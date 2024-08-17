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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 11.
Ланус
1:1
Конец матча
Сентраль Кордоба СдЕ
0'
1:0
35' Гол
Родригес Агустин
40' Желтая карточка
Боджо Лусиано
51' Красная карточка
Торрес Джонатан
57' Желтая карточка
Годой Матиас
80' Желтая карточка
Ricardo Zielinski
80' Желтая карточка
Акоста Лаутаро
82' Желтая карточка
Акино Дилан
1:1
85' Пенальти
Lucas Varaldo
87' Желтая карточка
Перес Гонсало
89' Желтая карточка
Sebastian Valdez
90' Желтая карточка
Ramon Cansinos
90'+8
1
Агуэрре
Алан
21
Касерес
Хуан
2
Муньос
Эсекьель
23
Домингес
Нери
22
Солер
Хулио
7
Акоста
Лаутаро
4
Перес
Гонсало
8
Боджо
Лусиано
17
Родригес
Агустин
27
Торрес
Джонатан
25
Акино
Дилан
1
Luis
Ingolotti
13
Rafael
Barrios
2
Lucas
Abascia
6
Sebastian
Valdez
14
Gonzalo
Trindade
8
Rodrigo
Atencio
5
Cristian
Vega
32
Васкес
Кевин
11
Годой
Матиас
10
Кабрера
Элиас
9
Lucas
Varaldo
Ланус
4-3-3
Сентраль Кордоба СдЕ
4-4-2

История личных встреч

Ланус
Сентраль Кордоба СдЕ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

КПЛ
0:1
КПЛ
0:0
ЛП
1:1
ЛП
2:2
КПЛ
3:3
ЛП
2:1
К
1:0
С
1:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Среднее время на гол

64
135

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 4 0.36
Морено Марселино 3 0.27
Торрес Джонатан 3 0.27
Сальвио Эдуардо 2 0.18
Каррера Рамиро 1 0.09
Пенья Фелипе 1 0.09
Родригес Агустин 1 0.09
Акино Дилан 0 0
Nicolas Morgantini 0 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Molina 3 (2) 0.27
Mateo Sanabria 2 0.18
Годой Матиас 1 0.09
Rodrigo Atencio 1 0.09
Rafael Barrios 1 0.09
Васкес Кевин 1 0.09
Luis Miguel Angulo 1 0.09
Lucas Varaldo 1 (1) 0.09
Santiago Laquidain 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 4 0
Торрес Джонатан 2 1
Лусиатти Брайан 2 1
Морено Марселино 3 0
Гонсалес Максимилиано 1 1
Акоста Лаутаро 2 0
Каррера Рамиро 2 0
Домингес Нери 2 0
Ricardo Zielinski 2 0
Боу Вальтер 0 1
Родригес Агустин 0 1
Перес Гонсало 1 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Альварес Фавио 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Боджо Лусиано 1 0
Касерес Хуан 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Клаа Николас 1 0
Акино Дилан 1 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Кевин 4 0
Годой Матиас 4 0
Sebastian Valdez 3 0
Oscar Garrido 3 0
Lucas Abascia 1 1
Santiago Laquidain 1 1
Rodrigo Atencio 2 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Thiago Nuss 1 0
Luis Sanchez2 1 0
Ramon Cansinos 1 0
Кабрера Элиас 1 0
Yuri Casermeiro 1 0
Lautaro Rivero 1 0

Результаты матчей

Ланус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сентраль Кордоба СдЕ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
4
Ланус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
12

Упущенные победы

4
2
Ланус
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Сентраль Кордоба СдЕ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
1
25%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
75%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
3
43%
1
10%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

9
12
0 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
5
42%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
4
44%
3
25%
76-90

Забито

17
10
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
4
24%
3
30%
31-45
4
24%
1
10%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
5
29%
29%
3
30%
76-90

Пропущено

16
22
2 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
3
19%
7
32%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
7
44%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0
Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0

