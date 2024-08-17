Тур: 11.
0:1
Второй тайм: 77'
0'
23' Желтая карточкаПенья Фелипе
0:1
55' ГолФернандес Игнасио
70' Желтая карточкаMartin Fernandez
74' Желтая карточкаБоселли Себастьян
Ход матча
23'
55'
70'
15
Пинтадо
Хуан
19
Кастро
Лукас
20
Каско
Милтон
28
Пенья
Фелипе
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Mendez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
28 Пенья ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Субиабре ЯнНападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Ривер Плейт
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
26 матчей
11.5%
30.8%
57.7%
3 победы 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
0.75
0.71
Среднее время на гол
120
126
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
2.14
1.33
Среднее время на гол
42
67
Всего голов
39
26
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Castillo
|3
|0.27
|Абальдо Матиас
|3
|0.27
|Домингес Бенжамин
|2 (1)
|0.18
|Кастро Лукас
|1
|0.09
|Коласо Николас
|1
|0.09
|Салазар Давид
|1
|0.09
|Пинтадо Хуан
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|6 (2)
|0.55
|Колидио Факундо
|3
|0.27
|Эчеверри Клаудио
|2
|0.18
|Фернандес Игнасио
|1
|0.09
|Мастантуоно Франко
|1
|0.09
|Солари Пабло
|1
|0.09
|Барко Эсекьель
|1
|0.09
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Барейро Адам
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Джонатан
|4
|1
|Моралес Леонардо
|4
|0
|Кастро Лукас
|4
|0
|Rodrigo Castillo
|3
|0
|Инсфран Нельсон
|1
|1
|Juan Esquivel
|1
|1
|Канто Густаво
|2
|0
|Домингес Бенжамин
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|Nicolas Garayalde
|1
|0
|Родригес Валентин
|1
|0
|Родригес Йонатан
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альендро Родриго
|3
|0
|Фонсека Николас
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Краневиттер Матиас
|2
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Симон Сантьяго
|2
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Гаттони Федерико
|1
|0
|Вильягра Родриго
|1
|0
|Солари Пабло
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Химнасия Ла-Плата
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
13
Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
14
Голы по времени матча
Забито
8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
100%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
3
13
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
2
67%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
5
38%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
18%
4
29%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
4
36%
5
36%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
4
31%
2
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0
Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Ривер Плейт
Точный счет
0:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
42
23
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
37
46
28
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|5
|0
|11 - 4
|20
|2.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|3.
|10
|5
|4
|1
|10 - 5
|19
|4.
|10
|5
|4
|1
|11 - 7
|19
|5.
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|6.
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|7.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|8.
|10
|4
|5
|1
|15 - 11
|17
|9.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|10.
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|11.
|10
|5
|0
|5
|11 - 10
|15
|12.
|10
|4
|3
|3
|13 - 9
|15
|13.
|10
|4
|3
|3
|7 - 5
|15
|14.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|15.
|10
|3
|5
|2
|12 - 8
|14
|16.
|11
|3
|5
|3
|8 - 9
|14
|17.
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|18.
|0:1
|11
|4
|1
|6
|12 - 13
|13
|19.
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|20.
|10
|3
|3
|4
|8 - 9
|12
|21.
|11
|3
|3
|5
|8 - 11
|12
|22.
|11
|3
|2
|6
|6 - 12
|11
|23.
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|24.
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|25.
|11
|1
|5
|5
|5 - 12
|8
|26.
|9
|1
|4
|4
|6 - 9
|7
|27.
|10
|0
|5
|5
|7 - 17
|5
|28.
|11
|1
|2
|8
|10 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|3.
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|7.
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|8.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|9.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|10.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|11.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|12.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|14.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|15.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|16.
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|17.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|18.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|19.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|20.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|21.
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|22.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|23.
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|24.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|25.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|26.
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|2.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|17.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|18.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|20.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|21.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|22.
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|23.
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|24.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|27.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|6 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 5
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 4