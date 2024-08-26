Тур: 12.
0:5
Конец матча
0'
0:1
25' ГолРомеро Брайан
30' Желтая карточкаMaximiliano Zalazar
0:2
49' ГолПиццини Франсиско
0:3
67' ПенальтиАкино Клаудио
0:4
74' ГолМайкл Сантос
0:5
78' ГолThiago Fernandez
90'+1
Ход матча
25'
49'
67'
0:3
74'
0:4
78'
0:5
Прогноз на матч от Liveresult
30
Marcelo
Mino
14
Gonzalo
Goni
10
Тапия
Иван
- Основной состав
-
30 Marcelo MinoВратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Тапия ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
58 Diego Pavia
-
-
-
-
11 Alan Cantero
-
-
Главный тренер: Alejandro Orfila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
37 Кавана ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
История личных встреч
Барракас Сентраль
Велес Сарсфилд
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.8
0.4
Тотал матчей
0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
112
225
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexis Dominguez
|1
|0.08
|Jhonatan Candia
|1
|0.08
|Marcos Iacobellis
|1
|0.08
|Rodrigo Insua
|1
|0.08
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.08
|Rodrigo Herrera
|0
|0
|Alan Cantero
|0
|0
|Santiago Coronel
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акино Клаудио
|7 (2)
|0.58
|Ромеро Брайан
|5 (1)
|0.42
|Thiago Fernandez
|4
|0.33
|Пиццини Франсиско
|3
|0.25
|Майкл Сантос
|2
|0.17
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.08
|Гомес Элиас
|0
|0
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
Карточки
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Herrera
|3
|0
|Alex Juarez
|1
|1
|Marcos Iacobellis
|2
|0
|Santiago Coronel
|2
|0
|Pedro Velurtas
|2
|0
|Maximiliano Zalazar
|2
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Alexis Dominguez
|1
|0
|Gonzalo Goni
|1
|0
|Carlos Martin Arce
|1
|0
|Facundo Mater
|1
|0
|Nicolas Capraro
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
|Federico Aguirre
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Валентин
|5
|0
|Бузат Агустин
|4
|0
|Маммана Эмануэль
|2
|1
|Ордоньес Кристиан
|2
|1
|Roberto Garcia
|3
|0
|Фернандес Дамиан
|2
|0
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Акино Клаудио
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Барракас Сентраль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Велес Сарсфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
9
Барракас Сентраль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
2
13
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
50%
3
23%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
5
71%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
5
22
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
7 Не забивали 1
2
40%
1
5%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
20%
5
23%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
2
40%
3
14%
76-90
Пропущено
17
8
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
2
12%
5
63%
61-75
7
41%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1
Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Барракас Сентраль - Сан-Мигель 0:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
Велес Сарсфилд
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Барракас Сентраль
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|22 - 8
|24
|2.
|12
|6
|6
|0
|12 - 4
|24
|3.
|0:1
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|4.
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|6.
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|7.
|12
|5
|5
|2
|17 - 14
|20
|8.
|12
|6
|0
|6
|14 - 15
|18
|9.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|14 - 11
|18
|10.
|11
|4
|5
|2
|15 - 10
|17
|11.
|12
|4
|5
|3
|15 - 10
|17
|12.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|14 - 15
|17
|13.
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|14.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|15.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|16.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|17.
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|18.
|12
|4
|3
|5
|8 - 9
|15
|19.
|12
|3
|6
|3
|8 - 9
|15
|20.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|21.
|12
|3
|4
|5
|9 - 11
|13
|22.
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|23.
|12
|3
|3
|6
|6 - 12
|12
|24.
|12
|2
|5
|5
|9 - 15
|11
|25.
|11
|2
|4
|5
|10 - 12
|10
|26.
|12
|1
|5
|6
|5 - 17
|8
|27.
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|28.
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|4.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|11 - 7
|15
|5.
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|6.
|0:1
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|7.
|6
|4
|2
|0
|6 - 1
|14
|8.
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|9.
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|10.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|11.
|6
|4
|1
|1
|9 - 2
|13
|12.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|13.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|14.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|15.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|16.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|17.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|18.
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|19.
|6
|2
|2
|2
|4 - 3
|8
|20.
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|21.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|22.
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|23.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|24.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|25.
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|26.
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|27.
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|2.
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|4.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|6.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|8.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|15.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|18.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|19.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|20.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|21.
|7
|1
|1
|5
|2 - 10
|4
|22.
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|23.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|24.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|27.
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
|28.
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|5 (2)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|8
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5