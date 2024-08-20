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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 11.
Дефенса и Хустисия
0:0
Второй тайм: 51'
Банфилд
0'
18' Желтая карточка
Cristian Nunez
45' Желтая карточка
Luciano Herrera

Ход матча

18'
 
Cristian Nunez
45'
Luciano Herrera
 
46'
 
Родригес Йонатан
Cristian Nunez
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Банфилд
2.60
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3.40
4.29
Все Коэффициенты
23
Болонья
Энрике
14
Ezequiel
Cannavo
6
Lucas
Ferreira
21
Минго
Сантьяго
Рамос
3
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
30
Лопес
Кевин
27
Luciano
Herrera
32
Matias
Sosa
17
Gabriel
Alanis
7
Осорио
Абель
1
Facundo
Sanguinetti
19
Ezequiel
Bonifacio
4
Alejandro
Maciel
3
Эрнандес
Николас
15
Де
Ритис
Матиас
5
Cristian
Nunez
8
Jesus
Soraire
38
Lautaro
Villegas
11
Ignacio
Rodriguez
22
Juan
Alvarez2
18
Mauricio
Roldan
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Банфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Банфилд

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
0:3
ЛП
1:2
КПЛ
2:3
ЛП
0:0
С
0:0
С
3:2
КС
0:2
КС
0:0
С
0:1
П
1:0
П
1:0
П
2:3
ПБ
5:3
ПБ
3:0
ПБ
2:4
ПБ
2:2

Голы

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Среднее время на гол

72
80

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

1.38
1.56

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
57

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молинас Аарон 3 0.27
Gabriel Alanis 1 0.09
Nicolas Fernandez I 1 0.09
Минго Сантьяго Рамос 1 0.09
Осорио Абель 1 0.09
Juan Bautista Miritello 0 0
Lucas Ferreira 0 0
Facundo Echevarria 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 4 (1) 0.36
Bruno Christian Sepulveda 3 0.27
Jesus Soraire 1 0.09
Alejandro Maciel 1 0.09
Juan Alvarez2 0 0
Матиас Гонсалез 0 0
Mauricio Roldan 0 0
Geronimo Rivera 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Алексис 3 1
Luciano Herrera 4 0
Минго Сантьяго Рамос 3 0
Lucas Ferreira 3 0
Молинас Аарон 3 0
Nicolas Palavecino 1 1
Facundo Gutierrez 2 0
Dario Caceres 2 0
Лопес Кевин 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Juan Bautista Miritello 1 0
Ignacio Galvan 1 0
Осорио Абель 1 0
Francisco Marco 1 0
Benjamin Schamine 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 5 1
Cristian Nunez 6 0
Инсуа Эмануэль 4 0
Aaron Quiroz 1 1
Ezequiel Bonifacio 2 0
Mauricio Roldan 2 0
Матиас Гонсалез 1 0
Jesus Soraire 1 0
Milton Gimenez 1 0
Эрнандес Николас 1 0
Yvo Calleros 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0
Энрике Гиллермо 1 0
Juan Iribarren 1 0
Хулио Фальсьони 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Банфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
1
Дефенса и Хустисия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Банфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

2
7
Дефенса и Хустисия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Банфилд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
5
45%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
22%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

15
14
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
2
14%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
6
40%
3
21%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1
Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0
Банфилд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0
Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Банфилд

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
1
9
1.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 11 6 5 0 12 - 4 23
2.
Унион Санта-Фе
 11 6 4 1 13 - 5 22
3.
Атлетико Тукуман
 11 6 4 1 13 - 7 22
4.
Велес Сарсфилд
 11 6 3 2 17 - 8 21
5.
Расинг Авельянеда
 11 6 2 3 18 - 9 20
6.
Тальерес Кордоба
 11 5 5 1 17 - 12 20
7.
Институто Кордоба
 11 5 3 3 13 - 8 18
8.
Бока Хуниорс
 11 4 5 2 15 - 10 17
9.
Ривер Плейт
 11 4 4 3 15 - 10 16
10.
Бельграно
 11 4 4 3 14 - 15 16
11.
Ланус
 11 4 4 3 16 - 17 16
12.
Годой Крус
 10 4 3 3 12 - 10 15
13.
Депортиво Риестра
 11 5 0 6 12 - 14 15
14.
Росарио Сентраль
 11 4 3 4 13 - 11 15
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 3 4 13 - 11 15
16.
Индепендьенте Ривадавия
 11 4 3 4 8 - 7 15
17.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 2 5 13 - 13 14
18.
Индепендьенте Авельянеда
 11 3 5 3 8 - 9 14
19.
Архентинос Хуниорс
 11 4 1 6 8 - 15 13
20.
Сармьенто
 11 3 4 4 8 - 9 13
21.
Платенсе
 11 3 3 5 8 - 11 12
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 3 2 6 6 - 12 11
23.
Банфилд
 0:0 11 2 5 4 9 - 14 11
24.
Тигре
 11 2 4 5 10 - 17 10
25.
Барракас Сентраль
 11 1 5 5 5 - 12 8
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 1 4 5 8 - 12 7
27.
Дефенса и Хустисия
 0:0 11 0 6 5 7 - 17 6
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 1 2 8 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Санта-Фе
 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Депортиво Риестра
 6 5 0 1 9 - 3 15
3.
Ривер Плейт
 6 4 2 0 13 - 4 14
4.
Уракан
 6 4 2 0 6 - 1 14
5.
Атлетико Тукуман
 6 4 2 0 8 - 3 14
6.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
7.
Велес Сарсфилд
 5 4 1 0 9 - 1 13
8.
Архентинос Хуниорс
 6 4 1 1 8 - 5 13
9.
Ланус
 6 4 1 1 11 - 8 13
10.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
11.
Институто Кордоба
 5 3 2 0 8 - 3 11
12.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 8 - 3 11
13.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 8 - 4 11
14.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
15.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
16.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 7 - 4 8
18.
Росарио Сентраль
 5 2 2 1 7 - 5 8
19.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 2 1 3 - 2 8
20.
Сармьенто
 6 2 2 2 4 - 3 8
21.
Банфилд
 0:0 5 1 4 0 7 - 5 7
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
23.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
24.
Тигре
 6 1 2 3 4 - 10 5
25.
Дефенса и Хустисия
 0:0 5 0 4 1 4 - 6 4
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 6 - 12 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 5 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
3.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
5.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
7.
Росарио Сентраль
 6 2 1 3 6 - 6 7
8.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 1 3 5 - 5 7
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 1 3 6 - 7 7
10.
Платенсе
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
12.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
13.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 2 2 3 - 4 5
15.
Тигре
 5 1 2 2 6 - 7 5
16.
Годой Крус
 5 1 2 2 3 - 5 5
17.
Сармьенто
 5 1 2 2 4 - 6 5
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 1 3 5 - 7 4
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
20.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
21.
Банфилд
 0:0 6 1 1 4 2 - 9 4
22.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
23.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
24.
Бельграно
 5 0 2 3 3 - 8 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 0:0 6 0 2 4 3 - 11 2
27.
Депортиво Риестра
 5 0 0 5 3 - 11 0
28.
Архентинос Хуниорс
 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Банфилд Milton Gimenez 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 8
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Банфилд Alejandro Maciel 1 5
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Кристиан Нуньес уходит с поля. Родригес Йонатан выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Лусиано Эррера получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Кристиан Нуньес получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Дефенса и Хустисия.
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Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Банфилд
2.60
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3.40
4.29
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