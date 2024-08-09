☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
ФКСБ
3:2
Конец матча
Фарул Констанца
0'
0:1
5' Гол
Вынэ Йонуц
1:1
42' Гол
Штефэнеску Мариус
1:2
43' Гол
Григорян Нарек
62' Желтая карточка
Грамени Константин
68' Желтая карточка
Шут Адриан
70' Желтая карточка
Кейруш Диогу
86' Желтая карточка
Вынэ Йонуц
2:2
87' Гол
Олару Дариус
3:2
90' Пенальти
Олару Дариус
90'+10
32
Тарновану
Стефан
20
Антви
Нана
5
Дава
Джойским
21
Кирикеш
Влад
3
Панцыру
Ионуц
42
Альхассан
Баба
18
Эджума
Малком
15
Штефэнеску
Мариус
70
Luis
Phelipe
29
Муси
Александру
Мариан
19
Попа
Даньел
1
Бузбуки
Александру
3
Попеску
Михай
44
Бэлаша
Михай
4
Маринс
Густаво
11
Ганя
Кристиан
8
Вынэ
Йонуц
14
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
10
Янку
Габриэль
30
Григорян
Нарек
9
Ривалдиньо
ФКСБ
Фарул Констанца

История личных встреч

ФКСБ
Фарул Констанца

31 матч

90.3%
9.7%
3.5527136788005E-15%
28 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

74.2%
22.6%
3.2%
23 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.7%
22.6%
9.7%
21 победа 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

43 матча

65.1%
16.3%
18.6%
28 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.5%
32.6%
13.9%
23 победы 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

48.8%
32.6%
18.6%
21 победа 14 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
0:1
С
3:2
С
2:1
С
2:3
С
3:1
ТМК
1:1
Л1ГА
0:4
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
Л1ГА
1:1
Л1ГА
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1ГА
1:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
Л1ГА
3:0
Л1ГА
1:3
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:5
ПЛ
0:4
ДА
1:1
ДА
1:4
ДА
3:0

Голы

Всего голов

42
43

Голов в среднем за матч

2
1.95

Среднее время на гол

45
46

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

0.91
0.95

Среднее время на гол

99
94

Всего голов

62
63

Голов в среднем за матч

1.44
1.47

Тотал матчей

2.5
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

62
61

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 3 (2) 0.75
Штефэнеску Мариус 1 0.25
Муси Александру Мариан 1 0.25
Ликсандру Михай 1 0.25
Шут Адриан 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ривалдиньо 1 0.2
Янку Габриэль 1 0.2
Вынэ Йонуц 1 0.2
Григорян Нарек 1 0.2
Ганя Кристиан 0 0
Грамени Константин 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крецу Валентин 1 0
Эджума Малком 1 0
Дава Джойским 1 0
Шут Адриан 1 0
Антви Нана 1 0
Альхассан Баба 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вынэ Йонуц 2 0
Ривалдиньо 1 0
Попеску Михай 1 0
Кейруш Диогу 1 0
Грамени Константин 1 0
Дикан Виктор 1 0
Маринс Густаво 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фарул Констанца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
ФКСБ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фарул Констанца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2
ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фарул Констанца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
75%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1
Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1
Фарул Констанца - Стяуа Бухарест 3:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0

Результаты матчей

ФКСБ
Фарул Констанца

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
2
1.5
2
3
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Университатя Клуж
 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
Сепси
 4 2 2 0 6 - 4 8
5.
Динамо Бухарест
 4 2 1 1 11 - 6 7
6.
Униря Слобозия
 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
УТА Арад
 4 1 2 1 4 - 5 5
8.
ФКСБ
 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 2 - 4 5
10.
ЧФР Клуж
 4 1 1 2 7 - 9 4
11.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Фарул Констанца
 5 1 1 3 4 - 5 4
13.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 2 - 5 3
15.
Рапид Бухарест
 4 0 3 1 5 - 6 3
16.
Германнштадт
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
ФКСБ
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 2 - 2 3
10.
ЧФР Клуж
 3 1 0 2 5 - 7 3
11.
Германнштадт
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
УТА Арад
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Униря Слобозия
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Глория Бузау
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Сепси
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Глория Бузау
 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
Ботошани
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
УТА Арад
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Рапид Бухарест
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Германнштадт
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
ФКСБ Олару Дариус 3
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 2
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 2
УТА Арад Омонди Эрик 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      ПЕНАЛЬТИ - Касап Карло из команды Фарул Констанца привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Адриан Шут.
    • 93'
      После проверки VAR судья изменил решение - ФКСБ пробьет пенальти!
    • 91'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ФКСБ.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 90'
      Кирикеш Влад оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 90'
      Контроль мяча: ФКСБ: 66%, Фарул Констанца: 34%.
    • 89'
      Фарул Констанца пытается что-то создать.
    • 89'
      Команда ФКСБ сравняла счет! Игра продолжается!
    • 88'
      Олару Дариус сделал ключевой пас для гола!
    • 87'
      Адриан Шут сделал результативную передачу.
    • До матча
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