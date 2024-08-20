Тур: 11.
3:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаПас Николас
1:0
25' ГолSimon Rivero
2:0
32' ГолБальбоа Адриан
40' Желтая карточкаВерон Гастон
45' Желтая карточкаГальван Джонатан
57' Желтая карточкаКорвалан Клаудио
3:0
66' ПенальтиОрсини Николас
90'+3
Ход матча
22'
25'
1:0
29'
32'
2:0
40'
45'
57'
66'
3:0
32
Пас
Николас
34
Пардо
Франко
14
Питтон
Бруно
20
Simon
Rivero
28
Питтон
Мауро
10
Верон
Гастон
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Питтон БруноЗащитник
-
20 Simon RiveroПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Банега ТьягоПолузащитник
- Нападающий
-
18 Гамба ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
10 Enzo Roldan
-
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Верон ГастонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
-
25 Lucas GomezПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Чавес МатеоПолузащитник
-
-
29 E. Viveros
-
Главный тренер: Геде Пабло
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Архентинос Хуниорс
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.4
1.13
Среднее время на гол
64
80
Всего голов
16
1
Голов в среднем за матч
2
0.2
Среднее время на гол
45
450
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
1.77
0.77
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
50
117
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальбоа Адриан
|3 (1)
|0.27
|Орсини Николас
|2 (1)
|0.18
|Хавьер Моралес
|2
|0.18
|Домина Жеронимо
|2
|0.18
|Питтон Мауро
|1
|0.09
|Пардо Франко
|1
|0.09
|Simon Rivero
|1
|0.09
|Marcos Mosqueira
|1
|0.09
|Диале Мауро Луна
|0
|0
|Mateo Del Blanco
|0
|0
|Lautaro Vargas
|0
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|2 (1)
|0.18
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.09
|Гальван Джонатан
|1
|0.09
|Ороз Николас
|1
|0.09
|Альварес Франсиско
|1
|0.09
|Родригес Алан
|1
|0.09
|Гондоу Лусиано
|1
|0.09
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|8
|0
|Корвалан Клаудио
|2
|1
|Пардо Франко
|3
|0
|Бальбоа Адриан
|1
|1
|Питтон Бруно
|1
|1
|Питтон Мауро
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Домина Жеронимо
|2
|0
|Marcos Mosqueira
|2
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Кардосо Тьяго
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Танда Патрисио
|1
|0
|Lautaro Vargas
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальван Джонатан
|3
|1
|Годой Эрик
|2
|1
|Вега Роман
|3
|0
|Альварес Франсиско
|1
|1
|Хередиа Леонардо
|2
|0
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Lucas Gomez
|1
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Ороз Николас
|1
|0
|Верон Гастон
|1
|0
|Паласио Тобиас
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Унион Санта-Фе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
9
Унион Санта-Фе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Архентинос Хуниорс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
9
0
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
100%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
1
25%
4
44%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
23%
3
33%
31-45
1
8%
4
44%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
1
20%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
40%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
20%
4
29%
61-75
1
20%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1
Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0
Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Архентинос Хуниорс
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
5 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
47
38
38
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|5
|0
|12 - 4
|23
|2.
|11
|6
|4
|1
|13 - 5
|22
|3.
|11
|6
|4
|1
|13 - 7
|22
|4.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|5.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|6.
|11
|5
|5
|1
|17 - 12
|20
|7.
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|8.
|11
|4
|5
|2
|15 - 10
|17
|9.
|11
|4
|4
|3
|15 - 10
|16
|10.
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|11.
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|12.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|13.
|11
|5
|0
|6
|12 - 14
|15
|14.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|15.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|16.
|11
|4
|3
|4
|8 - 7
|15
|17.
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|18.
|11
|3
|5
|3
|8 - 9
|14
|19.
|11
|4
|1
|6
|8 - 15
|13
|20.
|11
|3
|4
|4
|8 - 9
|13
|21.
|11
|3
|3
|5
|8 - 11
|12
|22.
|11
|3
|2
|6
|6 - 12
|11
|23.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|9 - 14
|11
|24.
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|25.
|11
|1
|5
|5
|5 - 12
|8
|26.
|10
|1
|4
|5
|8 - 12
|7
|27.
|0:0
|11
|0
|6
|5
|7 - 17
|6
|28.
|11
|1
|2
|8
|10 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|4.
|6
|4
|2
|0
|6 - 1
|14
|5.
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|6.
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|7.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|8.
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|9.
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|10.
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|11.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|12.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|13.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|14.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|15.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|16.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|17.
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|18.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|19.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|20.
|6
|2
|2
|2
|4 - 3
|8
|21.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|22.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|23.
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|24.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|25.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|26.
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|2.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|18.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|20.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|21.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|22.
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|23.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|24.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|27.
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
|28.
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|8
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 5
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 5