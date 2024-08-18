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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 11.
Велес Сарсфилд
1:0
Конец матча
Институто Кордоба
0'
3' Желтая карточка
Juan Franco
1:0
15' Пенальти
Ромеро Брайан
34' Желтая карточка
Гомес Валентин
40' Желтая карточка
Jonas Acevedo
53' Желтая карточка
Roberto Garcia
53' Желтая карточка
Fernando Alarcon
90' Желтая карточка
Ордоньес Кристиан
90'+8
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
2
Маммана
Эмануэль
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
26
Бузат
Агустин
32
Ордоньес
Кристиан
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
9
Ромеро
Брайан
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
31
Gonzalo
Requena
6
Fernando
Alarcon
18
Lucas
Rodriguez
I
8
Jonas
Acevedo
19
Gaston
Lodico
47
Nicolas
Dubersarsky
22
Damian
Puebla
29
Russo
Cordero
11
Santiago
Rodriguez
III
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Институто Кордоба
4-4-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Институто Кордоба

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

КПЛ
1:0
КПЛ
0:1
ЛП
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акино Клаудио 6 (1) 0.55
Ромеро Брайан 4 (1) 0.36
Thiago Fernandez 3 0.27
Пиццини Франсиско 2 0.18
Майкл Сантос 1 0.09
Пеллегрини Матиас 1 0.09
Гомес Элиас 0 0
Ордоньес Кристиан 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Rodriguez III 5 0.45
Russo Cordero 3 0.27
Gaston Lodico 1 0.09
Fernando Alarcon 1 0.09
Juan Franco 1 0.09
Facundo Suarez 1 0.09
Gregorio Rodríguez 1 0.09
Damian Puebla 0 0
Lucas Rodriguez I 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Giuliano Cerato 0 0
Nicolas Dubersarsky 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Валентин 5 0
Бузат Агустин 4 0
Маммана Эмануэль 2 1
Ордоньес Кристиан 2 1
Roberto Garcia 3 0
Фернандес Дамиан 2 0
Ромеро Брайан 2 0
Пеллегрини Матиас 2 0
Акино Клаудио 1 0
Гомес Элиас 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Leonel Roldan 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonas Acevedo 3 1
Nicolas Dubersarsky 3 0
Fernando Alarcon 2 0
Jonathan Bay 2 0
Russo Cordero 0 1
Rodrigo Pérez 1 0
Juan Franco 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Lucas Rodriguez I 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0
Gaston Lodico 1 0
Facundo Suarez 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Stefano Moreyra 1 0
Gregorio Rodríguez 1 0
Gonzalo Requena 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Институто Кордоба
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Велес Сарсфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Институто Кордоба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
8
Велес Сарсфилд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Институто Кордоба
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
3
50%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
5
71%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
1
6%
3
21%
1-15
4
24%
2
14%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
4
24%
3
21%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
2
12%
3
21%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
5
63%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2
Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0
Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Институто Кордоба

Точный счет

1:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
5
6
2
9
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 11 6 3 2 17 - 8 21
2.
Уракан
 10 5 5 0 11 - 4 20
3.
Расинг Авельянеда
 11 6 2 3 18 - 9 20
4.
Тальерес Кордоба
 11 5 5 1 17 - 12 20
5.
Унион Санта-Фе
 10 5 4 1 10 - 5 19
6.
Атлетико Тукуман
 10 5 4 1 11 - 7 19
7.
Институто Кордоба
 11 5 3 3 13 - 8 18
8.
Бельграно
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Ривер Плейт
 11 4 4 3 15 - 10 16
10.
Ланус
 11 4 4 3 16 - 17 16
11.
Депортиво Риестра
 10 5 0 5 11 - 10 15
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 3 3 13 - 9 15
13.
Росарио Сентраль
 11 4 3 4 13 - 11 15
14.
Индепендьенте Ривадавия
 11 4 3 4 8 - 7 15
15.
Бока Хуниорс
 10 3 5 2 12 - 8 14
16.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 2 5 13 - 13 14
17.
Индепендьенте Авельянеда
 11 3 5 3 8 - 9 14
18.
Архентинос Хуниорс
 10 4 1 5 8 - 12 13
19.
Годой Крус
 9 3 3 3 8 - 9 12
20.
Сармьенто
 10 3 3 4 8 - 9 12
21.
Платенсе
 11 3 3 5 8 - 11 12
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 3 2 6 6 - 12 11
23.
Банфилд
 10 2 4 4 9 - 14 10
24.
Тигре
 10 2 3 5 10 - 17 9
25.
Барракас Сентраль
 11 1 5 5 5 - 12 8
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 4 4 6 - 9 7
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 5 5 7 - 17 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 1 2 8 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Ривер Плейт
 6 4 2 0 13 - 4 14
3.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
4.
Велес Сарсфилд
 5 4 1 0 9 - 1 13
5.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 6 - 1 13
6.
Ланус
 6 4 1 1 11 - 8 13
7.
Архентинос Хуниорс
 6 4 1 1 8 - 5 13
8.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
9.
Институто Кордоба
 5 3 2 0 8 - 3 11
10.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 8 - 4 11
11.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
12.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 6 - 3 11
13.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
14.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
15.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 5 - 1 8
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 7 - 4 8
17.
Росарио Сентраль
 5 2 2 1 7 - 5 8
18.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 2 1 3 - 2 8
19.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
20.
Сармьенто
 5 2 1 2 4 - 3 7
21.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
23.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
24.
Тигре
 6 1 2 3 4 - 10 5
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 6 - 12 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 5 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
3.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
5.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
8.
Росарио Сентраль
 6 2 1 3 6 - 6 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 1 3 5 - 5 7
10.
Платенсе
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
12.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
13.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 2 2 3 - 4 5
15.
Годой Крус
 5 1 2 2 3 - 5 5
16.
Сармьенто
 5 1 2 2 4 - 6 5
17.
Тигре
 4 1 1 2 6 - 7 4
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
20.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
21.
Банфилд
 5 1 0 4 2 - 9 3
22.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
23.
Бельграно
 4 0 2 2 3 - 7 2
24.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 6 0 2 4 3 - 11 2
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Банфилд Alejandro Maciel 1 5
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Хонас Асеведо получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Гомес Валентин получил желтую карточку от судьи
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