  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 12.
Индепендьенте Ривадавия
0:2
Конец матча
Платенсе
0'
0:1
9' Гол
Mateo Pellegrino
40' Желтая карточка
Tobias Ostchega
42' Желтая карточка
Ivan Gomez
60' Желтая карточка
Fernando Romero III
0:2
87' Гол
Ronaldo Martinez
90'+6
1
Центурион
Эзекиль
2
Bruno
Felix
Bianchi
14
Luciano
Gomez
5
Бургос
Эстебан
16
Tobias
Ostchega
17
Lautaro
Rios
8
Хэм
Эзекиль
22
Вилья
Себастьян
26
Франко
Ромеро
39
Fernando
Romero
III
40
Ivan
Villalba
31
Juan
Cozzani
4
Bautista
Barros
Schelotto
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
7
Guido
Mainero
8
Fernando
Juarez
III
14
Leonel
Picco
29
Franco
Minerva
21
Ivan
Gomez
9
Mateo
Pellegrino
Индепендьенте Ривадавия
4-2-3-1
Платенсе
4-5-1

История личных встреч

Индепендьенте Ривадавия
Платенсе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПНЗА
4:1
ПБ
1:0
НБ
2:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
135

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 1 0.08
Lautaro Rios 1 0.08
Рамос Гонсало 1 0.08
Ромеро Гастон 1 0.08
Ivan Villalba 1 0.08
Fernando Romero III 1 0.08
Matias Reali 1 0.08
Francisco Petrasso 1 0.08
Хэм Эзекиль 0 0
Victorio Gabriel Ramis 0 0
Antonio Napolitano 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 5 (1) 0.42
Ronaldo Martinez 2 0.17
Guido Mainero 1 0.08
Sasha Marcich 1 0.08
Franco Minerva 1 0.08
Bautista Barros Schelotto 0 0
Лотти Аугусто 0 0
Agustin Ocampo 0 0
Carlos Villalba 0 0
Agustin Quiroga 0 0

Карточки

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tiago Palacios 5 0
Bruno Felix Bianchi 3 0
Mauricio Asenjo 3 0
Victorio Gabriel Ramis 1 1
Francisco Petrasso 1 1
Франко Ромеро 2 0
Luciano Gomez 2 0
Tobias Ostchega 2 0
Бургос Эстебан 1 0
Luciano Andres Abecasis 1 0
Мило Федерико 1 0
Mauro Angel Maidana 1 0
Ivan Villalba 1 0
Luis Sequeira 1 0
Fernando Romero III 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Вилья Себастьян 1 0
Agustin Mulet 1 0
Matias Reali 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sasha Marcich 3 1
Juan Cozzani 2 1
Ignacio Vazquez 3 0
Leonel Picco 3 0
Bautista Barros Schelotto 3 0
Ivan Gomez 2 0
Ronaldo Martinez 2 0
Guido Mainero 2 0
Fernando Juarez III 2 0
Carlos Villalba 2 0
Gaston Suso 1 0
Agustin Ocampo 1 0
Franco Zapiola 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Agustin Quiroga 1 0
Franco Minerva 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Платенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Индепендьенте Ривадавия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Платенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
1
Индепендьенте Ривадавия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Платенсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
6
75%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
1
10%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
22%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
3
33%
7
64%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0
Платенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3
Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
Платенсе

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Ривадавия
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
6
1
11
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 11 6 5 0 12 - 4 23
2.
Унион Санта-Фе
 11 6 4 1 13 - 5 22
3.
Атлетико Тукуман
 11 6 4 1 13 - 7 22
4.
Велес Сарсфилд
 11 6 3 2 17 - 8 21
5.
Расинг Авельянеда
 11 6 2 3 18 - 9 20
6.
Тальерес Кордоба
 11 5 5 1 17 - 12 20
7.
Институто Кордоба
 11 5 3 3 13 - 8 18
8.
Бока Хуниорс
 11 4 5 2 15 - 10 17
9.
Ривер Плейт
 11 4 4 3 15 - 10 16
10.
Бельграно
 11 4 4 3 14 - 15 16
11.
Ланус
 11 4 4 3 16 - 17 16
12.
Годой Крус
 10 4 3 3 12 - 10 15
13.
Депортиво Риестра
 11 5 0 6 12 - 14 15
14.
Росарио Сентраль
 11 4 3 4 13 - 11 15
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 3 4 13 - 11 15
16.
Индепендьенте Ривадавия
 12 4 3 5 8 - 9 15
17.
Платенсе
 12 4 3 5 10 - 11 15
18.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 2 5 13 - 13 14
19.
Индепендьенте Авельянеда
 11 3 5 3 8 - 9 14
20.
Архентинос Хуниорс
 11 4 1 6 8 - 15 13
21.
Сармьенто
 11 3 4 4 8 - 9 13
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 3 2 6 6 - 12 11
23.
Банфилд
 11 2 4 5 9 - 15 10
24.
Тигре
 11 2 4 5 10 - 17 10
25.
Барракас Сентраль
 11 1 5 5 5 - 12 8
26.
Дефенса и Хустисия
 11 1 5 5 8 - 17 8
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 1 4 5 8 - 12 7
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 1 2 8 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Санта-Фе
 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Депортиво Риестра
 6 5 0 1 9 - 3 15
3.
Ривер Плейт
 6 4 2 0 13 - 4 14
4.
Уракан
 6 4 2 0 6 - 1 14
5.
Атлетико Тукуман
 6 4 2 0 8 - 3 14
6.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
7.
Велес Сарсфилд
 5 4 1 0 9 - 1 13
8.
Архентинос Хуниорс
 6 4 1 1 8 - 5 13
9.
Ланус
 6 4 1 1 11 - 8 13
10.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
11.
Институто Кордоба
 5 3 2 0 8 - 3 11
12.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 8 - 3 11
13.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 8 - 4 11
14.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
15.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
16.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 7 - 4 8
18.
Росарио Сентраль
 5 2 2 1 7 - 5 8
19.
Сармьенто
 6 2 2 2 4 - 3 8
20.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
21.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
23.
Дефенса и Хустисия
 5 1 3 1 5 - 6 6
24.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
25.
Тигре
 6 1 2 3 4 - 10 5
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 6 - 12 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 5 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
2.
Уракан
 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
4.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
8.
Росарио Сентраль
 6 2 1 3 6 - 6 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 1 3 5 - 5 7
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 1 3 6 - 7 7
11.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
12.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
13.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 2 2 3 - 4 5
15.
Тигре
 5 1 2 2 6 - 7 5
16.
Сармьенто
 5 1 2 2 4 - 6 5
17.
Годой Крус
 5 1 2 2 3 - 5 5
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 1 3 5 - 7 4
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
20.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
21.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
22.
Банфилд
 6 1 0 5 2 - 10 3
23.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
24.
Бельграно
 5 0 2 3 3 - 8 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 6 0 2 4 3 - 11 2
27.
Депортиво Риестра
 5 0 0 5 3 - 11 0
28.
Архентинос Хуниорс
 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Банфилд Milton Gimenez 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 8
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Банфилд Alejandro Maciel 1 5
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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