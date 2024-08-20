  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 11.
Унион Санта-Фе
3:0
Конец матча
Архентинос Хуниорс
0'
22' Желтая карточка
Пас Николас
1:0
25' Гол
Simon Rivero
2:0
32' Гол
Бальбоа Адриан
40' Желтая карточка
Верон Гастон
45' Желтая карточка
Гальван Джонатан
57' Желтая карточка
Корвалан Клаудио
3:0
66' Пенальти
Орсини Николас
90'+3
25
Кардосо
Тьяго
32
Пас
Николас
34
Пардо
Франко
3
Корвалан
Клаудио
35
Lautaro
Vargas
14
Питтон
Бруно
20
Simon
Rivero
5
Marcos
Mosqueira
28
Питтон
Мауро
33
Орсини
Николас
77
Бальбоа
Адриан
50
Родригес
Диего
II
16
Альварес
Франсиско
19
Гальван
Джонатан
2
Паласио
Тобиас
26
Хосе
Херрейра
6
Вега
Роман
8
Родригес
Алан
36
Ariel
Gamarra
10
Верон
Гастон
32
Гондоу
Лусиано
28
Перелло
Матиас
Унион Санта-Фе
5-3-2
Архентинос Хуниорс
3-4-1-2

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Архентинос Хуниорс

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
5:1
ЛП
2:0
КПЛ
2:1
ЛП
1:0
С
1:0
С
0:1
С
3:1
П
4:0
П
1:2
П
0:0
П
3:3
ПА
0:0
ПА
1:1

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.4
1.13

Среднее время на гол

64
80

Всего голов

16
1

Голов в среднем за матч

2
0.2

Среднее время на гол

45
450

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

1.77
0.77

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

50
117

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальбоа Адриан 3 (1) 0.27
Орсини Николас 2 (1) 0.18
Хавьер Моралес 2 0.18
Домина Жеронимо 2 0.18
Питтон Мауро 1 0.09
Пардо Франко 1 0.09
Simon Rivero 1 0.09
Marcos Mosqueira 1 0.09
Диале Мауро Луна 0 0
Mateo Del Blanco 0 0
Lautaro Vargas 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 2 (1) 0.18
Ромеро Максимильяно 1 0.09
Гальван Джонатан 1 0.09
Ороз Николас 1 0.09
Альварес Франсиско 1 0.09
Родригес Алан 1 0.09
Гондоу Лусиано 1 0.09
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 8 0
Корвалан Клаудио 2 1
Пардо Франко 3 0
Бальбоа Адриан 1 1
Питтон Бруно 1 1
Питтон Мауро 2 0
Вера Федерико 2 0
Домина Жеронимо 2 0
Marcos Mosqueira 2 0
Хавьер Моралес 1 0
Орсини Николас 1 0
Кардосо Тьяго 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Enzo Roldan 1 0
Танда Патрисио 1 0
Lautaro Vargas 1 0
Фаскендини Валентин 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальван Джонатан 3 1
Годой Эрик 2 1
Вега Роман 3 0
Альварес Франсиско 1 1
Хередиа Леонардо 2 0
Сантамария Тьяго 2 0
Хосе Херрейра 1 0
Lucas Gomez 1 0
Родригес Диего II 1 0
Ороз Николас 1 0
Верон Гастон 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Ariel Gamarra 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Унион Санта-Фе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
9
Унион Санта-Фе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Архентинос Хуниорс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

9
0
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
100%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
1
25%
4
44%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
23%
3
33%
31-45
1
8%
4
44%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
1
20%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
40%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
20%
4
29%
61-75
1
20%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1
Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0
Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Архентинос Хуниорс

