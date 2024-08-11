Меритон Кореница выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Дмитрий Поспелов плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

Луи Мунтяну тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

Дмитрий Поспелов - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Меритон Кореница пробил со штрафного прямо в стенку

Хорошую попытку сделал Меритон Кореница. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда ЧФР Клуж имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Паун-Александру Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' После проверки VAR рефери не стал менять решения - ЧФР Клуж пробьет пенальти!

44' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ЧФР Клуж

44' Дмитрий Поспелов успешно блокирует удар.

42' УДАЛЕНИЕ! - Дан Петреску получает вторую желтую за споры

42' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Униря Слобозия отменен из-за положения "вне игры".

41' Рефери не любит споров - именно за это Дан Петреску сейчас получил желтую

41' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Униря Слобозия

38' Г О О О О Л - Луи Мунтяну правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

37' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

37' Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

35' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

34' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

31' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

29' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Нкололо Бени и попал в перекладину!

29' Луи Мунтяну из команды ЧФР Клуж своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Дмитрий Поспелов ослабляет давление, выбив мяч.

25' Ionut Coada выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Дмитрий Поспелов ослабляет давление, выбив мяч.

18' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Луи Мунтяну выиграл воздушное противоборство у Ariel Lopez

15' Ionut Coada навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Симао Роша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Луи Мунтяну пробует нанести удар издали, но Денис Русу держит все под контролем

8' Граовац Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Ionut Coada выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

3' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Русу Денис взял и забрал мяч на выходе

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре