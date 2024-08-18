  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 11.
Химнасия Ла-Плата
1:1
Конец матча
Ривер Плейт
0'
23' Желтая карточка
Пенья Фелипе
0:1
55' Гол
Фернандес Игнасио
70' Желтая карточка
Martin Fernandez
74' Желтая карточка
Боселли Себастьян
1:1
83' Гол
Rodrigo Castillo
90'+5
13
Ледесма
Маркос
15
Пинтадо
Хуан
4
Моралес
Леонардо
20
Кабрал
Джонатан
18
Коласо
Николас
36
Nicolas
Garayalde
6
Martin
Fernandez
11
Салазар
Давид
19
Кастро
Лукас
7
Домингес
Бенжамин
30
Rodrigo
Castillo
25
Ледесма
Херемиас
2
Боселли
Себастьян
14
Пирес
Леандро
3
Фунес
Мори
20
Каско
Милтон
28
Пенья
Фелипе
29
Альендро
Родриго
36
Солари
Пабло
26
Фернандес
Игнасио
10
Лансини
Мануэль
7
Барейро
Адам
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Ривер Плейт

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

26 матчей

11.5%
30.8%
57.7%
3 победы 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед

История матчей

КПЛ
3:1
КПЛ
1:2
ЛП
3:0
ЛП
1:0
КПЛ
4:0
ЛП
1:1
С
0:2
С
3:1
К
2:2
С
2:1
П
0:3
К
2:0
П
1:0
П
2:3
П
1:1
П
1:0
П
1:0
НБ
2:0
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
1:1
ПА
2:2
ПА
2:2
ПА
0:0
ПА
4:2
ПА
0:2

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

0.75
0.71

Среднее время на гол

120
126

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

2.14
1.33

Среднее время на гол

42
67

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Castillo 4 0.36
Абальдо Матиас 3 0.27
Домингес Бенжамин 2 (1) 0.18
Коласо Николас 1 0.09
Кастро Лукас 1 0.09
Салазар Давид 1 0.09
Пинтадо Хуан 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 6 (2) 0.55
Колидио Факундо 3 0.27
Эчеверри Клаудио 2 0.18
Фернандес Игнасио 1 0.09
Мастантуоно Франко 1 0.09
Солари Пабло 1 0.09
Барко Эсекьель 1 0.09
Каско Милтон 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Барейро Адам 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Джонатан 4 1
Моралес Леонардо 4 0
Кастро Лукас 4 0
Rodrigo Castillo 3 0
Инсфран Нельсон 1 1
Juan Esquivel 1 1
Канто Густаво 2 0
Домингес Бенжамин 2 0
Коласо Николас 1 0
Де Бласис Пабло 1 0
Martin Fernandez 1 0
Nicolas Garayalde 1 0
Родригес Валентин 1 0
Родригес Йонатан 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альендро Родриго 3 0
Фонсека Николас 3 0
Каско Милтон 2 0
Краневиттер Матиас 2 0
Борха Мигель 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Симон Сантьяго 2 0
Боселли Себастьян 2 0
Пирес Леандро 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Диас Пауло 1 0
Колидио Факундо 1 0
Гаттони Федерико 1 0
Вильягра Родриго 1 0
Солари Пабло 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Химнасия Ла-Плата
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
13
Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

2
15

Голы по времени матча

Забито

9
2
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Забито

3
13
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
2
67%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
5
38%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
17%
4
27%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
5
42%
5
33%
76-90

Пропущено

14
10
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
5
36%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0
Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Ривер Плейт

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
2
2
4
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
4
7
2
9
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 1:0 11 6 3 2 17 - 8 21
2.
Уракан
 10 5 5 0 11 - 4 20
3.
Расинг Авельянеда
 11 6 2 3 18 - 9 20
4.
Унион Санта-Фе
 10 5 4 1 10 - 5 19
5.
Атлетико Тукуман
 10 5 4 1 11 - 7 19
6.
Институто Кордоба
 0:1 11 5 3 3 13 - 8 18
7.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 11 5 3 3 8 - 5 18
8.
Тальерес Кордоба
 0:1 11 4 5 2 15 - 12 17
9.
Бельграно
 10 4 4 2 14 - 14 16
10.
Ривер Плейт
 11 4 4 3 15 - 10 16
11.
Ланус
 11 4 4 3 16 - 17 16
12.
Депортиво Риестра
 10 5 0 5 11 - 10 15
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 3 3 13 - 9 15
14.
Росарио Сентраль
 11 4 3 4 13 - 11 15
15.
Бока Хуниорс
 10 3 5 2 12 - 8 14
16.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 2 5 13 - 13 14
17.
Индепендьенте Авельянеда
 11 3 5 3 8 - 9 14
18.
Архентинос Хуниорс
 10 4 1 5 8 - 12 13
19.
Годой Крус
 9 3 3 3 8 - 9 12
20.
Сармьенто
 10 3 3 4 8 - 9 12
21.
Платенсе
 11 3 3 5 8 - 11 12
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 3 2 6 6 - 12 11
23.
Банфилд
 10 2 4 4 9 - 14 10
24.
Тигре
 10 2 3 5 10 - 17 9
25.
Барракас Сентраль
 11 1 5 5 5 - 12 8
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 4 4 6 - 9 7
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 5 5 7 - 17 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 1 2 8 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Ривер Плейт
 6 4 2 0 13 - 4 14
3.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
4.
Велес Сарсфилд
 1:0 5 4 1 0 9 - 1 13
5.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 6 - 1 13
6.
Ланус
 6 4 1 1 11 - 8 13
7.
Архентинос Хуниорс
 6 4 1 1 8 - 5 13
8.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
9.
Институто Кордоба
 0:1 5 3 2 0 8 - 3 11
10.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
11.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 6 - 3 11
12.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
13.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
14.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 5 - 1 8
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 7 - 4 8
16.
Росарио Сентраль
 5 2 2 1 7 - 5 8
17.
Тальерес Кордоба
 0:1 5 2 2 1 6 - 4 8
18.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 5 2 2 1 3 - 2 8
19.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
20.
Сармьенто
 5 2 1 2 4 - 3 7
21.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
23.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
24.
Тигре
 6 1 2 3 4 - 10 5
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 6 - 12 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 5 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 6 3 1 2 5 - 3 10
2.
Уракан
 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Тальерес Кордоба
 0:1 6 2 3 1 9 - 8 9
4.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Велес Сарсфилд
 1:0 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Институто Кордоба
 0:1 6 2 1 3 5 - 5 7
9.
Росарио Сентраль
 6 2 1 3 6 - 6 7
10.
Платенсе
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
12.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
13.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 2 2 3 - 4 5
15.
Годой Крус
 5 1 2 2 3 - 5 5
16.
Сармьенто
 5 1 2 2 4 - 6 5
17.
Тигре
 4 1 1 2 6 - 7 4
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
20.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
21.
Банфилд
 5 1 0 4 2 - 9 3
22.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
23.
Бельграно
 4 0 2 2 3 - 7 2
24.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 6 0 2 4 3 - 11 2
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 6 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Банфилд Alejandro Maciel 1 5
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 4
Весь список
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Пенья Фелипе получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт онлайн

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