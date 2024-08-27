  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 12.
Эстудиантес Ла-Плата
1:1
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
0:1
52' Гол
Milton Gimenez
55' Желтая карточка
Milton Gimenez
71' Желтая карточка
Лолло Лусиано
76' Желтая карточка
Matias Mansilla
77' Желтая карточка
Бланко Лаутаро
1:1
80' Гол
Edwin Cetre
90' Вторая желтая карточка
Milton Gimenez
90'+8
12
Matias
Mansilla
20
Eric
Meza
6
Фернандес
Федерико
26
Лолло
Лусиано
15
Арзамендия
Сантьяго
7
Соса
Хосе
8
Невес
Габриэль
22
Перес
Энцо
32
Tiago
Palacios
10
Пьятти
Пабло
9
Каррильо
Гидо
1
Ромеро
Серхио
38
Aaron
Anselmino
5
Медель
Гари
2
Лема
Кристиан
17
Адвинкула
Луис
23
Бланко
Лаутаро
36
Медина
Кристиан
8
Фернандес
Пол
22
Сенон
Кевин
16
Мерентиель
Мигель
9
Milton
Gimenez
Эстудиантес Ла-Плата
4-4-2
Бока Хуниорс
5-3-2

История личных встреч

Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

33 матча

54.5%
15.2%
30.3%
18 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.2%
45.5%
33.3%
7 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

45.5%
30.3%
24.2%
15 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

КПЛ
1:1
КПЛ
1:0
К
2:3
КПЛ
0:0
ЛП
0:1
ЛП
3:1
КПЛ
0:1
ЛП
1:0
С
1:0
С
2:0
С
0:1
П
0:0
ТМК
2:0
П
3:1
ТМК
0:2
П
3:0
П
3:1
П
1:0
ТМ(
0:1
П
2:0
П
1:0
П
0:0
П
0:3
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
1:1
TPDV
1:4
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
1:1

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.19
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.12
0.56

Среднее время на гол

80
160

Всего голов

38
26

Голов в среднем за матч

1.15
0.79

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

78
114

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррильо Гидо 4 0.33
Пьятти Пабло 2 0.17
Edwin Cetre 2 (1) 0.17
Javier Correa 1 0.08
Eros Mancuso 1 0.08
Аскасибар Сантьяго 1 0.08
Mauro Menzdez 1 0.08
Zaid Abner Romero 1 0.08
Соса Хосе 1 (1) 0.08
Luciano Gimenez 0 0
Tiago Palacios 0 0
Маньома Алексис 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 5 (1) 0.42
Milton Gimenez 3 0.25
Фернандес Игнасио 2 0.17
Кавани Эдинсон 2 0.17
Медина Кристиан 1 0.08
Сараччи Марсело 1 0.08
Jabes Saralegui 1 0.08
Aaron Anselmino 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Сенон Кевин 0 0
Бланко Лаутаро 0 0
Агирре Брайан I 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскасибар Сантьяго 3 1
Gaston Benedetti 4 0
Перес Энцо 2 0
Лолло Лусиано 2 0
Javier Correa 2 0
Facundo Rodriguez2 2 0
Tiago Palacios 2 0
Eros Mancuso 2 0
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Matias Mansilla 1 0
Edwin Cetre 1 0
Невес Габриэль 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Zaid Abner Romero 1 0
Bautista Kociubinski 1 0
Маньома Алексис 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 6 0
Фигаль Хорхе 4 0
Бланко Лаутаро 4 0
Сараччи Марсело 2 1
Рохо Маркос 1 1
Milton Gimenez 1 1
Адвинкула Луис 2 0
Медель Гари 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Лема Кристиан 2 0
Мерентиель Мигель 2 0
Кавани Эдинсон 0 1
Ромеро Серхио 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Tomas Belmonte 1 0
Медина Кристиан 1 0
Агирре Брайан I 1 0
Ди Лолло Лаутаро 1 0
Горосито Дилан 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
3
Эстудиантес Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
8
Эстудиантес Ла-Плата
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Бока Хуниорс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
3
43%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
3
43%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
3
38%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

