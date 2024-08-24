  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 12.
Депортиво Риестра
2:1
Второй тайм: 84'
Сармьенто
0'
5' Желтая карточка
Nicolas Benegas
0:1
11' Гол
Joaquin Gho
13' Желтая карточка
Milton Aaron Celiz
24' Желтая карточка
Рамирес Педро
34' Желтая карточка
Гастон Сауро
1:1
41' Гол
Brian Sanchez
55' Желтая карточка
Elias Sebastian Lopez
69' Желтая карточка
Jonatan Goitia
76' Желтая карточка
Juan Guasone
2:1
83' Гол
Jonathan Herrera1

Ход матча

5'
Nicolas Benegas
 
11'
0:1
Joaquin Gho
(Elias Sebastian Lopez)
13'
Milton Aaron Celiz
 
24'
Рамирес Педро
 
30'
Brian Sanchez
Рамирес Педро
 
34'
 
Гастон Сауро
41'
Brian Sanchez
1:1
46'
 
Franco Paredes
Juan Andrada
46'
 
Juan Guasone
Гастон Сауро
46'
 
Gabriel Gudino
Ауче Габриэль
55'
 
Elias Sebastian Lopez
63'
Alexander Diaz
Nicolas Benegas
 
63'
 
Моралес Иван
Лисандро Лопес
69'
Jonatan Goitia
 
76'
 
Juan Guasone
83'
Jonathan Herrera1
2:1
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1
Ignacio
Arce
15
Nicolas
Sansotre
3
Nicolas
Torres
40
Alan
Barrionuevo
5
Рамирес
Педро
28
Rodrigo
Sayavedra
8
Milton
Aaron
Celiz
27
Jonatan
Goitia
14
Pablo
Monje
9
Jonathan
Herrera1
32
Nicolas
Benegas
42
Акоста
Лукас
II
29
Elias
Sebastian
Lopez
3
Гастон
Сауро
2
Инсаурральде
Хуан
26
Yair
Arismendi
28
Joaquin
Gho
52
Emiliano
Mendez
6
Juan
Andrada
21
Ауче
Габриэль
7
Лисандро
Лопес
III
9
Naya
Ezequeil
Депортиво Риестра
5-3-2
Сармьенто
4-4-2

История личных встреч

Депортиво Риестра
Сармьенто

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПБНПАЗБ
1:2
ПНЗB
2:2
ПБ
1:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 4 0.33
Antony Alonso 3 0.25
Brian Sanchez 2 0.17
Браво Гонзало 1 0.08
Alexander Diaz 1 0.08
Alan Barrionuevo 1 0.08
Nicolas Benegas 1 (1) 0.08
Рамирес Педро 0 0
Leonardo Landriel 0 0
Nicolas Sansotre 0 0
Maximiliano Rodriguez1 0 0
Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Мануэль 2 0.17
Joaquin Gho 2 0.17
Emiliano Mendez 1 0.08
Gabriel Gudino 1 0.08
Naya Ezequeil 1 0.08
Agustin Fontana 1 (1) 0.08
Sergio Quiroga 0 0
Valentin Burgoa 0 0
Elias Sebastian Lopez 0 0

Карточки

Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Monje 5 1
Milton Aaron Celiz 6 0
Рамирес Педро 3 0
Nicolas Torres 2 0
Кристиан Фаббиани 1 0
Leonardo Landriel 1 0
Maximiliano Brito Hernandez 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Brian Sanchez 1 0
Nicolas Benegas 1 0
Jonathan Goya 1 0
Walter Rodriguez 1 0
Guillermo Pereira 1 0
Rodrigo Sayavedra 1 0
Jonatan Goitia 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Yaison Murillo Mena 1 0
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Jonathan Herrera1 1 0
Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 3 0
Yair Arismendi 3 0
Nahuel Gallardo 1 1
Годой Фернандо 2 0
Гарсия Мануэль 2 0
Акоста Лукас II 2 0
Matias Rosales 2 0
Juan Andrada 2 0
Elias Sebastian Lopez 2 0
Гастон Сауро 1 0
Emiliano Mendez 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Gabriel Gudino 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Моралес Иван 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Joaquin Gho 1 0

Результаты матчей

Депортиво Риестра
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сармьенто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Депортиво Риестра
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сармьенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

0
3
Депортиво Риестра
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сармьенто
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
44%
1
25%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
33%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
25%
76-90

