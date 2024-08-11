Тур: 5. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Andrei Chivulete
3:0
Конец матча
0'
1:0
38' ГолМунтяну Луис
40' Undefined phrase: football_event_Пурече Флориан
41' Желтая карточкаДан Петреску
42' Вторая желтая карточкаДан Петреску
2:0
52' ГолПаун-Александру Константин
55' Желтая карточкаМохаммед Камара
59' Желтая карточкаMarius Antoche
3:0
64' ГолМунтяну Луис
66' Желтая карточкаМунтяну Луис
70' Желтая карточкаПоспелов Дмитрий
90'+4
Ход матча
38'
1:0
40'
41'
42'
52'
55'
59'
64'
66'
70'
84'
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
13
Симао
Роша
82
Фика
Алин
96
Нкололо
Бени
98
Мунтяну
Луис
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Симао РошаЗащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Нкололо БениНападающий
-
98 Мунтяну ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
45 Камора МауруЗащитник
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
-
15 Медина ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Камара СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.4
|Паун-Александру Константин
|2
|0.4
|Михаэль Петер
|2
|0.4
|Мунтяну Луис
|2
|0.4
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.2
|Дяк Чиприан
|1 (1)
|0.2
|Нкололо Бени
|0
|0
|Постолаки Вирджилиу
|0
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|0
|0
Униря Слобозия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пурече Флориан
|1
|0.2
|Поспелов Дмитрий
|1
|0.2
|Andrei Dorobantu
|1
|0.2
|Filip Ilie
|1
|0.2
|Камара Секу
|0
|0
|Джеле Джордан
|0
|0
|Сербаника Даниел
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Камара
|3
|1
|Дан Петреску
|2
|1
|Тахцидис Панайотис
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Крешич Антон
|1
|0
|Мунтяну Луис
|1
|0
|Бирлигея Даниэль
|1
|0
Униря Слобозия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ariel Lopez1
|2
|0
|Поспелов Дмитрий
|2
|0
|Русу Денис
|1
|0
|Аганович Аднан
|1
|0
|Камара Секу
|1
|0
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Marius Antoche
|1
|0
|Constantin Adrian Toma
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Униря Слобозия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
1
ЧФР Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Униря Слобозия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
ЧФР Клуж
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Униря Слобозия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
25%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2
ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1
Униря Слобозия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1
Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Униря Слобозия - Миовени 1:0 Униря Слобозия - Хунедоара 3:1 Прогресул Спартак - Униря Слобозия 0:2 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 0:1 КСМ Думбрэвица - Униря Слобозия 0:2
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Униря Слобозия
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Униря Слобозия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
31
11
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
14
23
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|4 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (2)
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|3
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 3
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|ЧФР Клуж
|Дан Петреску
|1 2
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|3
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3