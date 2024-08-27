Тур: 12.
1:1
Конец матча
0'
0:1
52' ГолMilton Gimenez
55' Желтая карточкаMilton Gimenez
71' Желтая карточкаЛолло Лусиано
76' Желтая карточкаMatias Mansilla
77' Желтая карточкаБланко Лаутаро
1:1
80' ГолEdwin Cetre
90' Вторая желтая карточкаMilton Gimenez
90'+8
Ход матча
52'
0:1
55'
71'
76'
77'
80'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Eric
Meza
22
Перес
Энцо
10
Пьятти
Пабло
22
Сенон
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пьятти ПаблоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
31 Roman Gomez
-
-
18 Edwin Cetre
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сенон КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
33 матча
54.5%
15.2%
30.3%
18 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.2%
45.5%
33.3%
7 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
45.5%
30.3%
24.2%
15 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.19
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.12
0.56
Среднее время на гол
80
160
Всего голов
38
26
Голов в среднем за матч
1.15
0.79
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
78
114
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каррильо Гидо
|4
|0.33
|Пьятти Пабло
|2
|0.17
|Edwin Cetre
|2 (1)
|0.17
|Javier Correa
|1
|0.08
|Eros Mancuso
|1
|0.08
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.08
|Mauro Menzdez
|1
|0.08
|Zaid Abner Romero
|1
|0.08
|Соса Хосе
|1 (1)
|0.08
|Luciano Gimenez
|0
|0
|Tiago Palacios
|0
|0
|Маньома Алексис
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|5 (1)
|0.42
|Milton Gimenez
|3
|0.25
|Фернандес Игнасио
|2
|0.17
|Кавани Эдинсон
|2
|0.17
|Медина Кристиан
|1
|0.08
|Сараччи Марсело
|1
|0.08
|Jabes Saralegui
|1
|0.08
|Aaron Anselmino
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Сенон Кевин
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
|Агирре Брайан I
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аскасибар Сантьяго
|3
|1
|Gaston Benedetti
|4
|0
|Перес Энцо
|2
|0
|Лолло Лусиано
|2
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Facundo Rodriguez2
|2
|0
|Tiago Palacios
|2
|0
|Eros Mancuso
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Matias Mansilla
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Zaid Abner Romero
|1
|0
|Bautista Kociubinski
|1
|0
|Маньома Алексис
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|6
|0
|Фигаль Хорхе
|4
|0
|Бланко Лаутаро
|4
|0
|Сараччи Марсело
|2
|1
|Рохо Маркос
|1
|1
|Milton Gimenez
|1
|1
|Адвинкула Луис
|2
|0
|Медель Гари
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Лема Кристиан
|2
|0
|Мерентиель Мигель
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|0
|1
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Tomas Belmonte
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
3
Эстудиантес Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
8
Эстудиантес Ла-Плата
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Бока Хуниорс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
8
7
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
3
43%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
3
43%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
3
38%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
14
15
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
4
29%
6
40%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
4
29%
5
33%
76-90
Пропущено
12
12
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
8%
3
25%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1
Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1
Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
23
15
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
15
25
15
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
84
39
48
210
39
210
111
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|5 (2)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|8
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5