Забито

12
7
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
5
42%
1
14%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
3
21%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Депортиво Риестра
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Тигре - Депортиво Риестра 2:1
Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1
Сармьенто
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0
Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0

Результаты матчей

Депортиво Риестра
Сармьенто

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Депортиво Риестра
Сармьенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
3
8
1.5
2
9
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 0:0 12 6 6 0 12 - 4 24
2.
Унион Санта-Фе
 11 6 4 1 13 - 5 22
3.
Атлетико Тукуман
 11 6 4 1 13 - 7 22
4.
Велес Сарсфилд
 11 6 3 2 17 - 8 21
5.
Расинг Авельянеда
 11 6 2 3 18 - 9 20
6.
Тальерес Кордоба
 11 5 5 1 17 - 12 20
7.
Институто Кордоба
 11 5 3 3 13 - 8 18
8.
Депортиво Риестра
 2:1 12 6 0 6 14 - 15 18
9.
Бока Хуниорс
 11 4 5 2 15 - 10 17
10.
Ривер Плейт
 11 4 4 3 15 - 10 16
11.
Бельграно
 11 4 4 3 14 - 15 16
12.
Ланус
 11 4 4 3 16 - 17 16
13.
Годой Крус
 10 4 3 3 12 - 10 15
14.
Росарио Сентраль
 11 4 3 4 13 - 11 15
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 3 4 13 - 11 15
16.
Индепендьенте Ривадавия
 12 4 3 5 8 - 9 15
17.
Платенсе
 12 4 3 5 10 - 11 15
18.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 2 5 13 - 13 14
19.
Индепендьенте Авельянеда
 11 3 5 3 8 - 9 14
20.
Архентинос Хуниорс
 0:0 12 4 2 6 8 - 15 14
21.
Сармьенто
 1:2 12 3 4 5 9 - 11 13
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 3 2 6 6 - 12 11
23.
Банфилд
 11 2 4 5 9 - 15 10
24.
Тигре
 11 2 4 5 10 - 17 10
25.
Барракас Сентраль
 11 1 5 5 5 - 12 8
26.
Дефенса и Хустисия
 11 1 5 5 8 - 17 8
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 1 4 5 8 - 12 7
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 1 2 8 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 2:1 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 6 5 1 0 9 - 1 16
3.
Ривер Плейт
 6 4 2 0 13 - 4 14
4.
Уракан
 0:0 6 4 2 0 6 - 1 14
5.
Атлетико Тукуман
 6 4 2 0 8 - 3 14
6.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
7.
Архентинос Хуниорс
 0:0 7 4 2 1 8 - 5 14
8.
Велес Сарсфилд
 5 4 1 0 9 - 1 13
9.
Ланус
 6 4 1 1 11 - 8 13
10.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
11.
Институто Кордоба
 5 3 2 0 8 - 3 11
12.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 8 - 3 11
13.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 8 - 4 11
14.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
15.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
16.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 7 - 4 8
18.
Росарио Сентраль
 5 2 2 1 7 - 5 8
19.
Сармьенто
 1:2 6 2 2 2 4 - 3 8
20.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
21.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
23.
Дефенса и Хустисия
 5 1 3 1 5 - 6 6
24.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
25.
Тигре
 6 1 2 3 4 - 10 5
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 6 - 12 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 5 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 0:0 6 2 4 0 6 - 3 10
2.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
3.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
4.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
8.
Росарио Сентраль
 6 2 1 3 6 - 6 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 1 3 5 - 5 7
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 1 3 6 - 7 7
11.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
12.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
13.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 2 2 3 - 4 5
15.
Тигре
 5 1 2 2 6 - 7 5
16.
Годой Крус
 5 1 2 2 3 - 5 5
17.
Сармьенто
 1:2 6 1 2 3 5 - 8 5
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 1 3 5 - 7 4
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
20.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
21.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
22.
Банфилд
 6 1 0 5 2 - 10 3
23.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
24.
Бельграно
 5 0 2 3 3 - 8 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 6 0 2 4 3 - 11 2
27.
Депортиво Риестра
 2:1 5 0 0 5 3 - 11 0
28.
Архентинос Хуниорс
 0:0 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Банфилд Milton Gimenez 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 8
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Банфилд Alejandro Maciel 1 5
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 5
Весь список
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