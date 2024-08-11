☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
ЧФР Клуж
3:0
Конец матча
Униря Слобозия
0'
1:0
38' Гол
Мунтяну Луис
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Пурече Флориан
41' Желтая карточка
Дан Петреску
42' Вторая желтая карточка
Дан Петреску
2:0
52' Гол
Паун-Александру Константин
55' Желтая карточка
Мохаммед Камара
59' Желтая карточка
Marius Antoche
3:0
64' Гол
Мунтяну Луис
66' Желтая карточка
Мунтяну Луис
70' Желтая карточка
Поспелов Дмитрий
90'+4
90
Сава
Рэзван
3
Абейд
Али
5
Граовац
Даниэль
4
Болгадо
Леонардо
13
Симао
Роша
82
Фика
Алин
18
Кейта
Абдул-Кадер
11
Паун-Александру
Константин
96
Нкололо
Бени
98
Мунтяну
Луис
7
Мохаммед
Камара
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
6
Marius
Antoche
60
Поспелов
Дмитрий
29
Сербаника
Даниел
5
Ariel
Lopez1
8
Ionut
Coada
2
Andrei
Dorobantu
30
Пурече
Флориан
77
Аганович
Аднан
98
Christ
Afalna
ЧФР Клуж
Униря Слобозия

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирлигея Даниэль 2 0.4
Паун-Александру Константин 2 0.4
Михаэль Петер 2 0.4
Мунтяну Луис 2 0.4
Тахцидис Панайотис 1 0.2
Дяк Чиприан 1 (1) 0.2
Нкололо Бени 0 0
Постолаки Вирджилиу 0 0
Кейта Абдул-Кадер 0 0
Униря Слобозия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пурече Флориан 1 0.2
Поспелов Дмитрий 1 0.2
Andrei Dorobantu 1 0.2
Filip Ilie 1 0.2
Камара Секу 0 0
Джеле Джордан 0 0
Сербаника Даниел 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Камара 3 1
Дан Петреску 2 1
Тахцидис Панайотис 1 0
Айети Арлинд 1 0
Крешич Антон 1 0
Мунтяну Луис 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0
Униря Слобозия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ariel Lopez1 2 0
Поспелов Дмитрий 2 0
Русу Денис 1 0
Аганович Аднан 1 0
Камара Секу 1 0
Бэрбуц Кристиан 1 0
Пурече Флориан 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Медина Паоло 1 0
Marius Antoche 1 0
Constantin Adrian Toma 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Униря Слобозия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
1
ЧФР Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Униря Слобозия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
ЧФР Клуж
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Униря Слобозия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2
ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1
Униря Слобозия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1
Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Униря Слобозия - Миовени 1:0 Униря Слобозия - Хунедоара 3:1 Прогресул Спартак - Униря Слобозия 0:2 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 0:1 КСМ Думбрэвица - Униря Слобозия 0:2

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Униря Слобозия

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Униря Слобозия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
3
1
1.5
1
1
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
1
1.5
1
4
2
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 5 3 2 0 8 - 3 11
2.
Оцелул Галац
 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Университатя Клуж
 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
Сепси
 5 2 2 1 7 - 6 8
5.
Динамо Бухарест
 4 2 1 1 11 - 6 7
6.
ЧФР Клуж
 5 2 1 2 10 - 9 7
7.
УТА Арад
 5 1 3 1 5 - 6 6
8.
ФКСБ
 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 2 - 4 5
10.
Германнштадт
 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Униря Слобозия
 5 1 2 2 4 - 7 5
12.
Глория Бузау
 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Фарул Констанца
 5 1 1 3 4 - 5 4
14.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 6 - 7 4
15.
Ботошани
 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ЧФР Клуж
 4 2 0 2 8 - 7 6
3.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Сепси
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
ФКСБ
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 2 - 2 3
12.
УТА Арад
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Глория Бузау
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Униря Слобозия
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Сепси
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Глория Бузау
 3 1 1 1 3 - 5 4
6.
Униря Слобозия
 3 1 1 1 2 - 4 4
7.
УТА Арад
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Ботошани
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Германнштадт
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 4 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
ФКСБ Олару Дариус 3
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
ЧФР Клуж Дан Петреску 1 2
Глория Бузау Чанаджия Дарио 3
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Весь список
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