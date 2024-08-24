  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 12.
Архентинос Хуниорс
0:0
Второй тайм: 54'
Уракан
0'
15' Желтая карточка
Ороз Николас

Ход матча

15'
Ороз Николас
 
46'
 
Фертоли Эктор
Rodrigo Cabral
Лучшие коэффициенты
Архентинос Хуниорс
Ничья
Уракан
3.00
3.95
Реклама, zenit.win
6.30
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
50
Родригес
Диего
II
14
Kevin
Coronel
19
Гальван
Джонатан
16
Альварес
Франсиско
20
Прието
Себастьян
30
Francis
Mac
Allister
8
Родригес
Алан
22
Лескано
Алан
21
Ороз
Николас
26
Хосе
Херрейра
15
Хередиа
Леонардо
1
Галиндес
Эрнан
29
Де
ла
Фуэнте
Эрнан
6
Fabio
Pereyra
3
Lucas
Carrizo
25
Cesar
Ibanez
20
Эчеверрия
Родриго
24
Federico
Fattori
5
Аларкон
Вильям
10
Walter
Mazzanti
9
Абила
Рамон
16
Rodrigo
Cabral
Архентинос Хуниорс
4-2-3-1
Уракан
4-3-3

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Уракан

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

19 матчей

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

К
1:1
КПЛ
1:1
КПЛ
1:2
ЛП
0:0
ЛП
1:1
ЛП
1:1
КДМЭП
0:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
П
0:0
П
4:0
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
1:2
ПА
5:1
ПА
4:1
ПА
2:0
ПАК
1:1

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.64

Среднее время на гол

60
141

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.18
1

Среднее время на гол

76
90

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.32
0.79

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
114

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 2 (1) 0.17
Ромеро Максимильяно 1 0.08
Гальван Джонатан 1 0.08
Ороз Николас 1 0.08
Альварес Франсиско 1 0.08
Родригес Алан 1 0.08
Гондоу Лусиано 1 0.08
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуссетто Игнасио 5 (2) 0.42
Фертоли Эктор 3 0.25
Аларкон Вильям 2 0.17
Walter Mazzanti 1 0.08
Эчеверрия Родриго 1 0.08
Cesar Ibanez 0 0
Federico Fattori 0 0
Lucas Carrizo 0 0
Francisco Ramirez 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальван Джонатан 3 1
Годой Эрик 2 1
Вега Роман 3 0
Альварес Франсиско 1 1
Ороз Николас 2 0
Хередиа Леонардо 2 0
Сантамария Тьяго 2 0
Хосе Херрейра 1 0
Lucas Gomez 1 0
Родригес Диего II 1 0
Верон Гастон 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Ariel Gamarra 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Carrizo 6 0
Аларкон Вильям 3 1
Guillermo Benitez1 2 1
Frank Kudelka 2 1
Cesar Ibanez 3 0
Pablo Siles 2 0
Francisco Ramirez 2 0
Rodrigo Cabral 2 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Federico Fattori 1 0
Walter Mazzanti 1 0
Lucas Souto 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Уракан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Архентинос Хуниорс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Уракан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

0
6
Архентинос Хуниорс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Уракан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
3
50%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
11 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
100%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 2
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
5
42%
31-45
4
44%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

14
4
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
14%
1
25%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0
Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3
Уракан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Уракан - Бельграно 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0
Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Платенсе - Уракан 0:0 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Уракан 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Уракан 2:0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Уракан

