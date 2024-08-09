Тур: 5. Стадион: Стадионул Стяуа. Главный судья: Ковач Иштван
3:2
Конец матча
0'
0:1
5' ГолВынэ Йонуц
1:1
42' ГолШтефэнеску Мариус
1:2
43' ГолГригорян Нарек
62' Желтая карточкаГрамени Константин
68' Желтая карточкаШут Адриан
70' Желтая карточкаКейруш Диогу
86' Желтая карточкаВынэ Йонуц
2:2
87' ГолОлару Дариус
3:2
90' ПенальтиОлару Дариус
90'+10
Ход матча
5'
0:1
42'
43'
1:2
68'
70'
86'
87'
2:2
90'
3:2
Владение мячом
20
Антви
Нана
21
Кирикеш
Влад
70
Luis
Phelipe
19
Попа
Даньел
44
Бэлаша
Михай
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Антви НанаЗащитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Luis PhelipeПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Кики ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Касап КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
ФКСБ
Фарул Констанца
31 матч
90.3%
9.7%
3.5527136788005E-15%
28 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
74.2%
22.6%
3.2%
23 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
67.7%
22.6%
9.7%
21 победа 7 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед
43 матча
65.1%
16.3%
18.6%
28 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.5%
32.6%
13.9%
23 победы 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
48.8%
32.6%
18.6%
21 победа 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
43
Голов в среднем за матч
2
1.95
Среднее время на гол
45
46
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
0.91
0.95
Среднее время на гол
99
94
Всего голов
62
63
Голов в среднем за матч
1.44
1.47
Тотал матчей
2.5
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
62
61
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|3 (2)
|0.75
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.25
|Муси Александру Мариан
|1
|0.25
|Ликсандру Михай
|1
|0.25
|Шут Адриан
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ривалдиньо
|1
|0.2
|Янку Габриэль
|1
|0.2
|Вынэ Йонуц
|1
|0.2
|Григорян Нарек
|1
|0.2
|Ганя Кристиан
|0
|0
|Грамени Константин
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крецу Валентин
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
|Антви Нана
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Попеску Михай
|1
|0
|Кейруш Диогу
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Дикан Виктор
|1
|0
|Маринс Густаво
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фарул Констанца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
ФКСБ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фарул Констанца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
2
ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фарул Констанца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
75%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1
Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1
Фарул Констанца - Стяуа Бухарест 3:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0
Результаты матчей
ФКСБ
Фарул Констанца
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
22
23
13
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (2)
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|3
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|2 (3)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 2
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|Ботошани
|Bogdan Andone
|1 1
|Оцелул Галац
|Доринель Мунтеану
|2
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|2