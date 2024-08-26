  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 12.
Барракас Сентраль
0:5
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
0:1
25' Гол
Ромеро Брайан
30' Желтая карточка
Maximiliano Zalazar
0:2
49' Гол
Пиццини Франсиско
0:3
67' Пенальти
Акино Клаудио
0:4
74' Гол
Майкл Сантос
0:5
78' Гол
Thiago Fernandez
90'+1
30
Marcelo
Mino
2
Nicolas
Capraro
14
Gonzalo
Goni
6
Rodrigo
Insua
33
Facundo
Mater
10
Тапия
Иван
8
Siro
Rosane
5
Rodrigo
Herrera
27
Marcos
Iacobellis
48
Federico
Aguirre
43
Maximiliano
Zalazar
12
Родригез
Рендалл
4
Roberto
Garcia
2
Маммана
Эмануэль
6
Aaron
Quiroz
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
9
Ромеро
Брайан
Барракас Сентраль
3-5-2
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Барракас Сентраль
Велес Сарсфилд

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

КПЛ
1:1
КПЛ
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:0
КПЛ
1:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.4

Тотал матчей

0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

112
225

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexis Dominguez 1 0.08
Jhonatan Candia 1 0.08
Marcos Iacobellis 1 0.08
Rodrigo Insua 1 0.08
Maximiliano Zalazar 1 0.08
Rodrigo Herrera 0 0
Alan Cantero 0 0
Santiago Coronel 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акино Клаудио 7 (2) 0.58
Ромеро Брайан 5 (1) 0.42
Thiago Fernandez 4 0.33
Пиццини Франсиско 3 0.25
Майкл Сантос 2 0.17
Пеллегрини Матиас 1 0.08
Гомес Элиас 0 0
Ордоньес Кристиан 0 0

Карточки

Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Herrera 3 0
Alex Juarez 1 1
Marcos Iacobellis 2 0
Santiago Coronel 2 0
Pedro Velurtas 2 0
Maximiliano Zalazar 2 0
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Alexis Dominguez 1 0
Gonzalo Goni 1 0
Carlos Martin Arce 1 0
Facundo Mater 1 0
Nicolas Capraro 1 0
Manuel Duarte 1 0
Federico Aguirre 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Валентин 5 0
Бузат Агустин 4 0
Маммана Эмануэль 2 1
Ордоньес Кристиан 2 1
Roberto Garcia 3 0
Фернандес Дамиан 2 0
Ромеро Брайан 2 0
Пеллегрини Матиас 2 0
Акино Клаудио 1 0
Гомес Элиас 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Leonel Roldan 1 0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Барракас Сентраль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Велес Сарсфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
9
Барракас Сентраль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

2
13
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
50%
3
23%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
5
71%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

5
22
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
7 Не забивали 1
2
40%
1
5%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
20%
5
23%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
2
40%
3
14%
76-90

Пропущено

17
8
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
2
12%
5
63%
61-75
7
41%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1
Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Барракас Сентраль - Сан-Мигель 0:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
Велес Сарсфилд

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Барракас Сентраль
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
11
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 7 3 2 22 - 8 24
2.
Уракан
 12 6 6 0 12 - 4 24
3.
Атлетико Тукуман
 0:1 12 6 4 2 13 - 8 22
4.
Унион Санта-Фе
 12 6 4 2 14 - 10 22
5.
Расинг Авельянеда
 12 6 3 3 18 - 9 21
6.
Институто Кордоба
 12 6 3 3 17 - 9 21
7.
Тальерес Кордоба
 12 5 5 2 17 - 14 20
8.
Депортиво Риестра
 12 6 0 6 14 - 15 18
9.
Росарио Сентраль
 1:0 12 5 3 4 14 - 11 18
10.
Бока Хуниорс
 11 4 5 2 15 - 10 17
11.
Ривер Плейт
 12 4 5 3 15 - 10 17
12.
Бельграно
 0:0 12 4 5 3 14 - 15 17
13.
Ланус
 12 4 5 3 17 - 18 17
14.
Годой Крус
 11 4 4 3 13 - 11 16
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 3 4 13 - 11 15
16.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 12 4 3 5 13 - 13 15
17.
Платенсе
 12 4 3 5 10 - 11 15
18.
Индепендьенте Ривадавия
 12 4 3 5 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 12 3 6 3 8 - 9 15
20.
Архентинос Хуниорс
 12 4 2 6 8 - 15 14
21.
Сармьенто
 12 3 4 5 9 - 11 13
22.
Тигре
 12 3 4 5 15 - 18 13
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 3 3 6 6 - 12 12
24.
Банфилд
 12 2 5 5 9 - 15 11
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 2 4 5 10 - 12 10
26.
Барракас Сентраль
 12 1 5 6 5 - 17 8
27.
Дефенса и Хустисия
 12 1 5 6 9 - 21 8
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 1 3 8 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 6 5 1 0 9 - 1 16
3.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 13 - 4 15
4.
Бельграно
 0:0 7 4 3 0 11 - 7 15
5.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
6.
Атлетико Тукуман
 0:1 6 4 2 0 8 - 3 14
7.
Уракан
 6 4 2 0 6 - 1 14
8.
Ланус
 7 4 2 1 12 - 9 14
9.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
10.
Велес Сарсфилд
 5 4 1 0 9 - 1 13
11.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 9 - 2 13
12.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 8 - 3 11
13.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 8 - 4 11
14.
Росарио Сентраль
 1:0 6 3 2 1 8 - 5 11
15.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
16.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 6 3 1 2 9 - 5 10
17.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 7 - 4 8
19.
Сармьенто
 6 2 2 2 4 - 3 8
20.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
21.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
22.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
24.
Дефенса и Хустисия
 5 1 3 1 5 - 6 6
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 5 6
26.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 6 - 12 4
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 13 - 7 11
2.
Уракан
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
4.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
5.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Атлетико Тукуман
 0:1 6 2 2 2 5 - 5 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
8.
Росарио Сентраль
 1:0 6 2 1 3 6 - 6 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 1 3 5 - 5 7
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 1 3 6 - 7 7
11.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
12.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 3 - 4 6
13.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
14.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
15.
Унион Санта-Фе
 6 1 3 2 5 - 9 6
16.
Тигре
 5 1 2 2 6 - 7 5
17.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
19.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 6 1 2 3 4 - 8 5
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 1 3 5 - 7 4
21.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
22.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
23.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
24.
Бельграно
 0:0 5 0 2 3 3 - 8 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 5 0 0 5 3 - 11 0
28.
Архентинос Хуниорс
 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Банфилд Milton Gimenez 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 5 (2)
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 8
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 5
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 5
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Весь список
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