.
Фламенго
 21 12 5 4 35 - 21 41
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 22 11 5 6 29 - 18 38
5.
Сан-Паулу
 22 11 5 6 30 - 21 38
6.
Крузейро
 21 11 3 7 29 - 22 36
7.
Байя
 22 10 5 7 31 - 25 35
8.
Атлетико Паранаэнсе
 20 8 5 7 24 - 22 29
9.
Атлетико Минейро
 20 7 8 5 28 - 28 29
10.
Ред Булл Брагантино
 20 7 6 7 25 - 24 27
11.
Васко да Гама
 21 8 3 10 24 - 31 27
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 6 7 5 18 - 17 25
13.
Жувентуде
 21 6 7 8 25 - 29 25
14.
Гремио
 20 7 3 10 20 - 23 24
15.
Крисьюма
 20 6 6 8 28 - 30 24
16.
Витория
 22 6 3 13 23 - 34 21
17.
Коринтианс
 22 4 9 9 20 - 29 21
18.
Флуминенсе
 21 5 5 11 16 - 26 20
19.
Куяба
 20 4 5 11 20 - 28 17
20.
Атлетико Гойаненсе
 22 2 6 14 17 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 12 9 3 0 19 - 6 30
2.
Сан-Паулу
 12 8 2 2 17 - 8 26
3.
Крузейро
 10 8 1 1 20 - 7 25
4.
Байя
 11 8 1 2 17 - 7 25
5.
Фламенго
 11 7 2 2 17 - 11 23
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
8.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
9.
Васко да Гама
 11 6 3 2 18 - 16 21
10.
Ред Булл Брагантино
 9 6 1 2 13 - 8 19
11.
Гремио
 10 5 1 4 10 - 9 16
12.
Атлетико Минейро
 10 4 4 2 15 - 14 16
13.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
14.
Атлетико Паранаэнсе
 9 4 2 3 13 - 10 14
15.
Крисьюма
 10 3 5 2 14 - 15 14
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 4 2 11 - 10 13
17.
Флуминенсе
 10 3 4 3 11 - 11 13
18.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
19.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 6 3 3 21 - 15 21
2.
Фламенго
 10 5 3 2 18 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Атлетико Паранаэнсе
 11 4 3 4 11 - 12 15
5.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 3 3 7 - 7 12
7.
Форталеза Сеара
 9 3 3 3 8 - 13 12
8.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
9.
Куяба
 9 3 2 4 11 - 13 11
10.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
11.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
12.
Байя
 11 2 4 5 14 - 18 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Гремио
 10 2 2 6 10 - 14 8
15.
Витория
 11 2 2 7 10 - 18 8
16.
Ред Булл Брагантино
 11 1 5 5 12 - 16 8
17.
Флуминенсе
 11 2 1 8 5 - 15 7
18.
Васко да Гама
 10 2 0 8 6 - 15 6
19.
Коринтианс
 11 1 2 8 5 - 18 5
20.
Жувентуде
 10 0 3 7 8 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Ред Булл Брагантино Helio Junio 7 (2)
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Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Jadson III 1 9
Витория Janderson 1 8
Флуминенсе Гансо Пауло 9
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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