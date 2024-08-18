Тур: 11.
2:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаВилья Себастьян
32' Желтая карточкаLuciano Andres Abecasis
0:1
45' ГолРамос Гонсало
66' Желтая карточкаМило Федерико
1:1
75' ГолБартиччотто Бруно
90' Желтая карточкаБургос Эстебан
90' Желтая карточкаAgustin Mulet
2:1
90' ГолJuan Rodriguez2
90' Желтая карточкаJuan Rodriguez2
90'+9
Ход матча
22'
45'
0:1
66'
75'
90'
90'
90'
2:1
90'
13
Виго
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
Главный тренер: Рибонетто Вальтер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Lautaro RiosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Cicotello
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Индепендьенте Ривадавия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Среднее время на гол
38
54
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.83
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
49
60
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|6
|0.55
|Портильо Маркос
|2
|0.18
|Соса Рамон
|2
|0.18
|Мартинес Алекс
|2
|0.18
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.09
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.09
|Джиротти Федерико
|1
|0.09
|Juan Rodriguez2
|1
|0.09
|Галарса Матиас
|1
|0.09
|Ботта Рубен
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
|Портилья Хуан
|0
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|1
|0.09
|Lautaro Rios
|1
|0.09
|Рамос Гонсало
|1
|0.09
|Ромеро Гастон
|1
|0.09
|Ivan Villalba
|1
|0.09
|Fernando Romero III
|1
|0.09
|Matias Reali
|1
|0.09
|Francisco Petrasso
|1
|0.09
|Хэм Эзекиль
|0
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|0
|0
|Antonio Napolitano
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галарса Матиас
|3
|1
|Портильо Маркос
|4
|0
|Портильо Хуан Карлос
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0
|Паласиос Себастьян
|0
|1
|Ботта Рубен
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Таррагона Кристиан
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Депьетри Валентин
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Портилья Хуан
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tiago Palacios
|5
|0
|Bruno Felix Bianchi
|3
|0
|Mauricio Asenjo
|3
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|1
|Francisco Petrasso
|1
|1
|Франко Ромеро
|2
|0
|Luciano Gomez
|2
|0
|Бургос Эстебан
|1
|0
|Мило Федерико
|1
|0
|Mauro Angel Maidana
|1
|0
|Ivan Villalba
|1
|0
|Luis Sequeira
|1
|0
|Fernando Romero III
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Вилья Себастьян
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Tobias Ostchega
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Индепендьенте Ривадавия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Индепендьенте Ривадавия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
10
3
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Индепендьенте Ривадавия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
12
5
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
13%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
33%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Забито
18
8
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
4
22%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
11%
2
25%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
5
28%
3
38%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
1
9%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1
Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0
Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Индепендьенте Ривадавия
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Индепендьенте Ривадавия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
56
110
29
110
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 5
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 4