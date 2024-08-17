Тур: 11.
0:1
Конец матча
0'
0:1
30' ГолМартинес Рохер
37' Желтая карточкаBaltasar Rodriguez
47' Желтая карточкаВеласкес Густаво
53' Желтая карточкаМендез Начо
59' Желтая карточкаШотт Аугусто
61' Желтая карточкаРохас Габриэль
65' Желтая карточкаФернандес Родриго
0:1
86' Не забитый пенальтиРамирес Игнасио
90'+9
Ход матча
30'
47'
53'
59'
61'
86'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
26
Мендез
Начо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Tomas Perez
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Урси АгустинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Juan Elordi
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Расинг Авельянеда
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
28 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
17.9%
53.6%
28.5%
5 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
8
Голов в среднем за матч
1.92
0.5
Среднее время на гол
46
180
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.25
0.92
Среднее время на гол
72
98
Всего голов
43
19
Голов в среднем за матч
1.54
0.68
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
58
132
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Игнасио
|2
|0.18
|Мендес Армандо
|1
|0.09
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.09
|Агирре Брайан I
|1
|0.09
|Tomas Perez
|1
|0.09
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Хайме Мисаэль
|0
|0
|Жеремиас Перес
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Рохер
|4 (1)
|0.36
|Gaston Martirena
|2
|0.18
|Мартинес Адриан
|2
|0.18
|Карбонеро Йохан
|2
|0.18
|Альмендра Агустин
|1
|0.09
|Maximiliano Salas
|1
|0.09
|Рохас Габриэль
|1
|0.09
|Солари Сантьяго
|1
|0.09
|Сигали Леонардо
|1
|0.09
|Соса Сантьяго
|1
|0.09
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.09
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|5
|1
|Фернандес Родриго
|4
|1
|Фернандес Джулиан
|3
|0
|Кальдерара Брайан
|3
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Рамирес Игнасио
|2
|0
|Агирре Брайан I
|2
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Веласкес Густаво
|1
|0
|Saul Salcedo
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Шотт Аугусто
|1
|0
|Диас Франко I
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|4
|1
|Мартинес Рохер
|3
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Солари Сантьяго
|1
|1
|Maximiliano Salas
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Рохас Габриэль
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Juan Elordi
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|Ди Чезаре Марко
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Расинг Авельянеда
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Ньюэллс Олд Бойз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
9
Ньюэллс Олд Бойз
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
12
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
13%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
50%
2
22%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
80%
0
0%
76-90
Забито
6
17
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
2
33%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
4
67%
3
18%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
17%
3
30%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
33%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0
Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1
Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 50%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
74
110
56
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|6 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 5
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 4