14
15
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
4
29%
6
40%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
4
29%
5
33%
76-90

Пропущено

12
12
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
8%
3
25%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1
Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1
Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5
2
3
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
4
8
2
10
2.5
3
9
2
10
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 7 3 2 22 - 8 24
2.
Уракан
 12 6 6 0 12 - 4 24
3.
Атлетико Тукуман
 12 6 4 2 13 - 8 22
4.
Унион Санта-Фе
 12 6 4 2 14 - 10 22
5.
Расинг Авельянеда
 12 6 3 3 18 - 9 21
6.
Институто Кордоба
 12 6 3 3 17 - 9 21
7.
Тальерес Кордоба
 12 5 5 2 17 - 14 20
8.
Депортиво Риестра
 12 6 0 6 14 - 15 18
9.
Росарио Сентраль
 12 5 3 4 14 - 11 18
10.
Бока Хуниорс
 12 4 6 2 16 - 11 18
11.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 2 5 14 - 13 17
12.
Ривер Плейт
 12 4 5 3 15 - 10 17
13.
Ланус
 12 4 5 3 17 - 18 17
14.
Годой Крус
 11 4 4 3 13 - 11 16
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 4 4 14 - 12 16
16.
Бельграно
 12 4 4 4 14 - 16 16
17.
Платенсе
 12 4 3 5 10 - 11 15
18.
Индепендьенте Ривадавия
 12 4 3 5 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 12 3 6 3 8 - 9 15
20.
Архентинос Хуниорс
 12 4 2 6 8 - 15 14
21.
Сармьенто
 12 3 4 5 9 - 11 13
22.
Тигре
 12 3 4 5 15 - 18 13
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 3 3 6 6 - 12 12
24.
Банфилд
 12 2 5 5 9 - 15 11
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 2 4 5 10 - 12 10
26.
Барракас Сентраль
 12 1 5 6 5 - 17 8
27.
Дефенса и Хустисия
 12 1 5 6 9 - 21 8
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 1 3 8 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 6 5 1 0 9 - 1 16
3.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 13 - 4 15
4.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
5.
Атлетико Тукуман
 6 4 2 0 8 - 3 14
6.
Уракан
 6 4 2 0 6 - 1 14
7.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
8.
Бельграно
 7 4 2 1 11 - 8 14
9.
Ланус
 7 4 2 1 12 - 9 14
10.
Велес Сарсфилд
 5 4 1 0 9 - 1 13
11.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 9 - 2 13
12.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 8 - 3 11
13.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 8 - 4 11
14.
Росарио Сентраль
 6 3 2 1 8 - 5 11
15.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
16.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 3 1 8 - 5 9
18.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
19.
Сармьенто
 6 2 2 2 4 - 3 8
20.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
21.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
22.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
24.
Дефенса и Хустисия
 5 1 3 1 5 - 6 6
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 5 6
26.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 6 - 12 4
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 13 - 7 11
2.
Уракан
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
4.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
5.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Атлетико Тукуман
 6 2 2 2 5 - 5 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
8.
Росарио Сентраль
 6 2 1 3 6 - 6 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 1 3 5 - 5 7
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 1 3 6 - 7 7
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 1 3 5 - 8 7
12.
Бока Хуниорс
 7 1 4 2 8 - 8 7
13.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 3 - 4 6
14.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
15.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
16.
Унион Санта-Фе
 6 1 3 2 5 - 9 6
17.
Тигре
 5 1 2 2 6 - 7 5
18.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 1 3 5 - 7 4
21.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
22.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
23.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
24.
Бельграно
 5 0 2 3 3 - 8 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 5 0 0 5 3 - 11 0
28.
Архентинос Хуниорс
 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (2)
Банфилд Milton Gimenez 7 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 8
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 5
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 5
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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