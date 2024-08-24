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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 12.
Институто Кордоба
4:1
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
0:1
6' Гол
Gabriel Alanis
1:1
9' Гол
Facundo Suarez
2:1
11' Гол
Gregorio Rodríguez
26' Желтая карточка
Matias Sosa
28' Желтая карточка
Сото Алексис
36' Желтая карточка
Lucas Ferreira
3:1
37' Гол
Gonzalo Requena
55' Желтая карточка
Минго Сантьяго Рамос
60' Желтая карточка
Nicolas Dubersarsky
69' Желтая карточка
Jonas Acevedo
77' Вторая желтая карточка
Lucas Ferreira
79' Желтая карточка
Stefano Moreyra
4:1
86' Гол
Russo Cordero
90'+3
28
Роффо
Мануэль
4
Giuliano
Cerato
31
Gonzalo
Requena
6
Fernando
Alarcon
18
Lucas
Rodriguez
I
8
Jonas
Acevedo
47
Nicolas
Dubersarsky
19
Gaston
Lodico
22
Damian
Puebla
7
Gregorio
Rodríguez
9
Facundo
Suarez
23
Болонья
Энрике
14
Ezequiel
Cannavo
21
Минго
Сантьяго
Рамос
6
Lucas
Ferreira
3
Сото
Алексис
8
Julian
Alejo
Lopez
30
Лопес
Кевин
32
Matias
Sosa
27
Luciano
Herrera
17
Gabriel
Alanis
7
Осорио
Абель
Институто Кордоба
4-4-2
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Институто Кордоба
Дефенса и Хустисия

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
1:0
ПБ
1:0
ПБ
1:1
ПБ
1:0
ПБ
0:3
ПБ
2:1
НБ
1:3
НБ
2:0
НБ
2:0
НБ
2:1
НБ
0:0
НБ
2:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Среднее время на гол

77
180

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.25
0.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
108

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Rodriguez III 5 0.42
Russo Cordero 4 0.33
Facundo Suarez 2 0.17
Gregorio Rodríguez 2 0.17
Gaston Lodico 1 0.08
Fernando Alarcon 1 0.08
Juan Franco 1 0.08
Gonzalo Requena 1 0.08
Damian Puebla 0 0
Lucas Rodriguez I 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Giuliano Cerato 0 0
Nicolas Dubersarsky 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молинас Аарон 3 0.25
Gabriel Alanis 2 0.17
Nicolas Fernandez I 1 0.08
Matias Sosa 1 0.08
Минго Сантьяго Рамос 1 0.08
Осорио Абель 1 0.08
Luciano Herrera 0 0
Juan Bautista Miritello 0 0
Lucas Ferreira 0 0
Facundo Echevarria 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonas Acevedo 4 1
Nicolas Dubersarsky 4 0
Fernando Alarcon 2 0
Jonathan Bay 2 0
Stefano Moreyra 2 0
Russo Cordero 0 1
Rodrigo Pérez 1 0
Juan Franco 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Lucas Rodriguez I 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0
Gaston Lodico 1 0
Facundo Suarez 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Gregorio Rodríguez 1 0
Gonzalo Requena 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Алексис 4 1
Lucas Ferreira 4 1
Luciano Herrera 4 0
Минго Сантьяго Рамос 4 0
Молинас Аарон 3 0
Nicolas Palavecino 1 1
Facundo Gutierrez 2 0
Dario Caceres 2 0
Matias Sosa 1 0
Лопес Кевин 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Juan Bautista Miritello 1 0
Ignacio Galvan 1 0
Осорио Абель 1 0
Francisco Marco 1 0
Francisco Meneghini 1 0
Benjamin Schamine 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Институто Кордоба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
6
Институто Кордоба
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Дефенса и Хустисия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
25%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Пропущено

3
11
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
67%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
3
50%
3
43%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
3
21%
2
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
3
21%
3
30%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
2
20%
76-90

Пропущено

7
15
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
43%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
6
40%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
2
29%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0
Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3
Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1

