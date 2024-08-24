Тур: 12.
0:0
Второй тайм: 54'
Ход матча
15'
22
Лескано
Алан
21
Ороз
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Чавес МатеоПолузащитник
-
10 Верон ГастонПолузащитник
-
25 Lucas GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 E. Viveros
-
-
-
Главный тренер: Cristian Zermatten
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Alejo Toledo
-
-
-
22 Pablo Siles
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Уракан
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
19 матчей
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.64
Среднее время на гол
60
141
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.18
1
Среднее время на гол
76
90
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.32
0.79
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
114
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|2 (1)
|0.17
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.08
|Гальван Джонатан
|1
|0.08
|Ороз Николас
|1
|0.08
|Альварес Франсиско
|1
|0.08
|Родригес Алан
|1
|0.08
|Гондоу Лусиано
|1
|0.08
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуссетто Игнасио
|5 (2)
|0.42
|Фертоли Эктор
|3
|0.25
|Аларкон Вильям
|2
|0.17
|Walter Mazzanti
|1
|0.08
|Эчеверрия Родриго
|1
|0.08
|Cesar Ibanez
|0
|0
|Federico Fattori
|0
|0
|Lucas Carrizo
|0
|0
|Francisco Ramirez
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальван Джонатан
|3
|1
|Годой Эрик
|2
|1
|Вега Роман
|3
|0
|Альварес Франсиско
|1
|1
|Ороз Николас
|2
|0
|Хередиа Леонардо
|2
|0
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Lucas Gomez
|1
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Верон Гастон
|1
|0
|Паласио Тобиас
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Carrizo
|6
|0
|Аларкон Вильям
|3
|1
|Guillermo Benitez1
|2
|1
|Frank Kudelka
|2
|1
|Cesar Ibanez
|3
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Francisco Ramirez
|2
|0
|Rodrigo Cabral
|2
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Federico Fattori
|1
|0
|Walter Mazzanti
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Уракан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Архентинос Хуниорс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Уракан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
0
6
Архентинос Хуниорс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Уракан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
0
9
Голы по времени матча
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
3
50%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
11 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
100%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 2
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
5
42%
31-45
4
44%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
14
4
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
14%
1
25%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0
Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3
Уракан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Уракан - Бельграно 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0
Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Платенсе - Уракан 0:0 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Уракан 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Уракан 2:0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Уракан
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
5 раз 100%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Уракан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
92
38
29
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|6
|6
|0
|12 - 4
|24
|2.
|11
|6
|4
|1
|13 - 5
|22
|3.
|11
|6
|4
|1
|13 - 7
|22
|4.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|5.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|6.
|11
|5
|5
|1
|17 - 12
|20
|7.
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|8.
|2:1
|12
|6
|0
|6
|14 - 15
|18
|9.
|11
|4
|5
|2
|15 - 10
|17
|10.
|11
|4
|4
|3
|15 - 10
|16
|11.
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|12.
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|13.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|14.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|15.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|16.
|12
|4
|3
|5
|8 - 9
|15
|17.
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|18.
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|19.
|11
|3
|5
|3
|8 - 9
|14
|20.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|21.
|1:2
|12
|3
|4
|5
|9 - 11
|13
|22.
|11
|3
|2
|6
|6 - 12
|11
|23.
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|24.
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|25.
|11
|1
|5
|5
|5 - 12
|8
|26.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|27.
|10
|1
|4
|5
|8 - 12
|7
|28.
|11
|1
|2
|8
|10 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|4.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|6 - 1
|14
|5.
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|6.
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|7.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|8.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|9.
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|10.
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|11.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|12.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|13.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|14.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|15.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|16.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|17.
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|18.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|19.
|1:2
|6
|2
|2
|2
|4 - 3
|8
|20.
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|21.
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|22.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|23.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|24.
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|25.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|26.
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|2.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|11.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|17.
|1:2
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|18.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|20.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|21.
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|22.
|6
|1
|0
|5
|2 - 10
|3
|23.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|24.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|27.
|2:1
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
|28.
|0:0
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|8
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 5
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 5