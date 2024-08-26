  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 12.
Сентраль Кордоба СдЕ
0:0
Конец матча
Банфилд
0'
9' Желтая карточка
Facundo Sanguinetti
49' Желтая карточка
Martin Ezequiel Canete
53' Желтая карточка
Franco Aragon
63' Желтая карточка
Ezequiel Bonifacio
71' Желтая карточка
Lucas Abascia
79' Желтая карточка
Де Ритис Матиас
87' Желтая карточка
Jesus Soraire
90'+5
1
Luis
Ingolotti
13
Rafael
Barrios
2
Lucas
Abascia
6
Sebastian
Valdez
26
Juan
Andres
Meli
8
Rodrigo
Atencio
32
Васкес
Кевин
22
Franco
Aragon
11
Годой
Матиас
10
Кабрера
Элиас
9
Lucas
Varaldo
1
Facundo
Sanguinetti
6
Энрике
Гиллермо
4
Alejandro
Maciel
3
Эрнандес
Николас
15
Де
Ритис
Матиас
32
Родригес
Йонатан
24
Martin
Ezequiel
Canete
17
Juan
Bisanz
20
Диас
Дамиан
30
Гарате
Леандро
18
Mauricio
Roldan
Сентраль Кордоба СдЕ
4-4-2
Банфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Сентраль Кордоба СдЕ
Банфилд

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
КПЛ
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Molina 3 (2) 0.25
Годой Матиас 1 0.08
Rodrigo Atencio 1 0.08
Rafael Barrios 1 0.08
Васкес Кевин 1 0.08
Luis Miguel Angulo 1 0.08
Mateo Sanabria 1 0.08
Lucas Varaldo 1 (1) 0.08
Santiago Laquidain 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 4 (1) 0.33
Bruno Christian Sepulveda 3 0.25
Jesus Soraire 1 0.08
Alejandro Maciel 1 0.08
Juan Alvarez2 0 0
Матиас Гонсалез 0 0
Mauricio Roldan 0 0
Geronimo Rivera 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Кевин 4 0
Годой Матиас 4 0
Lucas Abascia 2 1
Sebastian Valdez 3 0
Oscar Garrido 3 0
Santiago Laquidain 1 1
Rodrigo Atencio 2 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Franco Aragon 1 0
Thiago Nuss 1 0
Luis Sanchez2 1 0
Florian Monzon 1 0
Ramon Cansinos 1 0
Кабрера Элиас 1 0
Yuri Casermeiro 1 0
Lautaro Rivero 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 5 1
Cristian Nunez 6 0
Инсуа Эмануэль 4 0
Aaron Quiroz 2 1
Ezequiel Bonifacio 3 0
Jesus Soraire 2 0
Martin Ezequiel Canete 2 0
Родригес Йонатан 2 0
Mauricio Roldan 2 0
Матиас Гонсалез 1 0
Milton Gimenez 1 0
Эрнандес Николас 1 0
Yvo Calleros 1 0
Facundo Sanguinetti 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0
Энрике Гиллермо 1 0
Де Ритис Матиас 1 0
Juan Iribarren 1 0
Хулио Фальсьони 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Банфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Банфилд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
7
Сентраль Кордоба СдЕ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Банфилд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
10
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
42%
3
30%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
4
40%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
75%
3
43%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
30%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Пропущено

22
15
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
18%
2
13%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
7
32%
4
27%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
4
18%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1
Банфилд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Платенсе - Банфилд 0:1
Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
Банфилд

Точный счет

0:2
2 раза 33%
2:4
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба СдЕ
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 7 3 2 22 - 8 24
2.
Уракан
 12 6 6 0 12 - 4 24
3.
Атлетико Тукуман
 0:0 12 6 5 1 13 - 7 23
4.
Унион Санта-Фе
 12 6 4 2 14 - 10 22
5.
Расинг Авельянеда
 12 6 3 3 18 - 9 21
6.
Институто Кордоба
 12 6 3 3 17 - 9 21
7.
Тальерес Кордоба
 12 5 5 2 17 - 14 20
8.
Депортиво Риестра
 12 6 0 6 14 - 15 18
9.
Бока Хуниорс
 11 4 5 2 15 - 10 17
10.
Ривер Плейт
 12 4 5 3 15 - 10 17
11.
Бельграно
 0:0 12 4 5 3 14 - 15 17
12.
Ланус
 12 4 5 3 17 - 18 17
13.
Годой Крус
 11 4 4 3 13 - 11 16
14.
Росарио Сентраль
 0:0 12 4 4 4 13 - 11 16
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 3 4 13 - 11 15
16.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 12 4 3 5 13 - 13 15
17.
Платенсе
 12 4 3 5 10 - 11 15
18.
Индепендьенте Ривадавия
 12 4 3 5 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 12 3 6 3 8 - 9 15
20.
Архентинос Хуниорс
 12 4 2 6 8 - 15 14
21.
Сармьенто
 12 3 4 5 9 - 11 13
22.
Тигре
 12 3 4 5 15 - 18 13
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 3 3 6 6 - 12 12
24.
Банфилд
 12 2 5 5 9 - 15 11
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 2 4 5 10 - 12 10
26.
Барракас Сентраль
 12 1 5 6 5 - 17 8
27.
Дефенса и Хустисия
 12 1 5 6 9 - 21 8
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 1 3 8 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 6 5 1 0 9 - 1 16
3.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 13 - 4 15
4.
Бельграно
 0:0 7 4 3 0 11 - 7 15
5.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
6.
Уракан
 6 4 2 0 6 - 1 14
7.
Атлетико Тукуман
 0:0 6 4 2 0 8 - 3 14
8.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
9.
Ланус
 7 4 2 1 12 - 9 14
10.
Велес Сарсфилд
 5 4 1 0 9 - 1 13
11.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 9 - 2 13
12.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 8 - 3 11
13.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 8 - 4 11
14.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
15.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 6 3 1 2 9 - 5 10
16.
Росарио Сентраль
 0:0 6 2 3 1 7 - 5 9
17.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 7 - 4 8
19.
Сармьенто
 6 2 2 2 4 - 3 8
20.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
21.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
22.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
24.
Дефенса и Хустисия
 5 1 3 1 5 - 6 6
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 5 6
26.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 6 - 12 4
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 13 - 7 11
2.
Уракан
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
4.
Атлетико Тукуман
 0:0 6 2 3 1 5 - 4 9
5.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
6.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
8.
Росарио Сентраль
 0:0 6 2 1 3 6 - 6 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 1 3 5 - 5 7
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 1 3 6 - 7 7
11.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
12.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 3 - 4 6
13.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
14.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
15.
Унион Санта-Фе
 6 1 3 2 5 - 9 6
16.
Тигре
 5 1 2 2 6 - 7 5
17.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
19.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 6 1 2 3 4 - 8 5
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 1 3 5 - 7 4
21.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
22.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
23.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
24.
Бельграно
 0:0 5 0 2 3 3 - 8 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 5 0 0 5 3 - 11 0
28.
Архентинос Хуниорс
 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Банфилд Milton Gimenez 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 5 (2)
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 8
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 5
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 5
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Весь список
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