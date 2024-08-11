Тур: 5. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Петреску Раду
0:1
Перерыв
Ход матча
32'
38'
45'
Владение мячом
21
Алими
Исник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Nir BardaЗащитник
- Полузащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Сьерра ГрегоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
-
33 Лунг СилвиуВратарь
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
-
31 Stefan Bana
-
17 Мора Карлос
-
27 David Barbu
-
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
История личных встреч
Сепси
Университатя Крайова
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
29 матчей
34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
24.1%
55.2%
20.7%
7 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.23
1.14
Среднее время на гол
73
78
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
0.88
1.27
Среднее время на гол
102
71
Всего голов
30
35
Голов в среднем за матч
1.03
1.21
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
87
74
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефан Флорин
|1
|0.2
|Матей Космин
|1
|0.2
|Варга Кевин
|1
|0.2
|Marius Coman
|1
|0.2
|Чоботарю Денис
|1
|0.2
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.2
|Отелита Богдан
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|3
|0.6
|Парадела Луис
|1
|0.2
|Зайков Джоко
|1
|0.2
|Кольич Элвир
|1
|0.2
|Баярам Штефан
|1
|0.2
|Хури Льес
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Меквабишвили Анзор
|0
|0
|Мора Карлос
|0
|0
|Stefan Bana
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нешкович Михайло
|2
|0
|Алими Исник
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Sota Mino
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Парадела Луис
|2
|0
|Крецу Александру
|1
|0
|Влэдою Штефан
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Университатя Крайова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Университатя Крайова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
6
6
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Сепси 1:2 Сепси - Политехника Яссы 1:0
Сепси - Аустрия Вена 1:3 Ференцварош - Сепси 4:4 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Крайова - Марибор 3:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0
Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1
Результаты матчей
Сепси
Университатя Крайова
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сепси
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|6.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|14.
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|16.
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|12.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (2)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|3 (1)
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|3
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 2
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|3
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|Ботошани
|Bogdan Andone
|1 1
|Оцелул Галац
|Доринель Мунтеану
|2