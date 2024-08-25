  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 12.
Тигре
5:1
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
1:0
16' Гол
Florian Monzon
2:0
45' Гол
Florian Monzon
3:0
47' Гол
Армоа Блез
4:0
48' Гол
Марони Гонсало
4:1
51' Гол
Орсини Николас
5:1
75' Гол
Florian Monzon
90'+1
12
Сенобио
Фелипе
4
Ортега
Мартин
22
Brian
Leizza
30
Пас
Нехуэн
3
Nahuel
Banegas
5
Кардосо
Агустин
27
Santiago
Gonzalez
18
Армоа
Блез
10
Марони
Гонсало
20
Гальван
Томас
23
Florian
Monzon
25
Кардосо
Тьяго
32
Пас
Николас
34
Пардо
Франко
3
Корвалан
Клаудио
35
Lautaro
Vargas
14
Питтон
Бруно
28
Питтон
Мауро
5
Marcos
Mosqueira
20
Simon
Rivero
33
Орсини
Николас
77
Бальбоа
Адриан
Тигре
4-2-3-1
Унион Санта-Фе
5-3-2

История личных встреч

Тигре
Унион Санта-Фе

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
33.3%
7 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

КПЛ
0:1
КПЛ
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:2
КДЛС
1:3
КДЛС
1:2
С
2:2
С
3:3
П
3:1
П
1:0
П
2:1
П
1:2
П
1:1
П
4:0
ПА
1:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.86
1.25

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.13
1.29

Среднее время на гол

80
70

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.47
1.27

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
71

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Florian Monzon 4 0.33
Марони Гонсало 3 (1) 0.25
Армоа Блез 2 0.17
Гальван Томас 1 0.08
Рамирес Эрик 1 0.08
Ортега Мартин 1 0.08
Феррейра Факундо 1 0.08
Nahuel Banegas 1 0.08
Кардосо Агустин 0 0
Bernardo Benitez 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсини Николас 3 (1) 0.25
Бальбоа Адриан 3 (1) 0.25
Хавьер Моралес 2 0.17
Домина Жеронимо 2 0.17
Питтон Мауро 1 0.08
Пардо Франко 1 0.08
Simon Rivero 1 0.08
Marcos Mosqueira 1 0.08
Mateo Del Blanco 0 0
Диале Мауро Луна 0 0
Lautaro Vargas 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Leizza 2 1
Leonel Ariel Miranda 2 0
Kevin Lomonaco 2 0
Ортега Мартин 2 0
Ezequiel Forclaz 2 0
Фернандес Томас 1 0
Контин Леандро 1 0
Марони Гонсало 1 0
Кардосо Агустин 1 0
Рамирес Эрик 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Florian Monzon 1 0
Нарделли Джан 1 0
Angelo Marchese 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 8 0
Корвалан Клаудио 2 1
Пардо Франко 3 0
Бальбоа Адриан 1 1
Питтон Бруно 1 1
Питтон Мауро 2 0
Вера Федерико 2 0
Домина Жеронимо 2 0
Marcos Mosqueira 2 0
Хавьер Моралес 1 0
Орсини Николас 1 0
Кардосо Тьяго 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Enzo Roldan 1 0
Танда Патрисио 1 0
Lautaro Vargas 1 0
Фаскендини Валентин 1 0

Результаты матчей

Тигре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Тигре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Унион Санта-Фе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
9
Тигре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Унион Санта-Фе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
27%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
100%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

14
14
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
1
7%
4
29%
76-90

Пропущено

19
10
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
4
21%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
16%
3
30%
31-45
5
26%
2
20%
46-60
3
16%
2
20%
61-75
4
21%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1
Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0
Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1

Результаты матчей

Тигре
Унион Санта-Фе

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Тигре
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
3
3
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 12 6 6 0 12 - 4 24
2.
Атлетико Тукуман
 11 6 4 1 13 - 7 22
3.
Унион Санта-Фе
 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Велес Сарсфилд
 11 6 3 2 17 - 8 21
5.
Институто Кордоба
 12 6 3 3 17 - 9 21
6.
Расинг Авельянеда
 11 6 2 3 18 - 9 20
7.
Тальерес Кордоба
 11 5 5 1 17 - 12 20
8.
Депортиво Риестра
 12 6 0 6 14 - 15 18
9.
Бока Хуниорс
 11 4 5 2 15 - 10 17
10.
Ривер Плейт
 11 4 4 3 15 - 10 16
11.
Бельграно
 11 4 4 3 14 - 15 16
12.
Ланус
 11 4 4 3 16 - 17 16
13.
Годой Крус
 10 4 3 3 12 - 10 15
14.
Росарио Сентраль
 11 4 3 4 13 - 11 15
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 3 4 13 - 11 15
16.
Индепендьенте Ривадавия
 12 4 3 5 8 - 9 15
17.
Платенсе
 12 4 3 5 10 - 11 15
18.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 2 5 13 - 13 14
19.
Индепендьенте Авельянеда
 11 3 5 3 8 - 9 14
20.
Архентинос Хуниорс
 12 4 2 6 8 - 15 14
21.
Сармьенто
 12 3 4 5 9 - 11 13
22.
Тигре
 12 3 4 5 15 - 18 13
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 3 2 6 6 - 12 11
24.
Банфилд
 11 2 4 5 9 - 15 10
25.
Барракас Сентраль
 11 1 5 5 5 - 12 8
26.
Дефенса и Хустисия
 12 1 5 6 9 - 21 8
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 1 4 5 8 - 12 7
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 1 2 8 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 6 5 1 0 9 - 1 16
3.
Ривер Плейт
 6 4 2 0 13 - 4 14
4.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
5.
Уракан
 6 4 2 0 6 - 1 14
6.
Атлетико Тукуман
 6 4 2 0 8 - 3 14
7.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
8.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
9.
Велес Сарсфилд
 5 4 1 0 9 - 1 13
10.
Ланус
 6 4 1 1 11 - 8 13
11.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
12.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 8 - 3 11
13.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 8 - 4 11
14.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
15.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
16.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 7 - 4 8
18.
Росарио Сентраль
 5 2 2 1 7 - 5 8
19.
Сармьенто
 6 2 2 2 4 - 3 8
20.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
21.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
22.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
24.
Дефенса и Хустисия
 5 1 3 1 5 - 6 6
25.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 6 - 12 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 5 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 2 4 0 6 - 3 10
2.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
3.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
4.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
8.
Росарио Сентраль
 6 2 1 3 6 - 6 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 1 3 5 - 5 7
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 1 3 6 - 7 7
11.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
12.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
13.
Унион Санта-Фе
 6 1 3 2 5 - 9 6
14.
Тигре
 5 1 2 2 6 - 7 5
15.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 2 2 3 - 4 5
16.
Годой Крус
 5 1 2 2 3 - 5 5
17.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 1 3 5 - 7 4
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
20.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
21.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
22.
Банфилд
 6 1 0 5 2 - 10 3
23.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
24.
Бельграно
 5 0 2 3 3 - 8 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 5 0 0 5 3 - 11 0
28.
Архентинос Хуниорс
 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Банфилд Milton Gimenez 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 8
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Банфилд Alejandro Maciel 1 5
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 5
Весь список
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