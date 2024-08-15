Тур: 6.
2:1
Конец матча
0'
0:0
26' Не забитый пенальтиВаленсия Эннер
0:1
45' ГолНене Андерсон
1:1
57' ГолТьяго Маия
59' Желтая карточкаНене Андерсон
64' Желтая карточкаБарбоза Лукас
75' Желтая карточкаГомес Бруно
78' Желтая карточкаMarcos Ze
1:1
79' Не забитый пенальтиБруно Табата
2:1
81' ГолБруно Табата
84' Желтая карточкаRicardo Mathias
89' Желтая карточкаJadson III
90'+10
Ход матча
26'
0:0
45'
57'
1:1
59'
64'
65'
75'
78'
79'
1:1
81'
2:1
84'
89'
15
Гомес
Бруно
40
Ромуло
29
Тьяго
Маия
21
Уэсли
Лопес
17
Бруно
Табата
14
Эвертон
28
Русшел
Алан
16
Jadson
III
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гомес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
17 Бруно ТабатаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 HyoranПолузащитник
-
31 Аларио ЛукасНападающий
-
-
24 Anthoni
-
-
-
-
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
- Вратарь
-
14 ЭвертонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
- Полузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лопес ЖоаоВратарь
-
23 АбнерЗащитник
- Нападающий
-
11 Марселинью X
-
-
-
17 Edson2
-
19 Bill2
-
35 Rafael Pinna
-
44 Mandaca
-
70 Yan Souto
-
88 Davi Goes
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Жувентуде
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
25 матчей
52%
20%
28%
13 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
28%
56%
16%
7 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
2.18
0.93
Среднее время на гол
41
96
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
0.86
0.73
Среднее время на гол
105
123
Всего голов
36
21
Голов в среднем за матч
1.44
0.84
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
62
107
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|5
|0.28
|Энрике Бруно
|2
|0.11
|Борре Рафаэль
|2
|0.11
|Бустос Фабрисио
|1
|0.06
|Igor Gomes
|1
|0.06
|Бруно Табата
|1
|0.06
|Фернандо Режес
|1
|0.06
|Мальо Уго
|1
|0.06
|Патрик Алан
|1
|0.06
|Тьяго Маия
|1
|0.06
|Вандерсон
|1
|0.06
|Витао
|1
|0.06
|Гомес Бруно
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
|Gustavo Alves
|0
|0
|Gabriel Carvalho
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.19
|Барбоза Лукас
|4
|0.19
|Erick Farias
|2
|0.1
|Danilo Boza
|2
|0.1
|Mandaca
|2
|0.1
|Jadson III
|1
|0.05
|Нене Андерсон
|1
|0.05
|Лукас Хуан
|1
|0.05
|Марселинью X
|1
|0.05
|Эвертон
|1
|0.05
|Русшел Алан
|1
|0.05
|Жилберто IV
|1
|0.05
|Rodrigo Sam
|1
|0.05
|Каррильо Рони
|1
|0.05
|Арруда Эрик
|1
|0.05
|Luis Oyama
|1
|0.05
|Bill2
|0
|0
|Иносенсио Габриэль
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|5
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Уэсли Лопес
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Фернандо Режес
|3
|0
|Патрик Алан
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Борре Рафаэль
|3
|0
|Витао
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Рочет Серхио
|2
|0
|Гомес Бруно
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
|Gabriel Carvalho
|1
|0
|Ricardo Mathias
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|9
|1
|Marcos Ze
|6
|1
|Барбоза Лукас
|6
|0
|Лукас Хуан
|4
|1
|Caique
|5
|0
|Габриэл Васконселлос
|3
|1
|Rodrigo Sam
|4
|0
|Русшел Алан
|2
|1
|Mateus Claus
|3
|0
|Mandaca
|3
|0
|Фрейтас Лукас
|1
|1
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Нене Андерсон
|2
|0
|Vicente Jean Carlos
|2
|0
|Жилберто IV
|2
|0
|Иносенсио Габриэль
|2
|0
|Peixoto
|1
|0
|Danilo Boza
|1
|0
|Thiago Dos Santos2
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
|Erick Farias
|1
|0
|Davi Goes
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Жувентуде
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
8
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Жувентуде
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
0% (0)
70% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
16
Интернасьонал Порту Алегре
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Жувентуде
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
10% (2)
48% (10)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
19% (4)
52% (11)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
12
24
Голы по времени матча
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
9%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
4
50%
61-75
4
36%
1
13%
76-90
Пропущено
10
21
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
20%
4
19%
31-45
3
30%
5
24%
46-60
3
30%
2
10%
61-75
2
20%
6
29%
76-90
Забито
7
17
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
43%
5
29%
29%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
2
29%
3
18%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Забито
18
25
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
1
6%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
5
28%
6
24%
31-45
2
11%
4
16%
46-60
4
22%
5
20%
61-75
6
33%
4
16%
76-90
Пропущено
17
29
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
2
12%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
24%
5
17%
31-45
3
18%
6
21%
46-60
4
24%
4
14%
61-75
4
24%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2
Жувентуде
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2
Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Байя - Жувентуде 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Жувентуде
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
1
8 раз 80%
0
2 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 29%
2:0
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 67%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
1
13 раз 62%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Жувентуде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
101
36
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
183
315
516
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|7 (2)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Jadson III
|1 9
|Витория
|Janderson
|1 8
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|9
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9