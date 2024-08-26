Тур: 12.
0:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаFacundo Sanguinetti
49' Желтая карточкаMartin Ezequiel Canete
53' Желтая карточкаFranco Aragon
63' Желтая карточкаEzequiel Bonifacio
71' Желтая карточкаLucas Abascia
79' Желтая карточкаДе Ритис Матиас
87' Желтая карточкаJesus Soraire
90'+5
Ход матча
53'
71'
79'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
32
Васкес
Кевин
11
Годой
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Васкес КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Годой МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
-
20 Диас ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
История личных встреч
Сентраль Кордоба СдЕ
Банфилд
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
112
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Molina
|3 (2)
|0.25
|Годой Матиас
|1
|0.08
|Rodrigo Atencio
|1
|0.08
|Rafael Barrios
|1
|0.08
|Васкес Кевин
|1
|0.08
|Luis Miguel Angulo
|1
|0.08
|Mateo Sanabria
|1
|0.08
|Lucas Varaldo
|1 (1)
|0.08
|Santiago Laquidain
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|4 (1)
|0.33
|Bruno Christian Sepulveda
|3
|0.25
|Jesus Soraire
|1
|0.08
|Alejandro Maciel
|1
|0.08
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Матиас Гонсалез
|0
|0
|Mauricio Roldan
|0
|0
|Geronimo Rivera
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Кевин
|4
|0
|Годой Матиас
|4
|0
|Lucas Abascia
|2
|1
|Sebastian Valdez
|3
|0
|Oscar Garrido
|3
|0
|Santiago Laquidain
|1
|1
|Rodrigo Atencio
|2
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Franco Aragon
|1
|0
|Thiago Nuss
|1
|0
|Luis Sanchez2
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
|Кабрера Элиас
|1
|0
|Yuri Casermeiro
|1
|0
|Lautaro Rivero
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|5
|1
|Cristian Nunez
|6
|0
|Инсуа Эмануэль
|4
|0
|Aaron Quiroz
|2
|1
|Ezequiel Bonifacio
|3
|0
|Jesus Soraire
|2
|0
|Martin Ezequiel Canete
|2
|0
|Родригес Йонатан
|2
|0
|Mauricio Roldan
|2
|0
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Эрнандес Николас
|1
|0
|Yvo Calleros
|1
|0
|Facundo Sanguinetti
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
|Энрике Гиллермо
|1
|0
|Де Ритис Матиас
|1
|0
|Juan Iribarren
|1
|0
|Хулио Фальсьони
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Банфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Банфилд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
7
Сентраль Кордоба СдЕ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Банфилд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
10
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
42%
3
30%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
4
40%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
75%
3
43%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
30%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Пропущено
22
15
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
18%
2
13%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
7
32%
4
27%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
4
18%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1
Банфилд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Платенсе - Банфилд 0:1
Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
Банфилд
Точный счет
0:2
2 раза 33%
2:4
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба СдЕ
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
39
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|22 - 8
|24
|2.
|12
|6
|6
|0
|12 - 4
|24
|3.
|0:0
|12
|6
|5
|1
|13 - 7
|23
|4.
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|6.
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|7.
|12
|5
|5
|2
|17 - 14
|20
|8.
|12
|6
|0
|6
|14 - 15
|18
|9.
|11
|4
|5
|2
|15 - 10
|17
|10.
|12
|4
|5
|3
|15 - 10
|17
|11.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|14 - 15
|17
|12.
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|13.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|14.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|15.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|16.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|17.
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|18.
|12
|4
|3
|5
|8 - 9
|15
|19.
|12
|3
|6
|3
|8 - 9
|15
|20.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|21.
|12
|3
|4
|5
|9 - 11
|13
|22.
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|23.
|12
|3
|3
|6
|6 - 12
|12
|24.
|12
|2
|5
|5
|9 - 15
|11
|25.
|11
|2
|4
|5
|10 - 12
|10
|26.
|12
|1
|5
|6
|5 - 17
|8
|27.
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|28.
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|4.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|11 - 7
|15
|5.
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|6.
|6
|4
|2
|0
|6 - 1
|14
|7.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|8.
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|9.
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|10.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|11.
|6
|4
|1
|1
|9 - 2
|13
|12.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|13.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|14.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|15.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|16.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|17.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|18.
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|19.
|6
|2
|2
|2
|4 - 3
|8
|20.
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|21.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|22.
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|23.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|24.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|25.
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|26.
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|27.
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|2.
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|4.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|5.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|8.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|15.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|18.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|19.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|20.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|21.
|7
|1
|1
|5
|2 - 10
|4
|22.
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|23.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|24.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|27.
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
|28.
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|5 (2)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|8
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5