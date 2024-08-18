Тур: 11.
0:1
Второй тайм: 55'
0'
22' Желтая карточкаВилья Себастьян
32' Желтая карточкаFernando Romero III
0:1
45' ГолРамос Гонсало
Ход матча
22'
45'
0:1
13
Виго
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
Главный тренер: Рибонетто Вальтер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Lautaro RiosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Cicotello
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Индепендьенте Ривадавия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Среднее время на гол
38
54
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.83
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
49
60
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|5
|0.45
|Портильо Маркос
|2
|0.18
|Соса Рамон
|2
|0.18
|Мартинес Алекс
|2
|0.18
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.09
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.09
|Джиротти Федерико
|1
|0.09
|Галарса Матиас
|1
|0.09
|Ботта Рубен
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|1
|0.09
|Lautaro Rios
|1
|0.09
|Рамос Гонсало
|1
|0.09
|Ромеро Гастон
|1
|0.09
|Ivan Villalba
|1
|0.09
|Fernando Romero III
|1
|0.09
|Matias Reali
|1
|0.09
|Francisco Petrasso
|1
|0.09
|Хэм Эзекиль
|0
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|0
|0
|Antonio Napolitano
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галарса Матиас
|3
|1
|Портильо Маркос
|4
|0
|Портильо Хуан Карлос
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0
|Паласиос Себастьян
|0
|1
|Ботта Рубен
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Таррагона Кристиан
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Депьетри Валентин
|1
|0
|Портилья Хуан
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tiago Palacios
|5
|0
|Bruno Felix Bianchi
|3
|0
|Mauricio Asenjo
|3
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|1
|Francisco Petrasso
|1
|1
|Франко Ромеро
|2
|0
|Luciano Gomez
|2
|0
|Mauro Angel Maidana
|1
|0
|Ivan Villalba
|1
|0
|Luis Sequeira
|1
|0
|Fernando Romero III
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Вилья Себастьян
|1
|0
|Tobias Ostchega
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Индепендьенте Ривадавия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Индепендьенте Ривадавия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
10
3
Тальерес Кордоба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Индепендьенте Ривадавия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
12
4
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
33%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Забито
16
7
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
4
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
3
43%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1
Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0
Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Индепендьенте Ривадавия
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Индепендьенте Ривадавия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
24
14
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
46
19
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|2.
|10
|5
|5
|0
|11 - 4
|20
|3.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|4.
|10
|5
|4
|1
|10 - 5
|19
|5.
|10
|5
|4
|1
|11 - 7
|19
|6.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|7.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|8 - 5
|18
|8.
|0:1
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|9.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|10.
|11
|4
|4
|3
|15 - 10
|16
|11.
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|12.
|10
|5
|0
|5
|11 - 10
|15
|13.
|10
|4
|3
|3
|13 - 9
|15
|14.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|15.
|10
|3
|5
|2
|12 - 8
|14
|16.
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|17.
|11
|3
|5
|3
|8 - 9
|14
|18.
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|19.
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|20.
|10
|3
|3
|4
|8 - 9
|12
|21.
|11
|3
|3
|5
|8 - 11
|12
|22.
|11
|3
|2
|6
|6 - 12
|11
|23.
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|24.
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|25.
|11
|1
|5
|5
|5 - 12
|8
|26.
|9
|1
|4
|4
|6 - 9
|7
|27.
|10
|0
|5
|5
|7 - 17
|5
|28.
|11
|1
|2
|8
|10 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|3.
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|4.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|5.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|7.
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|8.
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|9.
|0:1
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|10.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|11.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|12.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|14.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|15.
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|16.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|17.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|18.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|19.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|20.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|21.
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|22.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|23.
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|24.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|25.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|26.
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 3
|10
|2.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|6.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|17.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|18.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|20.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|21.
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|22.
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|23.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|24.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|27.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|6 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 5
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 4