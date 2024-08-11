☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Сепси
0:1
Перерыв
Университатя Крайова
0'
0:1
32' Гол
Митрицэ Александру
38' Желтая карточка
Нчамаа Базилио
45' Желтая карточка
Sota Mino

Ход матча

32'
0:1
Митрицэ Александру
(Парадела Луис)
38'
 
Нчамаа Базилио
45'
Sota Mino
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Университатя Крайова
6.70
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3.80
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2.60
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Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
3
Штефан
Флорин
82
Ниняй
Бранислав
13
Чоботарю
Денис
25
Отелита
Богдан
5
Sota
Mino
21
Алими
Исник
77
Нешкович
Михайло
22
Дебелюх
Габриэл
59
Каллаку
Шерифф
8
Брей
Майкл
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
3
Мальдонадо
Дениль
25
Сьерра
Грего
12
Нчамаа
Базилио
8
Takuto
Oshima
5
Меквабишвили
Анзор
10
Баярам
Штефан
28
Митрицэ
Александру
7
Парадела
Луис
19
Кольич
Элвир
Сепси
Университатя Крайова

История личных встреч

Сепси
Университатя Крайова

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

29 матчей

34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.1%
55.2%
20.7%
7 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

С
3:2
С
1:3
С
1:3
С
2:1
С
0:1
С
1:2
С
0:1
С
2:2
Л1ГБ
0:5
К
0:1
К
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:3

Голы

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.23
1.14

Среднее время на гол

73
78

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

0.88
1.27

Среднее время на гол

102
71

Всего голов

30
35

Голов в среднем за матч

1.03
1.21

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

87
74

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефан Флорин 1 0.2
Матей Космин 1 0.2
Варга Кевин 1 0.2
Marius Coman 1 0.2
Чоботарю Денис 1 0.2
Дебелюх Габриэл 1 0.2
Отелита Богдан 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 3 0.6
Парадела Луис 1 0.2
Зайков Джоко 1 0.2
Кольич Элвир 1 0.2
Баярам Штефан 1 0.2
Хури Льес 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Меквабишвили Анзор 0 0
Мора Карлос 0 0
Stefan Bana 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нешкович Михайло 2 0
Алими Исник 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Sota Mino 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митрицэ Александру 2 0
Парадела Луис 2 0
Крецу Александру 1 0
Влэдою Штефан 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Баярам Штефан 1 0

Результаты матчей

Сепси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Университатя Крайова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Университатя Крайова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

6
6
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Сепси 1:2 Сепси - Политехника Яссы 1:0
Сепси - Аустрия Вена 1:3 Ференцварош - Сепси 4:4 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Крайова - Марибор 3:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0
Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1

Результаты матчей

Сепси
Университатя Крайова

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сепси
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 1:0 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Оцелул Галац
 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Университатя Клуж
 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
Сепси
 0:1 5 2 2 1 6 - 5 8
5.
Динамо Бухарест
 4 2 1 1 11 - 6 7
6.
УТА Арад
 5 1 3 1 5 - 6 6
7.
Униря Слобозия
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
ФКСБ
 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 2 - 4 5
10.
Германнштадт
 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Глория Бузау
 5 1 2 2 5 - 8 5
12.
ЧФР Клуж
 4 1 1 2 7 - 9 4
13.
Фарул Констанца
 5 1 1 3 4 - 5 4
14.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 6 - 7 4
15.
Ботошани
 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Университатя Крайова
 1:0 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Сепси
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
ФКСБ
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 2 - 2 3
11.
ЧФР Клуж
 3 1 0 2 5 - 7 3
12.
УТА Арад
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Униря Слобозия
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Глория Бузау
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Университатя Крайова
 1:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Сепси
 0:1 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Глория Бузау
 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
УТА Арад
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Ботошани
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Германнштадт
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 3 (1)
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
ФКСБ Олару Дариус 3
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 2
Глория Бузау Чанаджия Дарио 3
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 2
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    Университатя Крайова
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