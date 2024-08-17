Тур: 11.
1:0
Второй тайм: 57'
0'
1:0
17' ГолKevin Lomonaco
24' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
34' Желтая карточкаDavid Martinez
43' Желтая карточкаDiego Tarzia
44' Желтая карточкаМарконе Иван
45' Желтая карточкаElias Ocampo
45' Желтая карточкаKevin Ortiz
54' Желтая карточкаMiguel Barbieri
Ход матча
17'
1:0
34'
43'
44'
45'
45'
54'
33
Рей
Родриго
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
19
Alex
Luna
27
Diego
Tarzia
24
Хименес
Хуан
45
Kevin
Ortiz
37
Elias
Ocampo
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Alex LunaНападающий
- Нападающий
-
27 Diego TarziaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
29 Juan Fedorco
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
-
37 Elias OcampoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Матиас Леки
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Росарио Сентраль
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
19 матчей
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.56
0.8
Среднее время на гол
57
112
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.3
0.56
Среднее время на гол
69
162
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
1.42
0.68
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
63
131
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|3 (1)
|0.27
|Kevin Lomonaco
|2
|0.18
|Лопес Сантьяго
|1
|0.09
|Alex Luna
|1
|0.09
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Лойола Фелипе
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agustin Modica
|3
|0.27
|Facundo Mallo
|2
|0.18
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.09
|Копетти Энцо
|1
|0.09
|Рубен Марко
|1
|0.09
|Tomas O'Connor
|1
|0.09
|Alan Rodriguez2
|1
|0.09
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.09
|Fabricio Oviedo
|1
|0.09
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|Victor Malcorra
|0
|0
|Комар Хуан
|0
|0
|Кампас Хаминтон
|0
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
|Хименес Хуан
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Сантьяго
|5
|0
|Марконе Иван
|4
|0
|Joaquin Laso
|4
|0
|Alexis Conelo
|2
|1
|Alex Luna
|2
|1
|Перес Дамиан
|3
|0
|Lucas Gonzalez
|3
|0
|David Martinez
|3
|0
|Juan Fedorco
|3
|0
|Спорле Адриан
|1
|1
|Исла Маурисио
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|2
|0
|Diego Tarzia
|2
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Киньонес Джонни
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Вера Федерико
|1
|0
|Lautaro Millan
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Quintana
|3
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Tomas O'Connor
|3
|0
|Ибарра Франко
|3
|0
|Kevin Ortiz
|3
|0
|Рубен Марко
|2
|0
|Emanuel Coronel
|2
|0
|Хименес Хуан
|2
|0
|Мартинес Маурисио
|1
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Facundo Mallo
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Laurtaro Giaccone
|1
|0
|Elias Ocampo
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Росарио Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Росарио Сентраль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
7
Индепендьенте Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Росарио Сентраль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
4
5
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
50%
1
20%
1-15
2
50%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 2
2
33%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
6
50%
76-90
Пропущено
10
11
8 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
4
40%
1
9%
1-15
3
30%
3
27%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
20%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0
Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0
Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Росарио Сентраль
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
4 раза 40%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
28
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|5
|0
|11 - 4
|20
|2.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|3.
|10
|5
|4
|1
|10 - 5
|19
|4.
|10
|5
|4
|1
|11 - 7
|19
|5.
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|6.
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|7.
|10
|4
|5
|1
|15 - 11
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|9.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|10.
|10
|5
|0
|5
|11 - 10
|15
|11.
|10
|4
|3
|3
|14 - 9
|15
|12.
|10
|4
|3
|3
|13 - 9
|15
|13.
|10
|4
|3
|3
|7 - 5
|15
|14.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|15.
|10
|3
|5
|2
|12 - 8
|14
|16.
|1:0
|11
|3
|5
|3
|8 - 9
|14
|17.
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|18.
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|19.
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|20.
|10
|3
|3
|4
|8 - 9
|12
|21.
|11
|3
|3
|5
|8 - 11
|12
|22.
|11
|3
|2
|6
|6 - 12
|11
|23.
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|24.
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|25.
|11
|1
|5
|5
|5 - 12
|8
|26.
|9
|1
|4
|4
|6 - 9
|7
|27.
|10
|0
|5
|5
|7 - 17
|5
|28.
|1:1
|11
|1
|2
|8
|10 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|3.
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|5.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|7.
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|8.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|9.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|10.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|11.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|12.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|13.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|14.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|15.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|16.
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|17.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|18.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|19.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|20.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|21.
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|22.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|23.
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|24.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|25.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|26.
|1:1
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|2.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|17.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|18.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|20.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|21.
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|22.
|1:1
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|23.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|24.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|25.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|26.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|27.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|6 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 5
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 4