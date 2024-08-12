☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Bogdan Dumitrache
Петролул Плоешти
0:0
Перерыв
Университатя Клуж
0'
43' Желтая карточка
Тьям Мамаду

Ход матча

43'
 
Тьям Мамаду

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Петролул Плоешти
Ничья
Университатя Клуж
3.70
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3.10
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3.30
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Все Коэффициенты
38
Зима
Лукаш
24
Рикардинью
XI
4
Папп
Пол
2
Хужа
Мариан
Фернандо
44
Думитриу
Лучан
23
Кейта
Тидьян
6
Юрю
Томми
22
Раду
Денис
20
Ханка
Серджу
7
Грозав
Георге-Теодор
19
Тудорие
Александру
30
Гертмонас
Эдвинас
24
Раду
Бобок
5
Масоэро
Лукас
Габриэль
6
Кристя
Юлиан
27
Кипчу
Александру
94
Бик
Овидиу
23
Попеску
Овидиу
22
Раца
Вадим
10
Нистор
Дан
93
Тьям
Мамаду
77
Vladislav
Blanuta
Петролул Плоешти
Университатя Клуж

История личных встреч

Петролул Плоешти
Университатя Клуж

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

25 матчей

48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:2
С
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
С
0:1
ЛI
3:1
ЛI
0:0
ЛI
1:0
ЛI
1:2
ЛI
4:0
ЛI
1:0
ЛI
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ДА
1:1
ДА
0:0
ДА
3:2
ДА
1:2
ДА
1:0
ВД
2:2

Голы

Всего голов

14
21

Голов в среднем за матч

1.08
1.5

Среднее время на гол

83
60

Всего голов

18
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.45

Среднее время на гол

60
198

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

1.28
1.04

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

70
86

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Альбин 1 0.2
Тичу Валентин Константин 1 0.2
Ханка Серджу 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 3 (3) 0.6
Vladislav Blanuta 2 0.4
Масоэро Лукас Габриэль 1 0.2
Попеску Овидиу 1 0.2
Бик Овидиу 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ханка Серджу 2 0
Кейта Тидьян 2 0
Рикардинью XI 1 0
Хужа Мариан Фернандо 1 0
Ioan Tolea 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масоэро Лукас Габриэль 2 0
Кипчу Александру 1 0
Гертмонас Эдвинас 1 0
Тьям Мамаду 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Бик Овидиу 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Dorin Codrea 1 0
Dorinel Oancea 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
1
Петролул Плоешти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Петролул Плоешти
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Университатя Клуж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0
Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1
Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0
ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Университатя Клуж

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 5 3 2 0 8 - 3 11
2.
Оцелул Галац
 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Университатя Клуж
 0:0 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
Сепси
 5 2 2 1 7 - 6 8
5.
Динамо Бухарест
 4 2 1 1 11 - 6 7
6.
ЧФР Клуж
 5 2 1 2 10 - 9 7
7.
УТА Арад
 5 1 3 1 5 - 6 6
8.
Петролул Плоешти
 0:0 5 1 3 1 2 - 4 6
9.
ФКСБ
 4 1 2 1 6 - 7 5
10.
Германнштадт
 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Униря Слобозия
 5 1 2 2 4 - 7 5
12.
Глория Бузау
 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Фарул Констанца
 5 1 1 3 4 - 5 4
14.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 6 - 7 4
15.
Ботошани
 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ЧФР Клуж
 4 2 0 2 8 - 7 6
3.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Петролул Плоешти
 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
5.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Сепси
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
ФКСБ
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Университатя Клуж
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 2 - 2 3
12.
УТА Арад
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Глория Бузау
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Униря Слобозия
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Университатя Клуж
 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
4.
Сепси
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Глория Бузау
 3 1 1 1 3 - 5 4
6.
Униря Слобозия
 3 1 1 1 2 - 4 4
7.
УТА Арад
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Ботошани
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Петролул Плоешти
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Германнштадт
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 4 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
ФКСБ Олару Дариус 3
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
ЧФР Клуж Дан Петреску 1 2
Глория Бузау Чанаджия Дарио 3
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
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