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
5 раз 100%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Уракан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 0:0 12 6 6 0 12 - 4 24
2.
Унион Санта-Фе
 11 6 4 1 13 - 5 22
3.
Атлетико Тукуман
 11 6 4 1 13 - 7 22
4.
Велес Сарсфилд
 11 6 3 2 17 - 8 21
5.
Расинг Авельянеда
 11 6 2 3 18 - 9 20
6.
Тальерес Кордоба
 11 5 5 1 17 - 12 20
7.
Институто Кордоба
 11 5 3 3 13 - 8 18
8.
Депортиво Риестра
 2:1 12 6 0 6 14 - 15 18
9.
Бока Хуниорс
 11 4 5 2 15 - 10 17
10.
Ривер Плейт
 11 4 4 3 15 - 10 16
11.
Бельграно
 11 4 4 3 14 - 15 16
12.
Ланус
 11 4 4 3 16 - 17 16
13.
Годой Крус
 10 4 3 3 12 - 10 15
14.
Росарио Сентраль
 11 4 3 4 13 - 11 15
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 3 4 13 - 11 15
16.
Индепендьенте Ривадавия
 12 4 3 5 8 - 9 15
17.
Платенсе
 12 4 3 5 10 - 11 15
18.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 2 5 13 - 13 14
19.
Индепендьенте Авельянеда
 11 3 5 3 8 - 9 14
20.
Архентинос Хуниорс
 0:0 12 4 2 6 8 - 15 14
21.
Сармьенто
 1:2 12 3 4 5 9 - 11 13
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 3 2 6 6 - 12 11
23.
Банфилд
 11 2 4 5 9 - 15 10
24.
Тигре
 11 2 4 5 10 - 17 10
25.
Барракас Сентраль
 11 1 5 5 5 - 12 8
26.
Дефенса и Хустисия
 11 1 5 5 8 - 17 8
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 1 4 5 8 - 12 7
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 1 2 8 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 2:1 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 6 5 1 0 9 - 1 16
3.
Ривер Плейт
 6 4 2 0 13 - 4 14
4.
Уракан
 0:0 6 4 2 0 6 - 1 14
5.
Атлетико Тукуман
 6 4 2 0 8 - 3 14
6.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
7.
Архентинос Хуниорс
 0:0 7 4 2 1 8 - 5 14
8.
Велес Сарсфилд
 5 4 1 0 9 - 1 13
9.
Ланус
 6 4 1 1 11 - 8 13
10.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
11.
Институто Кордоба
 5 3 2 0 8 - 3 11
12.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 8 - 3 11
13.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 8 - 4 11
14.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
15.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
16.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 7 - 4 8
18.
Росарио Сентраль
 5 2 2 1 7 - 5 8
19.
Сармьенто
 1:2 6 2 2 2 4 - 3 8
20.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
21.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
23.
Дефенса и Хустисия
 5 1 3 1 5 - 6 6
24.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
25.
Тигре
 6 1 2 3 4 - 10 5
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 6 - 12 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 5 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 0:0 6 2 4 0 6 - 3 10
2.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
3.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
4.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
8.
Росарио Сентраль
 6 2 1 3 6 - 6 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 1 3 5 - 5 7
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 1 3 6 - 7 7
11.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
12.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
13.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 2 2 3 - 4 5
15.
Тигре
 5 1 2 2 6 - 7 5
16.
Годой Крус
 5 1 2 2 3 - 5 5
17.
Сармьенто
 1:2 6 1 2 3 5 - 8 5
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 1 3 5 - 7 4
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
20.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
21.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
22.
Банфилд
 6 1 0 5 2 - 10 3
23.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
24.
Бельграно
 5 0 2 3 3 - 8 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 6 0 2 4 3 - 11 2
27.
Депортиво Риестра
 2:1 5 0 0 5 3 - 11 0
28.
Архентинос Хуниорс
 0:0 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Банфилд Milton Gimenez 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 8
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Банфилд Alejandro Maciel 1 5
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Родриго Кабрал уходит с поля. Фертоли Эктор выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 15'
    Ороз Николас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 37% завершится победой Архентинос Хуниорс.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.67. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.67 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Архентинос Хуниорс
Ничья
Уракан
3.00
3.95
Реклама, zenit.win
6.30
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Архентинос Хуниорс 0:0 Уракан онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Архентинос Хуниорс
Уракан
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный