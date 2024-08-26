Тур: 12.
0:0
Второй тайм: 76'
0'
36' Желтая карточкаМерьяно Николас
40' Желтая карточкаJuan Cortazzo
45' Вторая желтая карточкаМерьяно Николас
60' Желтая карточкаMartin Fernandez
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рейна БрайанНападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пинтадо ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Mendez
История личных встреч
Бельграно
Химнасия Ла-Плата
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.22
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
101
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|5
|0.42
|Рейна Брайан
|2
|0.17
|Суарес Матиас
|2
|0.17
|Эстебан Ролон
|1
|0.08
|Баринага Хуан
|1
|0.08
|Mariano Troilo
|1
|0.08
|Geronimo Heredia
|1
|0.08
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Факундо-Томас Киньон
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Castillo
|4
|0.33
|Абальдо Матиас
|3
|0.25
|Домингес Бенжамин
|2 (1)
|0.17
|Коласо Николас
|1
|0.08
|Кастро Лукас
|1
|0.08
|Салазар Давид
|1
|0.08
|Пинтадо Хуан
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mariano Troilo
|5
|0
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Agustin Baldi
|3
|0
|Чаварриа Пабло
|1
|1
|Мерьяно Николас
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Хара Франко
|2
|0
|Дельгадо Рафаэль
|2
|0
|Рейна Брайан
|2
|0
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Ребола Алехандро
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Марин Матиас
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Джонатан
|4
|1
|Моралес Леонардо
|4
|0
|Кастро Лукас
|4
|0
|Rodrigo Castillo
|3
|0
|Инсфран Нельсон
|1
|1
|Juan Esquivel
|1
|1
|Канто Густаво
|2
|0
|Martin Fernandez
|2
|0
|Домингес Бенжамин
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|Nicolas Garayalde
|1
|0
|Родригес Валентин
|1
|0
|Родригес Йонатан
|1
|0
|Juan Cortazzo
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
2
Бельграно
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Химнасия Ла-Плата
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
1
9
Бельграно
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
12
3
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
2
17%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
4
33%
1
33%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
2
33%
3
33%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
4
44%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Забито
15
12
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
13%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
5
33%
2
17%
61-75
5
33%
5
42%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
5
36%
2
14%
31-45
3
21%
5
36%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
3
21%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1
Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1
Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3
Результаты матчей
Бельграно
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
47
38
110
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|22 - 8
|24
|2.
|12
|6
|6
|0
|12 - 4
|24
|3.
|0:0
|12
|6
|5
|1
|13 - 7
|23
|4.
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|6.
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|7.
|12
|5
|5
|2
|17 - 14
|20
|8.
|12
|6
|0
|6
|14 - 15
|18
|9.
|11
|4
|5
|2
|15 - 10
|17
|10.
|12
|4
|5
|3
|15 - 10
|17
|11.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|14 - 15
|17
|12.
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|13.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|14.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|15.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|16.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|17.
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|18.
|12
|4
|3
|5
|8 - 9
|15
|19.
|12
|3
|6
|3
|8 - 9
|15
|20.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|21.
|12
|3
|4
|5
|9 - 11
|13
|22.
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|23.
|12
|3
|3
|6
|6 - 12
|12
|24.
|12
|2
|5
|5
|9 - 15
|11
|25.
|11
|2
|4
|5
|10 - 12
|10
|26.
|12
|1
|5
|6
|5 - 17
|8
|27.
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|28.
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|4.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|11 - 7
|15
|5.
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|6.
|6
|4
|2
|0
|6 - 1
|14
|7.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|8.
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|9.
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|10.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|11.
|6
|4
|1
|1
|9 - 2
|13
|12.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|13.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|14.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|15.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|16.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|17.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|18.
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|19.
|6
|2
|2
|2
|4 - 3
|8
|20.
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|21.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|22.
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|23.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|24.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|25.
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|26.
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|27.
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|2.
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|4.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|5.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|8.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|15.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|18.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|19.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|20.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|21.
|7
|1
|1
|5
|2 - 10
|4
|22.
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|23.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|24.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|27.
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
|28.
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|5 (2)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|8
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5