Результаты матчей

Ланус
Сентраль Кордоба СдЕ

Точный счет

3:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
2:4
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:4
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Ланус
Сентраль Кордоба СдЕ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
2
1.5
3
2
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
3
8
2
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 5 5 0 11 - 4 20
2.
Расинг Авельянеда
 11 6 2 3 18 - 9 20
3.
Унион Санта-Фе
 10 5 4 1 10 - 5 19
4.
Атлетико Тукуман
 10 5 4 1 11 - 7 19
5.
Велес Сарсфилд
 10 5 3 2 16 - 8 18
6.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 13 - 7 18
7.
Ривер Плейт
 1:0 11 5 3 3 15 - 9 18
8.
Тальерес Кордоба
 10 4 5 1 15 - 11 17
9.
Бельграно
 10 4 4 2 14 - 14 16
10.
Ланус
 11 4 4 3 16 - 17 16
11.
Депортиво Риестра
 10 5 0 5 11 - 10 15
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 3 3 13 - 9 15
13.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 3 3 7 - 5 15
14.
Росарио Сентраль
 11 4 3 4 13 - 11 15
15.
Бока Хуниорс
 10 3 5 2 12 - 8 14
16.
Индепендьенте Авельянеда
 11 3 5 3 8 - 9 14
17.
Архентинос Хуниорс
 10 4 1 5 8 - 12 13
18.
Химнасия Ла-Плата
 0:1 11 4 1 6 12 - 13 13
19.
Годой Крус
 9 3 3 3 8 - 9 12
20.
Сармьенто
 10 3 3 4 8 - 9 12
21.
Платенсе
 11 3 3 5 8 - 11 12
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 3 2 6 6 - 12 11
23.
Банфилд
 10 2 4 4 9 - 14 10
24.
Тигре
 10 2 3 5 10 - 17 9
25.
Барракас Сентраль
 11 1 5 5 5 - 12 8
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 4 4 6 - 9 7
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 5 5 7 - 17 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 1 2 8 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Ривер Плейт
 1:0 6 4 2 0 13 - 4 14
3.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
4.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 6 - 1 13
5.
Ланус
 6 4 1 1 11 - 8 13
6.
Архентинос Хуниорс
 6 4 1 1 8 - 5 13
7.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
8.
Институто Кордоба
 5 3 2 0 8 - 3 11
9.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
10.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 6 - 3 11
11.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 0:1 6 3 0 3 8 - 5 9
13.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
14.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 5 - 1 8
15.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 7 - 4 8
17.
Росарио Сентраль
 5 2 2 1 7 - 5 8
18.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 2 1 3 - 2 8
19.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
20.
Сармьенто
 5 2 1 2 4 - 3 7
21.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
23.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
24.
Тигре
 6 1 2 3 4 - 10 5
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 6 - 12 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 5 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
3.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
5.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 1 2 4 - 3 7
9.
Росарио Сентраль
 6 2 1 3 6 - 6 7
10.
Платенсе
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
12.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
13.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 2 2 3 - 4 5
15.
Годой Крус
 5 1 2 2 3 - 5 5
16.
Сармьенто
 5 1 2 2 4 - 6 5
17.
Тигре
 4 1 1 2 6 - 7 4
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
20.
Ривер Плейт
 1:0 5 1 1 3 2 - 5 4
21.
Химнасия Ла-Плата
 0:1 5 1 1 3 4 - 8 4
22.
Банфилд
 5 1 0 4 2 - 9 3
23.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
24.
Бельграно
 4 0 2 2 3 - 7 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 6 0 2 4 3 - 11 2
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 6 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Банфилд Alejandro Maciel 1 5
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Родригес Агустин уходит с поля. Боу Вальтер выходит вместо него
    • 51'
      УДАЛЕНИЕ! - Торрес Джонатан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Боджо Лусиано получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Акино Дилан сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Родригес Агустин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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