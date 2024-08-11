Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

43' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Матч возобновится спорным мячом

43' Ох, нехорошо это выглядит. Баярам Штефан получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Баярам Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

41' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

41' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

38' Нчамаа Базилио получил желтую карточку от судьи

37' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Шанс! Габриэл Дебелюх из команды Сепси пробил головой, но мимо

31' Алими Исник не смог попасть в створ ударом издали

30' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Матч возобновлен

29' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Ох, нехорошо это выглядит. Влэдою Штефан получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Влэдою Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Брей Майкл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Митрицэ Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Митрицэ Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Митрицэ Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Кольич Элвир получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Кольич Элвир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Флорин Штефан ослабляет давление, выбив мяч.

14' Брей Майкл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сепси начинает с центра поля