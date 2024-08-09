Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

87' Г О О О О Л - Олару Дариус из команды ФКСБ правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

87' Адриан Шут создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Вынэ Йонуц получает желтую карточку за неспортивное поведение

85' Панделе Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Матч возобновлен

84' Бузбуки Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Удар от ворот произведет ФКСБ

81' Нарек Григорян не смог попасть в створ ударом издали

80' Marius Stefanescu из команды ФКСБ в офсайде

79' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

78' Нарек Григорян из команды Фарул Констанца разыграл угловой с правого угла.

77' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

74' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

73' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Олару Дариус не смог попасть в створ ударом издали

72' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Кейруш Диогу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Касап Карло бьет со штрафного в створ, но Штефан Тырновану держит все под контролем

68' Адриан Шут совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

68' Безумный фол. Адриан Шут грубо играет против соперника. Пострадал Нарек Григорян

68' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Кирикеш Влад выиграл воздушное противоборство у Нарек Григорян.

67' Олару Дариус не смог попасть в створ ударом издали

65' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

65' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Олару Дариус из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Антви Нана пробует нанести удар издали, но Alexandru Buzbuchi держит все под контролем

62' Грамени Константин получил желтую карточку от судьи

61' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Неделку Драгош получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Адриан Шут оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Marius Stefanescu из команды ФКСБ заходит слишком далеко, он валит Ривалдиньо

52' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

51' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Удар от ворот произведет ФКСБ

49' Попеску Михай не смог попасть в створ ударом издали

49' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Янку Габриэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Янку Габриэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Marius Stefanescu пробует нанести удар издали, но Alexandru Buzbuchi держит все под контролем

46' Тактическая замена. Эджума Малком уходит с поля и его заменяет Адриан Шут