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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 11.
Тальерес Кордоба
2:1
Конец матча
Индепендьенте Ривадавия
0'
22' Желтая карточка
Вилья Себастьян
32' Желтая карточка
Luciano Andres Abecasis
0:1
45' Гол
Рамос Гонсало
66' Желтая карточка
Мило Федерико
1:1
75' Гол
Бартиччотто Бруно
90' Желтая карточка
Бургос Эстебан
90' Желтая карточка
Agustin Mulet
2:1
90' Гол
Juan Rodriguez2
90' Желтая карточка
Juan Rodriguez2
90'+9
17
Моралес
Лаутаро
13
Виго
Алекс
5
Мантилья
Кевин
6
Juan
Rodriguez2
16
Наварро
Мигель
30
Ортегоса
Диего
27
Портилья
Хуан
34
Паласиос
Себастьян
23
Matias
Esquivel
11
Депьетри
Валентин
25
Таррагона
Кристиан
1
Центурион
Эзекиль
40
Ivan
Villalba
2
Bruno
Felix
Bianchi
5
Бургос
Эстебан
29
Luciano
Andres
Abecasis
25
Мило
Федерико
17
Lautaro
Rios
26
Франко
Ромеро
28
Рамос
Гонсало
39
Fernando
Romero
III
22
Вилья
Себастьян
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Индепендьенте Ривадавия
5-3-2

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Индепендьенте Ривадавия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

КПЛ
1:1
ПБ
0:0
ПБ
3:2
ПБ
3:1
НБ
1:3
НБ
3:2

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Среднее время на гол

38
54

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

49
60

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартиччотто Бруно 6 0.55
Портильо Маркос 2 0.18
Соса Рамон 2 0.18
Мартинес Алекс 2 0.18
Бенавидес Гастон Америко 1 0.09
Альбаррасин Густаво 1 0.09
Джиротти Федерико 1 0.09
Juan Rodriguez2 1 0.09
Галарса Матиас 1 0.09
Ботта Рубен 0 0
Боу Густаво 0 0
Паласиос Себастьян 0 0
Наварро Мигель 0 0
Портилья Хуан 0 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 1 0.09
Lautaro Rios 1 0.09
Рамос Гонсало 1 0.09
Ромеро Гастон 1 0.09
Ivan Villalba 1 0.09
Fernando Romero III 1 0.09
Matias Reali 1 0.09
Francisco Petrasso 1 0.09
Хэм Эзекиль 0 0
Victorio Gabriel Ramis 0 0
Antonio Napolitano 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галарса Матиас 3 1
Портильо Маркос 4 0
Портильо Хуан Карлос 3 0
Наварро Мигель 3 0
Lucas Suarez II 2 0
Бенавидес Гастон Америко 2 0
Паласиос Себастьян 0 1
Ботта Рубен 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Таррагона Кристиан 1 0
Риверос Блас 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Депьетри Валентин 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Портилья Хуан 1 0
Альбаррасин Густаво 1 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tiago Palacios 5 0
Bruno Felix Bianchi 3 0
Mauricio Asenjo 3 0
Victorio Gabriel Ramis 1 1
Francisco Petrasso 1 1
Франко Ромеро 2 0
Luciano Gomez 2 0
Бургос Эстебан 1 0
Мило Федерико 1 0
Mauro Angel Maidana 1 0
Ivan Villalba 1 0
Luis Sequeira 1 0
Fernando Romero III 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Вилья Себастьян 1 0
Agustin Mulet 1 0
Tobias Ostchega 1 0
Matias Reali 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Индепендьенте Ривадавия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Индепендьенте Ривадавия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

10
3
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Индепендьенте Ривадавия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

12
5

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
13%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
33%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Забито

18
8
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
4
22%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
11%
2
25%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
5
28%
3
38%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
1
9%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1
Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0
Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Индепендьенте Ривадавия

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Индепендьенте Ривадавия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
1
10
2
9
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 11 6 3 2 17 - 8 21
2.
Уракан
 10 5 5 0 11 - 4 20
3.
Расинг Авельянеда
 11 6 2 3 18 - 9 20
4.
Тальерес Кордоба
 11 5 5 1 17 - 12 20
5.
Унион Санта-Фе
 10 5 4 1 10 - 5 19
6.
Атлетико Тукуман
 10 5 4 1 11 - 7 19
7.
Институто Кордоба
 11 5 3 3 13 - 8 18
8.
Бельграно
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Ривер Плейт
 11 4 4 3 15 - 10 16
10.
Ланус
 11 4 4 3 16 - 17 16
11.
Депортиво Риестра
 10 5 0 5 11 - 10 15
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 3 3 13 - 9 15
13.
Росарио Сентраль
 11 4 3 4 13 - 11 15
14.
Индепендьенте Ривадавия
 11 4 3 4 8 - 7 15
15.
Бока Хуниорс
 10 3 5 2 12 - 8 14
16.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 2 5 13 - 13 14
17.
Индепендьенте Авельянеда
 11 3 5 3 8 - 9 14
18.
Архентинос Хуниорс
 10 4 1 5 8 - 12 13
19.
Годой Крус
 9 3 3 3 8 - 9 12
20.
Сармьенто
 10 3 3 4 8 - 9 12
21.
Платенсе
 11 3 3 5 8 - 11 12
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 3 2 6 6 - 12 11
23.
Банфилд
 10 2 4 4 9 - 14 10
24.
Тигре
 10 2 3 5 10 - 17 9
25.
Барракас Сентраль
 11 1 5 5 5 - 12 8
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 4 4 6 - 9 7
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 5 5 7 - 17 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 1 2 8 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Ривер Плейт
 6 4 2 0 13 - 4 14
3.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
4.
Велес Сарсфилд
 5 4 1 0 9 - 1 13
5.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 6 - 1 13
6.
Ланус
 6 4 1 1 11 - 8 13
7.
Архентинос Хуниорс
 6 4 1 1 8 - 5 13
8.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
9.
Институто Кордоба
 5 3 2 0 8 - 3 11
10.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 8 - 4 11
11.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
12.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 6 - 3 11
13.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
14.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
15.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 5 - 1 8
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 7 - 4 8
17.
Росарио Сентраль
 5 2 2 1 7 - 5 8
18.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 2 1 3 - 2 8
19.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
20.
Сармьенто
 5 2 1 2 4 - 3 7
21.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
23.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
24.
Тигре
 6 1 2 3 4 - 10 5
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 6 - 12 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 5 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
3.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
5.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
8.
Росарио Сентраль
 6 2 1 3 6 - 6 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 1 3 5 - 5 7
10.
Платенсе
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
12.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
13.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 2 2 3 - 4 5
15.
Годой Крус
 5 1 2 2 3 - 5 5
16.
Сармьенто
 5 1 2 2 4 - 6 5
17.
Тигре
 4 1 1 2 6 - 7 4
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
20.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
21.
Банфилд
 5 1 0 4 2 - 9 3
22.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
23.
Бельграно
 4 0 2 2 3 - 7 2
24.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 6 0 2 4 3 - 11 2
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Банфилд Alejandro Maciel 1 5
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 4
Весь список
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