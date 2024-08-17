  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 11.
Ланус
1:1
Второй тайм: 90+'
Сентраль Кордоба СдЕ
0'
1:0
35' Гол
Родригес Агустин
40' Желтая карточка
Боджо Лусиано
51' Красная карточка
Торрес Джонатан
58' Желтая карточка
Годой Матиас
80' Желтая карточка
Акоста Лаутаро
1:1
83' Пенальти
Lucas Varaldo
83' Желтая карточка
Акино Дилан
87' Желтая карточка
Перес Гонсало
89' Желтая карточка
Sebastian Valdez
1
Агуэрре
Алан
21
Касерес
Хуан
2
Муньос
Эсекьель
23
Домингес
Нери
22
Солер
Хулио
7
Акоста
Лаутаро
4
Перес
Гонсало
8
Боджо
Лусиано
17
Родригес
Агустин
27
Торрес
Джонатан
25
Акино
Дилан
1
Luis
Ingolotti
13
Rafael
Barrios
2
Lucas
Abascia
6
Sebastian
Valdez
14
Gonzalo
Trindade
8
Rodrigo
Atencio
5
Cristian
Vega
32
Васкес
Кевин
11
Годой
Матиас
10
Кабрера
Элиас
9
Lucas
Varaldo
Ланус
4-3-3
Сентраль Кордоба СдЕ
4-4-2

История личных встреч

Ланус
Сентраль Кордоба СдЕ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

КПЛ
0:1
КПЛ
0:0
ЛП
1:1
ЛП
2:2
КПЛ
3:3
ЛП
2:1
К
1:0
С
1:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Среднее время на гол

64
135

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 4 0.36
Морено Марселино 3 0.27
Торрес Джонатан 3 0.27
Сальвио Эдуардо 2 0.18
Каррера Рамиро 1 0.09
Пенья Фелипе 1 0.09
Родригес Агустин 1 0.09
Акино Дилан 0 0
Nicolas Morgantini 0 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Molina 3 (2) 0.27
Mateo Sanabria 2 0.18
Годой Матиас 1 0.09
Rodrigo Atencio 1 0.09
Rafael Barrios 1 0.09
Васкес Кевин 1 0.09
Luis Miguel Angulo 1 0.09
Lucas Varaldo 1 (1) 0.09
Santiago Laquidain 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 4 0
Торрес Джонатан 2 1
Лусиатти Брайан 2 1
Морено Марселино 3 0
Гонсалес Максимилиано 1 1
Акоста Лаутаро 2 0
Каррера Рамиро 2 0
Домингес Нери 2 0
Боу Вальтер 0 1
Родригес Агустин 0 1
Перес Гонсало 1 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Альварес Фавио 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Боджо Лусиано 1 0
Касерес Хуан 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Клаа Николас 1 0
Ricardo Zielinski 1 0
Акино Дилан 1 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Кевин 4 0
Годой Матиас 4 0
Sebastian Valdez 3 0
Oscar Garrido 3 0
Lucas Abascia 1 1
Santiago Laquidain 1 1
Rodrigo Atencio 2 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Thiago Nuss 1 0
Luis Sanchez2 1 0
Кабрера Элиас 1 0
Yuri Casermeiro 1 0
Lautaro Rivero 1 0

Результаты матчей

Ланус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Ланус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
12

Упущенные победы

4
2
Ланус
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

11
3
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
67%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

9
12
0 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
5
42%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
4
44%
3
25%
76-90

Забито

16
9
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
3
19%
3
33%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
31%
2
22%
76-90

Пропущено

15
21
2 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
7%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
3
20%
7
33%
46-60
4
27%
3
14%
61-75
6
40%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0
Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0

Результаты матчей

Ланус
Сентраль Кордоба СдЕ

Точный счет

3:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
2:4
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:4
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Ланус
Сентраль Кордоба СдЕ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
1
1.5
3
2
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
5
5
1.5
3
7
2
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 5 5 0 11 - 4 20
2.
Расинг Авельянеда
 11 6 2 3 18 - 9 20
3.
Унион Санта-Фе
 10 5 4 1 10 - 5 19
4.
Атлетико Тукуман
 10 5 4 1 11 - 7 19
5.
Велес Сарсфилд
 10 5 3 2 16 - 8 18
6.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 13 - 7 18
7.
Тальерес Кордоба
 10 4 5 1 15 - 11 17
8.
Бельграно
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Ланус
 1:1 11 4 4 3 16 - 17 16
10.
Депортиво Риестра
 10 5 0 5 11 - 10 15
11.
Ривер Плейт
 10 4 3 3 14 - 9 15
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 3 3 13 - 9 15
13.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 3 3 7 - 5 15
14.
Росарио Сентраль
 0:1 11 4 3 4 13 - 11 15
15.
Бока Хуниорс
 10 3 5 2 12 - 8 14
16.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 11 3 5 3 8 - 9 14
17.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 12 13
18.
Архентинос Хуниорс
 10 4 1 5 8 - 12 13
19.
Годой Крус
 9 3 3 3 8 - 9 12
20.
Сармьенто
 10 3 3 4 8 - 9 12
21.
Платенсе
 11 3 3 5 8 - 11 12
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 3 2 6 6 - 12 11
23.
Банфилд
 10 2 4 4 9 - 14 10
24.
Тигре
 10 2 3 5 10 - 17 9
25.
Барракас Сентраль
 11 1 5 5 5 - 12 8
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 4 4 6 - 9 7
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 5 5 7 - 17 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:1 11 1 2 8 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Ривер Плейт
 6 4 2 0 13 - 4 14
3.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
4.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 6 - 1 13
5.
Ланус
 1:1 6 4 1 1 11 - 8 13
6.
Архентинос Хуниорс
 6 4 1 1 8 - 5 13
7.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
8.
Институто Кордоба
 5 3 2 0 8 - 3 11
9.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
10.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 6 - 3 11
11.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 4 9
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 6 2 3 1 5 - 5 9
14.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 5 - 1 8
15.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 7 - 4 8
17.
Росарио Сентраль
 0:1 5 2 2 1 7 - 5 8
18.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 2 1 3 - 2 8
19.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
20.
Сармьенто
 5 2 1 2 4 - 3 7
21.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
23.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
24.
Тигре
 6 1 2 3 4 - 10 5
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:1 5 1 0 4 6 - 12 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 5 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
3.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
5.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 1 2 4 - 3 7
9.
Росарио Сентраль
 0:1 6 2 1 3 6 - 6 7
10.
Платенсе
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
12.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
13.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 5 1 2 2 3 - 4 5
15.
Годой Крус
 5 1 2 2 3 - 5 5
16.
Сармьенто
 5 1 2 2 4 - 6 5
17.
Тигре
 4 1 1 2 6 - 7 4
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
20.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
21.
Банфилд
 5 1 0 4 2 - 9 3
22.
Ланус
 1:1 5 0 3 2 5 - 9 3
23.
Бельграно
 4 0 2 2 3 - 7 2
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:1 6 0 2 4 4 - 10 2
25.
Дефенса и Хустисия
 6 0 2 4 3 - 11 2
26.
Ривер Плейт
 4 0 1 3 1 - 5 1
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 6 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Банфилд Alejandro Maciel 1 5
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Ланус
    Ничья
    Сентраль Кордоба СдЕ
    2.04
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