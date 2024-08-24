Тур: 12.
4:1
Конец матча
0'
0:1
6' ГолGabriel Alanis
1:1
9' ГолFacundo Suarez
2:1
11' ГолGregorio Rodríguez
26' Желтая карточкаMatias Sosa
28' Желтая карточкаСото Алексис
36' Желтая карточкаLucas Ferreira
3:1
37' ГолGonzalo Requena
55' Желтая карточкаМинго Сантьяго Рамос
60' Желтая карточкаNicolas Dubersarsky
69' Желтая карточкаJonas Acevedo
77' Вторая желтая карточкаLucas Ferreira
79' Желтая карточкаStefano Moreyra
4:1
86' ГолRusso Cordero
90'+3
Ход матча
6'
9'
1:1
11'
26'
28'
36'
37'
69'
77'
79'
86'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Диас ФранкоПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
-
32 Matias SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Francisco Meneghini
История личных встреч
Институто Кордоба
Дефенса и Хустисия
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Среднее время на гол
67
77
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.17
0.5
Среднее время на гол
77
180
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.25
0.83
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
108
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Rodriguez III
|5
|0.42
|Russo Cordero
|4
|0.33
|Facundo Suarez
|2
|0.17
|Gregorio Rodríguez
|2
|0.17
|Gaston Lodico
|1
|0.08
|Fernando Alarcon
|1
|0.08
|Juan Franco
|1
|0.08
|Gonzalo Requena
|1
|0.08
|Damian Puebla
|0
|0
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Giuliano Cerato
|0
|0
|Nicolas Dubersarsky
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинас Аарон
|3
|0.25
|Gabriel Alanis
|2
|0.17
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.08
|Matias Sosa
|1
|0.08
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.08
|Осорио Абель
|1
|0.08
|Luciano Herrera
|0
|0
|Juan Bautista Miritello
|0
|0
|Lucas Ferreira
|0
|0
|Facundo Echevarria
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Acevedo
|4
|1
|Nicolas Dubersarsky
|4
|0
|Fernando Alarcon
|2
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Stefano Moreyra
|2
|0
|Russo Cordero
|0
|1
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Juan Franco
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Gaston Lodico
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Gonzalo Requena
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Алексис
|4
|1
|Lucas Ferreira
|4
|1
|Luciano Herrera
|4
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|4
|0
|Молинас Аарон
|3
|0
|Nicolas Palavecino
|1
|1
|Facundo Gutierrez
|2
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Matias Sosa
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Juan Bautista Miritello
|1
|0
|Ignacio Galvan
|1
|0
|Осорио Абель
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
|Francisco Meneghini
|1
|0
|Benjamin Schamine
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Институто Кордоба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
6
Институто Кордоба
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Дефенса и Хустисия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
25%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Пропущено
3
11
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
67%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
3
50%
3
43%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
3
21%
2
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
3
21%
3
30%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
2
20%
76-90
Пропущено
7
15
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
43%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
6
40%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
2
29%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0
Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3
Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1
Результаты матчей
Институто Кордоба
Дефенса и Хустисия
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
56
110
110
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|8
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 5
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 5