  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 11.
Индепендьенте Авельянеда
1:0
Второй тайм: 57'
Росарио Сентраль
0'
1:0
17' Гол
Kevin Lomonaco
24' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
34' Желтая карточка
David Martinez
43' Желтая карточка
Diego Tarzia
44' Желтая карточка
Марконе Иван
45' Желтая карточка
Elias Ocampo
45' Желтая карточка
Kevin Ortiz
54' Желтая карточка
Miguel Barbieri

Ход матча

17'
Kevin Lomonaco
(Лойола Фелипе)
1:0
24'
 
Damian Alberto Martinez
32'
 
Tobias Cervera
Agustin Modica
34'
David Martinez
 
43'
Diego Tarzia
 
44'
Марконе Иван
 
45'
 
Elias Ocampo
45'
 
Kevin Ortiz
46'
 
Кампас Хаминтон
Francesco Lo Celso
46'
 
Солари Аугусто
Elias Ocampo
54'
 
Miguel Barbieri
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Росарио Сентраль
2.00
Реклама, pari.ru
7.90
Реклама, fon.bet
5.40
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
33
Рей
Родриго
4
Вера
Федерико
26
Kevin
Lomonaco
2
Joaquin
Laso
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
5
Лойола
Фелипе
21
David
Martinez
19
Alex
Luna
9
Авалос
Габриэль
27
Diego
Tarzia
20
Вернер
Аксель
4
Damian
Alberto
Martinez
6
Miguel
Barbieri
24
Хименес
Хуан
21
Alan
Rodriguez2
30
Tomas
O'Connor
45
Kevin
Ortiz
37
Elias
Ocampo
18
Francesco
Lo
Celso
22
Laurtaro
Giaccone
44
Agustin
Modica
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3
Росарио Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Росарио Сентраль

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

19 матчей

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

КПЛ
1:0
КПЛ
1:1
ЛП
1:0
ЛП
0:0
КПЛ
3:0
ЛП
1:2
С
5:0
С
1:2
С
1:1
П
0:0
П
0:2
П
1:1
П
2:0
ТМ(
0:1
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
3:1
ПА
1:2
ПАК
2:0

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.56
0.8

Среднее время на гол

57
112

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.3
0.56

Среднее время на гол

69
162

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

1.42
0.68

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

63
131

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 3 (1) 0.27
Kevin Lomonaco 2 0.18
Лопес Сантьяго 1 0.09
Alex Luna 1 0.09
Lucas Gonzalez 0 0
Исла Маурисио 0 0
Лойола Фелипе 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agustin Modica 3 0.27
Facundo Mallo 2 0.18
Laurtaro Giaccone 1 0.09
Копетти Энцо 1 0.09
Рубен Марко 1 0.09
Tomas O'Connor 1 0.09
Alan Rodriguez2 1 0.09
Luca Martinez Dupuy 1 0.09
Fabricio Oviedo 1 0.09
Ловера Максимилиано 0 0
Victor Malcorra 0 0
Комар Хуан 0 0
Кампас Хаминтон 0 0
Francesco Lo Celso 0 0
Ибарра Франко 0 0
Хименес Хуан 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Сантьяго 5 0
Марконе Иван 4 0
Joaquin Laso 4 0
Alexis Conelo 2 1
Alex Luna 2 1
Перес Дамиан 3 0
Lucas Gonzalez 3 0
David Martinez 3 0
Juan Fedorco 3 0
Спорле Адриан 1 1
Исла Маурисио 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Маэстро Пуч Игнасио 2 0
Diego Tarzia 2 0
Агилар Фелипе 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Невес Габриэль 1 0
Вера Федерико 1 0
Lautaro Millan 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Quintana 3 0
Damian Alberto Martinez 3 0
Tomas O'Connor 3 0
Ибарра Франко 3 0
Kevin Ortiz 3 0
Рубен Марко 2 0
Emanuel Coronel 2 0
Хименес Хуан 2 0
Мартинес Маурисио 1 0
Victor Malcorra 1 0
Комар Хуан 1 0
Facundo Mallo 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Laurtaro Giaccone 1 0
Elias Ocampo 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Росарио Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Росарио Сентраль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
7
Индепендьенте Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Росарио Сентраль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

