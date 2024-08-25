Тур: 12.
5:1
Конец матча
0'
1:0
16' ГолFlorian Monzon
2:0
45' ГолFlorian Monzon
3:0
47' ГолАрмоа Блез
4:0
48' ГолМарони Гонсало
4:1
51' ГолОрсини Николас
5:1
75' ГолFlorian Monzon
90'+1
Ход матча
16'
1:0
45'
2:0
47'
3:0
48'
4:0
51'
75'
22
Brian
Leizza
30
Пас
Нехуэн
18
Армоа
Блез
32
Пас
Николас
34
Пардо
Франко
14
Питтон
Бруно
28
Питтон
Мауро
20
Simon
Rivero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Brian LeizzaЗащитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Армоа БлезПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Alan Sosa
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Домингес
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Питтон БруноЗащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Simon RiveroПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Банега ТьягоПолузащитник
-
18 Гамба ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
10 Enzo Roldan
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
История личных встреч
Тигре
Унион Санта-Фе
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
33.3%
7 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы
15 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.86
1.25
Среднее время на гол
48
72
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.13
1.29
Среднее время на гол
80
70
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.47
1.27
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
71
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Florian Monzon
|4
|0.33
|Марони Гонсало
|3 (1)
|0.25
|Армоа Блез
|2
|0.17
|Гальван Томас
|1
|0.08
|Рамирес Эрик
|1
|0.08
|Ортега Мартин
|1
|0.08
|Феррейра Факундо
|1
|0.08
|Nahuel Banegas
|1
|0.08
|Кардосо Агустин
|0
|0
|Bernardo Benitez
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсини Николас
|3 (1)
|0.25
|Бальбоа Адриан
|3 (1)
|0.25
|Хавьер Моралес
|2
|0.17
|Домина Жеронимо
|2
|0.17
|Питтон Мауро
|1
|0.08
|Пардо Франко
|1
|0.08
|Simon Rivero
|1
|0.08
|Marcos Mosqueira
|1
|0.08
|Mateo Del Blanco
|0
|0
|Диале Мауро Луна
|0
|0
|Lautaro Vargas
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Leizza
|2
|1
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Kevin Lomonaco
|2
|0
|Ортега Мартин
|2
|0
|Ezequiel Forclaz
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Контин Леандро
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Кардосо Агустин
|1
|0
|Рамирес Эрик
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Нарделли Джан
|1
|0
|Angelo Marchese
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|8
|0
|Корвалан Клаудио
|2
|1
|Пардо Франко
|3
|0
|Бальбоа Адриан
|1
|1
|Питтон Бруно
|1
|1
|Питтон Мауро
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Домина Жеронимо
|2
|0
|Marcos Mosqueira
|2
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Кардосо Тьяго
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Танда Патрисио
|1
|0
|Lautaro Vargas
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Тигре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Унион Санта-Фе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
9
Тигре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Унион Санта-Фе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
27%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
100%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
14
14
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
1
7%
4
29%
76-90
Пропущено
19
10
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
4
21%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
16%
3
30%
31-45
5
26%
2
20%
46-60
3
16%
2
20%
61-75
4
21%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1
Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0
Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1
Результаты матчей
Тигре
Унион Санта-Фе
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Тигре
Унион Санта-Фе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
25
33
16
15
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
48
39
111
111
111
111
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|8
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 5
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 5