  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 11.
Ньюэллс Олд Бойз
0:1
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
0:1
30' Гол
Мартинес Рохер
37' Желтая карточка
Baltasar Rodriguez
47' Желтая карточка
Веласкес Густаво
53' Желтая карточка
Мендез Начо
59' Желтая карточка
Шотт Аугусто
61' Желтая карточка
Рохас Габриэль
65' Желтая карточка
Фернандес Родриго
0:1
86' Не забитый пенальти
Рамирес Игнасио
90'+9
1
Ойос
Лукас
4
Шотт
Аугусто
25
Веласкес
Густаво
6
Saul
Salcedo
16
Кальдерара
Брайан
26
Мендез
Начо
5
Фернандес
Родриго
19
Милевич
Матко
38
Кьяверано
Джовани
99
Рамирес
Игнасио
77
Lucas
Besozzi
21
Ариас
Габриэль
15
Gaston
Martirena
3
Ди
Чезаре
Марко
6
Nazareno
Colombo
27
Рохас
Габриэль
32
Альмендра
Агустин
36
Сукулини
Бруно
22
Baltasar
Rodriguez
18
Урси
Агустин
10
Мартинес
Рохер
7
Maximiliano
Salas
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Расинг Авельянеда

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

28 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.9%
53.6%
28.5%
5 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

КПЛ
0:4
КПЛ
2:1
ЛП
0:1
ЛП
0:0
КПЛ
0:0
ЛП
2:0
КДМЭП
3:1
С
1:1
С
1:0
С
2:2
П
2:1
П
5:0
П
3:0
П
1:1
П
2:0
ТМ(
1:0
П
0:1
П
4:3
П
0:0
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
3:0
ПА
0:2
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
3:0
ПАК
1:0

Голы

Всего голов

23
8

Голов в среднем за матч

1.92
0.5

Среднее время на гол

46
180

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.25
0.92

Среднее время на гол

72
98

Всего голов

43
19

Голов в среднем за матч

1.54
0.68

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

58
132

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Игнасио 2 0.18
Мендес Армандо 1 0.09
Каччьябуэ Жеронимо 1 0.09
Агирре Брайан I 1 0.09
Tomas Perez 1 0.09
Gabriel Carabajal 0 0
Хайме Мисаэль 0 0
Жеремиас Перес 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Рохер 4 (1) 0.36
Gaston Martirena 2 0.18
Мартинес Адриан 2 0.18
Карбонеро Йохан 2 0.18
Альмендра Агустин 1 0.09
Maximiliano Salas 1 0.09
Рохас Габриэль 1 0.09
Солари Сантьяго 1 0.09
Сигали Леонардо 1 0.09
Соса Сантьяго 1 0.09
Кинтеро Хуан 1 (1) 0.09
Baltasar Rodriguez 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 5 1
Фернандес Родриго 4 1
Фернандес Джулиан 3 0
Кальдерара Брайан 3 0
Мендез Начо 2 0
Рамирес Игнасио 2 0
Агирре Брайан I 2 0
Gabriel Carabajal 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Веласкес Густаво 1 0
Saul Salcedo 1 0
Каччьябуэ Жеронимо 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Шотт Аугусто 1 0
Диас Франко I 1 0
Главинович Ян 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 4 1
Мартинес Рохер 3 0
Альмендра Агустин 3 0
Солари Сантьяго 1 1
Maximiliano Salas 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Рохас Габриэль 2 0
Gaston Martirena 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Сигали Леонардо 1 0
Бассо Агустин 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Juan Elordi 1 0
Nazareno Colombo 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Ди Чезаре Марко 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Расинг Авельянеда
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Ньюэллс Олд Бойз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
9
Ньюэллс Олд Бойз
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
12

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
13%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
50%
2
22%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
80%
0
0%
76-90

Забито

6
17
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
2
33%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
4
67%
3
18%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
17%
3
30%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
33%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0
Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1
Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Расинг Авельянеда

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 50%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 5 5 0 11 - 4 20
2.
Расинг Авельянеда
 11 6 2 3 18 - 9 20
3.
Унион Санта-Фе
 10 5 4 1 10 - 5 19
4.
Атлетико Тукуман
 10 5 4 1 11 - 7 19
5.
Велес Сарсфилд
 10 5 3 2 16 - 8 18
6.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 13 - 7 18
7.
Тальерес Кордоба
 10 4 5 1 15 - 11 17
8.
Бельграно
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Депортиво Риестра
 10 5 0 5 11 - 10 15
10.
Ривер Плейт
 10 4 3 3 14 - 9 15
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 3 3 13 - 9 15
12.
Росарио Сентраль
 10 4 3 3 13 - 10 15
13.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 3 3 7 - 5 15
14.
Ланус
 10 4 3 3 15 - 16 15
15.
Бока Хуниорс
 10 3 5 2 12 - 8 14
16.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 12 13
17.
Архентинос Хуниорс
 10 4 1 5 8 - 12 13
18.
Годой Крус
 9 3 3 3 8 - 9 12
19.
Сармьенто
 10 3 3 4 8 - 9 12
20.
Платенсе
 11 3 3 5 8 - 11 12
21.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 5 3 7 - 9 11
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 3 2 6 6 - 12 11
23.
Банфилд
 10 2 4 4 9 - 14 10
24.
Тигре
 10 2 3 5 10 - 17 9
25.
Барракас Сентраль
 11 1 5 5 5 - 12 8
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 4 4 6 - 9 7
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 5 5 7 - 17 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 1 1 8 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Ривер Плейт
 6 4 2 0 13 - 4 14
3.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
4.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 6 - 1 13
5.
Архентинос Хуниорс
 6 4 1 1 8 - 5 13
6.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
7.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 7 12
8.
Институто Кордоба
 5 3 2 0 8 - 3 11
9.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
10.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 6 - 3 11
11.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 4 9
13.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 5 - 1 8
14.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 7 - 4 8
16.
Росарио Сентраль
 5 2 2 1 7 - 5 8
17.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 2 1 3 - 2 8
18.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
19.
Сармьенто
 5 2 1 2 4 - 3 7
20.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
22.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
23.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
24.
Тигре
 6 1 2 3 4 - 10 5
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 6 - 12 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 5 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
3.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
5.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Росарио Сентраль
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 1 2 4 - 3 7
10.
Платенсе
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
12.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
13.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 2 2 3 - 4 5
15.
Годой Крус
 5 1 2 2 3 - 5 5
16.
Сармьенто
 5 1 2 2 4 - 6 5
17.
Тигре
 4 1 1 2 6 - 7 4
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
20.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
21.
Банфилд
 5 1 0 4 2 - 9 3
22.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
23.
Бельграно
 4 0 2 2 3 - 7 2
24.
Дефенса и Хустисия
 6 0 2 4 3 - 11 2
25.
Ривер Плейт
 4 0 1 3 1 - 5 1
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 1 4 3 - 9 1
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 6 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Банфилд Alejandro Maciel 1 5
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 4
Весь список
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