4
5
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
50%
1
20%
1-15
2
50%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 2
2
33%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
6
50%
76-90

Пропущено

10
11
8 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
4
40%
1
9%
1-15
3
30%
3
27%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
20%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0
Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0
Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Росарио Сентраль

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
4 раза 40%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 5 5 0 11 - 4 20
2.
Расинг Авельянеда
 11 6 2 3 18 - 9 20
3.
Унион Санта-Фе
 10 5 4 1 10 - 5 19
4.
Атлетико Тукуман
 10 5 4 1 11 - 7 19
5.
Велес Сарсфилд
 10 5 3 2 16 - 8 18
6.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 13 - 7 18
7.
Тальерес Кордоба
 10 4 5 1 15 - 11 17
8.
Бельграно
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Ланус
 1:1 11 4 4 3 16 - 17 16
10.
Депортиво Риестра
 10 5 0 5 11 - 10 15
11.
Ривер Плейт
 10 4 3 3 14 - 9 15
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 3 3 13 - 9 15
13.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 3 3 7 - 5 15
14.
Росарио Сентраль
 0:1 11 4 3 4 13 - 11 15
15.
Бока Хуниорс
 10 3 5 2 12 - 8 14
16.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 11 3 5 3 8 - 9 14
17.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 12 13
18.
Архентинос Хуниорс
 10 4 1 5 8 - 12 13
19.
Годой Крус
 9 3 3 3 8 - 9 12
20.
Сармьенто
 10 3 3 4 8 - 9 12
21.
Платенсе
 11 3 3 5 8 - 11 12
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 3 2 6 6 - 12 11
23.
Банфилд
 10 2 4 4 9 - 14 10
24.
Тигре
 10 2 3 5 10 - 17 9
25.
Барракас Сентраль
 11 1 5 5 5 - 12 8
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 4 4 6 - 9 7
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 5 5 7 - 17 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:1 11 1 2 8 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Ривер Плейт
 6 4 2 0 13 - 4 14
3.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
4.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 6 - 1 13
5.
Ланус
 1:1 6 4 1 1 11 - 8 13
6.
Архентинос Хуниорс
 6 4 1 1 8 - 5 13
7.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
8.
Институто Кордоба
 5 3 2 0 8 - 3 11
9.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
10.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 6 - 3 11
11.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 4 9
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 6 2 3 1 5 - 5 9
14.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 5 - 1 8
15.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 7 - 4 8
17.
Росарио Сентраль
 0:1 5 2 2 1 7 - 5 8
18.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 2 1 3 - 2 8
19.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
20.
Сармьенто
 5 2 1 2 4 - 3 7
21.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
23.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
24.
Тигре
 6 1 2 3 4 - 10 5
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:1 5 1 0 4 6 - 12 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 5 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
3.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
5.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 1 2 4 - 3 7
9.
Росарио Сентраль
 0:1 6 2 1 3 6 - 6 7
10.
Платенсе
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
12.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
13.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 5 1 2 2 3 - 4 5
15.
Годой Крус
 5 1 2 2 3 - 5 5
16.
Сармьенто
 5 1 2 2 4 - 6 5
17.
Тигре
 4 1 1 2 6 - 7 4
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
20.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
21.
Банфилд
 5 1 0 4 2 - 9 3
22.
Ланус
 1:1 5 0 3 2 5 - 9 3
23.
Бельграно
 4 0 2 2 3 - 7 2
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:1 6 0 2 4 4 - 10 2
25.
Дефенса и Хустисия
 6 0 2 4 3 - 11 2
26.
Ривер Плейт
 4 0 1 3 1 - 5 1
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 6 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Банфилд Alejandro Maciel 1 5
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Кевин Ортис получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Elias Ocampo получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Индепендьенте Авельянеда
    Ничья
    Росарио Сентраль
    2.00
    Реклама, pari.ru
    7.90
    Реклама, fon.bet
    5.40
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Индепендьенте Авельянеда
    Росарио Сентраль
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный