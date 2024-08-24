  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 12.
Архентинос Хуниорс
0:0
Конец матча
Уракан
0'
15' Желтая карточка
Ороз Николас
59' Желтая карточка
Federico Fattori
64' Желтая карточка
Kevin Coronel
85' Желтая карточка
Верон Гастон
90' Желтая карточка
Хосе Херрейра
90'+6
50
Родригес
Диего
II
14
Kevin
Coronel
19
Гальван
Джонатан
16
Альварес
Франсиско
20
Прието
Себастьян
30
Francis
Mac
Allister
8
Родригес
Алан
22
Лескано
Алан
21
Ороз
Николас
26
Хосе
Херрейра
15
Хередиа
Леонардо
1
Галиндес
Эрнан
29
Де
ла
Фуэнте
Эрнан
6
Fabio
Pereyra
3
Lucas
Carrizo
25
Cesar
Ibanez
20
Эчеверрия
Родриго
24
Federico
Fattori
5
Аларкон
Вильям
10
Walter
Mazzanti
9
Абила
Рамон
16
Rodrigo
Cabral
Архентинос Хуниорс
4-2-3-1
Уракан
4-3-3

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Уракан

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

19 матчей

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

К
1:1
КПЛ
1:1
КПЛ
1:2
ЛП
0:0
ЛП
1:1
ЛП
1:1
КДМЭП
0:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
П
0:0
П
4:0
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
1:2
ПА
5:1
ПА
4:1
ПА
2:0
ПАК
1:1

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.64

Среднее время на гол

60
141

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.18
1

Среднее время на гол

76
90

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.32
0.79

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
114

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 2 (1) 0.17
Ромеро Максимильяно 1 0.08
Гальван Джонатан 1 0.08
Ороз Николас 1 0.08
Альварес Франсиско 1 0.08
Родригес Алан 1 0.08
Гондоу Лусиано 1 0.08
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуссетто Игнасио 5 (2) 0.42
Фертоли Эктор 3 0.25
Аларкон Вильям 2 0.17
Walter Mazzanti 1 0.08
Эчеверрия Родриго 1 0.08
Cesar Ibanez 0 0
Federico Fattori 0 0
Lucas Carrizo 0 0
Francisco Ramirez 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальван Джонатан 3 1
Годой Эрик 2 1
Вега Роман 3 0
Альварес Франсиско 1 1
Хосе Херрейра 2 0
Ороз Николас 2 0
Хередиа Леонардо 2 0
Верон Гастон 2 0
Сантамария Тьяго 2 0
Lucas Gomez 1 0
Родригес Диего II 1 0
Kevin Coronel 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Ariel Gamarra 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Carrizo 6 0
Аларкон Вильям 3 1
Guillermo Benitez1 2 1
Frank Kudelka 2 1
Cesar Ibanez 3 0
Federico Fattori 2 0
Pablo Siles 2 0
Francisco Ramirez 2 0
Rodrigo Cabral 2 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Walter Mazzanti 1 0
Lucas Souto 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Уракан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Архентинос Хуниорс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Уракан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

0
6
Архентинос Хуниорс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Уракан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
3
50%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
100%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 3
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
5
42%
31-45
4
44%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

14
4
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
14%
1
25%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0
Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3
Уракан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Уракан - Бельграно 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0
Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Платенсе - Уракан 0:0 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Уракан 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Уракан 2:0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Уракан

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 100%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Уракан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
1
5
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
2
10
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 12 6 6 0 12 - 4 24
2.
Унион Санта-Фе
 11 6 4 1 13 - 5 22
3.
Атлетико Тукуман
 11 6 4 1 13 - 7 22
4.
Велес Сарсфилд
 11 6 3 2 17 - 8 21
5.
Институто Кордоба
 12 6 3 3 17 - 9 21
6.
Расинг Авельянеда
 11 6 2 3 18 - 9 20
7.
Тальерес Кордоба
 11 5 5 1 17 - 12 20
8.
Депортиво Риестра
 12 6 0 6 14 - 15 18
9.
Бока Хуниорс
 11 4 5 2 15 - 10 17
10.
Ривер Плейт
 11 4 4 3 15 - 10 16
11.
Бельграно
 11 4 4 3 14 - 15 16
12.
Ланус
 11 4 4 3 16 - 17 16
13.
Годой Крус
 10 4 3 3 12 - 10 15
14.
Росарио Сентраль
 11 4 3 4 13 - 11 15
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 3 4 13 - 11 15
16.
Индепендьенте Ривадавия
 12 4 3 5 8 - 9 15
17.
Платенсе
 12 4 3 5 10 - 11 15
18.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 2 5 13 - 13 14
19.
Индепендьенте Авельянеда
 11 3 5 3 8 - 9 14
20.
Архентинос Хуниорс
 12 4 2 6 8 - 15 14
21.
Сармьенто
 12 3 4 5 9 - 11 13
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 3 2 6 6 - 12 11
23.
Банфилд
 11 2 4 5 9 - 15 10
24.
Тигре
 11 2 4 5 10 - 17 10
25.
Барракас Сентраль
 11 1 5 5 5 - 12 8
26.
Дефенса и Хустисия
 12 1 5 6 9 - 21 8
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 1 4 5 8 - 12 7
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 1 2 8 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 6 5 1 0 9 - 1 16
3.
Ривер Плейт
 6 4 2 0 13 - 4 14
4.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
5.
Уракан
 6 4 2 0 6 - 1 14
6.
Атлетико Тукуман
 6 4 2 0 8 - 3 14
7.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
8.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
9.
Велес Сарсфилд
 5 4 1 0 9 - 1 13
10.
Ланус
 6 4 1 1 11 - 8 13
11.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
12.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 8 - 3 11
13.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 8 - 4 11
14.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
15.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
16.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 7 - 4 8
18.
Росарио Сентраль
 5 2 2 1 7 - 5 8
19.
Сармьенто
 6 2 2 2 4 - 3 8
20.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
21.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
23.
Дефенса и Хустисия
 5 1 3 1 5 - 6 6
24.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
25.
Тигре
 6 1 2 3 4 - 10 5
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 6 - 12 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 5 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 2 4 0 6 - 3 10
2.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
3.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
4.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
8.
Росарио Сентраль
 6 2 1 3 6 - 6 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 1 3 5 - 5 7
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 1 3 6 - 7 7
11.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
12.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
13.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 2 2 3 - 4 5
15.
Тигре
 5 1 2 2 6 - 7 5
16.
Годой Крус
 5 1 2 2 3 - 5 5
17.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 1 3 5 - 7 4
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
20.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
21.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
22.
Банфилд
 6 1 0 5 2 - 10 3
23.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
24.
Бельграно
 5 0 2 3 3 - 8 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 5 0 0 5 3 - 11 0
28.
Архентинос Хуниорс
 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Банфилд Milton Gimenez 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 8
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Банфилд Alejandro Maciel 1 5
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 5
Весь список
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    • 46'
      Родриго Кабрал уходит с поля. Фертоли Эктор выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Ороз Николас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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