Результаты матчей

Институто Кордоба
Дефенса и Хустисия

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
1
10
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 12 6 6 0 12 - 4 24
2.
Унион Санта-Фе
 11 6 4 1 13 - 5 22
3.
Атлетико Тукуман
 11 6 4 1 13 - 7 22
4.
Велес Сарсфилд
 11 6 3 2 17 - 8 21
5.
Институто Кордоба
 12 6 3 3 17 - 9 21
6.
Расинг Авельянеда
 11 6 2 3 18 - 9 20
7.
Тальерес Кордоба
 11 5 5 1 17 - 12 20
8.
Депортиво Риестра
 12 6 0 6 14 - 15 18
9.
Бока Хуниорс
 11 4 5 2 15 - 10 17
10.
Ривер Плейт
 11 4 4 3 15 - 10 16
11.
Бельграно
 11 4 4 3 14 - 15 16
12.
Ланус
 11 4 4 3 16 - 17 16
13.
Годой Крус
 10 4 3 3 12 - 10 15
14.
Росарио Сентраль
 11 4 3 4 13 - 11 15
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 3 4 13 - 11 15
16.
Индепендьенте Ривадавия
 12 4 3 5 8 - 9 15
17.
Платенсе
 12 4 3 5 10 - 11 15
18.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 2 5 13 - 13 14
19.
Индепендьенте Авельянеда
 11 3 5 3 8 - 9 14
20.
Архентинос Хуниорс
 12 4 2 6 8 - 15 14
21.
Сармьенто
 12 3 4 5 9 - 11 13
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 3 2 6 6 - 12 11
23.
Банфилд
 11 2 4 5 9 - 15 10
24.
Тигре
 11 2 4 5 10 - 17 10
25.
Барракас Сентраль
 11 1 5 5 5 - 12 8
26.
Дефенса и Хустисия
 12 1 5 6 9 - 21 8
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 1 4 5 8 - 12 7
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 1 2 8 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 6 5 1 0 9 - 1 16
3.
Ривер Плейт
 6 4 2 0 13 - 4 14
4.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
5.
Уракан
 6 4 2 0 6 - 1 14
6.
Атлетико Тукуман
 6 4 2 0 8 - 3 14
7.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
8.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
9.
Велес Сарсфилд
 5 4 1 0 9 - 1 13
10.
Ланус
 6 4 1 1 11 - 8 13
11.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
12.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 8 - 3 11
13.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 8 - 4 11
14.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
15.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
16.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 7 - 4 8
18.
Росарио Сентраль
 5 2 2 1 7 - 5 8
19.
Сармьенто
 6 2 2 2 4 - 3 8
20.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
21.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
23.
Дефенса и Хустисия
 5 1 3 1 5 - 6 6
24.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
25.
Тигре
 6 1 2 3 4 - 10 5
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 6 - 12 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 5 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 2 4 0 6 - 3 10
2.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
3.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
4.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
8.
Росарио Сентраль
 6 2 1 3 6 - 6 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 1 3 5 - 5 7
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 1 3 6 - 7 7
11.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
12.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
13.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 2 2 3 - 4 5
15.
Тигре
 5 1 2 2 6 - 7 5
16.
Годой Крус
 5 1 2 2 3 - 5 5
17.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 1 3 5 - 7 4
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
20.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
21.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
22.
Банфилд
 6 1 0 5 2 - 10 3
23.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
24.
Бельграно
 5 0 2 3 3 - 8 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 5 0 0 5 3 - 11 0
28.
Архентинос Хуниорс
 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Банфилд Milton Gimenez 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 8
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Банфилд Alejandro Maciel 1 5
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Факундо Суарес сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Гонсало Рекена бьет в цель!
    • 36'
      Лукас Феррейра получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Сото Алексис получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Матиас Соса получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Факундо Суарес сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Грегорио Родригес бьет в цель!
    • 9'
      Гастон Лодико сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Факундо Суарес бьет в цель!
    • 6'
      Лусиано Эррера сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Габриэль Аланис бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Институто Кордоба 4:1 Дефенса и Хустисия онлайн

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