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
5 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
4
7
3
8
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 11 6 5 0 12 - 4 23
2.
Унион Санта-Фе
 11 6 4 1 13 - 5 22
3.
Атлетико Тукуман
 11 6 4 1 13 - 7 22
4.
Велес Сарсфилд
 11 6 3 2 17 - 8 21
5.
Расинг Авельянеда
 11 6 2 3 18 - 9 20
6.
Тальерес Кордоба
 11 5 5 1 17 - 12 20
7.
Институто Кордоба
 11 5 3 3 13 - 8 18
8.
Бока Хуниорс
 11 4 5 2 15 - 10 17
9.
Ривер Плейт
 11 4 4 3 15 - 10 16
10.
Бельграно
 11 4 4 3 14 - 15 16
11.
Ланус
 11 4 4 3 16 - 17 16
12.
Годой Крус
 10 4 3 3 12 - 10 15
13.
Депортиво Риестра
 11 5 0 6 12 - 14 15
14.
Росарио Сентраль
 11 4 3 4 13 - 11 15
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 3 4 13 - 11 15
16.
Индепендьенте Ривадавия
 11 4 3 4 8 - 7 15
17.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 2 5 13 - 13 14
18.
Индепендьенте Авельянеда
 11 3 5 3 8 - 9 14
19.
Архентинос Хуниорс
 11 4 1 6 8 - 15 13
20.
Сармьенто
 11 3 4 4 8 - 9 13
21.
Платенсе
 11 3 3 5 8 - 11 12
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 3 2 6 6 - 12 11
23.
Банфилд
 0:0 11 2 5 4 9 - 14 11
24.
Тигре
 11 2 4 5 10 - 17 10
25.
Барракас Сентраль
 11 1 5 5 5 - 12 8
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 1 4 5 8 - 12 7
27.
Дефенса и Хустисия
 0:0 11 0 6 5 7 - 17 6
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 1 2 8 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Санта-Фе
 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Депортиво Риестра
 6 5 0 1 9 - 3 15
3.
Ривер Плейт
 6 4 2 0 13 - 4 14
4.
Уракан
 6 4 2 0 6 - 1 14
5.
Атлетико Тукуман
 6 4 2 0 8 - 3 14
6.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
7.
Велес Сарсфилд
 5 4 1 0 9 - 1 13
8.
Архентинос Хуниорс
 6 4 1 1 8 - 5 13
9.
Ланус
 6 4 1 1 11 - 8 13
10.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
11.
Институто Кордоба
 5 3 2 0 8 - 3 11
12.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 8 - 3 11
13.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 8 - 4 11
14.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
15.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
16.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 7 - 4 8
18.
Росарио Сентраль
 5 2 2 1 7 - 5 8
19.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 2 1 3 - 2 8
20.
Сармьенто
 6 2 2 2 4 - 3 8
21.
Банфилд
 0:0 5 1 4 0 7 - 5 7
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
23.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
24.
Тигре
 6 1 2 3 4 - 10 5
25.
Дефенса и Хустисия
 0:0 5 0 4 1 4 - 6 4
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 6 - 12 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 5 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
3.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
5.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
7.
Росарио Сентраль
 6 2 1 3 6 - 6 7
8.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 1 3 5 - 5 7
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 1 3 6 - 7 7
10.
Платенсе
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
12.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
13.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 2 2 3 - 4 5
15.
Тигре
 5 1 2 2 6 - 7 5
16.
Годой Крус
 5 1 2 2 3 - 5 5
17.
Сармьенто
 5 1 2 2 4 - 6 5
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 1 3 5 - 7 4
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
20.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
21.
Банфилд
 0:0 6 1 1 4 2 - 9 4
22.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
23.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
24.
Бельграно
 5 0 2 3 3 - 8 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 0:0 6 0 2 4 3 - 11 2
27.
Депортиво Риестра
 5 0 0 5 3 - 11 0
28.
Архентинос Хуниорс
 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Банфилд Milton Gimenez 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 8
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Банфилд Alejandro Maciel 1 5
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Гальван Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Верон Гастон получил желтую карточку от судьи
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