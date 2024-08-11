Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

90' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Мальдонадо Дениль выиграл воздушное противоборство у Marian Draghiceanu.

89' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Флорин Штефан из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Флорин Штефан из команды Сепси подал угловой справа.

86' Флорин Штефан из команды Сепси подал угловой слева.

85' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Крецу Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Крецу Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Университатя Крайова будет все-таки засчитан.

83' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Университатя Крайова

82' Г О О О О Л - Митрицэ Александру записал гол на свой счет!

81' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Банку Никусор получил желтую карточку от судьи

78' Флорин Штефан ослабляет давление, выбив мяч.

77' Удар от ворот произведет Сепси

77' Мора Карлос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Матч возобновлен

72' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сепси будет все-таки засчитан.

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Сепси

69' Г О О О О О Л - Габриэл Дебелюх из команды Сепси легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

69' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Чоботарю Денис пробил чуть мимо штанги!

69' Шигер Давид из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Крецу Александру получил желтую карточку от судьи

68' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Судье надоело, что Попеску Лаурентиу тянет время и он наказал его горчичником

67' Шанс! Габриэл Дебелюх из команды Сепси пробил головой, но мимо

67' Флорин Штефан из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Marian Draghiceanu нанес удар, но тот был заблокирован.

65' Тактическая замена. Нешкович Михайло уходит с поля и его заменяет Marian Draghiceanu

65' Каллаку Шерифф не смог попасть в створ ударом издали

64' Флорин Штефан из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Хорошую попытку сделал Мора Карлос . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Мариус Коман нанес удар головой, но Laurentju Popescu спокойно отбил мяч.

60' Флорин Штефан из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Сепси

56' Оооо... вот это был удар! Кольич Элвир должен был забить с этой позиции.

56' Кольич Элвир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Оооо... вот это был удар! Митрицэ Александру должен был забить с этой позиции.

54' Roland Niczuly выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Алими Исник не смог попасть в створ ударом издали

51' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.

51' Сьерра Грего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Мариус Коман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Флорин Штефан из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Мариус Коман нанес удар головой, но Laurentju Popescu спокойно отбил мяч.

48' Отелита Богдан из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля