Тур: 5. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Bogdan Dumitrache
0:0
Перерыв
Ход матча
43'
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
23
Кейта
Тидьян
22
Раду
Денис
20
Ханка
Серджу
24
Раду
Бобок
94
Бик
Овидиу
22
Раца
Вадим
10
Нистор
Дан
93
Тьям
Мамаду
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кейта ТидьянПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Раду ДенисПолузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
10 Брату МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
36 Alin Botogan
-
71 David Ilie
-
-
30 Ioan Tolea
-
Главный тренер: Мехмет Топал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Раду БобокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
-
93 Тьям МамадуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
19 Matei Moraru
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
История личных встреч
Петролул Плоешти
Университатя Клуж
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
25 матчей
48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
21
Голов в среднем за матч
1.08
1.5
Среднее время на гол
83
60
Всего голов
18
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.45
Среднее время на гол
60
198
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
1.28
1.04
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
70
86
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Альбин
|1
|0.2
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.2
|Ханка Серджу
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|3 (3)
|0.6
|Vladislav Blanuta
|2
|0.4
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0.2
|Попеску Овидиу
|1
|0.2
|Бик Овидиу
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ханка Серджу
|2
|0
|Кейта Тидьян
|2
|0
|Рикардинью XI
|1
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0
|Ioan Tolea
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масоэро Лукас Габриэль
|2
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Гертмонас Эдвинас
|1
|0
|Тьям Мамаду
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Бик Овидиу
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Dorin Codrea
|1
|0
|Dorinel Oancea
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
1
Петролул Плоешти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Петролул Плоешти
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Университатя Клуж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0
Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1
Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0
ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Университатя Клуж
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|2.
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|7.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|8.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|2 - 4
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|14.
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|16.
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|12.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|4 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (2)
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|3
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 3
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|ЧФР Клуж
|Дан Петреску
|1 2
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|3
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3