Тур: 11.
1:0
Второй тайм: 55'
0'
3' Желтая карточкаJuan Franco
1:0
15' ПенальтиРомеро Брайан
34' Желтая карточкаГомес Валентин
40' Желтая карточкаJonas Acevedo
Ход матча
3'
15'
1:0
34'
40'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Институто Кордоба
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Среднее время на гол
135
270
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акино Клаудио
|6 (1)
|0.55
|Ромеро Брайан
|4 (1)
|0.36
|Thiago Fernandez
|3
|0.27
|Пиццини Франсиско
|2
|0.18
|Майкл Сантос
|1
|0.09
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.09
|Гомес Элиас
|0
|0
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Rodriguez III
|5
|0.45
|Russo Cordero
|3
|0.27
|Gaston Lodico
|1
|0.09
|Fernando Alarcon
|1
|0.09
|Juan Franco
|1
|0.09
|Facundo Suarez
|1
|0.09
|Gregorio Rodríguez
|1
|0.09
|Damian Puebla
|0
|0
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Giuliano Cerato
|0
|0
|Nicolas Dubersarsky
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Валентин
|5
|0
|Бузат Агустин
|4
|0
|Маммана Эмануэль
|2
|1
|Ордоньес Кристиан
|1
|1
|Фернандес Дамиан
|2
|0
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Roberto Garcia
|2
|0
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Акино Клаудио
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Acevedo
|3
|1
|Nicolas Dubersarsky
|3
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Russo Cordero
|0
|1
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Fernando Alarcon
|1
|0
|Juan Franco
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Gaston Lodico
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Stefano Moreyra
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Gonzalo Requena
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Институто Кордоба
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Велес Сарсфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Институто Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
8
Велес Сарсфилд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Институто Кордоба
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
3
38%
3
50%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
5
71%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
3
21%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
4
25%
3
21%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
2
13%
3
21%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
5
63%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2
Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0
Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Институто Кордоба
Точный счет
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
33
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
55
55
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|2.
|10
|5
|5
|0
|11 - 4
|20
|3.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|4.
|10
|5
|4
|1
|10 - 5
|19
|5.
|10
|5
|4
|1
|11 - 7
|19
|6.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|7.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|8 - 5
|18
|8.
|0:1
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|9.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|10.
|11
|4
|4
|3
|15 - 10
|16
|11.
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|12.
|10
|5
|0
|5
|11 - 10
|15
|13.
|10
|4
|3
|3
|13 - 9
|15
|14.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|15.
|10
|3
|5
|2
|12 - 8
|14
|16.
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|17.
|11
|3
|5
|3
|8 - 9
|14
|18.
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|19.
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|20.
|10
|3
|3
|4
|8 - 9
|12
|21.
|11
|3
|3
|5
|8 - 11
|12
|22.
|11
|3
|2
|6
|6 - 12
|11
|23.
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|24.
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|25.
|11
|1
|5
|5
|5 - 12
|8
|26.
|9
|1
|4
|4
|6 - 9
|7
|27.
|10
|0
|5
|5
|7 - 17
|5
|28.
|11
|1
|2
|8
|10 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|3.
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|4.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|5.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|7.
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|8.
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|9.
|0:1
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|10.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|11.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|12.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|14.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|15.
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|16.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|17.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|18.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|19.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|20.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|21.
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|22.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|23.
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|24.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|25.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|26.
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 3
|10
|2.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|6.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|17.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|18.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|20.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|21.
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|22.
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|23.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|24.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|27.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|6 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 5
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 4