Тур: 11.
1:1
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
35' ГолРодригес Агустин
40' Желтая карточкаБоджо Лусиано
51' Красная карточкаТоррес Джонатан
58' Желтая карточкаГодой Матиас
80' Желтая карточкаАкоста Лаутаро
1:1
83' ПенальтиLucas Varaldo
83' Желтая карточкаАкино Дилан
87' Желтая карточкаПерес Гонсало
89' Желтая карточкаSebastian Valdez
Ход матча
35'
1:0
40'
51'
58'
80'
83'
1:1
83'
87'
89'
21
Касерес
Хуан
22
Солер
Хулио
25
Акино
Дилан
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Акино ДиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Ируста ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Васкес КевинПолузащитник
-
11 Годой МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
История личных встреч
Ланус
Сентраль Кордоба СдЕ
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.67
Среднее время на гол
64
135
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|4
|0.36
|Морено Марселино
|3
|0.27
|Торрес Джонатан
|3
|0.27
|Сальвио Эдуардо
|2
|0.18
|Каррера Рамиро
|1
|0.09
|Пенья Фелипе
|1
|0.09
|Родригес Агустин
|1
|0.09
|Акино Дилан
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Molina
|3 (2)
|0.27
|Mateo Sanabria
|2
|0.18
|Годой Матиас
|1
|0.09
|Rodrigo Atencio
|1
|0.09
|Rafael Barrios
|1
|0.09
|Васкес Кевин
|1
|0.09
|Luis Miguel Angulo
|1
|0.09
|Lucas Varaldo
|1 (1)
|0.09
|Santiago Laquidain
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|4
|0
|Торрес Джонатан
|2
|1
|Лусиатти Брайан
|2
|1
|Морено Марселино
|3
|0
|Гонсалес Максимилиано
|1
|1
|Акоста Лаутаро
|2
|0
|Каррера Рамиро
|2
|0
|Домингес Нери
|2
|0
|Боу Вальтер
|0
|1
|Родригес Агустин
|0
|1
|Перес Гонсало
|1
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Альварес Фавио
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Боджо Лусиано
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
|Клаа Николас
|1
|0
|Ricardo Zielinski
|1
|0
|Акино Дилан
|1
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Кевин
|4
|0
|Годой Матиас
|4
|0
|Sebastian Valdez
|3
|0
|Oscar Garrido
|3
|0
|Lucas Abascia
|1
|1
|Santiago Laquidain
|1
|1
|Rodrigo Atencio
|2
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Thiago Nuss
|1
|0
|Luis Sanchez2
|1
|0
|Кабрера Элиас
|1
|0
|Yuri Casermeiro
|1
|0
|Lautaro Rivero
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Ланус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
12
Упущенные победы
4
2
Ланус
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
11
3
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
67%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
9
12
0 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
5
42%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
4
44%
3
25%
76-90
Забито
16
9
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
3
19%
3
33%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
31%
2
22%
76-90
Пропущено
15
21
2 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
7%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
3
20%
7
33%
46-60
4
27%
3
14%
61-75
6
40%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0
Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0
Результаты матчей
Ланус
Сентраль Кордоба СдЕ
Точный счет
3:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
2:4
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:4
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Ланус
Сентраль Кордоба СдЕ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
55
37
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|5
|0
|11 - 4
|20
|2.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|3.
|10
|5
|4
|1
|10 - 5
|19
|4.
|10
|5
|4
|1
|11 - 7
|19
|5.
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|6.
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|7.
|10
|4
|5
|1
|15 - 11
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|9.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|10.
|10
|5
|0
|5
|11 - 10
|15
|11.
|10
|4
|3
|3
|14 - 9
|15
|12.
|10
|4
|3
|3
|13 - 9
|15
|13.
|10
|4
|3
|3
|7 - 5
|15
|14.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|15.
|10
|3
|5
|2
|12 - 8
|14
|16.
|1:0
|11
|3
|5
|3
|8 - 9
|14
|17.
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|18.
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|19.
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|20.
|10
|3
|3
|4
|8 - 9
|12
|21.
|11
|3
|3
|5
|8 - 11
|12
|22.
|11
|3
|2
|6
|6 - 12
|11
|23.
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|24.
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|25.
|11
|1
|5
|5
|5 - 12
|8
|26.
|9
|1
|4
|4
|6 - 9
|7
|27.
|10
|0
|5
|5
|7 - 17
|5
|28.
|1:1
|11
|1
|2
|8
|10 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|3.
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|5.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|7.
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|8.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|9.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|10.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|11.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|12.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|13.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|14.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|15.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|16.
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|17.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|18.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|19.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|20.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|21.
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|22.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|23.
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|24.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|25.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|26.
|1:1
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|2.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|17.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|18.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|20.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|21.
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|22.
|1:1
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|23.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|24.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|25.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|26.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|27.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|6 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 5
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 4