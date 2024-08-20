Тур: 11.
0:0
Второй тайм: 51'
Ход матча
18'
45'
30
Лопес
Кевин
32
Matias
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Matias SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Francisco Meneghini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Juan Bisanz
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Банфилд
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.13
Среднее время на гол
72
80
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
1.38
1.56
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
57
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинас Аарон
|3
|0.27
|Gabriel Alanis
|1
|0.09
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.09
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.09
|Осорио Абель
|1
|0.09
|Juan Bautista Miritello
|0
|0
|Lucas Ferreira
|0
|0
|Facundo Echevarria
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|4 (1)
|0.36
|Bruno Christian Sepulveda
|3
|0.27
|Jesus Soraire
|1
|0.09
|Alejandro Maciel
|1
|0.09
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Матиас Гонсалез
|0
|0
|Mauricio Roldan
|0
|0
|Geronimo Rivera
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Алексис
|3
|1
|Luciano Herrera
|4
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|3
|0
|Lucas Ferreira
|3
|0
|Молинас Аарон
|3
|0
|Nicolas Palavecino
|1
|1
|Facundo Gutierrez
|2
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Juan Bautista Miritello
|1
|0
|Ignacio Galvan
|1
|0
|Осорио Абель
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
|Benjamin Schamine
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|5
|1
|Cristian Nunez
|6
|0
|Инсуа Эмануэль
|4
|0
|Aaron Quiroz
|1
|1
|Ezequiel Bonifacio
|2
|0
|Mauricio Roldan
|2
|0
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Эрнандес Николас
|1
|0
|Yvo Calleros
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
|Энрике Гиллермо
|1
|0
|Juan Iribarren
|1
|0
|Хулио Фальсьони
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Банфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
1
Дефенса и Хустисия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Банфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
2
7
Дефенса и Хустисия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Банфилд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
3
43%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
5
45%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
22%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Пропущено
15
14
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
2
14%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
6
40%
3
21%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1
Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0
Банфилд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0
Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Банфилд
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|5
|0
|12 - 4
|23
|2.
|11
|6
|4
|1
|13 - 5
|22
|3.
|11
|6
|4
|1
|13 - 7
|22
|4.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|5.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|6.
|11
|5
|5
|1
|17 - 12
|20
|7.
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|8.
|11
|4
|5
|2
|15 - 10
|17
|9.
|11
|4
|4
|3
|15 - 10
|16
|10.
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|11.
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|12.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|13.
|11
|5
|0
|6
|12 - 14
|15
|14.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|15.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|16.
|11
|4
|3
|4
|8 - 7
|15
|17.
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|18.
|11
|3
|5
|3
|8 - 9
|14
|19.
|11
|4
|1
|6
|8 - 15
|13
|20.
|11
|3
|4
|4
|8 - 9
|13
|21.
|11
|3
|3
|5
|8 - 11
|12
|22.
|11
|3
|2
|6
|6 - 12
|11
|23.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|9 - 14
|11
|24.
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|25.
|11
|1
|5
|5
|5 - 12
|8
|26.
|10
|1
|4
|5
|8 - 12
|7
|27.
|0:0
|11
|0
|6
|5
|7 - 17
|6
|28.
|11
|1
|2
|8
|10 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|4.
|6
|4
|2
|0
|6 - 1
|14
|5.
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|6.
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|7.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|8.
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|9.
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|10.
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|11.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|12.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|13.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|14.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|15.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|16.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|17.
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|18.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|19.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|20.
|6
|2
|2
|2
|4 - 3
|8
|21.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|22.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|23.
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|24.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|25.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|26.
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|2.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|18.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|20.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|21.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|22.
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|23.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|24.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|27.
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
|28.
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|8
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 5
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 5